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FPV-дрон "Дикі Шершні" метко забрасывает фугасный снаряд в блиндаж с оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы ударного подразделения "Булава" из отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого метко забросили фугасный снаряд в блиндаж оккупантам из дрона "Дикі Шершні".

Как сообщает Цензор.НЕТ, наши воины ликвидировали троих окупантов.

Изготовление этого мощного дрона стало возможным благодаря вашим донатам. Поддерживайте и дальше производство FPV-дронов.

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Оце майстерність👍 АС
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24.12.2023 13:59 Ответить
Орки в хлам.
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24.12.2023 15:12 Ответить
це вже вища ступінь майстерності
ювілірна робота
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24.12.2023 17:23 Ответить
Прямо в лузу
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25.12.2023 11:56 Ответить
Хоть заряд приличный, а то на мавиках заряд - как по *изде ладошкой.
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24.12.2023 14:04 Ответить
Таких Захисників України, на єдині телемарафони, жодного не запросили, ОТІ, на 💯% свої редактори, що отримують платню, за рахунок Українців ! Присутні, виключно одні однополі браття і сєстри, мосійчучки…, як свого часу і у московіта шарія…
Потім, вона буде вчергове, з усім кагалом Г+Г, каятися та соплі по щоках публічно розмазувати! НЕВІНАВАТАЯ Я, грошей дали, оті кляті привладні, а так би, ну НІКОЛИ!!!
Історя її повторюється, від влади до влади!
Безкарність, породжує ілюзію, найвеличнішого…, ну, а потім один шлях- на Ростов…
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24.12.2023 14:11 Ответить
 
 