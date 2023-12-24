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FPV-дрон "Дикі Шершні" метко забрасывает фугасный снаряд в блиндаж с оккупантами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы ударного подразделения "Булава" из отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого метко забросили фугасный снаряд в блиндаж оккупантам из дрона "Дикі Шершні".
Как сообщает Цензор.НЕТ, наши воины ликвидировали троих окупантов.
Изготовление этого мощного дрона стало возможным благодаря вашим донатам. Поддерживайте и дальше производство FPV-дронов.
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Потім, вона буде вчергове, з усім кагалом Г+Г, каятися та соплі по щоках публічно розмазувати! НЕВІНАВАТАЯ Я, грошей дали, оті кляті привладні, а так би, ну НІКОЛИ!!!
Історя її повторюється, від влади до влади!
Безкарність, породжує ілюзію, найвеличнішого…, ну, а потім один шлях- на Ростов…