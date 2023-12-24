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Оккупант снял два грузовика, которые догорают после атаки дронов: "Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский военнослужащий из кабины автомобиля запечатлел два грузовика, которые догорают на дороге после успешной атаки украинских дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграмм-канале Бутусов Плюс.
"Вот смотрите - только что уе#ало! Вон дрон вь#бал! Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя. Мне еще детей делать, я еще жениться должен!", - кричит оккупант водителю.
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+35 Олександр ВАЛОВИЙ
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показать весь комментарий24.12.2023 14:23
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Меркель із шрьодером їм адреси дали, от воно і догоряє, на узбіччі…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям
Хер тобі а не дітей робити, хіба стєпана/вадителя полюбиш, але від цього дітей не буває.
за чорта в пеклі заміж вийдеш і від нього чортенят сдєлаєш
про кацапів
Спят во тьме ночной;
Аккумы укродронов
берут заряд свой
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты
.тьфу!!