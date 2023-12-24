Оккупант снял два грузовика, которые догорают после атаки дронов: "Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя". ВИДЕО

Российский военнослужащий из кабины автомобиля запечатлел два грузовика, которые догорают на дороге после успешной атаки украинских дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграмм-канале Бутусов Плюс.

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"Вот смотрите - только что уе#ало! Вон дрон вь#бал! Давай, гони, не останавливайся, там все равно уже нет ни#уя. Мне еще детей делать, я еще жениться должен!", - кричит оккупант водителю.

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