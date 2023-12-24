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Момент поражения вражеского БТР-90 ударным беспилотником. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 1 отряда Центра специального назначения "Омега" дроном-камикадзе поразили вражеский БТР-90.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграмм-канале Оперативный ВСУ.
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