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Момент поражения вражеского БТР-90 ударным беспилотником. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 1 отряда Центра специального назначения "Омега" дроном-камикадзе поразили вражеский БТР-90.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграмм-канале Оперативный ВСУ.

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Невже,кацапи бтр-90(росток)запустили в випуск??? Це не добре,там не багато було бтр 90 пару штук....може помиляюсь....Але проект закрили по бтр 90....мали платформу Бумеранг розвивати......
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24.12.2023 16:33 Ответить
З "Бумерангом" мабуть така сама історія що й з бумерангом у фільмі "Синьйор Робінзон" - він круто полетів а потім улупив кацапам по голові Тому вони вирішили почать виробництво БТР-90 Він же уже був "до ума доведений" і залишалося лише розвернуть виробництво
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24.12.2023 16:56 Ответить
Згоден з Вами,на бумеранг бабло вкрали.....армата та сама пестня)Тут легше на старий корпус башня бмп-2.Але нам все одно не легше,кацап робить все таки .....хоть старе але робить.
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24.12.2023 17:27 Ответить
Це щось більше схоже на БТР 60-70 в мангалалі
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24.12.2023 16:53 Ответить
 
 