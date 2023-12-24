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Прямое попадание расчета САУ "Гвоздика" по скоплению оккупантов в блиндаже. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна возле населенного пункта Диброва ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов c прямого попадания расчета САУ 2С1 "Гвоздика".

Соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+8
Раз, і купа кацапів вже на тому світі...
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24.12.2023 16:33
+8
Якщо бути чесними, то влучив снаряд, а розрахунок здійснив чудовий постріл!
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24.12.2023 16:33
+7
Погибли 27 военных... Торжественно...

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24.12.2023 17:02
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Раз, і купа кацапів вже на тому світі...
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24.12.2023 16:33 Ответить
В Аду и частями своих телец. Там сковородки для всего найдутся.
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24.12.2023 16:45 Ответить
Якщо бути чесними, то влучив снаряд, а розрахунок здійснив чудовий постріл!
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24.12.2023 16:33 Ответить
свіжина в аду
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24.12.2023 16:49 Ответить
Це сміття навіть чортам у пеклі не потрібне.
Гидують кацапами.
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24.12.2023 19:14 Ответить
Смачно
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24.12.2023 16:50 Ответить
Фарш з кацапятини.
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24.12.2023 16:53 Ответить
Дивно як, колись свиней били струмом, а зараз - квітами...
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24.12.2023 17:11 Ответить
Аби в шмаття!
Байдуже чим...))
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24.12.2023 17:20 Ответить
Погибли 27 военных... Торжественно...

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24.12.2023 17:02 Ответить
Свинособаки стежку натопали до бліндажя...даліко відать..
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24.12.2023 17:10 Ответить
цей постріл коштує біля 10тис євро, і треба ще мати дрон з лазерною підсвіткою...
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24.12.2023 21:51 Ответить
Тема дохлих кацапів не розкрита.
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24.12.2023 23:16 Ответить
 
 