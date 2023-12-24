Прямое попадание расчета САУ "Гвоздика" по скоплению оккупантов в блиндаже. ВИДЕО

Воины 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна возле населенного пункта Диброва ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов c прямого попадания расчета САУ 2С1 "Гвоздика".

Соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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