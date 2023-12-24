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Прямое попадание расчета САУ "Гвоздика" по скоплению оккупантов в блиндаже. ВИДЕО
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Воины 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна возле населенного пункта Диброва ликвидировали по меньшей мере 10 оккупантов c прямого попадания расчета САУ 2С1 "Гвоздика".
Соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
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+8 Eugene Boyko 8ab5091e
показать весь комментарий24.12.2023 16:33
+8 mrSmith
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+7 Павло ШОвте
показать весь комментарий24.12.2023 17:02
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