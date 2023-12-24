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Бойцы подразделения аэроразведки атаковали FPV-дроном россиян, скрывавшихся в заброшенном доме. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы подразделения аэроразведки "Аэронавты" с беспилотника зафиксировали тайник оккупантов, - заброшенный дом. Украинские войска точным ударом атаковали российских захватчиков.

Группа украинских аэроразведчиков "Аэронавты" опубликовала в телеграм соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+21
Схоже на керований снаряд 155. але дуже файно!
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24.12.2023 17:05
+18
...хера сє "FPV-дрон"...
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24.12.2023 17:27
+7
видно как ракета прямо вертикально влетает
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24.12.2023 17:36
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Схоже на керований снаряд 155. але дуже файно!
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24.12.2023 17:05 Ответить
Я також подумав що звичайний дрон малоймовірно такий бада-бум зробив. Хіба що 155 мм скажімо так *********** "артодрон".
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24.12.2023 18:23 Ответить
Дроны разные нужны, дроны разные важны.

https://www.facebook.com/reel/562523059422247
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24.12.2023 18:31 Ответить
Собача могилка.
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24.12.2023 17:05 Ответить
не чіпайте тварин, тим більш собак...
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24.12.2023 19:53 Ответить
...хера сє "FPV-дрон"...
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24.12.2023 17:27 Ответить
хозяин дома сидит, смотрит, весь в слезах
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24.12.2023 17:33 Ответить
Там дім рознесло, невже це фвп?
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24.12.2023 17:34 Ответить
видно как ракета прямо вертикально влетает
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24.12.2023 17:36 Ответить
Кто в тєрємочке жівьот? Вже ніхто!
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24.12.2023 18:31 Ответить
Чекали Українці, поки ************ зберуть до купи, в яму!
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24.12.2023 19:19 Ответить
На цензорі заголовки наркомани пишуть? Який це в дупу FPV?
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24.12.2023 19:57 Ответить
"Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста, керосинка буду покупать, примус очень худой, пожар может быть!" (с)
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24.12.2023 21:45 Ответить
 
 