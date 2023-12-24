Бойцы подразделения аэроразведки атаковали FPV-дроном россиян, скрывавшихся в заброшенном доме. ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки "Аэронавты" с беспилотника зафиксировали тайник оккупантов, - заброшенный дом. Украинские войска точным ударом атаковали российских захватчиков.

Группа украинских аэроразведчиков "Аэронавты" опубликовала в телеграм соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

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