Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: В конце концов, тьма проиграет. Зло проиграет. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на поздравление Зеленского в телеграме.

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"Время накануне Рождества – время самых длинных ночей в году. Но день уже начинает увеличиваться, свет начинает побеждать. Свет становится сильнее. И шаг за шагом, день за днем тьма проигрывает.

И в конце концов тьма проиграет. Зло проиграет.

Сегодня это наша общая цель, общая мечта. И именно за это сегодня наша общая молитва.

За нашу свободу. За нашу победу. За нашу Украину.

Христос рождается! Славим его!" – написал президент.

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