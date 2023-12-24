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Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: В конце концов, тьма проиграет. Зло проиграет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на поздравление Зеленского в телеграме.

"Время накануне Рождества – время самых длинных ночей в году. Но день уже начинает увеличиваться, свет начинает побеждать. Свет становится сильнее. И шаг за шагом, день за днем тьма проигрывает.

И в конце концов тьма проиграет. Зло проиграет.

Сегодня это наша общая цель, общая мечта. И именно за это сегодня наша общая молитва.

За нашу свободу. За нашу победу. За нашу Украину.

Христос рождается! Славим его!" – написал президент.

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Топ комментарии
+25
ЗЄльц - кінчай голосити заголовками плакатів (ну тіпа велике будівництво) - СТВОРЮЙ УРЯД ЄДНОСТІ , ЗНИЩУЙ МАФІОЗНИЙ УРЯД ЄРМАКА!
вибачаюся за шрифт!
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24.12.2023 18:13
+24
Будет хоть один день без его не бритой рожи и гнусавого голоса??? Этот недоквнщик подкумарил
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24.12.2023 18:17
+22
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24.12.2023 18:13
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Надеюсь всех бесов заберет Христос из нашей страны!
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24.12.2023 18:11 Ответить
Так, віримо, зєрмаче зло програє 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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24.12.2023 18:36 Ответить
От як він прокидався зі страхом побачивши уві сні Порошенка. Тепер це Залужний . Треба так на нього давити , щоб усього, що ця гидота Подляківська на Банківській сама не демонструє, а тільки досліджує , як громадську думку, чула й доносила йому . Бо діватися нікуди Оман з Ізраїлем усіх не врятує.

" Пане Президенте! Уряд національної єдності та порятунку - це й Ваш особистий ІСТОРИЧНИЙ шанс! Не бійтеся , бо тих, хто Вас підтримає на цьому кроці у країні більше ніж зрадників, котрі Вас оточують й шантажують"

...максимально лояльно ,як зірочка любить .
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24.12.2023 19:26 Ответить
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24.12.2023 18:13 Ответить
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24.12.2023 18:14 Ответить
Хто така "Украна"?
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24.12.2023 18:22 Ответить
Це як Україна, тільки без ї.
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24.12.2023 18:28 Ответить
украна країна = країна, яку вкрали в народу.
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24.12.2023 18:28 Ответить
горілкопровід "У крана"
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24.12.2023 19:32 Ответить
ЗЄльц - кінчай голосити заголовками плакатів (ну тіпа велике будівництво) - СТВОРЮЙ УРЯД ЄДНОСТІ , ЗНИЩУЙ МАФІОЗНИЙ УРЯД ЄРМАКА!
вибачаюся за шрифт!
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24.12.2023 18:13 Ответить
він привів єрмака щоб знищувати його??
абсурд...
і щодо передостанньго речення в звернення
хто з зелебобів загинув за свободу, перемогу, Україну???
хай хоч однлго назве...
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24.12.2023 20:07 Ответить
THE TIMES: НАСТУПНА БИТВА НЕТАНЬЯХУ - ЗА ПОРЯТУНОК СВОЄЇ ПОЛІТИЧНОЇ ШКУРИ

24 грудня, 2023, 02:57

Союзники залишають його, військовий кабінет перебуває в безладі, а ХАМАС все ще є загрозою.

попередження вові
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24.12.2023 21:23 Ответить
Тобто він і уряд то не є тотожнім..? Вони усі одна команда, якщо Ви раптом не вельми розумієте
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24.12.2023 21:26 Ответить
А може вони вирішили з ним об'єднатися, звідки ви знаєте?)
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24.12.2023 23:33 Ответить
Балашов з його ядом про Зеленського на Аннексия. NET- просто супер казкові іронічні метафори
.Ермак ищет НОВОГО хозяина.. Зе-коты смотрят в сторону Залужного: Геннадий Балашов
https://www.youtube.com/watch?v=janp33cJQqE
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25.12.2023 05:39 Ответить
Його вбивчий висновок за результатами депресконфернції вови - "Мы потеряли президента, У нас сейчас страна без президента ". Й в чомусь можна погодитися
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25.12.2023 05:43 Ответить
95-тиє до цього свята не мають ніякого відношення.
Будеш скакати перваво мая
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24.12.2023 18:16 Ответить
Мають ! Вони і є-зло,вони й покликали темряву!
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24.12.2023 18:22 Ответить
А також "дєвятава".
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24.12.2023 18:22 Ответить
Будет хоть один день без его не бритой рожи и гнусавого голоса??? Этот недоквнщик подкумарил
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24.12.2023 18:17 Ответить
Справді є тренд на бороди навіть у світі - але чому у нього така неохайна як у кацапського бомжа? Тому що холдиь в" ісподньому "( мій тато так називав натільну білизну) ??? .
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24.12.2023 18:21 Ответить
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24.12.2023 18:57 Ответить
вОно працює...
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24.12.2023 19:02 Ответить
Але ж плювати на монітор з неохайно рожею НЄтряпки ніхто не забороняв !
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24.12.2023 19:03 Ответить
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24.12.2023 19:05 Ответить
статева...
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24.12.2023 19:07 Ответить
загалом, ганчірка - це занадто лагідно

воно - сцяна смердюча шмата (шмаття, дрантя, ганчір'я, лахміття)
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24.12.2023 23:42 Ответить
Досить вже цієї дешевої патетики про зло та темряву. Пріпіздєнт, якого ми заслужили. Крінж, гірше Яника.
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24.12.2023 18:18 Ответить
Я колись писала - що Яник - то дитсадочок..сам тихо офігіває від можливостей Ще.

Всіх зі святом.
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24.12.2023 18:19 Ответить
хряк не дитсадочок, він мало що встиг...
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24.12.2023 18:24 Ответить
Яник за першої крові втік до свого господаря, а цей гундосий карликовий маланський клован готовий вирізати ущент усіх і кожного
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24.12.2023 23:39 Ответить
це ж взагалі нет його тема....вангую що воно піонер-атеіст
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24.12.2023 18:21 Ответить
Я дітей у східному місті мільйоннику, величезній школі ,одна єдина мама у 1990 му, не пустила в піонери ! А от аеїстка, хоча поважаю традиції віруючих ! Не будьте таким "аданазначним !"
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24.12.2023 18:25 Ответить
поживіть тут а не в оклахомі
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24.12.2023 18:29 Ответить
а ти знаєш скільки я ВЖЕ пожила й де ? що зробила за своє життя не тільки для себе ?Отакі ПРаведники як ти й чинять зло!
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24.12.2023 18:36 Ответить
relax baby
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24.12.2023 18:44 Ответить
це не вибачення - але добре , в святвечір приймаю
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24.12.2023 19:04 Ответить
За рахунок чого програє? Такі твердження повинні базуватись на чомусь значному. На фантазіях?
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24.12.2023 18:22 Ответить
О, навіть є такі, хто маячню цього психопата слухав
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24.12.2023 23:43 Ответить
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24.12.2023 18:22 Ответить
Зе схожий на Матір Божу
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24.12.2023 18:24 Ответить
Це коли БОГ Єрмак?
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24.12.2023 18:27 Ответить
Це коли як в анекдоті про наречену
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24.12.2023 19:57 Ответить
Аби ж це було останнє гундосе блаЗЕнювання.
Це б стало дійсно чудовим подарунком на Різдво та Новий рік!
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24.12.2023 18:28 Ответить
коли?
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24.12.2023 18:37 Ответить
а я думав шо це путiн
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24.12.2023 18:44 Ответить
***** просто скористався ситуацією, до якої привів Зєльц.
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24.12.2023 18:47 Ответить
недавно вилуплене, то *****.
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24.12.2023 19:05 Ответить
Група БПЛА через Баштанщину на Новий Буг
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24.12.2023 18:47 Ответить
щас вылезу на крышу буду кидатся банками с огурцами
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24.12.2023 18:50 Ответить
Зеленський про Різдво: Тішимося, коли помічаємо у небі першу зорю й не бачимо ракет і "шахедів"

- НЕДІЛЯ, 24 ГРУДНЯ 2023, 17:23

Накаркал, ********* -
Росіяни традиційно запустили з півдня "шахеди"

- НЕДІЛЯ, 24 ГРУДНЯ 2023, 18:14
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24.12.2023 18:51 Ответить
на мене летять
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24.12.2023 18:55 Ответить
Бідосік- він і вАфриці бідосік!
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24.12.2023 19:27 Ответить
Знову на фоні екрану з пейзажем Ієрусалиму... Кіношник
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24.12.2023 18:53 Ответить
Интересно, это случайность или координаты чего то?
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24.12.2023 18:56 Ответить
І здавалося довіку отакі балачки будуть.
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24.12.2023 18:59 Ответить
зло це дєрьмак, зелена гнида, путлєр.
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24.12.2023 18:59 Ответить
гари потер *** и философский камень
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24.12.2023 19:12 Ответить
Наскільки він був корисний на початку широкомасштабної війни, і наскільки шкідливий зараз...
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24.12.2023 19:20 Ответить
А це ви даремно про корисного щеневтіка оманського на початку вторгнення . Якщо бачите позитив, то аргументуйте. Дякую.
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24.12.2023 19:31 Ответить
ZVO і ЗЄля програют!
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24.12.2023 19:21 Ответить
Гнусавий зрадливий вилупок, ти і є зло і ти разом з твоїми слугами кремля, обов"язково програєте. А Україна переможе, незважаючи на твої, ватна курва, намагання цьому завадити.
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24.12.2023 19:29 Ответить
Хто хоче проблюватись на Різдво? Не дякуйте...

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24.12.2023 19:38 Ответить
То не тільки кацапи хтонічни ідіотизмом про "попаданців" страждають?
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24.12.2023 20:56 Ответить
Затишку, любові,захисту,перемоги....Божих Благословіння в Різдвяні дні..!
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24.12.2023 19:57 Ответить
Капець....
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24.12.2023 20:13 Ответить
Так зло програє, коли на твоє місце прийде більш притомний.
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24.12.2023 20:03 Ответить
Темрява - це твоя зе'ермачня, Зеленський.
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24.12.2023 21:18 Ответить
За поступове звуження прав і свобод! За скоцьке відношення до солдат! За мажорів за кордоном! За сафарі на кордонах! За відлов чоловіків, як звірей! За ТЦК! За СП! Схоже на святковий тост. Цю здравицю створили не ми.. Відгадайте хто! Прикро, що в Свято доводеться те говорити.
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24.12.2023 21:35 Ответить
І впав.
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24.12.2023 21:40 Ответить
Тьма,вовочка, це ти та твій офіс
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24.12.2023 21:52 Ответить
...і тому ти, *****, зробив Різдво Христове робочим днем, а шабат так і лишився шабатом
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24.12.2023 23:17 Ответить
Верховний головнокомадувач Зеленський заявив, що на складах зберігається 26 тисяч дронів.

Але навіть після пресконференції ці тисячі дронів у військах не з'явились. Або президент Зеленський збрехав, або він взагалі не контролює обстановку та результати своїх заяв.
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24.12.2023 23:43 Ответить
Його ж тепер братани заплюють. Вони дружно підписували папірець на захист свинособачої секти,а воно отак по свинські з ними.
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25.12.2023 00:37 Ответить
 
 