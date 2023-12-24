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Украинские дроны-камикадзе уничтожили колонну танков и БМП оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сводная тактическая группа "Адам" дронами-камикадзе уничтожила колонну российской бронетехники на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, три танка и столько же БМП с пехотой ехали неподалеку от фронта. Их заметила украинская аэроразведка и передала координаты операторам ударных дронов. Видео атаки FVP-дронов военные опубликовали в сети.

Также смотрите: Бойцы подразделения аэроразведки атаковали FPV-дроном россиян, скрывавшихся в заброшенном доме. ВИДЕО
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Топ комментарии
+34
Аж пригинався сам коли дивився, щоб дрон влучив! Слава ЗСУ!
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24.12.2023 18:35
+14
Тут питання не до Залужного а до найвеличнішого, який у фірмовому стилі почав переводити стрілки на армію. Мар'яна то таке, гучномовець, в який дудять дерьмаки
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24.12.2023 18:57
+13
Надеются места получше занять
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24.12.2023 18:45
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Аж пригинався сам коли дивився, щоб дрон влучив! Слава ЗСУ!
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24.12.2023 18:35 Ответить
"Страшну" музику з подобою псняка - почули.... Атаку побачили.... А результату ударів - ні....
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24.12.2023 18:35 Ответить
Одного не можу зрозуміти навіщо їхати на концерт кабздона на танку чи бмп.
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24.12.2023 18:40 Ответить
Надеются места получше занять
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24.12.2023 18:45 Ответить
Щоб швидше добратися. Може, черга?
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24.12.2023 21:09 Ответить
ось у мене є питання до Залужного - а у вас?👇

Мар'яна Безугла

3 ч. ·

Зі складів Держспецзвʼязку (яке закуповує дрони) на склади ЗСУ відгружають 30 тис. дронів… Це після скандалів на Ставці і публічно, що дрони місяць не забирали (!). Але чи відчують це в підрозділах, якщо ГШ ЗСУ до цього всі поставки розподіляв «тонким шаром» по бригадам від Києва до Кліщіївки, а не на пріоритетні напрямки?

Чи відправить ГШ ЗСУ за підписом Головкома ЗСУ дрони в Авдіївку? Слідкуємо.

І так, 30 тис. дронів. Даю їм тиждень, готова перевірити в Авдіївці особисто.
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24.12.2023 18:47 Ответить
Тут питання не до Залужного а до найвеличнішого, який у фірмовому стилі почав переводити стрілки на армію. Мар'яна то таке, гучномовець, в який дудять дерьмаки
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24.12.2023 18:57 Ответить
чому мовчить Залужний? Чому ви-ми його захищаємо? Він промовчить і зараз... Він завжди не до чого - він святий
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24.12.2023 18:59 Ответить
Я нікого не захищаю.
Я бачу тупорилий перевод стрілок по забезпеченню армії дронами з виконавчої влади, яка має то робити за визначенням, на самих військових або місцеві влади типу Кличка...
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24.12.2023 19:02 Ответить
Або на Вас з нами та волонтерами..
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24.12.2023 19:40 Ответить
Ну порівнянно із ЗЄ-д'єрмаками то так
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24.12.2023 19:15 Ответить
Leon , tebe , kak zefanatu , skazhu tak ...idi ti melkimi shagami
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24.12.2023 19:25 Ответить
Наче, Ви його не захищаєте. Захищають народ, військові й партнери. Формально, Вова може відправити Залужного у відставку під нашіптування Андрійка, але бояться. Випустили Безуглу. Залужний відповів, що не читає фейсбучного гавкання Мар'яни. Культурно, звичайно, відповів.
Смерть помічника та мікрофони під столом ні про що, Леон? До Вас питань немає.
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24.12.2023 21:06 Ответить
Та йди вже вбийся об берізку, продажне . 30 ********* від зермаків *********?
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25.12.2023 08:02 Ответить
Sama zanikala , sama nashla ...😂😂😂
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24.12.2023 19:22 Ответить
Мар'яно, лягай спати...
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24.12.2023 20:41 Ответить
Командувач не займається питаннями постачання - це до людей Зеленського треба звертатися
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24.12.2023 22:38 Ответить
Загалом питання правильне, але хто там винен, таварищ Ze не повідомив. Чи то Залужний, чи Сирський або ще хтось має розібратися слідство. В тому, що це був спланований саботаж проти військових ЗСУ на передовій і України в цілому сумніву немає.
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25.12.2023 00:00 Ответить
Заху@рили
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24.12.2023 18:50 Ответить
Їдять собі гуськом, як у себе вдома. Під..и! Зазвичай я не лаюсь, це вперше!
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24.12.2023 18:51 Ответить
Кацап видно свіжий, неляканий. Наслухався канашенкова, приїхав грошей заробить. А тут воно трохи не так як па пєрваму каналу...
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24.12.2023 19:08 Ответить
Ми нікому не скажемо, не переживайте, рот на замку)
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25.12.2023 00:03 Ответить
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25.12.2023 07:06 Ответить
то т90 прорив останнім їде?
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24.12.2023 18:51 Ответить
За кацапський «воротнік» напхали по повній…. усі виродки йдуть до кобзона….
Слава ЗСУ !!
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24.12.2023 18:56 Ответить
Предлагаю в нашей Раде продать половину автопарка автомобилей и на вырученные деньги закупить такие дроны.
Депутаты имеют свои авто или пусть ездят на городском транспорте и метро.
Проезд там у них бесплатный.
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24.12.2023 19:04 Ответить
Ви що, на святе замахнулися! Зараз набіжать зоозахисники!
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24.12.2023 19:17 Ответить
а чому половину а не весь??
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24.12.2023 21:37 Ответить
а чому в відео так мало вподобайок ? навіть я прихильник режисера Роберта Мадяра поставив .
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24.12.2023 19:10 Ответить
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам дронами на голову,
москалi **#чі!
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24.12.2023 19:14 Ответить
І поперек горла
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24.12.2023 19:41 Ответить
FALCON RUSOYOB - respect!
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24.12.2023 19:17 Ответить
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24.12.2023 19:18 Ответить
Якже їх дохера - дохера вбивають, нищать - а вони стоять у чергах до війскоматів та йдуть воювати та вбивати-гвалтувати українців. А у нас проблема - війскомати спонукають по шість тисяч за добу, війсковозабов'язаних тікати від захисту - та від захисту кого(їх сім'ї вже давно за кордоном) - отих кабанів з ментів, прокурорів, суддів, генералів мо, генералів ген.штабу( на чолі з тряпкою, котра запитала - а якже ЗСУ, на передодні вторгненя, отримала відповідь - хер, тобі, та ЗСУ, та полишилась на своїй посаді).
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24.12.2023 19:34 Ответить
6 тис на добу??? Та Ви гоните, пане
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24.12.2023 19:42 Ответить
Та тут, на ценезорі, позачора, була стаття - і там ці цифри.
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24.12.2023 20:00 Ответить
Потому что у них отличная качественная пропаганда. Им внушили, что они идут защищать чуть ли не всю Вселенную от фашистов и они в это верят. А у нас провал информационной политики. То Арестович тявкал, что нельзя демонизировать русских, они ведь братья, хотя они по сути такие и есть. То говорили что война скоро закончится, то еще всякую чушь. Пропаганда это очень сильная вещь, наше руководство всегда ее недооценивает, точнее игнорирует.
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24.12.2023 22:21 Ответить
Точніше - вона, влада і є однією з часток тої пропаганди, - батько дерьмака - генерал фсб. Про шо ще можна казати. А воно вже давно саме літає на зустрічі по світу - бо там у членограя передоз, за передозом. І завгосп чудово, з точки зору фсб, насипає та виконує свою роботу, за батька. Коли ********** на гачку фсб, то і пропаганда останкіно і нах не потрібна.
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24.12.2023 23:04 Ответить
гарно "привітали" кацаню із Різдвом Христовим... ))
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24.12.2023 20:15 Ответить
СМОТРИШЬ, КАК КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА )))
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24.12.2023 22:43 Ответить
Мене зацікавив один нюанс. У кінці відео військові подякували Стерненку за дрони. Виникає логічне запитання, чому ніхто не дякує Ахмету чи Па-рошенкі, які ледь не останні лярди віддали на ЗСУ?
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25.12.2023 02:14 Ответить
Отримай від подляка подяку і цукерку.
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25.12.2023 10:37 Ответить
ТРЕБА ПОДИВИТЬСЯ В КІНЦІ СІЧНЯ НА 80000 ДРОНІВ ВІД ЗЕЛІ !!! ЯКЩО НІ !? ТО СЕКТИ ПДРОВ !!!
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25.12.2023 07:47 Ответить
******* дебилы,едут на броне как на курорт днем когда дроны кругом!Они реально конченные на что можно надеятс
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25.12.2023 10:06 Ответить
 
 