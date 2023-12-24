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Украинские дроны-камикадзе уничтожили колонну танков и БМП оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сводная тактическая группа "Адам" дронами-камикадзе уничтожила колонну российской бронетехники на востоке Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, три танка и столько же БМП с пехотой ехали неподалеку от фронта. Их заметила украинская аэроразведка и передала координаты операторам ударных дронов. Видео атаки FVP-дронов военные опубликовали в сети.
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Мар'яна Безугла
3 ч. ·
Зі складів Держспецзвʼязку (яке закуповує дрони) на склади ЗСУ відгружають 30 тис. дронів… Це після скандалів на Ставці і публічно, що дрони місяць не забирали (!). Але чи відчують це в підрозділах, якщо ГШ ЗСУ до цього всі поставки розподіляв «тонким шаром» по бригадам від Києва до Кліщіївки, а не на пріоритетні напрямки?
Чи відправить ГШ ЗСУ за підписом Головкома ЗСУ дрони в Авдіївку? Слідкуємо.
І так, 30 тис. дронів. Даю їм тиждень, готова перевірити в Авдіївці особисто.
Я бачу тупорилий перевод стрілок по забезпеченню армії дронами з виконавчої влади, яка має то робити за визначенням, на самих військових або місцеві влади типу Кличка...
Смерть помічника та мікрофони під столом ні про що, Леон? До Вас питань немає.
Слава ЗСУ !!
Депутаты имеют свои авто или пусть ездят на городском транспорте и метро.
Проезд там у них бесплатный.
I Днiпро, i кручi
Стали вам дронами на голову,
москалi **#чі!