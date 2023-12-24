Ужасные кадры агонии российского солдата, которому разорвало лицо на две половины. ВИДЕО 18+

В сеть попали кадры удара FPV-дронм по российскому оккупанту, в результате чего его лицо разорвало на две части. Видео не рекомендуется для просмотра людям со слабой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовано в соцсетях.