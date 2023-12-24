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Ужасные кадры агонии российского солдата, которому разорвало лицо на две половины. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры удара FPV-дронм по российскому оккупанту, в результате чего его лицо разорвало на две части. Видео не рекомендуется для просмотра людям со слабой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовано в соцсетях.
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Топ комментарии
+63
Нічого жахливого. Нехай дохнуть. Слава ЗСУ.

Відео - ото на пабліки мокшандії відправте.
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24.12.2023 20:38
+53
Цей ворог прийшов в Україну, щоб зробити таке ж саме з Вами та вашими дітьми.
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24.12.2023 20:51
+52
Атхаділі ноженькі, нє пайдут батіначкі, разарвало ваньке морду на двє палавіночкі...
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24.12.2023 20:38
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24.12.2023 21:46 Ответить
Автор статті забув добавити - ДУЖЕ жахливі кадри агоніх расійського солдата ...

P S
Ніколи не щади людину яка прийшла тебе вбивати.
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24.12.2023 21:51 Ответить
Пишут,что сушку наши буль-буль,которая по Одессе минут 20 назад ракеты пустила
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24.12.2023 21:52 Ответить
То вiн ще довго рухався пiсля такого влучання!
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24.12.2023 21:53 Ответить
бо мозок не постраждав
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25.12.2023 00:54 Ответить
Був би мозок, то сидів би в своєму мухосранську, та пив бояру
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25.12.2023 09:04 Ответить
Було б непогано його врятувати, ходив би агитував вступати в рф мачiть х@хлоф))))))))))
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24.12.2023 21:56 Ответить
Ага! А якби ще по школах ходив і лічінусам оповідав байки зі склепу моторошні історії про людайедаф-біндєрафцеф... І вірили б! Та й хто б не повірив, на такого франкенштейна дивлячись?
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24.12.2023 22:06 Ответить
Куди врятувати - заради пораненого кацапа лізти на кацапські позиції ризикуючи життям бійців ЗСУ ?
Хай його свої рятують, думаю вижити в нього шанси непогані - мозок не уражений, буде сліпий, глухий але живий, то афтор скоріш за все перебільшив про агонію.
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25.12.2023 00:28 Ответить
"...Но сосед, который слева,
Все смеялся, все шутил.
Даже если ночью бредил,
Все про морду говорил.
Издевался, мол, не встанешь,
Не увидишь, мол, жены!
Посмотрел бы ты, товарищ, на себя со стороны!..." (с)
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25.12.2023 09:45 Ответить
А ЧОМУ МИ ТАКІ - БУТУСОВ НЕ ХОДИВ І НЕ ЗНІМАВ ЦВИНТАР З ЛЕХКОВИХ АВТІВОК ПІД МАЛОЮ РОГАНЬЮ І ТРУПИ УКРАЇНЦІВ БІЛЯ АВТІВОК, САМ ТАМ БУВ НЕПОДАЛЕКУ, БАЖАННЯ ТАКОГО ТЕЖ НЕ ВИНИКАЛО ЦЕ ВСЕ ЗНІМАТИ НА ТЕЛЕФОН, ХОЧА БУЛА ТАКА МОЖЛИВІСТЬ, А ТУТ КАЦАПУ В ГОЛОВУ ПРИЛЕТІЛО І ОДРАЗУ ЖАХЛИВА АГОНІЯ

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24.12.2023 22:02 Ответить
якого хера ти..- провокатор сюди залазиш...??!- те, що було - було ще 22-го..- при чому тут юра бутусов..??? хера\дрон- ще зализеш сюди- отримаеш ще бильших пизздюлей, ТВАРИНО...
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24.12.2023 23:58 Ответить
Так ти ж сам кацап.
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25.12.2023 06:25 Ответить
Ще одна лахта.
Здохни по адресі кацапського крейсера
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25.12.2023 14:54 Ответить
Бутусов знімав цей цвинтар потрощених москалями автівок одразу після звільнення Малої Рогані.
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25.12.2023 07:29 Ответить
Не знімав, зробив здалеку общі кадри.
В мене родичка проїджала на автобусі серед цей цвинтар ідучі в Харків коли в Малій Рогані кацапи ще були (пощастило що не обстріляли, таке теж було), розказувала там багато трупів наших громадян було, де хто без головбілясвоїх автівок, хто в автівках залишився назавжди. В мене теж була можливість познімати коли кацапів стали гнати відтіля але знімати цвинтар задоволення так собі, при цьому отримати кулю тим паче...
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25.12.2023 14:53 Ответить
Надо пропагандистский спутниковьій канал для на россию показьівать им вот такие кадрьі 24/7,война скоро и прекратится, настанет мир,но тогда перестанут помощь давать, откатьі усохнут.
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24.12.2023 22:10 Ответить
Ні, це маячня, це абсолютно не працює і це завжди дає зворотнії ефект. Реакція люті та ненависті і "за пацанов нада отомстить любой ценой". А потім ще більше мотивації їти та вбивати.
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24.12.2023 22:41 Ответить
Ні. Багатьом з них перехочеться їхати на сафарі в Україну мачить хахлоф.
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24.12.2023 23:07 Ответить
Молоді так, іншим пофігу, бо раби.
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25.12.2023 00:10 Ответить
Вони і прийшли сюди тільки тому, що на таке не чекали,ніхто такі кадри їм не показував, навпаки, казали,що рузьгих тут *******,чекають, поважають.Оде діло це йти "за пасанов",а інше знати ,як тому "пасану" прилетіло і йти на його місці.Бачили б такі кадри перед походом,точно б не пішли, та й Афган вони забули.В кінців кінців, тільки таке і здатне їх зупинити,і ніщо інше,навіть не надійтеся.
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25.12.2023 16:30 Ответить
слова соловьова-сєдова, музика лєбєдєва-кумачя:

хотят лі русскіє войни ?
хотят лі дєнєг із казни ?
хотят лі крадєних вєщєй ?
хотят лі жон чужіх людєй ?

- спросітє ви у тішіни,
над шірью пашєн і полєй,
і у бєрьоз і тополєй,
хотят лі русскіє, хотят лі русскіє, хотят лі русскіє войни ?
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24.12.2023 22:17 Ответить
а я спросил у тишины,

хотят ли рузьгие войны?

и прошептала тишина,

где рузьгие всегда война
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25.12.2023 17:28 Ответить
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24.12.2023 22:17 Ответить
Звичайне обличчя "руського міра"...
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24.12.2023 22:18 Ответить
Русские рабы готовы такое терпеть ради путина. А могли бы развернуть свои полки на Москву и свергнуть своего тирана. И это ведь не сложно, Пригожин уже показал, что царь-то голый. Но пока до них не доходит.
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24.12.2023 22:25 Ответить
нет. они пошли убивать украинцев за деньги
мертвым деньги не нужны
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24.12.2023 22:30 Ответить
Якщо в когось ворухнеться хоч крапля жалю до московита, нехай одразу згадає пекельні муки наших хлопців, яких катували ці православні скоти ( і когось катують в цю хвилину). Згадайте кастрування, відрізання голови, голодування, гвалтування, "розочку"... Проклята нація виродків. І прокляті ті, хто тягне цей русскій мір сюди.
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24.12.2023 22:34 Ответить
Пані , жаль буває до людей , тварин , а це істоти- монстри як з фільму " Чужий "
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24.12.2023 22:52 Ответить
Чужі у цьому фільмі є лагідними тваринками у порівнянні з цими організмами.
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24.12.2023 23:05 Ответить
зловещие *************** мертвецы от ЗСУ.СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.12.2023 23:03 Ответить
Треба цей відосик нашим хакерам на расєю відіслати на федеральне ТБ у прайм тайм.
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24.12.2023 23:03 Ответить
100% и назвать "9 мая каждій день, как ві хотели !"
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24.12.2023 23:23 Ответить
А ми завжди "можем павтаріть".
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24.12.2023 23:55 Ответить
Єто американская компутирная графика и ваабще знаете какой госдолг США...
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24.12.2023 23:22 Ответить
Я желаю такой смерти каждому оккупанту! Ты мразь хотел моей земли? Ты и сгниешь в ней ****
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24.12.2023 23:31 Ответить
За *****
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24.12.2023 23:31 Ответить
Якісь реально є#ануті нелюди ці кацапи. Заради чого йти у чужу країну подихати..... гадають вийде мородерити й гвалтувати безкарно..... патологія.
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24.12.2023 23:36 Ответить
Кадри дійсно жахливі ,
бо від них стає моторошно і страшно , але це війна
і цих кончених кацапів ніхто в нашу краіну не кликав і не кличе ,
так як украінці свого не віддадуть 😡
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24.12.2023 23:36 Ответить
Не жахливі, а приємні для ока та душі.
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24.12.2023 23:54 Ответить
Моє щире побажання кожному кацапу в цьому відео на новий рік.
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24.12.2023 23:53 Ответить
Набор для холодця для ***** - це перше що мені ця розкурочена рожа гобліна нагадала ©️ 😁
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25.12.2023 00:13 Ответить
Ще одне підтвердження теорії що в кацапів в середині сінтепон...
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25.12.2023 00:13 Ответить
Прекрасні кадри. Що не так?
Дайте йому водкі
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25.12.2023 00:15 Ответить
Скільки разів чув вираз: " Потеряти обличчя", але щоби так наглядно... Респект!
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25.12.2023 00:26 Ответить
Жахливі - да ви дівчат з бучи не бачили. А тут жахливє
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25.12.2023 00:34 Ответить
Не зрозуміло чому такий розголос з ураження звичайного гобліна ? Уродліво, таке лице війни і що, щоб визвати жаль до нього, чи пофілософствовати ?
Стільки відводити часу можна тільки чомусь важливому, а смерть одного гобліна якось під цю категорію не дуже підходе. Чим більше їх загине в Україні, тим менше будуть вмирати українці і все - це дуже проста формула.
Хоча повинен визнати фото як свині жеруть копченого гобліна мені сподобались - але ж то була новина про звільнення Харківщини
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25.12.2023 00:40 Ответить
Гостомель 02 квітня 22 росгросгвардєйцєм вже поснідали гостомельські собачки

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25.12.2023 03:07 Ответить
і цим теж
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25.12.2023 03:09 Ответить
Красівиє росіянє і хорошиє 😁
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25.12.2023 14:56 Ответить
- А де твої ручки?
- Оооось вони!
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25.12.2023 00:52 Ответить
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25.12.2023 00:54 Ответить
Мне кажется это самоподрыв.
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25.12.2023 01:16 Ответить
Лопнуло облічіє от размера вєлічія.
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25.12.2023 01:48 Ответить
Смерть страшна та довга - не скоро сконає від втрати крові
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25.12.2023 03:03 Ответить
Какая отвратительная рожа!
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25.12.2023 03:34 Ответить
Жахливо? Та ні радісно, нех....й шастать.
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25.12.2023 03:59 Ответить
То він бургерів переїв.

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25.12.2023 04:52 Ответить
Ні, то ж "пастанова", як вони кажуть завжди
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25.12.2023 09:28 Ответить
От було б добре, щоб його матір і жінка побачили.
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25.12.2023 10:22 Ответить
Не було там ніякого дрона. Він таким приперся сюди з кацапстану.
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25.12.2023 10:39 Ответить
Схоже, що то був сапер-невдаха.
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25.12.2023 19:03 Ответить
Нажерся Української землі, їбло порвалось! Ну, думаю, задоволеним остався. Кусок лайна
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26.12.2023 12:26 Ответить
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