Россияне сняли результаты уничтожения 7 единиц техники оккупантов вблизи Александровки Донецкой области. ВИДЕО
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Россияне сняли результаты работы украинских воинов по колонне техники оккупантов вблизи населенного пункта Александровка Донецкой области
Как сообщает Цензор.НЕТ, два видео были опубликованы на канале Бутусов плюс.
Отмечается, что "на этих известных кадрах – уничтожение колонны российской бронетехники возле населенного пункта Александровка Донецкой области силами батальона К2 54-й механизированной бригады. От колонны из 12 единиц техники 7 было уничтожено, впрочем, как и большинство вражеской пехоты, находящейся на этой участке".
На втором видео военнослужащий вс рф уже этой осенью снимает ту же бронетехнику, которая так и осталась гнить на обочине дороги.
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