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Россияне сняли результаты уничтожения 7 единиц техники оккупантов вблизи Александровки Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне сняли результаты работы украинских воинов по колонне техники оккупантов вблизи населенного пункта Александровка Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, два видео были опубликованы на канале Бутусов плюс.

Отмечается, что "на этих известных кадрах – уничтожение колонны российской бронетехники возле населенного пункта Александровка Донецкой области силами батальона К2 54-й механизированной бригады. От колонны из 12 единиц техники 7 было уничтожено, впрочем, как и большинство вражеской пехоты, находящейся на этой участке".

На втором видео военнослужащий вс рф уже этой осенью снимает ту же бронетехнику, которая так и осталась гнить на обочине дороги.

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Якшо знищеня колони, по відео, було декілька місяців потому, а рашисти ведуть з'ьомку вже по тому та так впевнено - то це вже їхні тили.
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24.12.2023 20:55 Ответить
Молодець. Свої 30-ть рублів відпрацював. Відпочинь.
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24.12.2023 21:08 Ответить
Несподівано. Та як ти можеш прокоментувати - яким чином рашист, спокійно веде з'ьомку підбитої своєї техніки та не боїться шо щось прилетить? Окуляри кольору марахвону зніми.
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24.12.2023 22:52 Ответить
Олександрівка на схід від Ма'їнки це "тил" кацапів в кількох кілометрах від лінії фронту, тому й так топить по шосе оператор
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25.12.2023 04:02 Ответить
від всього серця велика подяка та низький уклін українським воїнам 👍
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24.12.2023 21:03 Ответить
відео від супернови під назвою - дорога на термінал
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24.12.2023 21:06 Ответить
Авдеевка. https://www.youtube.com/watch?v=nTYLMt6nLUg&ab_channel=VisualPizz
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24.12.2023 21:43 Ответить
Так. Без авіації ніяк...
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25.12.2023 07:22 Ответить
Рашисти мразоти відправились до пекла!
Загаджують кацапи землю України
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24.12.2023 23:16 Ответить
 
 