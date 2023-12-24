ПЦУ впервые полноценно отмечает праздники по новоюлианскому календарю, - Эпифаний поздравил украинцев с Рождеством. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний поздравил украинцев по случаю Рождества Христова и отметил, что этот праздник призывает к переосмыслению жизненных взглядов и напоминает об извечных христианских ценностях.
Как информирует Цензор.НЕТ, поздравление Предстоятеля Православной церкви Украины обнародовано на Ютуб-канале ПЦУ.
"В этом году Православная церковь Украины вместе с большинством поместных церквей впервые полноценно отмечает праздники по новоюлианскому календарю... Рождество Христово призывает к переосмыслению жизненных взглядов и напоминает нам об извечных христианских ценностях: вера, любовь, истина - это поводырие стойкости и фундамент нашей борьбы", - подчеркнул Эпифаний.
Он пожелал, чтобы духовное содержание праздничных дней вдохновило каждого и дальше непреклонно работать ради приближения победы, а движущей силой в этом будет любовь к ближним и доверие к нашим защитникам.
"Пусть коляда звучит для всех, а особенно для наших воинов, окутывая теплом Рождества, согревая душевно и телесно", - сказал Предстоятель ВТО.
Митрополит Эпифаний пожелал украинцам рождественской радости и победного Нового года.
Пожалуйста, подождите...
..25-го ЗАВЖДИ святкували Різдво, в 1939 прийшла камса-усіх поляків вивезли, разом з тим заборонили святкування.
Шантрапа лазила підвікнами-нюхала.
Так що ми святкуємо 25-го вже давно, ще з 2000-го
Вже Перемогу приплів, ламання людей.....
При чім тут війна? Хто людей ламає?
Весь світ живе за юліанським календарем і лиш московитська недоцерква - інакше.
Просто внормували календар. І все стало логічно правильно.
Коли більшовики перевели російську імперію на юліанське літосчислення (до речі - правильно зробили) церква відмовилась переходити. А більшовики не заставляли (а могли), знаючи, що по їхній ідеології релігії немає бути і вони церкву знищать - що і зробили.
Тільки в 43му сталін дозволив церкву:
1. Враховуючи страшенні втрати на війні.
2. З того часу всі священники МПЦ підписують у ФСБ (раніше з МГБ, КГБ) угоду про агентурну діяльність на користь держави. Саме основне, що мусить кожний:
- проповідувати підтримку політики і дій органів можновладдя;
- повідомляти у ФСБ відомості, отримані від прихожан (сповідь, тощо..), які цікавлять ФСБ,
******* православна церква щоб не переходити на григоріанський видумала собі новоюліанський календар, який один до одного збігається з григоріанським. Тому сьогодні 25 грудня і по григоріанському і по новоюліанському календарях. Різдво і там і тут.
До гоів йому діла немає..
ще років за 5 треба чекати новітнього генія, що він здогадається: жодних "новоюліанських" календарів немає, а є лише григоріанський
гнилуватий компроміс, ні?
Великдень - не менше свято за Різдво Христове, ні?
а далі все те саме, молодий місяць і після нього з понеділка 7 тижнів...рання паска буде в 20х числах березня пізня в 20х числах квітня...
може погода в кінці березня буде не дуже тепла, то й не сприйматиметься одразу для маївок і шашликів?
буває
Жартую!
Смерть московітам *****!