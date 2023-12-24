ПЦУ впервые полноценно отмечает праздники по новоюлианскому календарю, - Эпифаний поздравил украинцев с Рождеством. ВИДЕО

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний поздравил украинцев по случаю Рождества Христова и отметил, что этот праздник призывает к переосмыслению жизненных взглядов и напоминает об извечных христианских ценностях.

Как информирует Цензор.НЕТ, поздравление Предстоятеля Православной церкви Украины обнародовано на Ютуб-канале ПЦУ.

"В этом году Православная церковь Украины вместе с большинством поместных церквей впервые полноценно отмечает праздники по новоюлианскому календарю... Рождество Христово призывает к переосмыслению жизненных взглядов и напоминает нам об извечных христианских ценностях: вера, любовь, истина - это поводырие стойкости и фундамент нашей борьбы", - подчеркнул Эпифаний.

Он пожелал, чтобы духовное содержание праздничных дней вдохновило каждого и дальше непреклонно работать ради приближения победы, а движущей силой в этом будет любовь к ближним и доверие к нашим защитникам.

"Пусть коляда звучит для всех, а особенно для наших воинов, окутывая теплом Рождества, согревая душевно и телесно", - сказал Предстоятель ВТО.

Митрополит Эпифаний пожелал украинцам рождественской радости и победного Нового года.

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