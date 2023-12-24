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ПЦУ впервые полноценно отмечает праздники по новоюлианскому календарю, - Эпифаний поздравил украинцев с Рождеством. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний поздравил украинцев по случаю Рождества Христова и отметил, что этот праздник призывает к переосмыслению жизненных взглядов и напоминает об извечных христианских ценностях.

Как информирует Цензор.НЕТ, поздравление Предстоятеля Православной церкви Украины обнародовано на Ютуб-канале ПЦУ.

"В этом году Православная церковь Украины вместе с большинством поместных церквей впервые полноценно отмечает праздники по новоюлианскому календарю... Рождество Христово призывает к переосмыслению жизненных взглядов и напоминает нам об извечных христианских ценностях: вера, любовь, истина - это поводырие стойкости и фундамент нашей борьбы", - подчеркнул Эпифаний.

Он пожелал, чтобы духовное содержание праздничных дней вдохновило каждого и дальше непреклонно работать ради приближения победы, а движущей силой в этом будет любовь к ближним и доверие к нашим защитникам.

"Пусть коляда звучит для всех, а особенно для наших воинов, окутывая теплом Рождества, согревая душевно и телесно", - сказал Предстоятель ВТО.

Митрополит Эпифаний пожелал украинцам рождественской радости и победного Нового года.

Также читайте: С 15 ноября Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь
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Топ комментарии
+46
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24.12.2023 22:08
+39
Українець Залужний привітав українців.

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Дорогі побратими і посестри!

Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок.

Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.

Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!

Христос народився! Славімо Його!
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24.12.2023 22:27
+35
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24.12.2023 22:24
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Славмо!
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25.12.2023 00:26 Ответить
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24.12.2023 22:31 Ответить
Покійна бабулька вона з 1911р народження, розповідала
..25-го ЗАВЖДИ святкували Різдво, в 1939 прийшла камса-усіх поляків вивезли, разом з тим заборонили святкування.
Шантрапа лазила підвікнами-нюхала.
Так що ми святкуємо 25-го вже давно, ще з 2000-го
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24.12.2023 22:36 Ответить
Зі святом захисники!

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24.12.2023 22:38 Ответить
Идиоты журналисты, сейчас все живут по григорианскому календарю.
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24.12.2023 22:40 Ответить
Кто фсє
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24.12.2023 22:59 Ответить
Подивись на двір, тільки у мене на пів Київа новорічно-різдвяні гірлянди у вікні світяться..
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24.12.2023 23:22 Ответить
Була сьогодні в атб хотіла купити пшениці для куті, але її там не було, місцеві співробітники сказали, що вже розібрали, довелося йти в інший магазин, так що чимало таки святкують сьогодні. Але я не в Києві живу, а на Вінниччині. Думаю, з різдвом буде як з новим роком, святкуватимуть двічи - 26 та 7.
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24.12.2023 23:53 Ответить
25 тобто і 7
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24.12.2023 23:55 Ответить
Так і буде.. скажу більше, через рік-два, навіть я буду святкувати " по новому", але не треба тупо ламати людей.. а ось коли здобудемо Перемогу, більша кількість свят буде тільки більше радувати.. тим паче Таких Світлих Свят..
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24.12.2023 23:58 Ответить
Ну що ти тут на форумі "воду каламутиш"? І відписують тобі і відписують - не доходить.
Вже Перемогу приплів, ламання людей.....
При чім тут війна? Хто людей ламає?
Весь світ живе за юліанським календарем і лиш московитська недоцерква - інакше.
Просто внормували календар. І все стало логічно правильно.
Коли більшовики перевели російську імперію на юліанське літосчислення (до речі - правильно зробили) церква відмовилась переходити. А більшовики не заставляли (а могли), знаючи, що по їхній ідеології релігії немає бути і вони церкву знищать - що і зробили.
Тільки в 43му сталін дозволив церкву:
1. Враховуючи страшенні втрати на війні.
2. З того часу всі священники МПЦ підписують у ФСБ (раніше з МГБ, КГБ) угоду про агентурну діяльність на користь держави. Саме основне, що мусить кожний:
- проповідувати підтримку політики і дій органів можновладдя;
- повідомляти у ФСБ відомості, отримані від прихожан (сповідь, тощо..), які цікавлять ФСБ,
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25.12.2023 01:21 Ответить
Весь світ живе по Григоріанському календарю. Більшовики перевели з юліанського на григоріанський календар. Попи не перейшли, бо автором григоріанського календаря був пара римський Григорій, а він католик. Православні попи вважають католиків своїми ідеологічними ворогами. А те що Юлій Цезар був язичником православних попів це займає. Думаю причина ворогування, вірніше конкуренції в тому, що католиків у світі більше ніж православних, відповідно, католицьким попам несуть більше грошей ніж православним.
******* православна церква щоб не переходити на григоріанський видумала собі новоюліанський календар, який один до одного збігається з григоріанським. Тому сьогодні 25 грудня і по григоріанському і по новоюліанському календарях. Різдво і там і тут.
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25.12.2023 01:48 Ответить
Кутю вчера много детей принесло??? Ж одного?
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25.12.2023 02:22 Ответить
У нас кутю не носять, просто колядують і посівають. До мене не приходили, але мої батьки живуть на відшибі в селі, куди пиляти по багнюці хвилин 15, а я разом з ними святкувала. Так що до нас взагалі рідко хто добирається. Що в самому селі - не знаю, не питала. А так сусідка з міста, де я живу, говорила (бо в селі ясна річ атб немає), що колядували вчора. Троє хлопчиків приходило.
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25.12.2023 21:35 Ответить
Вава спить, він своє діло зробив, ханукію підпалив.
До гоів йому діла немає..
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24.12.2023 22:57 Ответить
Як шо чисто по Людські ...то я Дякую Богу , шо маю можливість святкувати, це Велике свято Різдво !!! як святкує майже весь Світ , який ніколи не благословляв Христом ... зброю, на вбивства невинних Людей ! Господи, дай Миру моєї Україні 😘😘😘
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24.12.2023 23:18 Ответить
Панове , на гілці завзята будьонавка живиться вашою енергією, про пращурів потвора закидує емоційні подразники.
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24.12.2023 23:19 Ответить
РЕЛІГІЯ-ЦЕ ОПІУМ ДЛЯ НАРОДА.. БОГ В СЕРЦІ А НЕ В ЦЕРКВІ
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24.12.2023 23:25 Ответить
Як вчив Ісус!
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25.12.2023 00:24 Ответить
а як і Бог в сердці і Україна там же, то чим це погано?
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25.12.2023 03:15 Ответить
Святий вечір!
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24.12.2023 23:34 Ответить
і пішов кацапнячий розбрат по Европі - тримайся Німетчіна!
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24.12.2023 23:36 Ответить
ну з Великоднем ви , йолопи, знову наробили бздур

ще років за 5 треба чекати новітнього генія, що він здогадається: жодних "новоюліанських" календарів немає, а є лише григоріанський
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24.12.2023 23:38 Ответить
Ну чому? Різдво зараз збігається з Григоріанським календарем. Те що прийняли офіційно назву Новоюліанського, здається мені, просто щоб все таки мати якусь моральну відмазку, що ми, мовляв, не католики. Ось і все. Але головне, зараз ми не на якомусь особистому шляху розвитку, як пітекантропи, а разом з людством.
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24.12.2023 23:55 Ответить
разом із людством - але на Великдень із пітекантропами?

гнилуватий компроміс, ні?

Великдень - не менше свято за Різдво Христове, ні?
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25.12.2023 00:19 Ответить
Греки за яким календарем святкують Великдень?
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25.12.2023 07:41 Ответить
великдень вираховують від стрітення...це було 15 лютого, а має бути 2 лютого...
а далі все те саме, молодий місяць і після нього з понеділка 7 тижнів...рання паска буде в 20х числах березня пізня в 20х числах квітня...
може погода в кінці березня буде не дуже тепла, то й не сприйматиметься одразу для маївок і шашликів?
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25.12.2023 10:53 Ответить
ні. мудрагелі залишили Великдень за юліанським календарем, тобто 5 травня

буває
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25.12.2023 10:56 Ответить
Нарешті з початку Христос народився, а потім новий рік. Дивно було, коли почитають все від Різдва Христа, а з початку новий рік святкують.
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24.12.2023 23:52 Ответить
Нє, ну а шо! Як 7 січня день народження, а 31 грудня Новий рік, тож теж спочатку народився, а потім Новий рік?! Чілішолі?
Жартую!
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25.12.2023 10:15 Ответить
Зі Святом, народ України!
Смерть московітам *****!
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25.12.2023 00:29 Ответить
https://t.me/mriya24/37910
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25.12.2023 00:56 Ответить
З Великоднем шановні,Хай Господь України допомагає здолати одвічного ворога🔱❤️🖤🔱Слава ЗСУ,🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ІСУ Слава Україні ✌️🔱🔱🔱💪💪💪🕊️🕊️🕊️
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25.12.2023 07:48 Ответить
Почему когда столб со свечками обоссали, волну до небес подняли, а когда гоям сказали работайте в свой САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК все ФАЛЬШИВО улыбаются?
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25.12.2023 09:59 Ответить
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