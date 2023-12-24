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Горловка (2381) обстрел (20169)

В оккупированной Горловке заявляют о "прилете" и пожаре. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированной россиянами Горловке Донецкой области заявляют о "прилете" и пожаре в торговом центре города. Сообщается о четырех раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы,

"В оккупированной Горловке сильный пожар после "прилета". Сообщается, что горит ТЦ "Галактика"... Ранены четыре человека", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+26
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24.12.2023 23:57
+17
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25.12.2023 00:08
+13
Бензином його, бензином..
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24.12.2023 23:53
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Нє скіглітє, а гасітє!
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24.12.2023 23:47 Ответить
Бензином його, бензином..
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24.12.2023 23:53 Ответить
Лінза апять ефєктна пакуріла дє іщьо нє куріла...
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24.12.2023 23:55 Ответить
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24.12.2023 23:57 Ответить
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25.12.2023 00:08 Ответить
Пані Маріє !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.12.2023 07:48 Ответить
Вибив автомат на 16 ампер.
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25.12.2023 00:04 Ответить
Здвіг по фазє
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25.12.2023 00:06 Ответить
Ой, клас!
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25.12.2023 00:10 Ответить
Тю, так феєрверки ж табу ...а в них бач... можно
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25.12.2023 00:19 Ответить
Ви про релігю гарно написали. Я навіть скопіював і собі зберіг.
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25.12.2023 03:29 Ответить
Дохтурь Хаймерс приписав таку терапiю, а Бавовнятко йому допомога
Сеанс терапii вiд зайвой хрєно-соми діє

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25.12.2023 00:30 Ответить
Восемь лет донбили бамбас
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25.12.2023 03:28 Ответить
Есть вопрос - Галактика, это отжатый Эпицентр, или просто переименованный?

Александр Владимирович Герега - украинский предприниматель, политик. Основатель и совладелец сети магазинов «Эпицентр». Вместе с супругой Галиной Герегой входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов.
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25.12.2023 06:21 Ответить
Горловка была главным поставщиком лугандонского мяса на фронт,так что по заслугам.
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25.12.2023 06:59 Ответить
свинину ?
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25.12.2023 08:01 Ответить
Ватной породы.
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25.12.2023 08:23 Ответить
Два збитих винищувачі-бомбардувальники на Різдво: Генштаб ЗСУ підтвердив знищення російського Су-30 на додачу до Су-34 24 грудня
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25.12.2023 08:00 Ответить
 
 