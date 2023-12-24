В оккупированной Горловке заявляют о "прилете" и пожаре. ВИДЕО
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Во временно оккупированной россиянами Горловке Донецкой области заявляют о "прилете" и пожаре в торговом центре города. Сообщается о четырех раненых.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские телеграм-каналы,
"В оккупированной Горловке сильный пожар после "прилета". Сообщается, что горит ТЦ "Галактика"... Ранены четыре человека", - говорится в сообщении.
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