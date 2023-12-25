4 363 3
Дроны-камикадзе обезвредили несколько вражеских автомобилей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские операторы ударных БПлА атаковали несколько вражеских автомобилей на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий25.12.2023 09:51 Ответить Мне нравится 3
Igor Grytselyak
показать весь комментарий25.12.2023 09:54 Ответить Мне нравится 3
три - пятнадцать
показать весь комментарий25.12.2023 10:01 Ответить Мне нравится 5
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...