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Дроны-камикадзе обезвредили несколько вражеских автомобилей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские операторы ударных БПлА атаковали несколько вражеских автомобилей на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.

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25.12.2023 09:51 Ответить
Туди яво в качєль)
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25.12.2023 09:54 Ответить
Різдво Різдвом,а хлопці роблять...
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25.12.2023 10:01 Ответить
 
 