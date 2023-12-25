Дроны-камикадзе обезвредили несколько вражеских автомобилей. ВИДЕО

Украинские операторы ударных БПлА атаковали несколько вражеских автомобилей на одном из направлений фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Эскадрон.

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