По выходным россияне через Мариуполь перемещали тяжелую технику, - Андрющенко. ВИДЕО

В оккупированном городе зафиксировано 11 единиц тяжелой техники.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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Оккупанты перемещают технику в сторону Бердянска.

"Также отдельно зафиксирована перевозка 6 танков на лафетах в сторону Бердянска через с. Урзуф Мариупольского района без предварительной фиксации движения через Мариуполь", - добавил Андрющенко.

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