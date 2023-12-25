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По выходным россияне через Мариуполь перемещали тяжелую технику, - Андрющенко. ВИДЕО
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В оккупированном городе зафиксировано 11 единиц тяжелой техники.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты перемещают технику в сторону Бердянска.
"Также отдельно зафиксирована перевозка 6 танков на лафетах в сторону Бердянска через с. Урзуф Мариупольского района без предварительной фиксации движения через Мариуполь", - добавил Андрющенко.
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кацапня завжди по трупах їздить, чому як знали не вгатили?