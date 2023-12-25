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Мариуполь (5562) техника (1542) Андрющенко Петр (526)

По выходным россияне через Мариуполь перемещали тяжелую технику, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном городе зафиксировано 11 единиц тяжелой техники.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты перемещают технику в сторону Бердянска.

"Также отдельно зафиксирована перевозка 6 танков на лафетах в сторону Бердянска через с. Урзуф Мариупольского района без предварительной фиксации движения через Мариуполь", - добавил Андрющенко.

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в дописі приведене прекрасне 3-секундне відео, котре доводить... ніхуа 😏
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25.12.2023 10:11 Ответить
Бо ******...
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25.12.2023 10:22 Ответить
Ну i йух з ним...
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25.12.2023 10:53 Ответить
Піди, спробуй там зафільмувати як потрібно, щоб всі деталі було видно...
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25.12.2023 11:13 Ответить
Питання не про "зафільмувати", а про ****** безкінечний хайп мера міста, яке нам не належить
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25.12.2023 13:02 Ответить
через Марік...
кацапня завжди по трупах їздить, чому як знали не вгатили?
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25.12.2023 10:21 Ответить
Маріупіль! Севастопіль!
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25.12.2023 10:22 Ответить
А Андрющенко сам там був чи з інтернету відосик скачав - сидячи в теплому офісі мерії Маріуполя на Хрещатику . Який нафіг мер маріуполя і його радники , вони і ще ж з державного бюджету зарплату одержують !
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25.12.2023 10:31 Ответить
Если они едут с востока на запад, то это нападение. А если с запада на восток, то паническое бегство!
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25.12.2023 11:40 Ответить
 
 