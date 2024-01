Украинские военные исполнили рождественские хиты стран мира: "War is not over". ВИДЕО

Девять украинских военных исполнили рождественские песни Happy Xmas (War is over), Have Yourself и Merry Little Christmas, Let It Snow и I’ll Be Home for Christmas.

Как сообщает Цензор.НЕТ, съемки видеоролика проходили в блиндаже на бахмутском направлении, на фоне уничтоженных российскими оккупантами дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 километрах от линии фронта.

В каждой песне авторы заменили несколько слов. В частности, слова "war is over" ("война завершилась") в композиции Джона Леннона Happy Xmas заменили на "война не завершилась" ("war is not over").

В песне I'll Be Home for Christmas, написанной от имени солдата-участника Второй мировой войны, слова "I will be home this Christmas" ("Я буду дома этого Рождества") изменились на "I won't be home this Christmas" ("Я не буду дома этого Рождества").

