Российские командиры раздели отказников и издеваются над ними: "Бегом на#уй в яму совокупляться друг с другом". ВИДЕО

Российское командование издевается над своими бойцами, которые отказались идти на штурм. Командиры раздели отказников и избили их. Затем заставили идти в яму "совокупляться друг с другом". Заявлено, что это боевики из 345 полка 104 дивизии: они недавно попали на Херсонское направление.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в сети.

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