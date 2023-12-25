40 232 131
Российские командиры раздели отказников и издеваются над ними: "Бегом на#уй в яму совокупляться друг с другом". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское командование издевается над своими бойцами, которые отказались идти на штурм. Командиры раздели отказников и избили их. Затем заставили идти в яму "совокупляться друг с другом". Заявлено, что это боевики из 345 полка 104 дивизии: они недавно попали на Херсонское направление.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в сети.
Топ комментарии
+81 роман f858c103
показать весь комментарий25.12.2023 11:30
+46 Gary Grant
показать весь комментарий25.12.2023 11:25
+40 Артем Легенький
показать весь комментарий25.12.2023 11:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Чи назву глав продивився бігцем.
Біблію мабуть тільки на картинці бачив, почитай як буде час, пійде на користь.
Історію кацапського народу (як що так їхможна назвати) читай і роби висновки.
Повстань проти начальства в Параше не було ніколи, повставали тільки проти слабких првителів.
У даному випадку ті хто їх садить на яму під це правило не підходе.
А де наша мотиваційна і технічна робота з особовим складом ворога (окрім прямого знищення і дуже потрібного, але не дуже ефективного проєкту "Хочу жить") ?
- ЧОМУ МИ ДОСІ НЕ МАЄМО:
1. Досліджень наших психологів, де було би з'ясовано СТРУКТУРУ МОТИВАЦІЇ ворожого особового складу? З виділенням класів чи кластерів.
2. Висновків і рекомендацій про найбільш ефективні СПОСОБИ ВПЛИВУ для кожного з класів. Тобто, як наші служби можуть розпізнати, до якого класу / кластера / типу мотивації належать ті чи інші одиниці ворожого особового складу? Як можна "достукатись" до них, що їм повідомити, щоб мотивувати їх на дії, які потрібні нам?
3. Як допомогти тим особам серед ворога, хто готові виконувати потрібні нам завдання, однак їм заважають їхні співслужбовці, які створюють ризик? Що з цим робити в подібних ситуаціях?
Знищувати особовий склад ворога - це необхідна функція. Але якби вдалося ефективно мотивувати хоча б частину його на виконання потрібних нам дій, то це був би наш додатковий ресурс, який частково замінив би роботу наших військових, вивільнивши їх для інших задач.
Думаю, це не просто.
Схоже, що у цих осіб ("відмовників" із відео у цій статті) є мотив - вижити - це їхній пріоритет.
Тому наші спеціалісти мали би розробити технологію і створити інструкцію про те, як зробити це так, щоб це було насправді набагато простіше, надійніше і безпечніше, аніж самодіяльність і необхідність для подібних осіб придумувати подібну технологію самостійно.
Це той напрям роботи з особовим складом ворога, який наша держава явно провалює поки що. А він міг би бути ДУЖЕ РЕЗУЛЬТАТИВНИМ.