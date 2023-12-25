РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10354 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
40 232 131
армия РФ (15369) война (46847) россия (91269)

Российские командиры раздели отказников и издеваются над ними: "Бегом на#уй в яму совокупляться друг с другом". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российское командование издевается над своими бойцами, которые отказались идти на штурм. Командиры раздели отказников и избили их. Затем заставили идти в яму "совокупляться друг с другом". Заявлено, что это боевики из 345 полка 104 дивизии: они недавно попали на Херсонское направление.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в сети.

Смотрите: Украинские военные исполнили рождественские хиты стран мира: "War is not over". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+81
якщо б в них були мізки то просто перестріляли цих командирів . раб залишається рабом навіть з мечем .
показать весь комментарий
25.12.2023 11:30
+46
У кацапів страждають ті,в кого є хоч якісь мізки.
показать весь комментарий
25.12.2023 11:25
+40
У світі тварин
показать весь комментарий
25.12.2023 11:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Прахфєсор, як ти можеш унизити те що ніколи не возвишалося 🤣
показать весь комментарий
25.12.2023 15:53 Ответить
Я що, винен у тому що у когось, а судячи з твого поста й і в тебе "Garry Dron", щось НЕ ВИСОЧИЛО?! Це ТВОЇ проблеми, і я тут ні до чого! І порада - якщо не дуже добре володієш українською мовою то варто її й не використовувати, а писати на рідній для тебе московитський (т.з. "роССійський")?!
показать весь комментарий
25.12.2023 16:00 Ответить
Бачу твої великі пости це зовсім не від симпатії до гомиків, а переход на особистості це зовсім не відсутність аргументів 😆 Згомофілами полеміки не веду - живи як хош тільки не рекламуй своїх звичок.
показать весь комментарий
25.12.2023 16:08 Ответить
Латентний ти наш "Garry Dron", не варто так відверто підкреслювати твою подобу до московитів (т.з. "роССіян") і нагадай хто такі "Згомофіли", бо Google нічого подібного не знає, а твоя фантазія напевно знов тебе підвела, тож зверни увагу на пораду тобі - не намагатися писати українською!
показать весь комментарий
25.12.2023 16:16 Ответить
Обломісь , до вас гомиків відношення в мене біблейське - дивлюсь на вас як на людей які втратили людські моральні обриси, не там ти шукаєш собі латентих партнерів голубенький ти наш.
показать весь комментарий
25.12.2023 16:19 Ответить
Де Біблія і де такі як ти "Garry Dron", ви протилежність усьому що в ній написано. Тож не варто тобі отягати на себе обладунки "лицаря честі", до того ж з огляду на те що усі твої фантазії стосовно мене на стільки ж близькі до істини як протилежні кінці Всесвіту!
показать весь комментарий
25.12.2023 16:37 Ответить
Ти ту Біблію хоч читав "ріцарь" 🤣
Чи назву глав продивився бігцем.
показать весь комментарий
25.12.2023 16:44 Ответить
З гомофілами - ти ще й з IQ не дуже. Розумний не спитав би.
показать весь комментарий
25.12.2023 16:21 Ответить
Та угаманісь вже защітнік голубих, інший би вже давно кинув таку маючню писати погодившись зі мною.
Біблію мабуть тільки на картинці бачив, почитай як буде час, пійде на користь.
показать весь комментарий
25.12.2023 16:43 Ответить
Нє,ну а що ви хочете- втарая армія міра. Тьху,пляя...
показать весь комментарий
25.12.2023 16:13 Ответить
Блінкін чітко висловився - ДРУГА В УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
25.12.2023 16:17 Ответить
Я думаю, что очень скоро кацапы начнут стрелять офицерам в спину.
показать весь комментарий
25.12.2023 16:18 Ответить
Сподіваюсь!
показать весь комментарий
25.12.2023 16:22 Ответить
З IQ в тебе бачу не помилився.
Історію кацапського народу (як що так їхможна назвати) читай і роби висновки.
Повстань проти начальства в Параше не було ніколи, повставали тільки проти слабких првителів.
У даному випадку ті хто їх садить на яму під це правило не підходе.
показать весь комментарий
25.12.2023 16:47 Ответить
Це чмошники, вони не стріляють без наказу.
показать весь комментарий
25.12.2023 16:26 Ответить
Людина доведена знущаннями до краю витримки може виявитися здатною на будь що.
показать весь комментарий
25.12.2023 16:32 Ответить
ПДРЫ ДЕЛАЮТ ПДРОВ !!!
показать весь комментарий
25.12.2023 17:10 Ответить
Харошиє рускіє Обдристовича
показать весь комментарий
25.12.2023 17:46 Ответить
Виродки
показать весь комментарий
25.12.2023 18:28 Ответить
Лучше хай поубивают один одного
показать весь комментарий
25.12.2023 18:30 Ответить
Ще б туда Обдристовіча щоб він там поспілкувався з "харошими рускими". Хай він розтлумачить на великом руском язике що так робити не треба.
показать весь комментарий
25.12.2023 18:46 Ответить
Совокуплятся и на штурм, не зря их ******** називают
показать весь комментарий
25.12.2023 21:09 Ответить
Якщо втямили ,що їх очікує на нулю, якщо спромоглися оцінити свої шанси, то чому дали себе роззброїти і роздягти??! Хіба не ясно , що небезпека від "своїх" набагато більша ніж від супротивника??! Якось недорішали задачку, студенти куйові.
показать весь комментарий
25.12.2023 22:40 Ответить
Однажды прочитал у одного военного повара что украинцы и американцы называют вычислительное устройство "компьютер". Это был один из пунктов, которыми он объяснял почему эти два народа одинаковые.
показать весь комментарий
26.12.2023 00:59 Ответить
УК РФ Статья 131. Изнасилование - кратко, це примусові дії і ода з найтяжчих статей. І що, де ваша правда?
показать весь комментарий
25.12.2023 23:14 Ответить
Бачимо, що ворог проводить мотиваційну роботу з особовим складом.

А де наша мотиваційна і технічна робота з особовим складом ворога (окрім прямого знищення і дуже потрібного, але не дуже ефективного проєкту "Хочу жить") ?
- ЧОМУ МИ ДОСІ НЕ МАЄМО:

1. Досліджень наших психологів, де було би з'ясовано СТРУКТУРУ МОТИВАЦІЇ ворожого особового складу? З виділенням класів чи кластерів.

2. Висновків і рекомендацій про найбільш ефективні СПОСОБИ ВПЛИВУ для кожного з класів. Тобто, як наші служби можуть розпізнати, до якого класу / кластера / типу мотивації належать ті чи інші одиниці ворожого особового складу? Як можна "достукатись" до них, що їм повідомити, щоб мотивувати їх на дії, які потрібні нам?

3. Як допомогти тим особам серед ворога, хто готові виконувати потрібні нам завдання, однак їм заважають їхні співслужбовці, які створюють ризик? Що з цим робити в подібних ситуаціях?

Знищувати особовий склад ворога - це необхідна функція. Але якби вдалося ефективно мотивувати хоча б частину його на виконання потрібних нам дій, то це був би наш додатковий ресурс, який частково замінив би роботу наших військових, вивільнивши їх для інших задач.
показать весь комментарий
26.12.2023 05:52 Ответить
Чи так вже "просто" для ворожих солдатів розстріляти командирів і при цьому уникнути смерті?

Думаю, це не просто.

Схоже, що у цих осіб ("відмовників" із відео у цій статті) є мотив - вижити - це їхній пріоритет.

Тому наші спеціалісти мали би розробити технологію і створити інструкцію про те, як зробити це так, щоб це було насправді набагато простіше, надійніше і безпечніше, аніж самодіяльність і необхідність для подібних осіб придумувати подібну технологію самостійно.

Це той напрям роботи з особовим складом ворога, який наша держава явно провалює поки що. А він міг би бути ДУЖЕ РЕЗУЛЬТАТИВНИМ.
показать весь комментарий
26.12.2023 07:13 Ответить
Тепер їх сміливо можна величати-рюськіє вітязі, анало-говнєтнікі!
показать весь комментарий
26.12.2023 12:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 