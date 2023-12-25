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война (46847) 30 отдельная механизированная бригада (130) Купянск (340)

Вражеский штурм провалился: бойцы 30 ОМБр уничтожают оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники продолжают противостоять оккупационным войскам и наносят врагу невосполнимые потери. Так в ВСУ показали кадры отражения штурма оккупантов на Купянском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в официальном телеграмм-канале Сухопутных войск ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ,

По оккупантам отработали воины из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. В частности, защитники продемонстрировали кадры ликвидации остатков противника и уничтожены в поле БМП врага.

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Топ комментарии
+40
Гарне заспокійливе відео та музикальний супровід також. Слава ЗСУ!
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25.12.2023 12:49
+27
Скільки ж тієї нечисті преться..... Подяка нашим воїнам-захисникам. Відпрацювали хлопці наславу!
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25.12.2023 12:52
+27
Дякую Вам хлопці
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25.12.2023 12:58
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Гарне заспокійливе відео та музикальний супровід також. Слава ЗСУ!
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25.12.2023 12:49 Ответить
Скільки ж тієї нечисті преться..... Подяка нашим воїнам-захисникам. Відпрацювали хлопці наславу!
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25.12.2023 12:52 Ответить
При достатній кількості БПЛА у Захисників України й непогано що лізуть, меньше дітям залишиться рашистов. Звісно ідеально щоб у рабо-кацапа були мізкі й він не ліз воювати до сусідів але , нажаль, як показує життя , у кацапів мізків не воювати немає.
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25.12.2023 16:06 Ответить
Насипали як треба… деяких навіть на шматки..
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25.12.2023 12:53 Ответить
Здохли за Ху*ла, Гойда.
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25.12.2023 12:53 Ответить
Дякую Вам хлопці
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25.12.2023 12:58 Ответить
Супровід чудовий , групи ,, Металіка " США ,
концерт називається ,, Чорний альбом "!
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25.12.2023 13:07 Ответить
Хлопці молодці , гарно відпрацювали по кацапах 👍🏼🙏🏼❤️
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25.12.2023 13:12 Ответить
Металіка. Часто слухав її коли учився в Москві в 90-х, разом з кацапами, синки яких зараз подихають в наших полях
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25.12.2023 13:17 Ответить
Так , група ,, Металіка "з 1982 року 🙁
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25.12.2023 13:41 Ответить
Добра робота!
Слава ЗСУ!
Героям Слава!

Христос ся рождає!
Славімо Його!
З Різдвом Христовим, Українці !
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25.12.2023 13:22 Ответить
Навзаєм !!
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25.12.2023 13:30 Ответить
Багатостраждальний будинок на околиці Синьківки?
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25.12.2023 13:39 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.12.2023 14:22 Ответить
Прекрасно, музичний супровід Супер!!! Слава нашим ЗСУ!!! Смерть рашистським окупантам-гнилі-оркам!
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25.12.2023 14:50 Ответить
The best
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25.12.2023 15:20 Ответить
*******!
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25.12.2023 16:43 Ответить
..давно ловлю себе на думці, що нам, Українцям, не варто було би от так підказувати кацапам від чого вони гинуть.. нехай би ці виродки Цивілізації боялися навіть дихати на окупованій землі, від невідомості.. нехай би боялися усього незрозумілого.. це страшніше, ніж знати наперед, що може тебе очикувати, як окупанта.. адже попереджений - значить озброєний
а повна інформація нехай вже буде після війни.....
і зевладі треба не чекати подібної реклами, що для оборони-нападу є ефективним, а спілкуватися з військовими, та не вставляти палиці у колеса "Валєрі" (за зебільским) - Залужному Валерію Федоровичу Головнокомандувачу Збройних Сил України
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25.12.2023 15:36 Ответить
Та кацапи вже знають й самі так теж , нажаль, роблять. Вони виявились не такі тупі як розповідали й швидко перейняли досвід у ЗСУ.
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25.12.2023 16:08 Ответить
І знову зрада,пане Ігор?Нищать наші герої кацапів-тобі так не підходить.Видають державні стратегічні секрети.Добре що хоч шільдік дрона не показали,а то би був повний капець.Вже майже 2 роки питання дронів обговорюється на Цензорі-ну нє-СЕКРЕТ.
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25.12.2023 21:13 Ответить
Гарно працюють звягельці..
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25.12.2023 16:03 Ответить
Самое Рождественское видео, что я когда-либо видел! 👍
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25.12.2023 16:42 Ответить
Смерть кожному кацапу!
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25.12.2023 18:59 Ответить
 
 