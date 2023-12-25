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Вражеский штурм провалился: бойцы 30 ОМБр уничтожают оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают противостоять оккупационным войскам и наносят врагу невосполнимые потери. Так в ВСУ показали кадры отражения штурма оккупантов на Купянском направлении.
Соответствующее видео опубликовали в официальном телеграмм-канале Сухопутных войск ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ,
По оккупантам отработали воины из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. В частности, защитники продемонстрировали кадры ликвидации остатков противника и уничтожены в поле БМП врага.
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і зевладі треба не чекати подібної реклами, що для оборони-нападу є ефективним, а спілкуватися з військовими, та не вставляти палиці у колеса "Валєрі" (за зебільским) - Залужному Валерію Федоровичу Головнокомандувачу Збройних Сил України