Вражеский штурм провалился: бойцы 30 ОМБр уничтожают оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают противостоять оккупационным войскам и наносят врагу невосполнимые потери. Так в ВСУ показали кадры отражения штурма оккупантов на Купянском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в официальном телеграмм-канале Сухопутных войск ВС Украины, информирует Цензор.НЕТ,

По оккупантам отработали воины из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. В частности, защитники продемонстрировали кадры ликвидации остатков противника и уничтожены в поле БМП врага.

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