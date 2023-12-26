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Железнодорожный вокзал поврежден в результате атаки на Феодосию, - местный телеграмм-канал. ВИДЕО
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В результате точной ночной атаки в Феодосийском районе во временно оккупированном Крыму повреждено помещение железнодорожного вокзала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.
Как отмечается, взрывной волной выбило окна, осыпалась штукатурка. В связи с этим загородные поезда из Феодосии отправятся не от конечной станции, а со станции Айвазовская.
Как сообщалось ранее, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск".
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Кацапських мірних мальчіков в трусіках і на корабліку дістали. Ох, які злі бандьори. Кацапчікі мірно прівєзлі з ірану мірниє шахеди, а бандьори їх созглі. Тепер у кацапчіков повні трусікі і вони почали реально поглядати на міст, щоб було куди драпанути.