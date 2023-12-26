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Железнодорожный вокзал поврежден в результате атаки на Феодосию, - местный телеграмм-канал. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате точной ночной атаки в Феодосийском районе во временно оккупированном Крыму повреждено помещение железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеграм-канал.

Как отмечается, взрывной волной выбило окна, осыпалась штукатурка. В связи с этим загородные поезда из Феодосии отправятся не от конечной станции, а со станции Айвазовская.

Читайте: В Крыму прогремели взрывы. Вслед за крейсером "Москва" следует большой десантный корабль "Новочеркасск", - командующий Воздушными силами Олещук. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск".
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Топ комментарии
+23
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26.12.2023 08:30
+19
Яка різниця, з якої станції кацапи вирушать? Головне - куди вирушать. Схоже кінцева станція для всіх кацапів в українському Криму - пекло.
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26.12.2023 08:08
+18
Оце так впав з неба камінець...
Кацапських мірних мальчіков в трусіках і на корабліку дістали. Ох, які злі бандьори. Кацапчікі мірно прівєзлі з ірану мірниє шахеди, а бандьори їх созглі. Тепер у кацапчіков повні трусікі і вони почали реально поглядати на міст, щоб було куди драпанути.
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26.12.2023 08:38
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26.12.2023 08:05 Ответить
це що великий дірявий корабель прибув на залізничний вокзал ? Кареніна зустрічала ?
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26.12.2023 08:07 Ответить
Там залізничний вокзал на самому березі поряд з портом. І залізнична гілка йде понад морем. Якщо була хороша детонація, навряд чи обійшлося тільки вікнами...
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26.12.2023 10:49 Ответить
Яка різниця, з якої станції кацапи вирушать? Головне - куди вирушать. Схоже кінцева станція для всіх кацапів в українському Криму - пекло.
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26.12.2023 08:08 Ответить
Феодосійський залізничний вокзал - прямо коло порту Значить - добре "розліталося" з "Новочеркаська" - якщо аж туди долітало
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26.12.2023 10:33 Ответить
Не поїде тепер кацап в Париж на плацкарті )
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26.12.2023 08:09 Ответить
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26.12.2023 08:30 Ответить
Оце так впав з неба камінець...
Кацапських мірних мальчіков в трусіках і на корабліку дістали. Ох, які злі бандьори. Кацапчікі мірно прівєзлі з ірану мірниє шахеди, а бандьори їх созглі. Тепер у кацапчіков повні трусікі і вони почали реально поглядати на міст, щоб було куди драпанути.
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26.12.2023 08:38 Ответить
То не камінець, то Віфлеємська зоря змінила курс, щоб навчити кацапів св'яткувати Різдво, а не займатися дурницями. 😊
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26.12.2023 08:49 Ответить
От біда. А у нас скільки міст і сел стерті з землі цими нелюдами. А ті, що звали х"""ло, що хтіли, то і мають.
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26.12.2023 08:40 Ответить
Ви праві. Був в Феодосії і на тому вокзалі в грудні 2004 року на третьому турі виборів спостерігачем. Кацаповатніки там вже тоді рвались до мордору.
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26.12.2023 10:24 Ответить
класна новина, не зупиняйтесь ГЕРОЇ, і..ште рашиста де тільки можна
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26.12.2023 08:43 Ответить
Ну не зрівняти з тим що рашисти зробили з Херсоном чи Харковом ,я вже не кажу про Маріуполь чи Бахмут ,тому це ніщо в порівнянні що вони творять .
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26.12.2023 08:48 Ответить
І при чому тут це, то що не топити їх кораблі?
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26.12.2023 08:57 Ответить
Кацапським воєнкорам тривожно 🙀
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26.12.2023 09:36 Ответить
це було б дуже добре, якби насправді було так. але в реальності НАТОвськи сцикуни ніколи не наважаться на подібний крок, бо це ж ескалація!
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26.12.2023 10:37 Ответить
 
 