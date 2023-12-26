РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16419 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
16 381 33
война (46904) корабль (1927) Крым (26018) Игнат (525)

Игнат об ударе по ВДК "Новочеркасск" в оккупированном Крыму: Преодолеть ПВО РФ удается с помощью определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пока неизвестно, что было на большом десантном корабле РФ в оккупированной Феодосии, детали будут позже.

Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим насколько мощным был взрыв, какая была детонация. После такого выжить кораблю крайне тяжело", - пояснил он.

По словам Игната, что именно там было, "шахеды" или боеприпасы - "узнаем позже".

Спикер не подтвердил уничтожение во время атаки двух украинских Су-24, о чем заявляли в Минобороны РФ.

"У нас есть Storm Shadow, есть SCALP на вооружении... Ну явно не одну запускающую ракету (для такого поражения. - Ред.)", - добавил он.

Преодолеть российское ПВО, по словам Игната, удается с помощью "определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения".

Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".

Также читайте: ОК "Юг" об атаке на Феодосию: Взрыв был мощный, детонация длительная. Собираем исчерпывающую информацию о результатах
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Від такого результату , душа співає,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
26.12.2023 09:48
+29
"У нас є Storm Shadow, є SCALP на озброєнні"

показать весь комментарий
26.12.2023 10:16
+22
Це просто якийсь різдвяний подарунок!!!
показать весь комментарий
26.12.2023 09:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від такого результату , душа співає,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
26.12.2023 09:48 Ответить
Це просто якийсь різдвяний подарунок!!!
показать весь комментарий
26.12.2023 09:58 Ответить
Доповідь путіну по Феодосії.
https://www.youtube.com/watch?v=DE1eeUyffDA
показать весь комментарий
26.12.2023 09:49 Ответить
Коня Щєнков всьо сбіл, і якорь уже нашлі?
показать весь комментарий
26.12.2023 09:57 Ответить
Оперативний ЗСУ

Так он воно що! ПС ЗСУ привітали з днем Пе-Ве-О роSSії!
показать весь комментарий
26.12.2023 10:00 Ответить
Міноборони РФ стверджує, що корабель "отримав пошкодження". Джерело: https://censor.net/ua/v3463761

Навіть не збрехали - неможна знищити не пошкодивши!!!
показать весь комментарий
26.12.2023 10:02 Ответить
"У нас є Storm Shadow, є SCALP на озброєнні"

показать весь комментарий
26.12.2023 10:16 Ответить
...."якийсь дурачок..." виконував, на жаль, оманські забаганки рашистів....
показать весь комментарий
26.12.2023 10:35 Ответить
шановний - де можна почитати текс оманських забаганок
кожного троля питаю
можливо ви допоможете?
скиньте ссилку 🤔
показать весь комментарий
26.12.2023 12:12 Ответить
тебе 23.02.22 зеленгскый сказал готовиться к шашлыкам на 9. зачем твоей голове бумажки
показать весь комментарий
26.12.2023 13:04 Ответить
та плюнь ти на зелю
де текст оманських домовленостей?
я кожного троля питаю вже пів року
показать весь комментарий
26.12.2023 13:12 Ответить
агента фсб, президента ермака тебе мало или где то почитать про это надо?
показать весь комментарий
26.12.2023 13:28 Ответить
та плюнь ти на дерьмака
вопрос был твоему протеже - об предмете обсуждения
он пишет: ""якийсь дурачок..." виконував, на жаль, оманські забаганки рашистів"
ось мены випадково стало цікаво - що САМЕ там в тих оманських забаганках
питання логічне і правильне
ДЕ ТЕКСТ оманських забаганок?
показать весь комментарий
26.12.2023 13:46 Ответить
Подоляк, перелогінся.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:18 Ответить
НЕ читайте НІЧОГО що "пропонують" рашисти.... а спостерігайте за "діями" різних арахамій, безуглих, стефанчуків...бужанскіх...мазурашів з єрмачками та шифірами у баканаФФими....а далі...ик кажуть: "...маючий розум-хай подумає....маючий очі-хай побачить.... маючий вуха-хай почує...."
показать весь комментарий
26.12.2023 14:38 Ответить
Невже ти настільки наївний, що лише від Зеленського чекав команду готуватися до війни? На заході Украиїни майже всі ще з 90-х знали, що війна з кацапами неминуча, коли решта українців вибирали всяких Кучм і Януковощів.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:42 Ответить
"шановний - де можна почитати текс оманських забаганок" (((( у некрологах наших захисників , там чітко вказано на якому напрямкові через ті забаганки вони загинули , царство їм небесне . Якщо цього тобі не вистачить - покатайся від Херсона до Харкова, тобі текст перекажуть .
показать весь комментарий
26.12.2023 13:21 Ответить
А ще один грався в мінські домовленності і навіть не спромігся побудувати хоча б патронний завод.
показать весь комментарий
26.12.2023 20:36 Ответить
Зек -шапкокрад янукович побудував один патронний завод, по-вказівці рашистів, в Луганську.....
показать весь комментарий
26.12.2023 21:54 Ответить
А якщо б інший дурачок не гнав російський дизель до Росії, на пару з Медведчуком, то взагалі все б було в щоколаді... Рошен.
показать весь комментарий
26.12.2023 12:01 Ответить
"росыйскый дизель до росыы"
а в тулу самовар а в кузбас уголь
шикарно
показать весь комментарий
26.12.2023 12:10 Ответить
Ще не все . Пишуть що поряд з Новочеркаськом знаходився ще один корабель , великий морський буксир . І є ймовірність що - можливо він теж зазнав значних ушкоджень .
Крім того місцеві повідомляють про ще одну велику пожежу в порту , і ще три поза межами порту .
Щось кацапам вночі прилетіло - конкретне .
показать весь комментарий
26.12.2023 10:33 Ответить
А где эти пресловутые Amnesty International с претензиями, что военные объекты размещены в пределах жилых кварталов? Ау! Вы видео видели? Люди с балконов снимают взрыв в черте города. Это же безответственно! Где ваше возмущение?
показать весь комментарий
26.12.2023 10:35 Ответить
в феодосії, ЗСУ вдалось підтвердити, що "філадельфійський експеремент" не був вигадкою )) "феодосійський експеремент" навіть перевершив філадельфійський. "новочеркаськ" зник, навіть не залишивши вм'ятину на воді в місці де стояв, й перемістився прямо на аццкую сцену, де саме дає концерти кабздох. матросіки, аналогічно як і на "елдріджі", просто вплавились в корпус посудини, став з нею одним цілим. а заодно і старовинні експеременти курчатова по розмагніченню корпусів посудин, перейшли на новий рівень. температура на посудині була вище точки кюрі, й тепер ні про які магнітні властивості жєлеза мова не йде. все перемагнітилось, включно до молекул та атомів ))) це великий науковий успіх в галузі єксперементальної фізики )))))
.
показать весь комментарий
26.12.2023 10:36 Ответить
Вираз: "Вмятіна на воді", це знахідка!👍
показать весь комментарий
26.12.2023 10:41 Ответить
так не залишилось же навіть вм'ятини! немає...
показать весь комментарий
26.12.2023 10:45 Ответить
"Вмятина на воді"?
показать весь комментарий
26.12.2023 20:46 Ответить
На кораблі перепутали Різдво.Ваше мордорське в січні.Перепили.
показать весь комментарий
26.12.2023 10:53 Ответить
Щось красівоє прилетіло до кораблика. Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.12.2023 11:20 Ответить
Продайотся большой дєсантний карабль с пробегом.
Есть нєзначительниє поврежденія лакокрасочного покритія.
Цена договорная, торг, новогодніє скідкі, самовивоз.
показать весь комментарий
26.12.2023 11:20 Ответить
а може краще було б написати: тонеми, то матроси, курили папіроси ? ))
показать весь комментарий
26.12.2023 13:54 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
27.12.2023 03:44 Ответить
 
 