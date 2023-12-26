Игнат об ударе по ВДК "Новочеркасск" в оккупированном Крыму: Преодолеть ПВО РФ удается с помощью определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пока неизвестно, что было на большом десантном корабле РФ в оккупированной Феодосии, детали будут позже.
Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видим насколько мощным был взрыв, какая была детонация. После такого выжить кораблю крайне тяжело", - пояснил он.
По словам Игната, что именно там было, "шахеды" или боеприпасы - "узнаем позже".
Спикер не подтвердил уничтожение во время атаки двух украинских Су-24, о чем заявляли в Минобороны РФ.
"У нас есть Storm Shadow, есть SCALP на вооружении... Ну явно не одну запускающую ракету (для такого поражения. - Ред.)", - добавил он.
Преодолеть российское ПВО, по словам Игната, удается с помощью "определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения".
Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожено крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".
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молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
https://www.youtube.com/watch?v=DE1eeUyffDA
Так он воно що! ПС ЗСУ привітали з днем Пе-Ве-О роSSії!
Навіть не збрехали - неможна знищити не пошкодивши!!!
кожного троля питаю
можливо ви допоможете?
скиньте ссилку 🤔
де текст оманських домовленостей?
я кожного троля питаю вже пів року
вопрос был твоему протеже - об предмете обсуждения
он пишет: ""якийсь дурачок..." виконував, на жаль, оманські забаганки рашистів"
ось мены випадково стало цікаво - що САМЕ там в тих оманських забаганках
питання логічне і правильне
ДЕ ТЕКСТ оманських забаганок?
а в тулу самовар а в кузбас уголь
шикарно
Крім того місцеві повідомляють про ще одну велику пожежу в порту , і ще три поза межами порту .
Щось кацапам вночі прилетіло - конкретне .
.
Есть нєзначительниє поврежденія лакокрасочного покритія.
Цена договорная, торг, новогодніє скідкі, самовивоз.