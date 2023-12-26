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Оккупант тщетно пытается догнать бронемашину, на которой его товарищи сбегают с поля боя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты покинули двух своих товарищей, убегая на бронемашине с поля боя близ Новомихайловки на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что один из оккупантов пытался догнать бронемашину, но тщетно.
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+30 Sergei M ce156981
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впав, піднявся, побачив що на нього забили куй
і впав іблом в землю освідомлюючи що звізда підкралась очевидячи
Пастой паравоз, нє стучітє кальоса!
А техніку ворога наші бійці знищують
дуже вдало,особливо пташками...
И я по шпалам опять по шпалам
Иду домой по привычке
У воєнкоматах такі активні були, а на ділі - смерть московітам *****!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям❤️‼️🇺🇦🪖⚔️💯✊‼️🫡
лалалалалала