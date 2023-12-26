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Оккупант тщетно пытается догнать бронемашину, на которой его товарищи сбегают с поля боя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты покинули двух своих товарищей, убегая на бронемашине с поля боя близ Новомихайловки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что один из оккупантов пытался догнать бронемашину, но тщетно.

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Топ комментарии
+30
Треба було гранату всередину кинути, тоді б може і зупинився
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26.12.2023 09:54
+27
Єму єщьо павєзло. А міг бути на Новочєркаску.
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26.12.2023 09:49
+27
не встиг на маршрутку до кобзона доведеться пішки йти .
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26.12.2023 09:51
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Єму єщьо павєзло. А міг бути на Новочєркаску.
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26.12.2023 09:49 Ответить
Ну або солдати НАТО замочили б.
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26.12.2023 09:55 Ответить
Ne povezlo ******! Teperj bistro golim v jamu k drugim debilam kuckovatsja! Tak skazatj - ukrepljatj skrepi!
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26.12.2023 10:28 Ответить
Кацапи- " А чё, тама, бабы ещё наражают, *******...Впервой што ли..., всегда так было, нича нового, Кацапстан умом не панять...?
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26.12.2023 13:15 Ответить
яка гарна картина...
впав, піднявся, побачив що на нього забили куй
і впав іблом в землю освідомлюючи що звізда підкралась очевидячи
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26.12.2023 14:35 Ответить
І це друга армія світу. Один срам
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26.12.2023 09:50 Ответить
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26.12.2023 10:01 Ответить
якраз оце про пьос барбос і той кросс подумав.. а тут вже того..
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26.12.2023 10:12 Ответить
не встиг на маршрутку до кобзона доведеться пішки йти .
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26.12.2023 09:51 Ответить
свинособакам не йти, а повзти. Слава ЗСУ!
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26.12.2023 11:18 Ответить
Ха! Лузер!

Пастой паравоз, нє стучітє кальоса!
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26.12.2023 09:53 Ответить
Треба було гранату всередину кинути, тоді б може і зупинився
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26.12.2023 09:54 Ответить
''А так бєжал, так бєжал''
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26.12.2023 09:54 Ответить
Як же ж FPVшки не висточало для тієї коробчонки!
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26.12.2023 09:54 Ответить
не спрацювала 0:06
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26.12.2023 12:24 Ответить
На броні сидять і кричать: "А вот и не догонишь!!"
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26.12.2023 09:56 Ответить
Є навіть приказка - ніколи не наздоганяй відїзджаючий БМП! Все одно не встигнеш
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26.12.2023 09:58 Ответить
москва-воронєж уй догонєш
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26.12.2023 09:58 Ответить
А якже ,,рюсскiе своiх не бросають''? Не, не бросають.....
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26.12.2023 09:59 Ответить
Prosto kidajut!
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26.12.2023 10:30 Ответить
Чудово, що є такі ролики та можна втішатись ними!
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26.12.2023 10:01 Ответить
Из сериала "Сваих не брасаем!".
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26.12.2023 10:03 Ответить
Узкіє сваіх БРАСАЮТ😆😆😆😆
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26.12.2023 10:05 Ответить
Орок без техніки - повний ноль...
А техніку ворога наші бійці знищують
дуже вдало,особливо пташками...
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26.12.2023 10:12 Ответить
Опять от меня сбежала последняя электричка
И я по шпалам опять по шпалам
Иду домой по привычке
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26.12.2023 10:13 Ответить
ось ти який мальчік в трусіках!
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26.12.2023 10:14 Ответить
Окрім мальчика там є ще дещо в трусіках
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26.12.2023 10:24 Ответить
Скрепненько по-кацапски. Я ру-ру-русский...
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26.12.2023 10:17 Ответить
Своих не бросаем! А кто не догоняет - не свои.)
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26.12.2023 10:17 Ответить
Тєпєрь умрьот уставшим)
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26.12.2023 10:21 Ответить
Ну, пагаді !!!
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26.12.2023 10:22 Ответить
Jarkij primer " svoih ne brosaem"!!! ****** rusnjavie.vonjucie i podlije! Velikije putlerososi!!!
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26.12.2023 10:23 Ответить
Не наздогнав, так зате зігрівся
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26.12.2023 10:34 Ответить
потомственний руцкий пітух )))
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26.12.2023 14:45 Ответить
На 6 секундi не спрацював fpv дрон
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26.12.2023 10:47 Ответить
Ніколи не треба гнатися за відходячим трамваєм, а просто почекати слідуючого
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26.12.2023 10:51 Ответить
Це ще й показує, що там якісь пенсіонери воюють, що 100м за 9,8 хв. бігають.
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26.12.2023 10:53 Ответить
Даже смешнее,чем у Бенни Хила.
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26.12.2023 11:00 Ответить
У нас на полігоні у 1986 році так одному ногу відірвало дверима коли намагався влізти у їдучий БТР... Я так надіявся, що і з цим таке станеться... Нізачьот! Повторити!
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26.12.2023 11:15 Ответить
у танкістів руки під люк так попадають, коли на ходу закрить пробують.
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26.12.2023 14:50 Ответить
З унітазом під пахвою, був би подібним до паніковського з гускою
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26.12.2023 11:21 Ответить
Kto nidognal , tot apazdal ...
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26.12.2023 11:24 Ответить
Так було потрібно. Якби його не покинули свої, його б покинули солдати НАТО )))
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26.12.2023 11:36 Ответить
Знову зпіздав… Не залік… Ледачі оті орки ***** з московії.
У воєнкоматах такі активні були, а на ділі - смерть московітам *****!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям❤️‼️🇺🇦🪖⚔️💯✊‼️🫡
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26.12.2023 11:37 Ответить
Опять от меня сбежала последняя электричка.
лалалалалала
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26.12.2023 12:21 Ответить
воно в шортах?
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26.12.2023 12:56 Ответить
если он такой спринт сделал на кровавых ножках, то как же он тогда бегает на здоровеньких? Возможно бывший олимпиец сборной России, оставшийся без работы изза отлучения русни от олимпийских игр
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26.12.2023 13:02 Ответить
Идиот, сдавался бы, пока никого кругом нет
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26.12.2023 13:35 Ответить
Ета ви всьо врьоті ,ми сваіх нє брасаєм. ( напис на новорічній листівці)
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26.12.2023 13:59 Ответить
"Сваіх нє брасаєм!" "Нас нє дагоніш!"
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26.12.2023 14:46 Ответить
Опять от меня сбежала последняя электричка....
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26.12.2023 15:53 Ответить
Рузгие своих не бросают?
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26.12.2023 18:23 Ответить
Слабая физподготовка...надо тренироваться дальше.
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26.12.2023 18:36 Ответить
Це просто якийся....каламбур))))
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26.12.2023 18:58 Ответить
РуZкие сваих не брасают!!! Повезло ще, що гусеницями на фарш не перемололи...
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26.12.2023 19:38 Ответить
 
 