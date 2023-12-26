Оккупант тщетно пытается догнать бронемашину, на которой его товарищи сбегают с поля боя. ВИДЕО

Оккупанты покинули двух своих товарищей, убегая на бронемашине с поля боя близ Новомихайловки на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что один из оккупантов пытался догнать бронемашину, но тщетно.

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