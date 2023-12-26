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Экипаж российского "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорыв" сломя голову убегает лесополосой после прилета украинского дрона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты из экипажа российского новейшего танка Т-90М "Прорыв" бросили свою бронемашину и сломя голову побежали по лесополосе после удара украинского беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-камикадзе на танк направил оператор БПЛА 47-й ОМБр "Магура". Танк Т-90М "Прорыв" по разным оценкам стоит от 2,3 до 4,5 миллионов долларов. Бронемашина была выведена из строя дроном, стоимость которого примерно 500 долларов.

Читайте также: Сейчас на фронте дронами поражается в разы больше техники врага, чем артиллерией, они более эффективны и более прицельны, - нардеп "Голоса", воин Костенко
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Топ комментарии
+16
Шикарно. Тепер можна спокійно добивати.
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26.12.2023 11:08
+10
Этот танк теперь бы чем то более тяжелым долбануть. А то ведь могут отбуксировать и починить.
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26.12.2023 11:09
+9
Мангал паламалі. Гдє тєпєрь шашлікі жаріть?
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26.12.2023 11:11
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Шикарно. Тепер можна спокійно добивати.
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26.12.2023 11:08 Ответить
Та ці довбні так пересрали, що скоріш за все зламали поворотний механізм башти... Та добити таки треба! Орки так драпанули бо там напевно повно БК...
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26.12.2023 11:32 Ответить
Харашо рібьята бігають😷
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26.12.2023 11:32 Ответить
- Во, например, танк Прорив. Он лучший. Как только виходит на позицию и фсьо... (с)
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26.12.2023 12:34 Ответить
Этот танк теперь бы чем то более тяжелым долбануть. А то ведь могут отбуксировать и починить.
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26.12.2023 11:09 Ответить
А ще краще собі забрати.
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26.12.2023 11:39 Ответить
Дрон прорвав лобову броню? Вона з картону? Чи її виготовив якутський скульптор?
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26.12.2023 11:11 Ответить
какой-то личинкус с Урала делал. они же дибилы, если верить словам Жирика на которого они последними месяцами дрочат.
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26.12.2023 12:48 Ответить
Мангал паламалі. Гдє тєпєрь шашлікі жаріть?
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26.12.2023 11:11 Ответить
С шашлыками тоже фигня- они вон убежали из ведерка с маринадом.
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26.12.2023 12:11 Ответить
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26.12.2023 14:09 Ответить
Так БК здетонував чи ні? А то таргани з нього повискакували
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26.12.2023 11:12 Ответить
От і всьо...нема танчика,нема діла...
І жмури тікають,хто-куди...
Знищення техніки наземної не дає
ворогу мобільності,сіє паніку...
біжать - куди глаза глядять..
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26.12.2023 11:19 Ответить
І мангал не врятував
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26.12.2023 11:29 Ответить
Вважаю, що танк на ходу, просто потужності двигуна не вистачило, і він заглох, бо вага суттєво збільшилася за рахунок гівна у штанях екіпажу!
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26.12.2023 11:29 Ответить
Пане Дмитро, версія красива, але неправильна. Закон збереження маси в системі без випромінювання. На справді, вони втекли від біологічної зброї, яку випустив від несподіванки командир танку. Він зверху сидить над водієм-механіком. Той втік першим, а потім дійшло до інших...
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26.12.2023 14:18 Ответить
Вони просто обісрались і втікли, прилетіло в найбільш броньовану частину танка.
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26.12.2023 11:30 Ответить
ха-ха.....и это анальный прект ************,который даже в лоб пробивется с дрона..................................................СЛАВА ХЛОПЦАМ ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*************** ******** иди ***** со своими крепостными свинособаками!
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26.12.2023 11:31 Ответить
Автомата заряджання покинули)
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26.12.2023 11:33 Ответить
Таргани щось підозрюють - біжуть строго по коліі та натоптаній стежинці!
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26.12.2023 11:34 Ответить
Экономика должна быть эффективной !
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26.12.2023 11:39 Ответить
А... як же ж.... головне ***** планети казало, що цей танк - самий-самий.. він виходить на позиції і все... правда, не уточнив, що саме - все. Проте нашим бійцям слово все каже тільки одне - все має горіти і всі там теж. Слава Україні, Слава ВСУ!
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26.12.2023 11:45 Ответить
Героям слава !!
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26.12.2023 12:37 Ответить
З говнетного, та з повними штаньми говнета далеко не втечуть. АРХ М
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26.12.2023 11:55 Ответить
Т-90м " Подрыв"
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26.12.2023 12:05 Ответить
ладимир ладимирович, у вас "Прорыв" порвался
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26.12.2023 12:11 Ответить
Кацапи носяться так , ніби вставили гарячий фітіль в сра@ку
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26.12.2023 12:36 Ответить
Файно драпають. Уявляю собі як зараз ї.ане...
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26.12.2023 12:49 Ответить
прикольно !!! так бежали , что забыли забрать свою РАСКЛАДУШКУ !!! на чем теперь будут спать ???? лошары !!!
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26.12.2023 13:15 Ответить
Ні , ну так чого - видно що екіпаж атлічно абучєн - зйобувати !
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26.12.2023 14:14 Ответить
Екипаж "Прорив"
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26.12.2023 14:54 Ответить
А зараз тихенько приїхать та у торбу, свою. Там наче і не таке велике пошкодження.
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26.12.2023 16:02 Ответить
Наче тільки мангал збили. На вигляд все ціле, і кацапи "обдєлалісь льогкім іспугом".
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26.12.2023 16:51 Ответить
треба відтягнути або в люки закинути перцю і добивати
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26.12.2023 17:30 Ответить
"А что, Динамо бежит? Все бегут"
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26.12.2023 18:34 Ответить
Хватит уже эту чушь про аналоговнеты распространять.

1. Танк это хороший, лучше наших Булатов. И другая их техника лучше и новее нашей. И клепать они ее могут бесконечно. Западную технику в учет не берем. Только производства двух сторон.
2. Обсирая кацапов, выставляя их дурачками, вы принижаете подвиг наших воинов. Кацапы - сильный противник, и его недооценивание ведет к проигрышу.
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26.12.2023 19:17 Ответить
И даже в панике, но рашисты бежали строго по колее, значит их как минимум обучили на мины не наступать. И это танкистов, не пехоту.
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26.12.2023 23:25 Ответить
бред какой то
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28.12.2023 22:41 Ответить
 
 