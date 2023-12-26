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Момент детонации на ВДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появилось новое видео уничтожения российского ВДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снят момент детонации на борту вражеского судна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 207 оккупантов и 391 опорный пункт рашистов уничтожили операторы "Армии дронов" в течение недели, - Федоров. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
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26.12.2023 12:51
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26.12.2023 12:52
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26.12.2023 12:51
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26.12.2023 12:49 Ответить
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26.12.2023 12:51 Ответить
Салют на честь відкриття чергового закладу мережі рибних ресторанів "Хароші руzкі". Все для рибів!
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27.12.2023 02:38 Ответить
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26.12.2023 12:51 Ответить
шоб "жарко суда" не було, треба дивитись через зачинене вікно. острота очученій була б зовсім інша )))
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26.12.2023 12:52 Ответить
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26.12.2023 12:52 Ответить
Ти де було, алкаш?😁
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26.12.2023 14:58 Ответить
Оце так грибок) дуже гарно))
і після цього кацапи ще будуть звіздіти про пошкодження?!? Да там аннігіляція на молекули))
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26.12.2023 12:53 Ответить
патерь нєт!
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26.12.2023 12:53 Ответить
Замечательный подарок от ВСУ оркам в день их праздника Дня войск ПВО !
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27.12.2023 01:27 Ответить
З "Днем подарунків", Феодосія! 😁
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26.12.2023 12:53 Ответить
З Різдвом! Гарний салют у кртмчан!😄
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26.12.2023 15:06 Ответить
А Крим радісно святкує Різдво
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26.12.2023 12:56 Ответить
Ні фіга сєбє!Уйобивам,асколкі могут сюди прілєтєть1
Да чьо там,тєпєріча так завсєгда будет!
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26.12.2023 12:56 Ответить
Кросівоє
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26.12.2023 12:56 Ответить
Ета нєзначітєльниє паврєждєнія в результатє хлопкА.
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26.12.2023 12:58 Ответить
ПВО все сбила,но горящие уламки упали на палубу,пострадавших нєт,за исключением боцмана,он убегая подвернул ногу,площадь пожара составила 30 см на 40 см.,производится поиск палубьі, чтоб просто покрасить обгоревшее место,но пока безрезультатно.
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26.12.2023 14:40 Ответить
Как по мне так в голосах нет грусти
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26.12.2023 12:58 Ответить
Так там акцент знайомий.
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26.12.2023 13:06 Ответить
Оце правильно підмічено,їм де хлєб там родіна, не одноразово чув від кримчан що ат нас нічєво нє завісіт,повністю інертні люди,куди вітер дує туди і побіжать.
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26.12.2023 13:06 Ответить
Такі як і усі кацапи - раби.
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26.12.2023 15:00 Ответить
В голосах крысчанско-россияцких девок не только нет грусти, но есть даже некоторый провизг радости от того, что столь удачно засняли такое яркое зрелище. Ни одна из этих патриотичных куриц не вскрикнула: "Боже мой! Это ж сколько там наших ребят-моряков погибло при таком жутком взрыве!"
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27.12.2023 01:31 Ответить
не надо так, вероятно,они уже в фсб пищут обьяснения, почему не рьідали .В Кореи людей сажают, если мало скорби показьівали на публику, когда требовалось.
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27.12.2023 08:57 Ответить
внаслідок детонації внесені позитивні конструктивні зміни в корпус та надбудови лохані...
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26.12.2023 13:00 Ответить
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26.12.2023 13:58 Ответить
А Мінністерство нападу і геноциду Ерефії, каже що корабель було пошкоджено. Дійсно, лише пошкодили, пару банок фарби і як новенький.
Схоже, що крейсер Москва став підводним крейсером, а Новочеркасск став першим повітряним десантним кораблем. Аналоговнєт, йомайо. Перейшов зі складу флоту, в склад повітряно-космічних сил рашки.
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26.12.2023 13:00 Ответить
А на душі як медом...файно же як...який ферейверк то...
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26.12.2023 13:02 Ответить
beautiful firework
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26.12.2023 13:04 Ответить
Вы корабликом чето возите? - Возили. - Красивое.
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26.12.2023 13:05 Ответить
Красивіше, ніж у фільмі "Оппенгеймер" (подивився вчора) !
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26.12.2023 13:06 Ответить
красота!вот так смотрел и смотрел бы вечно!
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26.12.2023 13:09 Ответить
Свято, воно таке Свято!!!
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26.12.2023 13:09 Ответить
Виглядає на то, що тварюки на цій посудині щось цікаве зберігали
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26.12.2023 13:09 Ответить
цукор
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26.12.2023 13:11 Ответить
Рязаньський
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26.12.2023 13:21 Ответить
не зберігали а перевозили з портів параші.
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26.12.2023 14:27 Ответить
Шо опять ?
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26.12.2023 13:10 Ответить
"нєзначітєньниє паврєждєнія" (пєрдака)
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26.12.2023 13:11 Ответить
там дома рядом разнесло и трое погибших граждан
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26.12.2023 13:13 Ответить
бавовнахнуло !
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26.12.2023 13:12 Ответить
ни фига себе ?
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26.12.2023 13:16 Ответить
Хороший рождественский фейрверк!

А впереди ещё Новый Год!
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26.12.2023 13:16 Ответить
Начиночка была у кораблика знатная, красивый фейерверк получился! Скоро узнаем сколько орков приняло непосредственное участие в фаершоу.
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26.12.2023 13:17 Ответить
На борту корабля «Новочеркаськ» були шахеди, - Центр стратегічних комунікацій
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26.12.2023 13:19 Ответить
Любо-дорого! А якщо ще і шахеди згоріли, то свято подвійне: дістали !
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26.12.2023 21:24 Ответить
Схоже, з підрахунком виникне складність. Так виглядає, що орки потрапили на концерт кобздона шляхом випаровування. Отже, буде непросто встановити їхню початкову кількість (якщо взагалі можливо).
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26.12.2023 22:54 Ответить
💥Повідомляють про вибухи в окупованому Севастополі
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26.12.2023 13:18 Ответить
⚡️Від російського "Новочеркаська" після вибухів лишився залізний скелет, - Юрій Ігнат
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26.12.2023 13:20 Ответить
как тебе такое , )(уйло ?
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26.12.2023 13:36 Ответить
Красівоє ))))
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26.12.2023 13:36 Ответить
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26.12.2023 13:36 Ответить
Був ВДК ВМФ рф, немає ВДК🫡
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26.12.2023 13:49 Ответить
"Краса врятує світ"
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26.12.2023 13:50 Ответить
І портальні крани не пошкодило?
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26.12.2023 13:56 Ответить
це не може бути фотографією бо там замало руйнувань!
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26.12.2023 14:09 Ответить
Ще крани згоріли
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26.12.2023 19:47 Ответить
Екіпаж був в броніках?
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26.12.2023 13:43 Ответить
Екіпаж сгорiв благополучно
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26.12.2023 13:46 Ответить
Просто это оборвалась якорная цепь. Жертв и разрушений нет! (из доклада шойгу путлеру).
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26.12.2023 13:46 Ответить
Якорная цепь с якорем, далеко за городом, протралила заминированное поле.
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26.12.2023 13:49 Ответить
Це той випадок, коли запитаннь то нiц. Будьмо !
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26.12.2023 13:47 Ответить
Нє, прошу пана. Питання маю. Аж цілих два:
1) скільки ще там лишається лаптєплавів?
2) яких саме?
Але головно інше: будьмо!
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26.12.2023 22:57 Ответить
Гойда!!!
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26.12.2023 13:53 Ответить
Жителям Криму новорічний фейерверк подобався. Чекаємо на бис "можем повторить"
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26.12.2023 13:54 Ответить
кацапня пише у себе, що "незначні" ушкодження" ....- відео це підтверджуе,у варіанті - "не вір очам своїм"
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26.12.2023 13:58 Ответить
Долгожданный камнепад !
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26.12.2023 13:59 Ответить
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26.12.2023 14:04 Ответить
цей морячок радіє, що зостався живий, бо він був у самоволці. Слава ЗСУ!
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26.12.2023 16:30 Ответить
Цього морячка, який відкинув копита, вже давно з'їли хробаки
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26.12.2023 17:47 Ответить
о цэ ****....о !!!((((
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26.12.2023 14:11 Ответить
"Огневий вал" Айвазовського. Картина маслом.
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26.12.2023 14:14 Ответить
Как там в классике : "Гори-гори ясно, чтобы не погасло"
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26.12.2023 14:14 Ответить
,,Якорь нипастрадал,,
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26.12.2023 14:36 Ответить
Кацапські курки з переляку розкудахталися.
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26.12.2023 14:44 Ответить
Предлагаю переименовать Феодоссию в Самый Новый Новочеркасск!
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26.12.2023 14:46 Ответить
Яка красота ,хотілося щось подібне що б сталось в новоросійську ,адже звідти рашисти експортують нафту.
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26.12.2023 14:51 Ответить
- Гдє корабль , Серьога ?
- хз ...
..
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26.12.2023 14:54 Ответить
Шойгу осмелился признаться Путину в потере большого десантного корабля в Феодосии(с)
ОСМЕЛИЛСЯ!!!
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26.12.2023 18:58 Ответить
Смільчак .!! Прям хоч медаль За Отвагу йому давай .
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26.12.2023 19:28 Ответить
Чий новочеркаськ, суки Довго не думайте,- крабів
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26.12.2023 15:00 Ответить
Десятки тисяч уламків у повітрі! Оце фейерверк...
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26.12.2023 15:02 Ответить
Гарний різдвяний подарунок!

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26.12.2023 15:36 Ответить
«в красной шубе, с красным носом, Дед фигарит по морозу. В шапке, с палкой и мешком и с бухим снеговиком. Рядом кролик в каблуках и снегурка на рогах. Если встретишь этот сброд, значит скоро Новый год!!!"
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26.12.2023 15:42 Ответить
Земля їм скловатою на дні морському
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26.12.2023 15:45 Ответить
Дякуємо дівчаткам за мотивуюче відео. Це навіть краще, ніж цицькі
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26.12.2023 15:58 Ответить
Гарний салют🤣
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26.12.2023 16:09 Ответить
Всирайтесь кацапи, це початок.
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26.12.2023 16:41 Ответить
Спочатку горіло трохи, дівчата спокійно дивились, поки не гахнуло, а треба було дзвонити зразу в міліцію
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26.12.2023 16:56 Ответить
Девчат аж пропёрло немного от такой мощи, аж даже просмеялись немного
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26.12.2023 17:44 Ответить
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26.12.2023 18:09 Ответить
дайошь с тросточкой
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26.12.2023 19:27 Ответить
Им понравилось. Надо повторить. Для девочек!
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26.12.2023 18:43 Ответить
то не осколкі, то камні снєба
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26.12.2023 18:54 Ответить
От єдина розумна фраза:"зря м ы сюда пошли".Тільки вірніше буде :"Зря вы сюда пришли.Уйо вже додому в расею поки не пізно.
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26.12.2023 21:56 Ответить
Та й ці створіння

теж свята хочуть!
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26.12.2023 23:02 Ответить
що ж там таки ***-ло????
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27.12.2023 17:12 Ответить
 
 