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Момент детонации на ВДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появилось новое видео уничтожения российского ВДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снят момент детонации на борту вражеского судна.
Топ комментарии
+82 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий26.12.2023 12:51
+76 Mykola Trofimenko 644016fc
показать весь комментарий26.12.2023 12:52
+69 Only
показать весь комментарий26.12.2023 12:51
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і після цього кацапи ще будуть звіздіти про пошкодження?!? Да там аннігіляція на молекули))
Да чьо там,тєпєріча так завсєгда будет!
Схоже, що крейсер Москва став підводним крейсером, а Новочеркасск став першим повітряним десантним кораблем. Аналоговнєт, йомайо. Перейшов зі складу флоту, в склад повітряно-космічних сил рашки.
А впереди ещё Новый Год!
1) скільки ще там лишається лаптєплавів?
2) яких саме?
Але головно інше: будьмо!
- хз ...
..
ОСМЕЛИЛСЯ!!!
теж свята хочуть!