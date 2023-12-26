Момент детонации на ВДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ВИДЕО

В сети появилось новое видео уничтожения российского ВДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снят момент детонации на борту вражеского судна.

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