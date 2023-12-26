В оккупированной Феодосии в результате удара по ВДК "Новочеркасск" мог быть поврежден еще один корабль, - ОК "Південь". ВИДЕО

В настоящее время идет доразведка последствий удара. Не исключено, что поврежден еще один корабль или катер.

Об этом в эфире Київ 24 заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

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"Нам нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации. По всей вероятности, поскольку сосредоточение в портовой инфраструктуре достаточно плотное. Несмотря на то, что даже могли учесть расстояние или дистанцию, которая необходима мерами безопасности... Взрыв такой мощности мог нанести удар и по другим объектах, в том числе военным. Таким как корабль или катер. Поэтому дождемся результатов доразведки", - сказала она.

Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".

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