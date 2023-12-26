В оккупированной Феодосии в результате удара по ВДК "Новочеркасск" мог быть поврежден еще один корабль, - ОК "Південь". ВИДЕО
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В настоящее время идет доразведка последствий удара. Не исключено, что поврежден еще один корабль или катер.
Об этом в эфире Київ 24 заявила спикер ОК "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации. По всей вероятности, поскольку сосредоточение в портовой инфраструктуре достаточно плотное. Несмотря на то, что даже могли учесть расстояние или дистанцию, которая необходима мерами безопасности... Взрыв такой мощности мог нанести удар и по другим объектах, в том числе военным. Таким как корабль или катер. Поэтому дождемся результатов доразведки", - сказала она.
Ранее сообщалось, в результате атаки уничтожен крупный десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск". Минобороны РФ утверждает, что корабль "получил повреждение".
Пожалуйста, подождите...
Цивільні не постраждали.
Слава Захисникам України та їх Сім'ям 🇺🇦‼️❤️⚔️🪖💯👏👍✊🫡🇺🇦‼️❤️🇺🇦
Мабудь оці сараї на причалі відбили вибухову хвилю, або ж вона одразу більше вверх була спрямована.
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) "Константин Ольшанский" (№ 42/402?);
5) "Королев" (№ 130);
6) "Минск" (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) "Новочеркасск" (№ 142);
9) "Оленегорский горняк" (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) "Саратов" (№ 150) (пр.1171);
13) "Цезарь Куников" (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi