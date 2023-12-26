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FPV-дроны "Дикі Шершні поразили две вражеские цели, застрявшие в грязи. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины с помощью дронов "Дикі Шершні" уничтожили вражеский грузовик и бронемашину, которые погрязли в грязи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

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26.12.2023 13:44 Ответить
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26.12.2023 13:46 Ответить
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Видання рашистів пише,що наші бійці
вдало використовують ударні та
розвідувальні бпла,і що орківські РЕБи
не справляються зі своїми задачами.
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26.12.2023 14:09 Ответить
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26.12.2023 14:48 Ответить
 
 