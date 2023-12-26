РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16780 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
38 087 92
война (46904) корабль (1927) Феодосия (156) уничтожение (3854)

Куски ВДК "Новочеркасск" вокруг Феодосийского порта стали "героями" сюжета пропагандистов: "На метр в землю ушел. Представляете, какой силы был удар?". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обломки уничтоженного ночью российского ВДК "Новочеркасск" уже стали "героями" пропагандистских сюжетов на росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент одного из таких сюжетов. В нем говорится, что вокруг порта разлетелось очень много фрагментов военного судна. Опубликованный фрагмент сюжета снимался у большого куска обшивки, который, пролетев немалое расстояние, застрял в газоне вблизи гастронома.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент детонации на ВДК "Новочеркасск" в порту оккупированной Феодосии. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+70

показать весь комментарий
26.12.2023 14:06
+65
Всє 95 мальчіка в трусіках, екіпаж корита, очєвідно нє пастрадалі...
показать весь комментарий
26.12.2023 14:04
+62
не постраждав 🤣небальшиє паврєждєнія 🤣🤣
показать весь комментарий
26.12.2023 14:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всє 95 мальчіка в трусіках, екіпаж корита, очєвідно нє пастрадалі...
показать весь комментарий
26.12.2023 14:04 Ответить
Экипаж вивели на околоземную орбиту!
показать весь комментарий
26.12.2023 15:30 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 15:55 Ответить
Репортаж на тлі милої серцю кожного совкодрочера вивіски "Ґастраном"...
показать весь комментарий
26.12.2023 14:05 Ответить

показать весь комментарий
26.12.2023 14:06 Ответить
Сміяться при слові "лопата"! Якщо вибухи пошкодили залізничний вокзал за кілометр (мінімум) від пірсу - то про яку "починку" може вестись мова?
показать весь комментарий
26.12.2023 14:18 Ответить
Тут не про логіку. Це генетичне. Кацап завжди буде казати на біле-чорне аби тільки комусь на зло.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:24 Ответить
Завжди буде *******,якщо кацап не ******* потрібно перевірити його пульс.
показать весь комментарий
26.12.2023 15:41 Ответить
ні, він просто будує в себе в узькому мозгу паралельну реальність, бо реальну реальність мозок не окучує і може здуріти. русская антивіруска
показать весь комментарий
26.12.2023 19:44 Ответить
Таке відчуття,що коли кацап не напише чи не скаже подібної маячні з будь-якого приводу,то не доживе до ранку )
показать весь комментарий
26.12.2023 14:19 Ответить
реально може не дожити, бо мозок не переживе об"єктивну реальність, тому швидко будує аьтернативну і вірить в неї. захисна реакція заради виживання
показать весь комментарий
26.12.2023 19:46 Ответить
Трішки синьої ізолєнти намотати і буде як новий.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:34 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 18:38 Ответить
Дєйствитєльно. Поломок-то практичєскі нєт. Смєніть надстройку, корпус, двігатєлі подшаманіть. Вінторулєвую группу наші доблєстниє вадалази достанут со дна і придєлают снова. То что далєко отлєтєло от порта можно привєзти назад на грузовике і пріваріть. Дєлов-то. Хватіт бухтєть.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:34 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 17:36 Ответить
М. Жванецкий.

Семья у нас - четверо, две дочери. Не все купишь сразу, но постепенно купили все. Живем.

Платья дочерям сами исправляем, швейная машинка есть. Сколько было слез, пока купили, теперь, слава богу, есть. Почини и строчи, сколько хочешь.

Раньше ведь мы жили на Дальнем Востоке, в коммуналках. Теперь в отдельной, со всеми удобствами. Вода любая - холодная, горячая. Отремонтируй магистраль и залейся, купайся хоть каждый день.

Телевизор прекрасный, подпаяй там какой-то пустяк и отдыхай, смотри.

А что, плохо живем? Да слава богу, у всех по два, по три пальто, плащи, платья, костюмы. Подшей, подгони там, воротник переставь, рукава подправь, хлястик передвинь, подкладку укрепи и носи сто лет. Ботинки - подклей, растяни, подбей и носи! Швейная машинка - подольская, новая совсем, ее только подремонтировать - и строчи!

Все же есть, господи! Вон же все стоит, ничего ж теперь не надо вручную! Пол протереть - полотер специальный. Ну, там какая-то ерунда, мастер говорит - привезите в мастерскую, через неделю - пожалуйста, забирайте.

Пылесос прекрасный, гудит как зверь. Ну, там надо какие-то уплотнения поменять, и он сразу сосать начнет.

А велосипед для здоровья прекрасный, малогабаритный. Его ж на заводе обменять - это ж удовольствие! По утрам, за хлебом, за молоком - у нас надо пораньше выезжать, чтобы застать. Молоко особенно, да. Сердце укрепляет, ноги укрепляет.

Ну, я-то уже давлением страдаю. Так мы аппарат для измерения давления купили, специально через собес. Но, странное дело, давление огромное, а чувствую себя хорошо. И наоборот, как нормальное, голова раскалывается. Дочерям померяла - у малышки тоже огромное. А бегает, прыгает, как ни в чем ни бывало. Ну, там шкала сдвинута, и ртуть не опускается. Но его отремонтировать - это ж как удобно! Это ж не нужно каждый раз врача вызывать.

Лекарства принимаешь по схеме. Пока мы тут напутали. От гипертонии что-то не то принимали, полегли все.

Для девочек проигрыватель купили недорогой. Пусть крутят. Ну, он не работает, там иголка по три раза одно слово произносит. То есть язык учить хорошо, а вот мелодию не поймаешь. Мастер говорит, ему головку поменять, и наши пластинки не подходят - кривые очень. Так чего же нашему проигрывателю наши пластинки не подходят? А чьи?

Ну, в общем, и музыка есть, и все удобства. Все удобства.

Бачок мы сами переделали. Крышку содрали и внутрь рукой лезем, там все регулируем. Открываем, затыкаем, и дети научились. Прекрасно все, лишь бы вода была. Воды вот нету.
показать весь комментарий
26.12.2023 19:39 Ответить
Совок!
показать весь комментарий
26.12.2023 19:44 Ответить
"..Кієв за трі дня..,...та що там с той Українай ваівать.."))
показать весь комментарий
26.12.2023 15:55 Ответить
Навіть якщо уявити, що це надстройка так вибухнула (мабуть метан в якомусь туалеті накопився). То після такого вибуху, буде пошкоджено і основний корпус. Та й надстройку просто так не заміниш, там комунікації, кабелі.... Пів року, це тільки ту надстройку виготовити. А апаратура?! На налаштування?!
Бойовий корабель, то замовний виріб, не можно взяти і просто так, щось окремо придбати. Та навряд, в них до нього повна докуменація є. Бо це радянське судно, частини до якого по всьому совку виготовлялись.
******* тому Новочеркасску
показать весь комментарий
26.12.2023 16:07 Ответить
Його взагалі-то поляки у Гданьську робили
показать весь комментарий
26.12.2023 17:24 Ответить
Зачем менять надстройку ? Можно просто парус поставить!
показать весь комментарий
26.12.2023 16:24 Ответить
або оголосити його субмариною
показать весь комментарий
26.12.2023 16:33 Ответить
ось де бізнес робити. Залишки можна за купу грошей продати
показать весь комментарий
26.12.2023 14:07 Ответить
- Палучіл небальшиє паврєждєнія .
В тг пишуть що якісь деталі від корабля знаходять аж за 3 км від того місця де він знаходився .
показать весь комментарий
26.12.2023 14:08 Ответить
не постраждав 🤣небальшиє паврєждєнія 🤣🤣
показать весь комментарий
26.12.2023 14:12 Ответить
мэрси за комплиментэ......... нет ничего лучше чем рыдания врага как это такое могло быть.. не скрепно как то мы так не договаривались мы вас убиваем а вы не сопротивляетесь и вдруг такое кусок обшивки корабля улетел минимум на 500 метров... отлично..
показать весь комментарий
26.12.2023 14:20 Ответить
там не 500м там на 2 км как мінімум
показать весь комментарий
26.12.2023 14:24 Ответить
тем более судя по видео там бахнуло моментом 0,3 аналог килотонна.. как минимум..
показать весь комментарий
26.12.2023 14:27 Ответить
Як видно на відео - місцеві вже придивляються , чи той шмат корпусу годиться для здачі на металобрухт .!? 😂 Чувак збоку - підійшов обдивився , перевірив - яка товщина металу і чи можна його витягти .
показать весь комментарий
26.12.2023 14:33 Ответить
Тіпо...оцінщик
показать весь комментарий
26.12.2023 15:54 Ответить
Але ж дивно, там всі Ганси стоять на рельсах після вибухових хвиль.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:40 Ответить
Нагадати як у ЇЇ світову ДОЙЧЛАНДИ бомбили арочні конструкції РЛС Туманного Альбіону ? Результат повний зеро...
показать весь комментарий
26.12.2023 14:49 Ответить
Вони дуже важкі і в них низька парусність. Не так просто їх звалити.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:51 Ответить
але кабіни операторів видно що вигоріли
показать весь комментарий
26.12.2023 15:10 Ответить
На жаль, крани не постраждали. Як ні як Liebherr, легендарна німецька якість.
показать весь комментарий
26.12.2023 15:26 Ответить
фото "поврєждьоного корабля с матросамі"

фото є, корабля й матросів - йок, себто немає
показать весь комментарий
26.12.2023 16:32 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 16:41 Ответить
А чого крани стоять після такого вибуху?
показать весь комментарий
26.12.2023 20:03 Ответить
Ну если это кусок металла пролетел 600 метров, то вполне возможно.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:36 Ответить
Ета дєталі іс сєкрєтнава свєрхльохкава желєза!
показать весь комментарий
26.12.2023 18:49 Ответить
Мало вам, падли, повибивало вікон! Нічого, скоро буде як у Бахмуті! раку хотіли - отримаєте!
показать весь комментарий
26.12.2023 14:10 Ответить
Це самий великий фрагмент гиройски паврежденного *******.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:10 Ответить
ВЄЛІЧІЄ!!!!!!
показать весь комментарий
26.12.2023 14:26 Ответить
чого хотіла ця косноязика дівка ?

слєзу отжать у ватників? чи показати які злі бєндєровці?
до речі, в Ак-Мечеті (кол. Сімферополь) в центрі ще за совєтів поставили невеличкий "памятник жертвам бєндеровських звєрств", яких в Криму, звісно ж, не було.
але я завжди клав квіточку до цього памятника - щоб пам'ятали які звірі бєндєровці і не розслаблялись
показать весь комментарий
26.12.2023 16:47 Ответить
а оце, курва, ще один, називається
«Вы́стрел в спи́ну»(укр. Постріл у спину) - монумент в память о советских гражданах, погибших от рук украинских националистов на Западной Украине. Теж в центрі. Открыт 14 сентября 2007 года (за часів юща !!!)



показать весь комментарий
26.12.2023 16:50 Ответить
подібний розкид уламків був на острові Трук коли там влучили в траспорт з бк
показать весь комментарий
26.12.2023 14:10 Ответить
а шо аналоговнєтне ПеВеО? не постраждало?
показать весь комментарий
26.12.2023 14:12 Ответить
До тех пор, пока по самой России
Не будут нанесены удары
Эти русские суки никогда не поймут
Что такое война
Надо бить по всем их аэродромам
По всем военным заводам
По всем штабам и военным частям
И чтобы в округе во всех домах вылетали окна
И не надо слушать Запад - дескать ,не трогайте Россию
Запад это говорит ,чтобы сохранить лицо
А на самом деле - окажись Запад в войне с Россией
Он бы ее уже разъе.....л
Без всяких сюсюканий
показать весь комментарий
26.12.2023 14:12 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 14:14 Ответить
Нічого собі "незначітєльниє повріждєнія".
показать весь комментарий
26.12.2023 14:17 Ответить
Нєзначітєльниє поврєждєнія гастронома. Тут не посперечаєшся))
показать весь комментарий
26.12.2023 14:26 Ответить
Остались от козлика рожки да ножки.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:42 Ответить
які ножки - шерсть обшивки по всій Феодосії

ех, немає марініста Айвазовського - він би точно не пропустив феєрверк та написав картину "Позорная гібєль БДК в Фєодосійськом порту"
показать весь комментарий
26.12.2023 16:56 Ответить
Хоть є, чим поділитися оркам ***** з онуками, спогади там, вялічіє, ну і таке інше, поскрєпнєє…
Слава Захисникам України та їх Сім'ям‼️🇺🇦❤️👍
показать весь комментарий
26.12.2023 14:21 Ответить
Кацапи впарюють:
показать весь комментарий
26.12.2023 14:29 Ответить
Куваева в розьіск...
показать весь комментарий
26.12.2023 15:05 Ответить
Шойгу должил путину о "повреждении" БДК
Интересные факты
Сергею Шойгу, министру федерального исполнительного органа по чрезвычайным ситуациям, 26 апреля 1993 года в порядке переаттестации было присвоено воинское звание «генерал-майор» после воинского звания «старший лейтенант запаса».
В узких кругах широко известна байка, что на самом деле он - Сергей Шoйгуевич Кужугет. Ибо паспортистка неверно записала имя его отца, перепутав имя и фамилию местами (Шoйгу Кужугет - кто не ошибётся?) Ложь, ****** и провокация, я гарантирую это! Ибо ещё в былинные 90-ые, в одной ************ сабж признался, что на самом деле Шoйгу - это имя, а Кожугет - родовое имя (то есть, фамилия). Так что правильно наш огнеборец и бабкопил называется Шoйгу из рода Кожугета. Но, по правилам русского языка и паспортной службы этой страны такого быть не может, поэтому имя сделали фамилией, а родовое имя стало отчеством. Ну, и дали пацанёнку «имя» Сергей. Подробности о Кожугете от Орлуши:

https://ukrpravda.net/index.php?topic=18687.0
показать весь комментарий
26.12.2023 17:02 Ответить
Та яка різниця?! Кацап і є кацап хоть як його не називай.
показать весь комментарий
26.12.2023 17:09 Ответить
короче мо ************ ****** кужугет кунжутгетович из рода кужугета . а сцарь северного рейха ***** в.в. ---первый фанерный маршал а второй самоназначенец над раша-быдлом
показать весь комментарий
26.12.2023 17:41 Ответить
Страшно коли падають шматки корита по всьому місту? А камні с нєба вони такі.

До того ж це класно - всі пересічні Феодосці можуть помацати БДК за корму.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:32 Ответить
Камні з неба замовляли? Отримайте.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:35 Ответить
Нєбольшиє поврєжденія, нє совмєстімиє с жизнью
показать весь комментарий
26.12.2023 14:38 Ответить
"..а рядом уже толпятся крысчане, шоб растаскать бронелисты "на кирпичи"..."
показать весь комментарий
26.12.2023 14:39 Ответить
Никуя себе "поврежден" и "к сожалению, один человек погиб"! Получается весь плавсостав на ночь свалил в бордель?
показать весь комментарий
26.12.2023 14:42 Ответить
Ні, вночі плавсостав дружно перейшов у бульбульсостав.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:50 Ответить
Хіба що в гей-клуб, це ж під.оросійські безчесні представники найопущенішої армії світу!
показать весь комментарий
26.12.2023 14:52 Ответить
весь плавсостав на ночь свалил в бордель -
матросів зараз чорти в попу дрючать
показать весь комментарий
26.12.2023 18:39 Ответить
І це все, що ви від нього, кацики, знайшли? А решта у вигляді молекул?!
показать весь комментарий
26.12.2023 14:48 Ответить
Нехай той уламок тепер на пабедобєсіє тягають. "бєссмєртноє судно" (наголос на останній склад.). Якщо доживуть.
показать весь комментарий
26.12.2023 14:49 Ответить
Да всё нормально! Ну, чуть-чуть обсыпалась штукатурка. Заштукатурить, задуть краской, и будет, как новенький. Ну, как "масква".
показать весь комментарий
26.12.2023 14:58 Ответить
"Взрыв корабля" (2023). Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского

показать весь комментарий
26.12.2023 15:04 Ответить
теж курва срань-герань возив ?
показать весь комментарий
26.12.2023 18:40 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 15:09 Ответить
Блохерша цікава...такі да ДНК ціх людей не має форми любові ...миру ...паціфізма... в голові , желе з гі..на , який убогий "руській мір "
показать весь комментарий
26.12.2023 15:40 Ответить
Ги-ги, а я і не знав, що, коли такі шматки відлітають від судна, то це називається - поврєждєніє. Раніше це називалося просто - піз...ц
показать весь комментарий
26.12.2023 15:50 Ответить
царь пушка, царь колокол, царь фрагмєнт.
показать весь комментарий
26.12.2023 16:00 Ответить
ура ура ура!
показать весь комментарий
26.12.2023 16:00 Ответить
И корабль взорвали, и памятник поставили одновременно.
показать весь комментарий
26.12.2023 16:36 Ответить
Неплохо его рас3.14дорасило
показать весь комментарий
26.12.2023 17:11 Ответить
местный металлист в кадр попал, со знанием дела он пощупал этот дар с небес, определяя зорким взглядом и наощуп вес подарка
показать весь комментарий
26.12.2023 17:16 Ответить
Стопудово был с оружием на борту. От голого корпуса такого взрыва НЕ будет.
показать весь комментарий
26.12.2023 17:27 Ответить
А у вас в Феодосии есть памятник погибшим кораблям? - Нет. - Будет.
показать весь комментарий
26.12.2023 17:39 Ответить
За такійе да рєпартаажи дєваху нада би абучіть баланду хлєбать с алюмінєвай міскі прі мінус 25 в баракє, да єщьо і зуби павибівав мальоха. А то хахляцкия рожа больна язиком мітьот как памілом.
показать весь комментарий
26.12.2023 17:47 Ответить
Хороший артефакт! По чем за штуку)))
показать весь комментарий
26.12.2023 17:48 Ответить
А як точнесенько Storm Shadow попала! Браво!!! Треба повторити на біс!
показать весь комментарий
26.12.2023 18:24 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2023 18:45 Ответить
аналоговнєта тепер можна збирати як пазли
показать весь комментарий
26.12.2023 19:17 Ответить
Одразу два російські кораблі пішли з бухти Феодосії, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.

ЗМІ відзначає, що ворожі судна залишили бухту через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився там.

Через серпанок і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості, однак, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер чф росії.

Раніше

Україна завдала авіаційний удар по російському десантному кораблю "Новочеркаськ" в окупованому Криму.



Антоніна Туманова
ВІЙНА

A few hours after Ukraine's strike on the Novocherkassk: two Russian ships left Feodosia Bay

Через несколько часов после удара Украины по "Новочеркасску": из Феодосийской бухты ушли два российских корабля
показать весь комментарий
26.12.2023 19:53 Ответить
На кораблі було понад 4000 артилерійських снарядів і ракети. Ото був фейерверк!
показать весь комментарий
27.12.2023 08:26 Ответить
 
 