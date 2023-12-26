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Куски ВДК "Новочеркасск" вокруг Феодосийского порта стали "героями" сюжета пропагандистов: "На метр в землю ушел. Представляете, какой силы был удар?". ВИДЕО
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Обломки уничтоженного ночью российского ВДК "Новочеркасск" уже стали "героями" пропагандистских сюжетов на росТВ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент одного из таких сюжетов. В нем говорится, что вокруг порта разлетелось очень много фрагментов военного судна. Опубликованный фрагмент сюжета снимался у большого куска обшивки, который, пролетев немалое расстояние, застрял в газоне вблизи гастронома.
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+65 Andry Moon
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+62 Шимус
показать весь комментарий26.12.2023 14:12
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Семья у нас - четверо, две дочери. Не все купишь сразу, но постепенно купили все. Живем.
Платья дочерям сами исправляем, швейная машинка есть. Сколько было слез, пока купили, теперь, слава богу, есть. Почини и строчи, сколько хочешь.
Раньше ведь мы жили на Дальнем Востоке, в коммуналках. Теперь в отдельной, со всеми удобствами. Вода любая - холодная, горячая. Отремонтируй магистраль и залейся, купайся хоть каждый день.
Телевизор прекрасный, подпаяй там какой-то пустяк и отдыхай, смотри.
А что, плохо живем? Да слава богу, у всех по два, по три пальто, плащи, платья, костюмы. Подшей, подгони там, воротник переставь, рукава подправь, хлястик передвинь, подкладку укрепи и носи сто лет. Ботинки - подклей, растяни, подбей и носи! Швейная машинка - подольская, новая совсем, ее только подремонтировать - и строчи!
Все же есть, господи! Вон же все стоит, ничего ж теперь не надо вручную! Пол протереть - полотер специальный. Ну, там какая-то ерунда, мастер говорит - привезите в мастерскую, через неделю - пожалуйста, забирайте.
Пылесос прекрасный, гудит как зверь. Ну, там надо какие-то уплотнения поменять, и он сразу сосать начнет.
А велосипед для здоровья прекрасный, малогабаритный. Его ж на заводе обменять - это ж удовольствие! По утрам, за хлебом, за молоком - у нас надо пораньше выезжать, чтобы застать. Молоко особенно, да. Сердце укрепляет, ноги укрепляет.
Ну, я-то уже давлением страдаю. Так мы аппарат для измерения давления купили, специально через собес. Но, странное дело, давление огромное, а чувствую себя хорошо. И наоборот, как нормальное, голова раскалывается. Дочерям померяла - у малышки тоже огромное. А бегает, прыгает, как ни в чем ни бывало. Ну, там шкала сдвинута, и ртуть не опускается. Но его отремонтировать - это ж как удобно! Это ж не нужно каждый раз врача вызывать.
Лекарства принимаешь по схеме. Пока мы тут напутали. От гипертонии что-то не то принимали, полегли все.
Для девочек проигрыватель купили недорогой. Пусть крутят. Ну, он не работает, там иголка по три раза одно слово произносит. То есть язык учить хорошо, а вот мелодию не поймаешь. Мастер говорит, ему головку поменять, и наши пластинки не подходят - кривые очень. Так чего же нашему проигрывателю наши пластинки не подходят? А чьи?
Ну, в общем, и музыка есть, и все удобства. Все удобства.
Бачок мы сами переделали. Крышку содрали и внутрь рукой лезем, там все регулируем. Открываем, затыкаем, и дети научились. Прекрасно все, лишь бы вода была. Воды вот нету.
Бойовий корабель, то замовний виріб, не можно взяти і просто так, щось окремо придбати. Та навряд, в них до нього повна докуменація є. Бо це радянське судно, частини до якого по всьому совку виготовлялись.
******* тому Новочеркасску
В тг пишуть що якісь деталі від корабля знаходять аж за 3 км від того місця де він знаходився .
фото є, корабля й матросів - йок, себто немає
слєзу отжать у ватників? чи показати які злі бєндєровці?
до речі, в Ак-Мечеті (кол. Сімферополь) в центрі ще за совєтів поставили невеличкий "памятник жертвам бєндеровських звєрств", яких в Криму, звісно ж, не було.
але я завжди клав квіточку до цього памятника - щоб пам'ятали які звірі бєндєровці і не розслаблялись
«Вы́стрел в спи́ну»(укр. Постріл у спину) - монумент в память о советских гражданах, погибших от рук украинских националистов на Западной Украине. Теж в центрі. Открыт 14 сентября 2007 года (за часів юща !!!)
Не будут нанесены удары
Эти русские суки никогда не поймут
Что такое война
Надо бить по всем их аэродромам
По всем военным заводам
По всем штабам и военным частям
И чтобы в округе во всех домах вылетали окна
И не надо слушать Запад - дескать ,не трогайте Россию
Запад это говорит ,чтобы сохранить лицо
А на самом деле - окажись Запад в войне с Россией
Он бы ее уже разъе.....л
Без всяких сюсюканий
ех, немає марініста Айвазовського - він би точно не пропустив феєрверк та написав картину "Позорная гібєль БДК в Фєодосійськом порту"
Слава Захисникам України та їх Сім'ям‼️🇺🇦❤️👍
Интересные факты
Сергею Шойгу, министру федерального исполнительного органа по чрезвычайным ситуациям, 26 апреля 1993 года в порядке переаттестации было присвоено воинское звание «генерал-майор» после воинского звания «старший лейтенант запаса».
В узких кругах широко известна байка, что на самом деле он - Сергей Шoйгуевич Кужугет. Ибо паспортистка неверно записала имя его отца, перепутав имя и фамилию местами (Шoйгу Кужугет - кто не ошибётся?) Ложь, ****** и провокация, я гарантирую это! Ибо ещё в былинные 90-ые, в одной ************ сабж признался, что на самом деле Шoйгу - это имя, а Кожугет - родовое имя (то есть, фамилия). Так что правильно наш огнеборец и бабкопил называется Шoйгу из рода Кожугета. Но, по правилам русского языка и паспортной службы этой страны такого быть не может, поэтому имя сделали фамилией, а родовое имя стало отчеством. Ну, и дали пацанёнку «имя» Сергей. Подробности о Кожугете от Орлуши:
https://ukrpravda.net/index.php?topic=18687.0
До того ж це класно - всі пересічні Феодосці можуть помацати БДК за корму.
матросів зараз чорти в попу дрючать
ЗМІ відзначає, що ворожі судна залишили бухту через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився там.
Через серпанок і велику відстань ідентифікувати кораблі не було можливості, однак, судячи з розмірів, йдеться про один військовий корабель і один військовий катер чф росії.
Раніше
Україна завдала авіаційний удар по російському десантному кораблю "Новочеркаськ" в окупованому Криму.
Антоніна Туманова
ВІЙНА
A few hours after Ukraine's strike on the Novocherkassk: two Russian ships left Feodosia Bay
Через несколько часов после удара Украины по "Новочеркасску": из Феодосийской бухты ушли два российских корабля