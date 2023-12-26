Куски ВДК "Новочеркасск" вокруг Феодосийского порта стали "героями" сюжета пропагандистов: "На метр в землю ушел. Представляете, какой силы был удар?". ВИДЕО

Обломки уничтоженного ночью российского ВДК "Новочеркасск" уже стали "героями" пропагандистских сюжетов на росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликован фрагмент одного из таких сюжетов. В нем говорится, что вокруг порта разлетелось очень много фрагментов военного судна. Опубликованный фрагмент сюжета снимался у большого куска обшивки, который, пролетев немалое расстояние, застрял в газоне вблизи гастронома.

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