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Подросток бросается в объятия папы-военного, приехавшего к нему на день рождения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликовано трогательное видео встречи отца-военного и его сына-подростка, отмечавшего в этот день свой день рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, получив в подарок, очевидно глобус, мальчик именно его внимательно рассматривал, когда мама сообщила ему об еще одном сюрпризе в соседней комнате.

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блін.. Немов ножем по душі.. Знову сльози, іті їх матір...
Здохніть, кацапи, вбивці . Амінь!
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26.12.2023 15:40 Ответить
Знову хтось цибулю ріже. Знову за очі щипає.
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26.12.2023 17:50 Ответить
Нехай буде тричі прокляте пуйло та кожен москаль який його підтримує
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26.12.2023 18:11 Ответить
 
 