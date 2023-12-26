Подросток бросается в объятия папы-военного, приехавшего к нему на день рождения. ВИДЕО

В сети опубликовано трогательное видео встречи отца-военного и его сына-подростка, отмечавшего в этот день свой день рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, получив в подарок, очевидно глобус, мальчик именно его внимательно рассматривал, когда мама сообщила ему об еще одном сюрпризе в соседней комнате.

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