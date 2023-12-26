Пригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности, - Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оперирование степенью инвалидности пока не актуально в вопросе мобилизации. Пригодность будет решать военно-врачебная комиссия.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

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"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности второй, третьей группы, оно сейчас не актуально, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или непригоден.

В законопроекте (о мобилизации. – ред.) мы согласились с понятием, что необходимо оставить два понятия в законодательстве – человек, пригодный к военной службе и человек, непригодный к военной службе. Избавиться от такого понятия как "ограниченно пригодный" и когда мы дадим себе ответ на эти вопросы - пригоден или непригоден, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид II или III группы", - пояснил главком.

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