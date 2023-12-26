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война (46904) мобилизация (1624) Залужный (534) инвалидность (88) военно-врачебная комиссия (61)

Пригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности, - Залужный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оперирование степенью инвалидности пока не актуально в вопросе мобилизации. Пригодность будет решать военно-врачебная комиссия.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности второй, третьей группы, оно сейчас не актуально, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или непригоден.

В законопроекте (о мобилизации. – ред.) мы согласились с понятием, что необходимо оставить два понятия в законодательстве – человек, пригодный к военной службе и человек, непригодный к военной службе. Избавиться от такого понятия как "ограниченно пригодный" и когда мы дадим себе ответ на эти вопросы - пригоден или непригоден, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид II или III группы", - пояснил главком.

Читайте также: Залужный о мобилизации 400-500 тыс. человек: Военное командование запроса на цифры не делало
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Топ комментарии
+45
На ВЛК всі здорові
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26.12.2023 15:03
+39
Іншими словами, більше інвалідність не рахується. Тому чесні інваліди - готуйсь воювати, так як ВЛК визнає вас придатними,а нечесні і так відкупляться.
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26.12.2023 15:03
+39
Знаємо ми ваше ВЛК...Хто попав на цей конвейр той по любому буди придатний,навіть якщо його занесли на ношах в кабінет...Або робіть все по-правилам(детальний огляд кожного рекрута з його проблемами по здоровю),або шуруйте лісом...
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26.12.2023 15:07
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Є хвороби про які ти не знаєш поки одного прекрасного дня вони не вилізуть - і лікарі які не мали з подібними болячками справи нічим тобі не поможуть .
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26.12.2023 15:31 Ответить
Придатність до військової служби визначає ВЛК, а не група інвалідності, - Залужний.
Це якась реклама, щоб з торбою грошей приходили до ВЛК чи як?
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26.12.2023 15:20 Ответить
На ВЛК все годны, у военных "врачей"-коновалов все здоровы. Проходили,знаем. Будьте вы все и ваши родные до седьмого колена прокляты.
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26.12.2023 15:21 Ответить
а может русские должны быть прокляты?
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26.12.2023 21:55 Ответить
А ти гнідовина думаєш хлопці на передку після контузій/поранень не на ВЛК ходять а до Феофанії?\

Як ви вже за*бали скоти -поки інші за вас воювали, всім по*бати було на те в яких умовах вони служать, а тепер завили як суки на морозі.
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27.12.2023 10:05 Ответить
"И никто не вправе отнимать у меня мои права. "

в уклоністів є одне право - служити або сісти за грати.
і от цей нехитрий вибір в тебе ніхто не відбере, не очкуй
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28.12.2023 10:11 Ответить
По-перше не буде там ніякої "півкраїни", це я тобі гарантую з того що на власні очі бачив.
Бояться всі, не хочуть воювати (особливо коли надто важкі умови) - значна частина.
Але іти під статтю, в СЗЧ чи просто люти косити на дурку чи лікарню готові в підсумку тільки незначний відсоток мобілізованих.

А по-друге - хто залишиться, той і залишиться. Як на мене то краще 10-20 млн нормальних людей і їх сімей, для яких ця країна хоч щось важить, ніж 40 млн. біомаси.
З мене досить вже, наївся вашою "какой разніцой" - якщо 52 млн совків за 30 років збудувати країну, то хай залишаться ті хто можуть і хочуть це робити. А решту хоч на зону, хоч в Польщу на трускавки, хоч і в п*дорашку на Магадан - мені однаково.
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28.12.2023 13:39 Ответить
Літай нах"й, ТрОшник лондонський
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28.12.2023 17:55 Ответить
Нечесні інваліди зразу ж виїхали. А реальні швиденько одужають на ВЛК та на 0. Одне око, один палець - снайпер.
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26.12.2023 15:25 Ответить
Ок. Припустимо, що інвалідність може купити той, хто зацікавлений не воювати.
Але де гарантія, що на ВЛК так само не можна купити "непридатний" і піти далі в своїх справах, натомість комісія, роблячи план, не зроблять "придатного" з людини-інваліда?
Я знаю як працюють в Україні і лікарі і військово-лікарські комісії і довіряти не став би ані першим ані другим.
Взагалі, в країні, де досі все можна купити, як взагалі можна хоч комусь довіряти?
Я знаю чолов'ягу, який з астмою і купою хвороб на передовій вже довгий час, натомість знаю купу людей, які здорові як бики, але воювати не підуть ніколи бо в них у всіх "невиліковні" хвороби. Ну і нах..й такий цирк?
Може спочатку зробити нормальний контроль і покарання, а тоді вже казати "ось ці люди можуть 100% вирішувати хто придатний, а хто ні" ?
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26.12.2023 15:28 Ответить
Може спочатку зробити нормальний контроль і покарання, а тоді вже казати "ось ці люди можуть 100% вирішувати хто придатний, а хто ні" ?

Вирішення цього питання займе вічність, томо що це основа, на якій тримається вся влада. Тому, так, підуть в кого не буде 20к
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26.12.2023 16:22 Ответить
то нам всем с*баться в польшу как ты?
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26.12.2023 21:56 Ответить
Нам всім забути про війни і "спочатку" зробити з України Швейцарію шоб всі ці ухилянти нарешті перестали вигадувати приводи чому вони не підуть служити
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28.12.2023 17:50 Ответить
Кто-то ещё сомневается в адекватности наших генералов и власти ?
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26.12.2023 15:31 Ответить
борщехрюкало завалив, чмонька.
цей генерал твое тухле дупло від бурятів другий рік рятує
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27.12.2023 10:07 Ответить
ВЛК комісія буде навпаки відправляти на війну непридатних
А тих хто придатний за хабарі будуть відмазувати
Якщо людина має інвалідність то що ВЛК може вирішувати?
Тобто людина повинна ще більше підірвати своє здоров'я, а потім пройде певний час
І скажуть ми вас на війну не відправляли тому до нас претензій немає
І питання, для чого проводити мобілізацію?
Військовий експерт Світан
Зазначив, що зараз Україна непотребує мобілізацією,
Є поліція, їх по країні 500 тисяч
Ось їх можна мобілізувати хоча б половину
Є тероборона в тих містах де за весь час війни не було окупації
Що робить тероборона коли немає окупації,?
Тероборона створили для того, на випадок окупації щоб боронили місто
Але виявляється що не вся тероборона навіть близько бачила війну
І їхня мета зараз -ловити чоловіків
Самі намагаються не потрапити, а людей з вулиці запроторити
Тому щодо мобілізації
В Україні є людські ресурси, і не треба казати що не вистачає
Бо хотять не себе призвати а когось
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26.12.2023 15:33 Ответить
Залужному нужны спецы..сине мясо Маршала Жюков и прочего мавзолейного Быдла👺👹🏴‍☠️☠️ Краснопузые Шизофреники чекисты 💥💥💥
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26.12.2023 15:34 Ответить
О, з таким підходом ВЛК завалить фронт інвалідами, а здорові кабани (за скромну плату) у них будуть "не придатні", кататися по Буковелях. Держава взагалі вже пішла в раздрай.
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26.12.2023 15:36 Ответить
Быдло вы тупое... Мавзолейные Макаки Бабуины...
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26.12.2023 15:38 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України...🥇✌️✌️🥇🥇🥇🔱💪🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💲🕊️🕊️🥇✌️
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26.12.2023 15:41 Ответить
А як же з іншою тезою пана Залужного:
"головне, щоб люди, які прийшли до війська, могли виконувати поставлені завдання"?

якщо наразі ВЛК визначаючи обмежену придатність саме і каже що якраз не усі завдання ця людина може виконувати?? Якісь так, дійсно може, якісь не і не тому що не хоче або не підготовлена, а об'єктивно не може. І як він виконає поставлену задачу??

Ти, кого наразі визначають обмежено придатними, у разі скасування такого визначення пропонується віднести до придатних або непридатних? Чому не залишити як є але мобілізувати таких людей і направляти на проходження служби у тих самих військоматах, на паперову роботу, тобто робити зміни не в висновку ВЛК а саме у застосуванні таких людей військовим відомством?
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26.12.2023 15:47 Ответить
якщо людина чесна з собою, і дійсно має проблеми зі здоров'ям, які за правилами не дозволяють їй служити, то вона просто забов'язана уникати ВЛК, бо там будуть нехтувати реальними хворобами.
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26.12.2023 15:54 Ответить
бо відповідальна людина має відповідати за свої вчинки та за своє життя, а не померти, як дурник
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26.12.2023 15:56 Ответить
ну что то за. комиссия все знают- опять, есть бабло не годен, нема бабла -годен, вот это бизнес
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26.12.2023 15:56 Ответить
недострана для народа
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26.12.2023 15:57 Ответить
Ви про паРашу?
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26.12.2023 18:49 Ответить
При Савецкай Армії враховуючи досвід Атечественной вайни під час военного стану теж були комісії при війскоматах і при військових частинах. У польових умовах розгортались мобілізаційні пункти. Вимоги до здоров"я були згідно Інструкцій, а реально - не брали під час війни тих у кого не було руки чи ноги, повністю глухонімих, сліпих, або тих хто не міг без окулярів порахувати пальці на руці, психічно хворих при загостренні.
Ви, дуріки, думаєте , що війна вас мине?
Якщо ми програєм- буде всім пі"№"здець. Відсидітись не вийде! Захоче якійсь бурят, то пограбує твій дім, згвалтує і тебе і твою дружину і твоїх дітей, а потім застрелить. Привід завжди орда знайде!
Досвід Савецкой оккупації є і на наших землях і в Німеччині.
Колись сказала одна гідна людина (Долорес Ібаррурі?) Краще померти стоячи, чим жити на колінах!
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26.12.2023 16:00 Ответить
А ви на якому напрямку зараз ?
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26.12.2023 16:08 Ответить
Таки пафосні ******* завжди з диванів бойових пишуть.
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26.12.2023 16:10 Ответить
Так отож, як я цих іпанатів не люблю.
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26.12.2023 16:12 Ответить
проблема в том что другие іпанаты отсиживаются за чужими спинами и строчат на цензоре как надо сдаваться
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27.12.2023 16:49 Ответить
Тобто цей добрий чолов'яга ставить під сумнів статус інвалідності своїх співгромадян, і тепер інвалідам потрібно буде знову щось доказувати, він їх заставляє знову проходити це недолуге ВЛК? А може Безугла таки була в чомусь права, і на сонці таки бувають плями?
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26.12.2023 16:12 Ответить
Та не говори,Залужный святой человек. Бросим в бой туберкулезников, спидозников и т.д..
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26.12.2023 16:31 Ответить
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26.12.2023 16:19 Ответить
А від коли "медицина" в УКРАЇНІ стала ТОЧНОЮ а не ПРИБЛИЗНОЮ експерементальною наукою з точно не визначеними діагнозами та медичними вумозаключеннями недовчених телепнів в білих халатах, котрі за ХАБАРІ покупляли собі місця у ВЛК та за тіж самі хабарі навчалися у тих мед закладах на котрих у них вистачало бабла...???!!!

ТОБТО недовчені за хабарі телепні у білих халатах БУДУТЬ ВИЗНАЧАТИ придатність обмежених людей (інвалідів) до придатності до служби в збройних силах...???

Так тоді треба зразу і запропонувати КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ для "хвахівців з ВЛК" котрі діагностували групу інвалідності для осіб з котрих буде знята група інвалідності і котрі будуть визнані придатними для служби у збройних силах...!!!

Усіх таких ОБМЕЖЕНИХ (інвалідів) осіб у першу чергу з апарату верховної зради та усіх міністерств України, а особлива з Міністерства оборони, мвс та апарату кабміну треба скерувати на ці комісії ВЛК...!!!

А також усім цій падалі з слуг народу, та оп, почати бронювати місця на цвинтарі, бо якщо не в ЗСУ то ГРОМАДА УКРАЇНИ їх УТИЛІЗУЄ...!!!

Вистачить усій цій мерзоті, безмежно красти та уникати призову у ЗСУ за НАКРАДЕНЕ...!!!
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26.12.2023 16:40 Ответить
Ого! Як вже напружилися потенційні інваліди IIIгр.Головне питання - Які відкупні у ВЛК?
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26.12.2023 17:22 Ответить
Хах.
Так ВЛК взагалі ніякої відповідальності не несе.
Ви ж там серед добровольців понабирали інвалідів, а по документам вони всі здорові.
А якщо з пораненням, то величезна кількість питань у ВЛК.
У тебе ВЛК не працює, в принципі, як мало б.
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26.12.2023 19:51 Ответить
Він вже особовий склад називає боєкомплектом.
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26.12.2023 22:23 Ответить
Якщо Залужний категорично проти демобілізації інвалідів ІІ групи (отриманої на фронті), то про що ще можна говорити? Це - дно. Хоча, можливо, знизу ще постукають.
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27.12.2023 08:08 Ответить
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