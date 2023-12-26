Пригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности, - Залужный. ВИДЕО
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оперирование степенью инвалидности пока не актуально в вопросе мобилизации. Пригодность будет решать военно-врачебная комиссия.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности второй, третьей группы, оно сейчас не актуально, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или непригоден.
В законопроекте (о мобилизации. – ред.) мы согласились с понятием, что необходимо оставить два понятия в законодательстве – человек, пригодный к военной службе и человек, непригодный к военной службе. Избавиться от такого понятия как "ограниченно пригодный" и когда мы дадим себе ответ на эти вопросы - пригоден или непригоден, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид II или III группы", - пояснил главком.
Пожалуйста, подождите...
Це якась реклама, щоб з торбою грошей приходили до ВЛК чи як?
Як ви вже за*бали скоти -поки інші за вас воювали, всім по*бати було на те в яких умовах вони служать, а тепер завили як суки на морозі.
в уклоністів є одне право - служити або сісти за грати.
і от цей нехитрий вибір в тебе ніхто не відбере, не очкуй
Бояться всі, не хочуть воювати (особливо коли надто важкі умови) - значна частина.
Але іти під статтю, в СЗЧ чи просто люти косити на дурку чи лікарню готові в підсумку тільки незначний відсоток мобілізованих.
А по-друге - хто залишиться, той і залишиться. Як на мене то краще 10-20 млн нормальних людей і їх сімей, для яких ця країна хоч щось важить, ніж 40 млн. біомаси.
З мене досить вже, наївся вашою "какой разніцой" - якщо 52 млн совків за 30 років збудувати країну, то хай залишаться ті хто можуть і хочуть це робити. А решту хоч на зону, хоч в Польщу на трускавки, хоч і в п*дорашку на Магадан - мені однаково.
Але де гарантія, що на ВЛК так само не можна купити "непридатний" і піти далі в своїх справах, натомість комісія, роблячи план, не зроблять "придатного" з людини-інваліда?
Я знаю як працюють в Україні і лікарі і військово-лікарські комісії і довіряти не став би ані першим ані другим.
Взагалі, в країні, де досі все можна купити, як взагалі можна хоч комусь довіряти?
Я знаю чолов'ягу, який з астмою і купою хвороб на передовій вже довгий час, натомість знаю купу людей, які здорові як бики, але воювати не підуть ніколи бо в них у всіх "невиліковні" хвороби. Ну і нах..й такий цирк?
Може спочатку зробити нормальний контроль і покарання, а тоді вже казати "ось ці люди можуть 100% вирішувати хто придатний, а хто ні" ?
Вирішення цього питання займе вічність, томо що це основа, на якій тримається вся влада. Тому, так, підуть в кого не буде 20к
цей генерал твое тухле дупло від бурятів другий рік рятує
А тих хто придатний за хабарі будуть відмазувати
Якщо людина має інвалідність то що ВЛК може вирішувати?
Тобто людина повинна ще більше підірвати своє здоров'я, а потім пройде певний час
І скажуть ми вас на війну не відправляли тому до нас претензій немає
І питання, для чого проводити мобілізацію?
Військовий експерт Світан
Зазначив, що зараз Україна непотребує мобілізацією,
Є поліція, їх по країні 500 тисяч
Ось їх можна мобілізувати хоча б половину
Є тероборона в тих містах де за весь час війни не було окупації
Що робить тероборона коли немає окупації,?
Тероборона створили для того, на випадок окупації щоб боронили місто
Але виявляється що не вся тероборона навіть близько бачила війну
І їхня мета зараз -ловити чоловіків
Самі намагаються не потрапити, а людей з вулиці запроторити
Тому щодо мобілізації
В Україні є людські ресурси, і не треба казати що не вистачає
Бо хотять не себе призвати а когось
"головне, щоб люди, які прийшли до війська, могли виконувати поставлені завдання"?
якщо наразі ВЛК визначаючи обмежену придатність саме і каже що якраз не усі завдання ця людина може виконувати?? Якісь так, дійсно може, якісь не і не тому що не хоче або не підготовлена, а об'єктивно не може. І як він виконає поставлену задачу??
Ти, кого наразі визначають обмежено придатними, у разі скасування такого визначення пропонується віднести до придатних або непридатних? Чому не залишити як є але мобілізувати таких людей і направляти на проходження служби у тих самих військоматах, на паперову роботу, тобто робити зміни не в висновку ВЛК а саме у застосуванні таких людей військовим відомством?
Ви, дуріки, думаєте , що війна вас мине?
Якщо ми програєм- буде всім пі"№"здець. Відсидітись не вийде! Захоче якійсь бурят, то пограбує твій дім, згвалтує і тебе і твою дружину і твоїх дітей, а потім застрелить. Привід завжди орда знайде!
Досвід Савецкой оккупації є і на наших землях і в Німеччині.
Колись сказала одна гідна людина (Долорес Ібаррурі?) Краще померти стоячи, чим жити на колінах!
ТОБТО недовчені за хабарі телепні у білих халатах БУДУТЬ ВИЗНАЧАТИ придатність обмежених людей (інвалідів) до придатності до служби в збройних силах...???
Так тоді треба зразу і запропонувати КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ для "хвахівців з ВЛК" котрі діагностували групу інвалідності для осіб з котрих буде знята група інвалідності і котрі будуть визнані придатними для служби у збройних силах...!!!
Усіх таких ОБМЕЖЕНИХ (інвалідів) осіб у першу чергу з апарату верховної зради та усіх міністерств України, а особлива з Міністерства оборони, мвс та апарату кабміну треба скерувати на ці комісії ВЛК...!!!
А також усім цій падалі з слуг народу, та оп, почати бронювати місця на цвинтарі, бо якщо не в ЗСУ то ГРОМАДА УКРАЇНИ їх УТИЛІЗУЄ...!!!
Вистачить усій цій мерзоті, безмежно красти та уникати призову у ЗСУ за НАКРАДЕНЕ...!!!
Так ВЛК взагалі ніякої відповідальності не несе.
Ви ж там серед добровольців понабирали інвалідів, а по документам вони всі здорові.
А якщо з пораненням, то величезна кількість питань у ВЛК.
У тебе ВЛК не працює, в принципі, як мало б.