Охваченный огнем танкист-оккупант бежит от своего горящего танка. ВИДЕО

Украинские воины с помощью американского ПТРК BGM-71 TOW уничтожили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командир танка и наводчик сгорели живьем мгновенно, а механику-водителю удалось выскочить из охваченной бронемашины - горящий вражеский танкист пробежал еще несколько десятков метров и упал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж российского "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорыв" сломя голову убегает лесополосой после прилета украинского дрона. ВИДЕО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Куски ВДК "Новочеркасск" вокруг Феодосийского порта стали "героями" сюжета пропагандистов: "На метр в землю ушел. Представляете, какой силы был удар?". ВИДЕО