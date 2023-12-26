19 777 29
Охваченный огнем танкист-оккупант бежит от своего горящего танка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины с помощью американского ПТРК BGM-71 TOW уничтожили вражеский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, командир танка и наводчик сгорели живьем мгновенно, а механику-водителю удалось выскочить из охваченной бронемашины - горящий вражеский танкист пробежал еще несколько десятков метров и упал.
Топ комментарии
+13 timeless caa68ff7
показать весь комментарий26.12.2023 15:21
+11 CrossFirenko
показать весь комментарий26.12.2023 15:30
+8 дератизатор
показать весь комментарий26.12.2023 15:21
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ага, якщо вам треба зігрітись...
Данко. (шуткує) Вот ******** пагодка. (Натовп мовчить)
Данко. Шо мовчите? Га? Де Ізергіль, стара *****!
Голос з натовпу. Вчора здохла.
Данко. (Невпевнено) Іттіть.
Голос з натовпу. А не пішов би ти на ***!
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Печінка згасає. (Данко кида об пол смердючу згорілу печінку)
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Нирки рви - вони горітимуть. (Данко вирива нирки. Вони горять,але не так яскраво, як хотілося. Тоді Данко і їх кидає у пісок.)
Данко. Що, падлюки. Тепер довольні? (Натовп мовчить)
Данко. Тепер Вам піздєц! (помирає)
Голос з натовпу. ***** нє піздєц! Ми тут в пустині сад зробимо!
Голоси. А вірно хлопці! А діло каже!
Голос. Ураааааа! Вперед, чмо японське!
Всі. Ураааааа!
В жопу раненый танкист
Далеко не убежит
Вся спина уже горит...
танк не палає....ще й орок від ожогового
шоку біг так,як марафонець...
Навіть в рашистських змі проскакує,що
наші бійці гарно вміють підсмажувати...
А може то в його вмикнулась реактивна тяга - атрiцатєльнОГО наступлєнiя