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Охваченный огнем танкист-оккупант бежит от своего горящего танка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины с помощью американского ПТРК BGM-71 TOW уничтожили вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, командир танка и наводчик сгорели живьем мгновенно, а механику-водителю удалось выскочить из охваченной бронемашины - горящий вражеский танкист пробежал еще несколько десятков метров и упал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж российского "аналоговнетного" танка Т-90М "Прорыв" сломя голову убегает лесополосой после прилета украинского дрона. ВИДЕО

Смотрите также: Куски ВДК "Новочеркасск" вокруг Феодосийского порта стали "героями" сюжета пропагандистов: "На метр в землю ушел. Представляете, какой силы был удар?". ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
100% біжить і кричить: "УРА! ЗА ПУТІНА! ЗА ВЄЛІЧІЄ!!!!11"
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26.12.2023 15:21
+11
Кацапське м'ясо втікає з мангалу!
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26.12.2023 15:30
+8
"Русский танк - самый лучший в Мире!"....
Ага, якщо вам треба зігрітись...
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26.12.2023 15:21
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Бинго!!!
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26.12.2023 15:20 Ответить
"Русский танк - самый лучший в Мире!"....
Ага, якщо вам треба зігрітись...
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26.12.2023 15:21 Ответить
100% біжить і кричить: "УРА! ЗА ПУТІНА! ЗА ВЄЛІЧІЄ!!!!11"
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26.12.2023 15:21 Ответить
гріються орки хто як може. один за бтр-ос біжить, другий прикурив од танка й теж біжить, шоб краще роздуть )))
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26.12.2023 15:25 Ответить
Каскадер ***......й...
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26.12.2023 15:29 Ответить
Це добре
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26.12.2023 15:29 Ответить
Кацапське м'ясо втікає з мангалу!
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26.12.2023 15:30 Ответить
Запально біжить!
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26.12.2023 15:31 Ответить
Пустиня. Входить натовп з Данком.
Данко. (шуткує) Вот ******** пагодка. (Натовп мовчить)
Данко. Шо мовчите? Га? Де Ізергіль, стара *****!
Голос з натовпу. Вчора здохла.
Данко. (Невпевнено) Іттіть.
Голос з натовпу. А не пішов би ти на ***!
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Печінка згасає. (Данко кида об пол смердючу згорілу печінку)
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Нирки рви - вони горітимуть. (Данко вирива нирки. Вони горять,але не так яскраво, як хотілося. Тоді Данко і їх кидає у пісок.)
Данко. Що, падлюки. Тепер довольні? (Натовп мовчить)
Данко. Тепер Вам піздєц! (помирає)
Голос з натовпу. ***** нє піздєц! Ми тут в пустині сад зробимо!
Голоси. А вірно хлопці! А діло каже!
Голос. Ураааааа! Вперед, чмо японське!
Всі. Ураааааа!
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26.12.2023 15:34 Ответить
Трусікі згарєлі...
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26.12.2023 15:34 Ответить
Бур'ят-спрінтер до ігор доброї аолі TOW!
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26.12.2023 15:45 Ответить
Чувак побежал немного позажигать.
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26.12.2023 15:47 Ответить
не дали до дивитись таке гарне кіно
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26.12.2023 15:53 Ответить
ну нащо вони приперлись в Україну на свою голову
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26.12.2023 15:57 Ответить
"Ти бурят? Как я рад!!!" (с)
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26.12.2023 16:00 Ответить
Рванул выбирать квартиру ......
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26.12.2023 16:05 Ответить
Цікаво,ліца кавказкой національності служат на танчіках чи тільки в загранатрядах...
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26.12.2023 16:07 Ответить
Как лавина с гор бежит
В жопу раненый танкист
Далеко не убежит
Вся спина уже горит...
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26.12.2023 16:08 Ответить
На цей раз скептики не напишуть: попали,але
танк не палає....ще й орок від ожогового
шоку біг так,як марафонець...
Навіть в рашистських змі проскакує,що
наші бійці гарно вміють підсмажувати...
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26.12.2023 16:26 Ответить
Бяжiт i крiчiт с аганьком в сракє...
А може то в його вмикнулась реактивна тяга - атрiцатєльнОГО наступлєнiя
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26.12.2023 16:56 Ответить
Блін,чемпіон однако.Зверніть увагу на швидкість танкіста,стометровку в тєлогрєйці ніякий спортсмен так не пробіжить.
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26.12.2023 17:03 Ответить
и маладая не узнает какой танкиста был канец
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26.12.2023 17:46 Ответить
Українські степові лисички чомусь більше ********** смажену кацапину ніж сиру.
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26.12.2023 18:34 Ответить
Сгорел на работе.
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26.12.2023 18:46 Ответить
Тай хрін з ним!
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26.12.2023 19:40 Ответить
Точно як дєди.
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26.12.2023 22:17 Ответить
сподіваюся, що паскуда-танкист залишився живий.... це не парадокс, це здоровий глузд - по-перше, наочність для бажаючих воювати, по-друге - лікування опіків, по-третє - виплати з бюджету (хоча це не факт).
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27.12.2023 17:08 Ответить
 
 