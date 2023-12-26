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мобилизация (1624) Залужный (534)

Залужный о мобилизации: Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, вопросы отсрочек - не моя компетенция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская армия нуждается в людях, боеприпасах и оружии, чтобы продолжать ведение боевых действий. Главное, чтобы люди, пришедшие в армию, могли выполнять поставленные задачи. Вопрос отсрочек от мобилизации и кого будет призывать государство – не компетенция главнокомандующего Вооруженными силами.

Об этом Валерий Залужный заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Мне главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. Кто будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - подчеркнул он.

По его словам, для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые определяют, кого призывать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности, - Залужный. ВИДЕО

"Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", - добавил Залужный.

Отметим, ранее Залужный отметил, что рано говорить об оценке нового проекта рекрутинга в Вооруженные силы Украины. В вопросах мобилизации необходимо вернуть существовавшие ранее рамки.

Читайте также: Залужный о мобилизации 400-500 тыс. человек: Военное командование запроса на цифры не делало
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Топ комментарии
+44
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26.12.2023 15:28
+23
Президент, де люди, **********, дрони?
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26.12.2023 15:25
+18
Безумна-це ти?
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26.12.2023 15:27
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Безумна-це ти?
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26.12.2023 15:27 Ответить
Чекалкін перейменував Боневтіка на Кращебвтіка ,А Балашов на анексія.нет сказав- після Депреконфернції країна повинна зрозуміти, президента в країні вже немає. Єрмак просив у США дозволу, коли ті ти богатиря літали до Америки, щоб його зробити шмигалем. Кабміну Єдності. Отримав відкуп, а тепер ЗЕвиблді крастимуть в закопуванні бетону в землю. Вже є перші цифри- на роту укріплення на 43 млн вже є проект .
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26.12.2023 15:48 Ответить
А ти вже квіти фюреру купив? Готовий зустрічати? Ну, ну, він тебе вже чекає в савецкай арміі для штурма англасаксав....
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26.12.2023 15:27 Ответить
На жаль армії роботів у нас нема
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26.12.2023 15:30 Ответить
Це потрібно твоїм Зєлі та Єрмаку.

"Мені потрібні люди, мені потрібні ********** й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій", - додав Залужний."

Джерело: https://censor.net/ua/n3463862
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26.12.2023 15:33 Ответить
Президент, де люди, **********, дрони?
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26.12.2023 15:25 Ответить
Трошки почекайте, все буде. Люди точно будуть. Ще надивитесь провокаторів з приводу призову.
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26.12.2023 15:31 Ответить
так то воно так, десь так, вот тільки пан Генерал Залужний не лох "дядя женя" і похід самі знаєте куди відбудеться навіть без участі військ - достатньо трьох багряних свистків

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26.12.2023 15:35 Ответить
Slava Holt Президент, де люди, **********, дрони?
*************

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26.12.2023 17:40 Ответить
Тряпку надо бить по морде тряпкой
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26.12.2023 15:27 Ответить
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26.12.2023 15:28 Ответить
кочегар, подкиньте коксу ?
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26.12.2023 15:36 Ответить
все вірно, у кожного своя компетенція, у генерала - війна, а в ухилянта - ухилятись )
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26.12.2023 15:28 Ответить
Так і живуть, коли людям щось треба, житло, робота, лікування, то держава нічого не винна, а коли державі треба - то це давай бігом і не тявкай. А це працює в одну сторону??? В організмі на рівні ДНК записано виживати і кожен виживає як може, ну не всі народжуються військовими.

Чому не зроблять рекрутинг нормальний? де вказано винагорода, яка буде комплектація, які пільги, що отримають діти в разі загибелі і т.д. Це так важко? Депутатам є премії і на нові авто, а для людей нема ... Одного депутата накрили, 2 ляма баксів готівкою ... і то слабенький. Чи просто ловлять на силу і примусом, ну то яка тоді буде мотивація? Вибачте кацапи мотивація бабло, вони того навіть не приховують.

Землю захищати, ок, в більшості молоді нема нічого (наче 70% молоді орендують житло по статистиці), орендують, дайте їм мотивацію ... чи це так тяжко? жити під гнітом не придумуйте, партизанська війна не закінчиться, якщо таке буде, ну а бо будуть грабувати маєтки депутатів, як це ВЖЕ БУЛО і під Києвом також, в першу чергу їх обнесли, коли депутати і чиновники потікали.

Зі свого досвіду, місто було окуповане, мажори потікали першими покидали все, прості стали на захист, навіть хто орендував, бо нема куди тікати і на чому. Місто деокупували, то у мажорів заберуть їх права на нерухомість ??? чи як це працює. Не заберуть, то виходить прості по "безхатьки" стали на захист не свого майна, в мене також нема нічого і я не втік, але шашлики пожарити 200грн місце, або їхати далеко за місто ... ну ще в парку безкоштовно можете посидіти )))

Країна всіх і одночасно нічия, чи ваша країна, ну то спробуйте забурити скважину чи побудуватися без дозволу чи купити авто і не зареєструвати, відкрити бізнес якийсь, то вас швидко покажуть де ви і хто ... вибачте, це не раз за життя мені тикали вищі світу цього і вказували хто я і звідки.
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26.12.2023 16:36 Ответить
Шановний, так хто ж нам дохтур?! Це ж не Санду з Лукашенком завжди вибирають нам владних представників з народу? Коли треба, то "моя хата з краю". А коли припече - то "де той добрий президент який все за нас вирішить?". Смішні ви люди, ій Богу
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26.12.2023 16:54 Ответить
А у вас є вибір? вам дають вибір із наявного, є варіант поганий і ще гірший. Вибору нема, він повністю програмований. Вам дають вибір із того що є, а не те що ви хочете. Вибір, ну ну ))))
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26.12.2023 17:07 Ответить
І знову: креативніше - хто повинен за нас це робити?
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26.12.2023 19:14 Ответить
Хто? Як казали мені люди, коли я їх наймав на роботу: ПЛАТІТЬ нормально і буде все робитися. Депутатам є на з.п. і премії в тилу Є, то знайдуть і для людей, якщо не хочуть, щоб їх розкурулили кадирівці. Якщо в людини нема нічого, то мотивувати лишається тільки гривнею, всі казочки про високі матерії розбиваються коли спиш у підвалі на роботі в Києві, бо знімати не хочеться, щоб лишилися гроші, а ще у кого діти за 300-400 км в іншій області, бо там нема роботи.

Все давно придумано, просто ділитися грошиками треба, а не примусом.

Я наприклад де тільки не жив, в різних областях де була робота, а при вторгненні в перші дні спав в коридорі, на вулиці, в метро, на вокзалі, при цьому бігали ще будувати загородження. В мене особисто нема дому, і мені на роботах дуже часто про це натяки, "ПОНАЄХАЛІ, то валіть звідки приїхали", то яка в мене повинна бути мотивація захищати?

Не хочуть депутати бути рабами у кадирівців - платіть людям, одягайте їх, шукайте зброю і т.д. А то лякають простих. Вибачте, але працював в КончаЗаспі і бачив ті не будинка а МАЄТКИ в 3 поверхи + величезний підвал на 8 паркомісць.

А ви пишете, то кому??? ну явно не за маєтки панів. Як мені казали, мотивацію і перспективи лишіть собі, ЯКА ОПЛАТА. Да і ви самі на робота не НАШАРУ ходите, бо іноді організм як мінімум їсти хоче, щоб не померти.
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26.12.2023 21:01 Ответить
А вибори, ну наразі система так влаштована, що наче вибір є, але по факту вибору нема. Оно бункерний прибирає кандидатів, які хоч якось можуть йому зашкодити і їх документи тупо не приймають. Вибору нема, дають конкретних кандидатів, з яких ви повинні вибрати, і кандидати зазвичай підбираються такі, щоб "схилити" людей до правильного вибору )))). Ну це ж ясно як білий день і люди серед усього наданого вибирали компроміс завжди. Є багато книг на цей рахунок і як формується вибір у людей. Вибір типу є, але він повністю прогнозований, ви не виберете ліву людину, а тільки з тих, які дозволено вибрати зі списку. А не виберете, то за вас виберуть інші, бо так влаштована система, навіть якщо не вибирали. Чи ні? )))
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26.12.2023 21:08 Ответить
Для прикладу, вам треба телефон, в магазині наявні тільки 5 фірм найпопулярніших (ну та 2 моделей нехай), які вам будуть втирати продавці, але не факт що вони кращі і без проблем, але інших в магазині нема і більшість людей вибере з того що є, але це не вибір, а компроміс, коли нема нічого іншого, ХОТІЛИ ОДНЕ, А КУПИЛИ ЩО БУЛО ))) Дуже поширена фраза . Ви на крайняк можете нічого не купити, або замовити через інтернет навіть з іншої країни - оце вибір дійсно. То з виборами так не пройде, у виборах результат буде завжди, і не виберете ви, то виберуть "телефон" вам і вам з ним жити прийдеться, навіть якщо він вам не подобається. Так влаштовані вибори.
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26.12.2023 21:13 Ответить
а где-то в европе или сша есть такое: забурити скважину чи побудуватися без дозволу чи купити авто і не зареєструвати??
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26.12.2023 21:42 Ответить
Це було адресовано тим, хто пише про "наша земля", а по факту вона не ваша і на то є вагон причин. Якщо у вас є земля своя, то ви можете на ній будуватися без питань і в США і в Європі. Просто без оформлення не зможете підключити централізоване електропостачання, водопостачання і т.д. Також скважину і т.д. можна забурити, що часто роблять люди, якщо це не промисловий забір води. А на користування надрами треба дозвіл, бо надра не відносяться до ділянки, а тільки верхній шар. Так от для тих, хто пише, що наша земля, то і написано, що нехай побудуються, то відразу знайдеться власник і він пояснить чия земля.

Про "наша земля", це совок, бо це звучить як колгосп, наш колгосп, але одночасно нічий. На крайняк треба казати Українська земля, але не разу не "наша". Моя земля, то це та, на яку в мене є кадастровий номер і право власності, але в мене того нема.
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26.12.2023 22:13 Ответить
в цивилизованном мире везде так. И не надо тут ерунду писать. Или на незареєструваному авто хоть кто-то в мире ездит??
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26.12.2023 22:15 Ответить
Это все доказывает, что всё под колпаком, а не "наше", по факту ваше, что разрешено государством. Есть страны, где люди не регистрируют авто, это касается бедных стран. Так же люди не регистрируют авто, если они живут далеко от цивилизации, кто их там найдёт? ... В селах очень много транспорта без регистрации, картошку возить и т.д. Транспортом есть не только авто, но и лодки, и их тоже очень много в мире без регистрации.

А в цивилизованном мире действуют ЗАКОНЫ и они действуют на ВСЕХ, а не только на простых людей. Европа и США как раз этим и гордятся, что у них действуют ЗАКОНЫ.
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27.12.2023 11:26 Ответить
впервые слышу что у нас не действуют законы.
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27.12.2023 16:51 Ответить
Не прикидывайся, для одних действуют, а для других нет. Выборочно. А в общем да, действуют.
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27.12.2023 17:45 Ответить
так же как и в сша. "Где действуют ЗАКОНЫ": где сына байдена то судят, то нет, где трама то судят то нет также и действуют))
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27.12.2023 18:56 Ответить
Попробуйте в США откупится. Особенно там жетско за неуплату налогов и особенно за воровство бюджета. За Байдена не знаю, но как судят других очень многих проворовавшихся чиновников, то валом и судов и документов. У нас это где??? А нету ...
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27.12.2023 19:02 Ответить
ну байден же с трампом как-то откупаются, как и нас)) цена вопроса просто подороже чем в Украине
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27.12.2023 19:12 Ответить
Вывод, сами доказали, що законы не работаю )))) точне не для все и не для всех. Че спорите, если сами это и написали? нечего спорить.
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27.12.2023 19:48 Ответить
законы не работают и в сша также
иначе такой как трамп бы давно сидел в тюрьме. Но он не сидит, мало того еще будет президентом. Почти как наш янык
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27.12.2023 20:28 Ответить
Ключова фраза: Потрібні люди які б могли виконувати поставлені завдання.

А пришлють таких, що не можуть і скажуть - ми все зробили.
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26.12.2023 16:45 Ответить
це тільки я почув сталеві ноти в голосі Головнокомандуючого:
"а інакше підете к буям і ці компетенції перейдуть до мене"

правильна заява - кожен має робити свою справу!
якщо не робиш перед загрозою катастрофи, то питання будуть вирішуватись інакше

Слава ЗСУ!

Слава Солдатам, Офіцерам, Генералам та пану Головнокомандуючому особисто !
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26.12.2023 15:28 Ответить
Спочатку, справами ЗСУ займались військові-і було досягнуто успіхів: зупинена навала ворога і відбито кілька областей.Потім,політики(а точніше-політикани) побачили,що це бустить рейтинги і почали втручатися у керування.І все встало.Політиканам знов пора займатися тільки політикою
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26.12.2023 15:31 Ответить
*******.

робота командира посилати підлеглих виконувати завдання, пов'язані із смертельним ризиком, а інколи навіть прямо на смерть, у разі крайньої необхідності.

багато хто забув що таке війна
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26.12.2023 15:40 Ответить
А повинен був сказати - "всі па дамам"?
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26.12.2023 15:42 Ответить
Завали іпало, ванька смердючий
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26.12.2023 15:43 Ответить
***** безкутна, де закони та розслідування щодо крадіжок в МО рєзніковими та козирями?

боневтік, де покарання зрадників із твоєї команди та чому вони мародерять досі?
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26.12.2023 15:34 Ответить
зепідарсьа шобла все намагається дистанціюватись від не подобаючихся плебсу рішень)
буба ж друг всіх підарчат-уклоністів та шмаркатих "какаяразніц". боїться втратити залишившийся бидлоелекторат
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26.12.2023 15:35 Ответить
Продовжувати, але з ротацією особового складу. А куди діваються люди на війні це вам має бути зрозуміло
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26.12.2023 15:45 Ответить
зеленський, Горлівка, весна 2014-го
і ця курва підпише необхідний закон про мобілізацію ?
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26.12.2023 15:42 Ответить
в цей час вбивали українських патріотів, депутата А.Рибака

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26.12.2023 15:47 Ответить
у твої 68 пора вже на кладовищі воняти, а не на Цензорі
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26.12.2023 15:44 Ответить
то бери своє хозяйствєнноє і шуруй в воєнкомат, сокол орлиний, *****!
тільки на що ти де здався?
тільки дефіцітні сухарі Пенсійного фонду на гівно переводиш
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26.12.2023 15:50 Ответить
То не пиши оцієї кацапсячо-пропагандонської х.йні , про - захищати майно ЗЕпокидьків .
Їхнє майно давно в Європі .
На війну йдуть щоб захистити своє майно , свій дім і своїх дітей . Спитай будь кого хто зараз в Авдіївці - чи він там заради зепокидьків воює .? Почуєш тоді - куди тебе пошлють , і скільки разів .
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26.12.2023 15:59 Ответить
Та й не спілкуйся , чи мені не пох . Я й сам , по можливості стараюсь уникати спілкування з ними . Я тобі лише кажу - х.йні не пиши , всього лиш .
Думай башкою - що молоти а що ні ,, а не дупою .
Ти ж сереш на голову тим хто зараз на фронті , вважаючи їх ідіотами , тому що вони мовляв - - захищають майно зепокидьків ( твої ж слова ) .
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26.12.2023 16:34 Ответить
Люди потрібні?
Чесно кажучи ресурс мобілізаційний достатній
Хотіли набрати 500тисяч
Ось нехай поліцію, мобілізують
Для них війна не існує
Але чисельність поліції в Україні достатня щоб мобілізувати, тільки чомусь намагаються мобілізувати звичайних людей, навіть не тероборону, є такі міста де не було окупації
Що робить там тероборона?
Нічого. Все що роблять це ловлять чоловіків, аби тільки їх не призвали
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26.12.2023 15:42 Ответить
Згідно заяви ГУР Міноборони України зараз в армії 1,1 млн. військовослужбовців.
Доведуть чисельність зараз до 1,5 млн.
Але через рік і цього може бути замало.
Тому треба вже зараз краще довести чисельність до 3 млн., щоб вже точно погнати москалів з окупованих територій України.
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26.12.2023 15:55 Ответить
Ось оригінал фрази: Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей. Тож мова йде зовсім не про ЗСУ, а й ГУР, СБУ, Нацгвардію, прикордонників, ССО, Поліцію. Не варто маніпулювати інформацією "Николай Влад"!!!
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26.12.2023 16:25 Ответить
Рома, ти правий.
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26.12.2023 16:31 Ответить
Он, як московіти накидали масу питань з методичок патрушева, Захиснику України! Може щось засвітить у відповідях для недоумків *****!
Недочекаються, убивці та їх подєльніки…
«Икспьордов» налетіло, як зелених мух …
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26.12.2023 15:42 Ответить
Це капець, нема шо робити Головнокомандувачу окрім як спростовувати брехні зелених шакалів.
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26.12.2023 15:42 Ответить
Один призов ще наберуть.Далі?А зброю як не дали за 2 роки так і не дадуть.Тільки по крихтам.Це називається війна до самознищення.Прпо економіку вже можна забути.
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26.12.2023 15:50 Ответить
Боже мій! Здається, у нас з'явилася твереза, проста, й зрозуміла у своїх діях і прагненнях людина. Це видно хоча би й цього коротенького відео. Не купа дурнуватих фраз ні про що -- а конкретна думка.
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26.12.2023 15:50 Ответить
Подивилася на ряхи 95, може на концертах і цих підрядять на війну, а то скачуть потужно.
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26.12.2023 15:51 Ответить
"Потрібні люди, ********** та зброя" - з людьми зрозуміло, їх мобілізують всіх підряд вже зараз, а що з ************ та зброєю - є якийсь прогрес у збільшенні виробництва чи постачання від партнерів, чи лише розмови що зброя "потрібна"?
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26.12.2023 15:59 Ответить
Лише розмови, більше ні на що не здатні
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26.12.2023 16:01 Ответить
"The Sound Of Silence" та "Николай Влад", якщо ви громадяни України то чому кажете про "мобілізують всіх підряд" у той час як ви ще не у війську?! А якщо ви НЕ громадяни України, то не лізьте не у вашу справу???!!!
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26.12.2023 16:10 Ответить
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26.12.2023 16:13 Ответить
Досить вже сперечатись вважаючи Залужного кандидатом на майбутні вибори президента. Він військовий, стратег і тактик, а на посаду керівника країни він не цілив і не збирається. КОЖЕН ВИНЕН ЗАЙМАТИСЯ ТИМ ЩО РОБИТЬ НАЙКРАЩЕ!!! Тому не варто обирати ані того хто звик до чіткого підкорення підлеглих його наказам, ані того хто звик до популярності завдяки пустих але таких привабливих обіцянок, а того хто коли треба може бути хитрим, коли треба рішучим без огляду на падіння рейтингу і відданий своїй державі більше ніж власним інтересам. Якщо не бачите такого то шукайте, а серед запропонованих обирайте найближчих до максимальних критеріїв!!!
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26.12.2023 16:07 Ответить
без зброї і *********** , люди, потенційні покійки на війні.
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26.12.2023 16:07 Ответить
Кулеба хвалився, що будуть воювати лопатами.
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26.12.2023 16:13 Ответить
Точно казав, чи тобі почулось?! А взагалі то не має значення, бо висловів багато, а життя йде своїм шляхом!
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26.12.2023 16:15 Ответить
Тому й мобілізувати будуть у залежності від наявності зброї, а не за кількістю аби побільше! І не розумію навіщо розповідати про "відсутність *********** та зброї" коли Захід сповіщає про нарощення виробництва озброєння?! Чи Вам просто подобається завжди й у всьому бачити лише погане? Мазохіст?!
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26.12.2023 16:13 Ответить
коли Захід сповіщає про нарощення виробництва озброєння?! Чи Вам просто подобається завжди й у всьому бачити лише погане? Мазохіст?! між "Захід сповіщає" і "наявністю в ЗСУ потрібної кількісті" не бачуть різниці тільки мазохісти ,"а какая разніца".Якщо мазохісту обіцяли надати мульйон ***********, а надали лише 300 000 тисяч,то мазохіст несе куйню,що він має ********** в кількості мульйон .
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26.12.2023 16:36 Ответить
Це ж не Генштаб по всьому світу бубнів про "потужний контрнаступ", а ті хто не зміг забезпечити необхідними складовими для того контрнаступу і тільки піарився на цьому, а зараз петляє ....
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26.12.2023 16:12 Ответить
Як завжди починаючи з 2019-го!
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26.12.2023 16:17 Ответить
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26.12.2023 16:19 Ответить
Скільки гнилі тут понаписували *****,типу ми за зелену владу воювати не будемо.Почекайте, як прийдуть кацапи то гімно з вас прикладами вибивати будуть.Побіжите мовчки в м'ясні кацапські штурми аж бігом,і язики свої в сраки позасовуєте.
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26.12.2023 16:27 Ответить
Та вони ні за яку владу не будуть , просто шукають виправдання . Вони навіть за себе не будуть ,, за свою шкуру .
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26.12.2023 16:39 Ответить
Сегодня - День нытика.
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26.12.2023 16:32 Ответить


Олександр Колим

@OleksandrKolym

Тривалий час стримував себе і не писав про поповнення нашого війська за рахунок мобілізації! Чому у чоловіків такі панічні настрої, та не бажання йти захищати свою родину, землю, країну! Просто всі забули той час коли окупанти були під Києвом, та в інших містах і селищах де вбивали цивільних, ґвалтували жінок, мародерили! Ви думаєте цього не відбудеться знов?! Я не прошу мене міняти! Я і далі збираюсь бути у війську, та робити все можливе, аби як найбільше знищити російських загарбників. Зрозумійте наше військо потрібно поповнювати, так як маємо загиблих та поранених побратимів! Просто не бійтесь, та приєднуйтесь. Лише разом ми зможемо здолати та відстояти Незалежність нашої України! Я розумію зараз будуть нападки на цей твіт, але це моя особиста думка, на яку я маю право як і ви, тому що ми живемо у вільній країні! Чоловіки мають залишатись Чоловіками! Дякую за увагу! Слава Україні!Смерть російським окупантам!
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26.12.2023 16:45 Ответить
А нахіба взагалі про це все Залужного питали?
Це парафія такого собі Умєрова. Того, що пару тижнів тому мобілізаційні заходи в Криму та на Луганщині посилив
ЄнтадругоЄ!
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26.12.2023 17:02 Ответить
Пока шапито-95 не наведет порядок в тылу где прокуроры пышно отмечают праздники, чиновники высокого ранга покупают в военное время элитный автопром а рядовой Иван должен защищать этих господ воюя на передовой, побед можно не ждать.
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26.12.2023 17:06 Ответить
титульной нации скоро не останется, это что?
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26.12.2023 17:08 Ответить
Якщо це мова Залужного - то це все...(((...
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26.12.2023 17:20 Ответить
Головне, щоб люди, які прийшли до війська, могли виконувати поставлені завдання. -Так, інваліди 3-ї і 2-ї групи, і 50 річні з задишкою і купою хвороб, це саме ті, хто зможуть виконати усі завдання.
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26.12.2023 18:40 Ответить
Залужний розставив все по своїх місцях: дайте мені зброю та людей і я буду воювати. Все інше то відповідальність преЗЕдента, кабміну, міністра оборони і депутатів. Бо ротом безумної оманські все валили на Залужного.

"Мені потрібні люди, мені потрібні ********** й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій.

Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати - сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати", - наголосив Залужний . https://censor.net/ua/v3463862
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26.12.2023 20:37 Ответить
Чому ніхто не хоче зрозуміти в тому числі і захід, якщо ми не переможемо маленький пуйло отримае непереможну армію і піде далі, Українці які зараз не захищають свою державу,будуть помирати за іншу.
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26.12.2023 21:03 Ответить
 
 