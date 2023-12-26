Залужный о мобилизации: Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, вопросы отсрочек - не моя компетенция. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская армия нуждается в людях, боеприпасах и оружии, чтобы продолжать ведение боевых действий. Главное, чтобы люди, пришедшие в армию, могли выполнять поставленные задачи. Вопрос отсрочек от мобилизации и кого будет призывать государство – не компетенция главнокомандующего Вооруженными силами.
Об этом Валерий Залужный заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"Мне главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. Кто будет иметь отсрочку или кто какую отсрочку не будет иметь, кого будет государство призывать - сегодня я считаю, что это не моя компетенция", - подчеркнул он.
По его словам, для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые определяют, кого призывать.
"Мне нужны люди, мне нужны боеприпасы и мне нужно оружие, чтобы продолжить ведение боевых действий", - добавил Залужный.
Отметим, ранее Залужный отметил, что рано говорить об оценке нового проекта рекрутинга в Вооруженные силы Украины. В вопросах мобилизации необходимо вернуть существовавшие ранее рамки.
Пожалуйста, подождите...
"Мені потрібні люди, мені потрібні ********** й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій", - додав Залужний."
Джерело: https://censor.net/ua/n3463862
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Чому не зроблять рекрутинг нормальний? де вказано винагорода, яка буде комплектація, які пільги, що отримають діти в разі загибелі і т.д. Це так важко? Депутатам є премії і на нові авто, а для людей нема ... Одного депутата накрили, 2 ляма баксів готівкою ... і то слабенький. Чи просто ловлять на силу і примусом, ну то яка тоді буде мотивація? Вибачте кацапи мотивація бабло, вони того навіть не приховують.
Землю захищати, ок, в більшості молоді нема нічого (наче 70% молоді орендують житло по статистиці), орендують, дайте їм мотивацію ... чи це так тяжко? жити під гнітом не придумуйте, партизанська війна не закінчиться, якщо таке буде, ну а бо будуть грабувати маєтки депутатів, як це ВЖЕ БУЛО і під Києвом також, в першу чергу їх обнесли, коли депутати і чиновники потікали.
Зі свого досвіду, місто було окуповане, мажори потікали першими покидали все, прості стали на захист, навіть хто орендував, бо нема куди тікати і на чому. Місто деокупували, то у мажорів заберуть їх права на нерухомість ??? чи як це працює. Не заберуть, то виходить прості по "безхатьки" стали на захист не свого майна, в мене також нема нічого і я не втік, але шашлики пожарити 200грн місце, або їхати далеко за місто ... ну ще в парку безкоштовно можете посидіти )))
Країна всіх і одночасно нічия, чи ваша країна, ну то спробуйте забурити скважину чи побудуватися без дозволу чи купити авто і не зареєструвати, відкрити бізнес якийсь, то вас швидко покажуть де ви і хто ... вибачте, це не раз за життя мені тикали вищі світу цього і вказували хто я і звідки.
Все давно придумано, просто ділитися грошиками треба, а не примусом.
Я наприклад де тільки не жив, в різних областях де була робота, а при вторгненні в перші дні спав в коридорі, на вулиці, в метро, на вокзалі, при цьому бігали ще будувати загородження. В мене особисто нема дому, і мені на роботах дуже часто про це натяки, "ПОНАЄХАЛІ, то валіть звідки приїхали", то яка в мене повинна бути мотивація захищати?
Не хочуть депутати бути рабами у кадирівців - платіть людям, одягайте їх, шукайте зброю і т.д. А то лякають простих. Вибачте, але працював в КончаЗаспі і бачив ті не будинка а МАЄТКИ в 3 поверхи + величезний підвал на 8 паркомісць.
А ви пишете, то кому??? ну явно не за маєтки панів. Як мені казали, мотивацію і перспективи лишіть собі, ЯКА ОПЛАТА. Да і ви самі на робота не НАШАРУ ходите, бо іноді організм як мінімум їсти хоче, щоб не померти.
Про "наша земля", це совок, бо це звучить як колгосп, наш колгосп, але одночасно нічий. На крайняк треба казати Українська земля, але не разу не "наша". Моя земля, то це та, на яку в мене є кадастровий номер і право власності, але в мене того нема.
А в цивилизованном мире действуют ЗАКОНЫ и они действуют на ВСЕХ, а не только на простых людей. Европа и США как раз этим и гордятся, что у них действуют ЗАКОНЫ.
иначе такой как трамп бы давно сидел в тюрьме. Но он не сидит, мало того еще будет президентом. Почти как наш янык
А пришлють таких, що не можуть і скажуть - ми все зробили.
"а інакше підете к буям і ці компетенції перейдуть до мене"
правильна заява - кожен має робити свою справу!
якщо не робиш перед загрозою катастрофи, то питання будуть вирішуватись інакше
Слава ЗСУ!
Слава Солдатам, Офіцерам, Генералам та пану Головнокомандуючому особисто !
робота командира посилати підлеглих виконувати завдання, пов'язані із смертельним ризиком, а інколи навіть прямо на смерть, у разі крайньої необхідності.
багато хто забув що таке війна
боневтік, де покарання зрадників із твоєї команди та чому вони мародерять досі?
буба ж друг всіх підарчат-уклоністів та шмаркатих "какаяразніц". боїться втратити залишившийся бидлоелекторат
і ця курва підпише необхідний закон про мобілізацію ?
тільки на що ти де здався?
тільки дефіцітні сухарі Пенсійного фонду на гівно переводиш
Їхнє майно давно в Європі .
На війну йдуть щоб захистити своє майно , свій дім і своїх дітей . Спитай будь кого хто зараз в Авдіївці - чи він там заради зепокидьків воює .? Почуєш тоді - куди тебе пошлють , і скільки разів .
Думай башкою - що молоти а що ні ,, а не дупою .
Ти ж сереш на голову тим хто зараз на фронті , вважаючи їх ідіотами , тому що вони мовляв - - захищають майно зепокидьків ( твої ж слова ) .
Чесно кажучи ресурс мобілізаційний достатній
Хотіли набрати 500тисяч
Ось нехай поліцію, мобілізують
Для них війна не існує
Але чисельність поліції в Україні достатня щоб мобілізувати, тільки чомусь намагаються мобілізувати звичайних людей, навіть не тероборону, є такі міста де не було окупації
Що робить там тероборона?
Нічого. Все що роблять це ловлять чоловіків, аби тільки їх не призвали
Доведуть чисельність зараз до 1,5 млн.
Але через рік і цього може бути замало.
Тому треба вже зараз краще довести чисельність до 3 млн., щоб вже точно погнати москалів з окупованих територій України.
Недочекаються, убивці та їх подєльніки…
«Икспьордов» налетіло, як зелених мух …
Україна готова воювати лопатами, якщо Захід припинить постачати зброю - Кулеба
Олександр Колим
@OleksandrKolym
Тривалий час стримував себе і не писав про поповнення нашого війська за рахунок мобілізації! Чому у чоловіків такі панічні настрої, та не бажання йти захищати свою родину, землю, країну! Просто всі забули той час коли окупанти були під Києвом, та в інших містах і селищах де вбивали цивільних, ґвалтували жінок, мародерили! Ви думаєте цього не відбудеться знов?! Я не прошу мене міняти! Я і далі збираюсь бути у війську, та робити все можливе, аби як найбільше знищити російських загарбників. Зрозумійте наше військо потрібно поповнювати, так як маємо загиблих та поранених побратимів! Просто не бійтесь, та приєднуйтесь. Лише разом ми зможемо здолати та відстояти Незалежність нашої України! Я розумію зараз будуть нападки на цей твіт, але це моя особиста думка, на яку я маю право як і ви, тому що ми живемо у вільній країні! Чоловіки мають залишатись Чоловіками! Дякую за увагу! Слава Україні!Смерть російським окупантам!
Це парафія такого собі Умєрова. Того, що пару тижнів тому мобілізаційні заходи в Криму та на Луганщині посилив
ЄнтадругоЄ!
"Мені потрібні люди, мені потрібні ********** й мені потрібна зброя, щоб продовжити ведення бойових дій.
Мені головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Хто яку матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати, кого буде держава призивати - сьогодні я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого призивати", - наголосив Залужний . https://censor.net/ua/v3463862