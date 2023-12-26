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Залужный об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит пополнение ВСУ нужными резервами, включая использование электронных повесток.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Его спросили, как будет выглядеть вручение повесток электронным способом.

Залужный отметил, что с соответствующим предложением выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные силы Украины, потому что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то иным образом, тоже это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находятся в качестве потребителей", - заметил Залужный.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Министерство обороны Украины рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки через электронное извещение. Подобные приглашения получат мужчины, граждане Украины и за рубежом.
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Топ комментарии
+17
"Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях." Таки совок Залужний,нажаль
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26.12.2023 16:14
+16
Молох війни....потреба в людях це понятно. АЛЕ

Яка стратегія? - мірятись в кого більше людей? - так РФ перемогла вважайте. Вона покладе 10 млн ви 2 - все ви счезли вони ні
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26.12.2023 16:12
+13
Мʼясоїди . Йому люди п..)(..р . Не свої не жалко
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26.12.2023 16:14
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Правила форума Совет форумчан
То й добре, так можна пускати в розхід не задумуючись про поповнення, і без відповідальності.
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26.12.2023 16:11 Ответить
Це твоїх чмобіків, троляко, пускають в розход не задумуючись. А якби ЗСУ застосовували таку тактику із противником, який переважають чисельно, то то він був вже під Львовом
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26.12.2023 16:28 Ответить
Як же я таких іпанатів не навиджу які з диванів піну з рота випускають. Хоч ти і модератор.
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26.12.2023 16:29 Ответить
наскільки я чув, "уп" перетворилась на помийку вилизуючи сраку зе!янетряпкаякась.
вже друге посилання, з темою, що залужний хоче побільше "м'яса".
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26.12.2023 16:12 Ответить
Зелень, схоже, взялася серйозно топити Залужного. А маніпулювати стадом вони дуже добре вміють - вибори героя всратого серіалу президентом не дадуть збрехати. зараз перетворять його на кровожерного м'ясника в очах суспільства, а потім знімуть.
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26.12.2023 16:17 Ответить
М'ясо, м'ясо, м'ясо. Залужний "м'ясник" і так сотні коментарів кремлеботів. Яку м'ясну методичку вони отримали
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26.12.2023 16:29 Ответить
тоді вже звертайте увагу на зони там теж чоловіків вистачає ?
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26.12.2023 16:12 Ответить
Приїзди в Україну і пройдись нашим містам - на вулицях чолов'яг вистачає
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26.12.2023 16:31 Ответить
я ні куди з України не виїжджав . ніколи мені містами ходить треба кукурудзу збирати , а з дідами це швидко не виходить .
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26.12.2023 16:34 Ответить
Так я не зрозумів, на якому ти напрямку зараз?
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26.12.2023 16:45 Ответить
Молох війни....потреба в людях це понятно. АЛЕ

Яка стратегія? - мірятись в кого більше людей? - так РФ перемогла вважайте. Вона покладе 10 млн ви 2 - все ви счезли вони ні
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26.12.2023 16:12 Ответить
В 5 разів вони навряд чи покладуть. Беріть один до одного як мінімум.
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26.12.2023 16:15 Ответить
Звісно, рашисти не хочуть вмирати за х#йла та олігархів. І не з китайцями іде війна
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26.12.2023 16:34 Ответить
Вже премогла в Афганістані - шапками закидали. Стратегія одна - захищати народ від нелюдів, вбивць цивільних мешканців, гвалтівників дітей і заради виживання український народ знищить ворога у будь-якій кількост
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26.12.2023 16:32 Ответить
Втрати один до півтора в кращому випадку.
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26.12.2023 18:03 Ответить
"Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях." Таки совок Залужний,нажаль
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26.12.2023 16:14 Ответить
Звісно,він винен, що в країні 73% населення - довпойопів
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26.12.2023 16:16 Ответить
Дійсно довпойопів, а як ви цитату прокоментуєте що я вище навів, чи те що він громадян називає "людський ресурс"?
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26.12.2023 16:19 Ответить
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26.12.2023 16:21 Ответить
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26.12.2023 16:24 Ответить
Добряче взялися сьогодні тролі за Залужного. Цілий автобус приїхав з-за поребрика
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26.12.2023 16:35 Ответить
Мʼясоїди . Йому люди п..)(..р . Не свої не жалко
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26.12.2023 16:14 Ответить
Г0вноїди кацапські. Нам п..)(..р на ваш тролінг. Зря стараєтесь
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26.12.2023 16:36 Ответить
Може на Авдіївському напрямку чи Херсонському ?
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26.12.2023 16:46 Ответить
Він патріот , він ні ні
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26.12.2023 18:38 Ответить
Не суди всіх по собі підлиза обісрана
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26.12.2023 18:34 Ответить
Там Залужний собі консультантку взяв . Можеш полюбуватися , заодно і її габасі оціниш
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28.12.2023 05:24 Ответить
Туловіща сходили на вибори по-приколу, а тепер дивуються чому в країні закриті кордони і їх насильно тянуть у армію. Казали ж вам у квітні 2019-го: "думайТЕ"! А вам хотілося приколів. Тепер ржіть з себе ідіотів
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26.12.2023 16:15 Ответить
якби дехто у 2014м объявиив воэнний стан вислав россіських дипломатів та провів судову реформу в країні то не було б цієї війни . але сильно хотілося торгувати так красти. геж?
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26.12.2023 16:21 Ответить
А ви не забули часом в якому стані були ЗСУ у 2014-му? А може пригадаєте виття, коли на захоплення наших кораблів в Керчинській протоці було введено воєнний стан?
Ну а про "торгуватися та красти" - то вам до портнова та ДБР: вони вже майже 5 років намагаються знайти докази цього. То може підкажете?
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26.12.2023 16:50 Ответить
Вася Путлер

Звісно, якби рошен посадив клоуна за ухиляння від служби, то не було б ніякої війни у 2022-му
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26.12.2023 16:56 Ответить
100%
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26.12.2023 16:57 Ответить
ти хоч маєш уявлення, що це за процедура "проведення судової реформи"?
Але ні, 73/43% це недоступно. Тим більше, це недотямить типовйий авантюрист з нацсук чи з сволоти.
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26.12.2023 17:22 Ответить
А хто цей "дехто", хто саме мав це все робити?
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26.12.2023 17:50 Ответить
Мізки вам досі хтось краде.
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26.12.2023 19:17 Ответить
Еее, нельзя тут такі коментарі писати.
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26.12.2023 16:17 Ответить
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26.12.2023 16:26 Ответить
Ну і як ? Підготувались ? Чи Зеля злив ?
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26.12.2023 16:27 Ответить
Офіс готувався до весняних шашликів, але тисячі Українців під Київом, Бахмутом, Бучею і т. д так і не побачили весни, влада нам продовжує брехати через марафони вкладаючи бюджетні кошти у наступні "шашлики".
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26.12.2023 16:35 Ответить
І все це лишилося на рівні штабної гри.
Тому 24.02 ворог без перешкод зайшов похідними колонами (яких, до речі, ще вечором 23 експерДи в упор не бачили) з раніше спрогнозованих напрямків і просунувся протягом доби на 80÷100 км. Бо колони, дивним чином, стримують не штабні ігриська, а лінії оборони.
І лінія суровікіна кращий тому доказ. У травні до Токмака було 20 км, сьогодні ЛИШЕ 20 км.
А у нас між 2017 та 2022 ніхто ніфіга не робив, всі тільки "були впевнені та попереджали".
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26.12.2023 16:40 Ответить
І не тільки він таке зробив. Різні депутати чи міністри різних фракцій зробили теж саме.
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26.12.2023 16:17 Ответить
Де там синок стефанчука? А данілова? Де друзі презєдєнта: кашевой, міндіч, баканов, шефір? Невже порошенко досі президент чи все таки зєлєнскій який має показувати приклад?
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26.12.2023 16:18 Ответить
Назвіть хоч одного вилупка ющенків петів кучмів і їхніх прихвостнів . Колишніх і теперішніх , хоч сийсь син слудить?
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26.12.2023 16:24 Ответить
Тобто порошенко винний у тому, що синок стефанчука втік з країни аби не воювати?
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26.12.2023 16:58 Ответить
Шо ти тут носишся з тим порошенком як з писаною торбою? Очима читай що було написано
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26.12.2023 18:41 Ответить
Ймовірно, всі вони загинули, захищаючи Крим. Як і казав Зеленський у 2019, перед виборами.
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26.12.2023 16:43 Ответить
Николай Влад

Є нюанс який ти упустив: сини порошенко з 2020-го не живуть в Україні.
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26.12.2023 16:20 Ответить
Дійсно, чого жити в Україні ?
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26.12.2023 16:25 Ответить
Звісно, тому зепідр і все те зелене шапіто вивезли свої сім'ї закордон.
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26.12.2023 16:57 Ответить
Я якщо що про синів Петра написав.
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26.12.2023 16:59 Ответить
Пальцем в небо.
В складі ЗСУ є Перший та Другий інтернаціональні легіони. Вони комплектуються особами, що не тільки не жили в Україні, а навіть не були її громадянами.
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26.12.2023 16:46 Ответить
Потреба в людях то зрозуміло, але чим цих людей забезпечувати? Якщо по сьогоднішній день екіпірування купляють за свої кошти, а про льготи для сімей військовослужбовців взагалі мовчу...
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26.12.2023 16:16 Ответить
Саме так і це на фоні, того що зброї від західних партнерів точно більше не стане
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26.12.2023 16:18 Ответить
Посперечаюся з вами. Зброї та допомоги більше не стане при Зеленському та його кагалі-розкрадуть. Рівень довіри до цієї шобли нижче плінтуса.
Зміна влади може змінити й ситуацію з постачанням. Хоча б на перший рік, до перших корупційних скандалів у дусі папєрєднікаф.
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26.12.2023 16:50 Ответить
Щось на цій лєнті кацапами смердить і лаптями 😕
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26.12.2023 16:16 Ответить
Напквне Затужному просто не до нюансів. Електронне повідомлення - може бути. Електронна повістка - категорично ні! Чому? Бо немає еадійео захищеного каналу комунікації і електронна адреса є далеко не у всіх ймовірних мобілізованих, як і смартфон, який для багатьох є розкішшю.
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26.12.2023 16:37 Ответить
Навіть читати гидко такі коменти!!! Одні зражофіли та боягузи!!! Справа арміїї воювати. Справа Залужного вигравати війну, будуючи стратегію (може хто скаже. що вона в нього жуківська?). Забезпечити армію особовим складом як для ведення бойових дій, забезпечення, так і для ротацій - завдання громадянського суспільства, та очільників, які ж саме суспільство для себе вибрало. КРАПКА.
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26.12.2023 16:42 Ответить
Я сподіваюся що ви підпадете під ротацію і хоч трошки відпочинете від бойових дій.
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26.12.2023 16:48 Ответить
ти тут воєн в 26.12.2023 16:45 питав хто в якому окопі, але про свій не розказав нічого
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26.12.2023 17:26 Ответить
Чогось вони на такі питання не відповідають ). Дійсно чого ? Офісна планктоніна дегенерована.
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26.12.2023 17:30 Ответить
ти дегенерат-провокатор, це ти не відповідаєш на запитання
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26.12.2023 17:38 Ответить
Дякую! Але вже краще я сьогодні, ніж мої онуки завтра.
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26.12.2023 19:20 Ответить
Він нас зараз навіть тхне нашою національною рисою Ємоя хата з краю". Сором
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26.12.2023 16:44 Ответить
Моя хата з краю, я першим ворога зустрічаю - так звучить прислів'я, а не оте зпаганене кацапами під час совка.
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26.12.2023 21:22 Ответить
У ухилянтів пердаки рвуться.
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26.12.2023 16:50 Ответить
1-2 удари прикладом робить з ухилянта людину, перевірено. Для особливо впертих досить трьох.
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26.12.2023 17:31 Ответить
)(уйло в захваті - українці б'ють українців. Це і його мрія - громадянська війна в Україні.
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26.12.2023 18:00 Ответить
Ху@ло буде в більшому захваті, коли нікому буде тримати фронт. А прикладом ухилянту в живіт і зовсім легенько в щелепу, то ще не громадянська війна.
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26.12.2023 18:14 Ответить
Допоки котрийсь з ухилянтів не вистрілить тобі в спину.
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26.12.2023 20:24 Ответить
Бойове братерство?
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27.12.2023 11:08 Ответить
Коли на підрозділ доводять беерку, вона розрахована на всіх. Чому хлопці мають воювати і за себе, і за аватарів, і за " граждан міра" яких прислали. Будь моя воля, я б цю наволоч розстрілював.
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27.12.2023 20:46 Ответить
То може не треба "аватарів" і "граждан міра" посилати туди, де їх хочуть усі розстріляти - і ворог і свої? Який з них там толк?
Як пишуть, під час другої світової війни, у США, з мобілізованими день і ніч працювали психологи - вони виявляли хто спроможний бути штурмовиком, а хто - ні. Якщо людину мобілізували, то її краще використовувати ефективно, а не розстріляти.
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27.12.2023 23:03 Ответить
Тупорилий ішак дав команду зеленим тролям мочити Залужного. Усім має займатись головком, а безтолкове чмо, як верховний, продукувати лише відосіки про свою "титанічну роботу", типу провів, заслухав і т. д. Воно сподівається такими маніпуляціями пропетляти та перенаправити усю відповідальність на ЗСУ.
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26.12.2023 17:04 Ответить
В армію повинні йти люди які можуть і хочуть захищати,а з інваліда який солдат.А люди які не хочуть йти воювати повинні відраховувати з зарплати,приміром 20% а держава,своєю чергою повинна забезпечити цих людей роботою,а військових всім необхідним.А на даний час держава,в лиці чиновників не виконує своїх обов'язків ніпередким і не несе за це ніякої відповідальності.А нахапати кого попало і відправити на передову,а толку.А скіль воїнів сидить по тюрмах за те,що залишилися живі?
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26.12.2023 17:42 Ответить
Ох и ср@ч пошёл))) Битва "героев" прям!!! Но новость то лишь о том, что Залужный кроме снарядов и техники, видит также недостаток человеческого ресурса (если что - это международное название, как и "человеческий капитал"). И он указывает, что способ получения данного ресурса его не беспокоит, т.к он за него не отвечает.
Дорогие Украинцы, не "собачтесь" из-за разных точек зрения, когда это не имеет значения.
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26.12.2023 18:08 Ответить
"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. " - это слова мясника, а не командующего. Прежде чем лопатой грести всех подряд БЕЗ военной подготовки, ПОЧЕМУ бы не набирать добровольцев-наёмников со всего мира ?? Они имеют опыт, желание и оружие.
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26.12.2023 18:13 Ответить
Гроші на найманців де візьмуться?
Тільки без фантазій.
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26.12.2023 18:18 Ответить
А какая альтернатива ? Или искать деньги наёмникам или без подготовки самим... Нет денег, нужно обещать свободные экономические территории, например в освобождённом Крыму можно сделать совместно Украинско-Германское экономическое управление.
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26.12.2023 18:25 Ответить
Треба мотивацію для бабів. Здай мужика і отримай 5тис грн.
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26.12.2023 18:23 Ответить
чтобы проводить мобилизации, власть должна официально обьявить и назовать войну-войной, как того требует международное право и устав оон
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26.12.2023 18:34 Ответить
Подробней о международном праве и уставе ООН можно?
Проведение мобилизации регулирует устав ООН?
Извините, можете не отвечать.
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26.12.2023 19:29 Ответить
учи матчасть, ублюдок тупорылый
----
Положення Гаазької конвенції не втратило своєї чинності. Проте, згідно з визначенням агресії, прийнятим на 29-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1974 р., оголошення війни, що не є актом самозахисту, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може вважатися фактом, що перетворює незаконну війну на правомірну. Початок агресивної війни без її оголошення є обставиною, що обтяжує та підвищує відповідальність агресора.
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26.12.2023 20:11 Ответить
24 лютого Володимир Зеленський подав до парламенту і законопроєкт №7114 «Про оголошення стану війни». Щоправда, документ так і не розглядали, а згодом його картка взагалі зникла з сайту Верховної Ради, хоча її копія збереглася у веб-архіві.
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26.12.2023 20:17 Ответить
Мальчик.
Ты сам написал что состояние войны должна объявлять страна агрессор.
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26.12.2023 20:28 Ответить
українську мову розумієш?
----
"оголошення війни, що не є актом самозахисту, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може вважатися фактом, що перетворює незаконну війну на правомірну"
----
Для України це цілком закона і правомірна війна, бо вона є сомозахистом від кацапської агресії.
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26.12.2023 20:35 Ответить
Ага, ага. В ответ на никому не понятную сво с мудренным целями Украина в ООН объявляет войну России, и тут же просит на это деньги и оружие.
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26.12.2023 20:44 Ответить
Мальчик.
24.02.22 был введен особый правовой режим "военное положение" в соответствии с которым была начата мобилизация.
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26.12.2023 20:33 Ответить
Последнюю войну на земном шаре Монголия объявляла Японии в 45-м прошлого века.
Давай статью Конституции Украины где в ответ на вторжение Президент должен объявить состояние войны с агрессором
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26.12.2023 20:39 Ответить
ти брехлива кацапська мавпа
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26.12.2023 20:42 Ответить
Зато губатеньку в консультантки взяв
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28.12.2023 05:26 Ответить
 
 