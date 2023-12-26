Залужный об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит пополнение ВСУ нужными резервами, включая использование электронных повесток.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Его спросили, как будет выглядеть вручение повесток электронным способом.
Залужный отметил, что с соответствующим предложением выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные силы Украины, потому что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.
"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то иным образом, тоже это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находятся в качестве потребителей", - заметил Залужный.
Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Министерство обороны Украины рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки через электронное извещение. Подобные приглашения получат мужчины, граждане Украины и за рубежом.
Пожалуйста, подождите...
вже друге посилання, з темою, що залужний хоче побільше "м'яса".
Яка стратегія? - мірятись в кого більше людей? - так РФ перемогла вважайте. Вона покладе 10 млн ви 2 - все ви счезли вони ні
Ну а про "торгуватися та красти" - то вам до портнова та ДБР: вони вже майже 5 років намагаються знайти докази цього. То може підкажете?
Звісно, якби рошен посадив клоуна за ухиляння від служби, то не було б ніякої війни у 2022-му
Але ні, 73/43% це недоступно. Тим більше, це недотямить типовйий авантюрист з нацсук чи з сволоти.
Тому 24.02 ворог без перешкод зайшов похідними колонами (яких, до речі, ще вечором 23 експерДи в упор не бачили) з раніше спрогнозованих напрямків і просунувся протягом доби на 80÷100 км. Бо колони, дивним чином, стримують не штабні ігриська, а лінії оборони.
І лінія суровікіна кращий тому доказ. У травні до Токмака було 20 км, сьогодні ЛИШЕ 20 км.
А у нас між 2017 та 2022 ніхто ніфіга не робив, всі тільки "були впевнені та попереджали".
Є нюанс який ти упустив: сини порошенко з 2020-го не живуть в Україні.
В складі ЗСУ є Перший та Другий інтернаціональні легіони. Вони комплектуються особами, що не тільки не жили в Україні, а навіть не були її громадянами.
Зміна влади може змінити й ситуацію з постачанням. Хоча б на перший рік, до перших корупційних скандалів у дусі папєрєднікаф.
Як пишуть, під час другої світової війни, у США, з мобілізованими день і ніч працювали психологи - вони виявляли хто спроможний бути штурмовиком, а хто - ні. Якщо людину мобілізували, то її краще використовувати ефективно, а не розстріляти.
Дорогие Украинцы, не "собачтесь" из-за разных точек зрения, когда это не имеет значения.
Тільки без фантазій.
Проведение мобилизации регулирует устав ООН?
Извините, можете не отвечать.
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Положення Гаазької конвенції не втратило своєї чинності. Проте, згідно з визначенням агресії, прийнятим на 29-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1974 р., оголошення війни, що не є актом самозахисту, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може вважатися фактом, що перетворює незаконну війну на правомірну. Початок агресивної війни без її оголошення є обставиною, що обтяжує та підвищує відповідальність агресора.
Ты сам написал что состояние войны должна объявлять страна агрессор.
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"оголошення війни, що не є актом самозахисту, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може вважатися фактом, що перетворює незаконну війну на правомірну"
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Для України це цілком закона і правомірна війна, бо вона є сомозахистом від кацапської агресії.
24.02.22 был введен особый правовой режим "военное положение" в соответствии с которым была начата мобилизация.
Давай статью Конституции Украины где в ответ на вторжение Президент должен объявить состояние войны с агрессором