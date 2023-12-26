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Оккупант спасся от двух дронов подряд, но третий его все же ликвидировал. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Запорожском направлении, после первого удара беспилотника два выживших оккупанта попытались использовать в качестве укрытия сгоревший грузовик. Забравшегося в кабину захватчика оператор дрона таки ликвидировал. А его сотоварищ оказался ловчее и уже второй раз сумел избежать смерти. Впрочем, на этом везение россиянина закончилось, и когда он решил отлежаться в ближайшем окопе, дрон атаковал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.
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+45 Филипп Филиппович Преображенск
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Опоссум: лучшая защита - кома
Виргинский опоссум обычно реагирует во время опасности так, как это делают многие млекопитающие: он шипит, рычит и показывает зубы. Если его трогать, может больно укусить. Однако в случае, если это не помогает, а ситуация становится все более опасной, этот зверь притворяется мертвым, он падает на землю, пускает слюни, а затем перестает двигаться, оставаясь с открытым ртом. Животное также начинает истощать из анальных желез жуткий запах, похожий на запах трупа.
Есть статистика потерь во 2-й мировой и статистика выпуска патронов. Отношение 1:1000
6 мільйярдів баксів - це вартість 100 міль хайвею, тобто не такі вже й великі гроші
виходить що дрони - найвигідніший тип озброєння
Так і тут! "Тихе д-ж-ж-ж" пропелерів квадрокоптера - останнє що чують у своєму житті багато окупантів І те "дж-ж-ж" у них асоціюється зі словом "******"!!!