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Оккупант спасся от двух дронов подряд, но третий его все же ликвидировал. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Запорожском направлении, после первого удара беспилотника два выживших оккупанта попытались использовать в качестве укрытия сгоревший грузовик. Забравшегося в кабину захватчика оператор дрона таки ликвидировал. А его сотоварищ оказался ловчее и уже второй раз сумел избежать смерти. Впрочем, на этом везение россиянина закончилось, и когда он решил отлежаться в ближайшем окопе, дрон атаковал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Воины ГУР ликвидировали группу оккупантов в укрытиях в Бахмуте. ВИДЕО
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Топ комментарии
+45
Успешно прошли денацификацию.
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26.12.2023 17:57
+33
Очевидно смотрел фильм "Хищник" со Шварцнеггером. Решил проверить. Не сработало.
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26.12.2023 18:01
+22
От падло, прикинувся мертвим, земелькою себе прикидав.... а хто за бункерного лисого старікана шизонутого ***** подихати буде..... але не допомогло - став харошім.
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26.12.2023 17:58
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Успешно прошли денацификацию.
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26.12.2023 17:57 Ответить
От падло, прикинувся мертвим, земелькою себе прикидав.... а хто за бункерного лисого старікана шизонутого ***** подихати буде..... але не допомогло - став харошім.
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26.12.2023 17:58 Ответить
Очевидно смотрел фильм "Хищник" со Шварцнеггером. Решил проверить. Не сработало.
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26.12.2023 18:01 Ответить
тактика дохлого опосума - ще й перданув щоб трупний сморід пішов

Опоссум: лучшая защита - кома
Виргинский опоссум обычно реагирует во время опасности так, как это делают многие млекопитающие: он шипит, рычит и показывает зубы. Если его трогать, может больно укусить. Однако в случае, если это не помогает, а ситуация становится все более опасной, этот зверь притворяется мертвым, он падает на землю, пускает слюни, а затем перестает двигаться, оставаясь с открытым ртом. Животное также начинает истощать из анальных желез жуткий запах, похожий на запах трупа.
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26.12.2023 18:04 Ответить
Мобилизованных кацапов первым делом обучают искусству танатоза.
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26.12.2023 18:31 Ответить
это так по-русски...
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26.12.2023 20:41 Ответить
У них мумія чЛеніна і дотепер "жівєє всєх живих..."
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26.12.2023 21:02 Ответить
Прям сказка про колобка: "И" от дрона я ушел, и от ВОГа я ушел, и......
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26.12.2023 17:58 Ответить
...і все
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26.12.2023 18:03 Ответить
Когда ставишь мину, всегда нужно оставить противнику хоть минимальный шанс на выживание. Поэтому всегда рядом должна быть маленькая ложбинка, куда можно успеть нырнуть. Вот туда вторую мину и ставь.
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26.12.2023 18:37 Ответить
Знаете толк в извращениях
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26.12.2023 20:10 Ответить
Саме так робили бандерівці в Україні Ставили "розтяжки" у придорожних кюветах і чекали Коли на дорозі з"являлася піша колона карателів чи автомобіль з ними - вони стріляли Само-собою - піхота кидалася у кювети А там їх ждали "розтяжки"!
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27.12.2023 07:12 Ответить
вертлявий та склизький кацап пішов - не злапаєш
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26.12.2023 17:59 Ответить
такий собі, невдалий "калобок" )) не от всех ушол ))
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26.12.2023 18:00 Ответить
Сам колобок теж нє от всєх ушол...
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26.12.2023 19:24 Ответить
Приречений загинути від дрона у воді не потоне...
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26.12.2023 18:01 Ответить
Він був приречений загинути ще тоді, коли поперся на СВО. Той дрон лише виконав вирок, підписаний у кацапському воєнкоматі. До речі, якби виконавцем вироку не став третій дрон, то ним став би четвертий. Без варіантів.
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26.12.2023 18:15 Ответить
Виявляється - дрони літають не тільки "дуетом"! До Титаренка з Скворцовим приєднався і "Кузнечик"!
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26.12.2023 18:01 Ответить
Тріо.
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26.12.2023 18:33 Ответить
в середньому кацапи вийшли десь по шістьсот баксів.
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26.12.2023 18:02 Ответить
І це один з найдешевших варіантів, враховуючи, що один снаряд 155 мм коштує під 3 кілобакси. Можна було б сказати, що скидами дешевше, але ж там дрони в рази дорожче, і їх, на жаль, теж втрачають регулярно. FPV-дрон зараз - один з найдешевших квитків до кобзона.
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26.12.2023 18:12 Ответить
ну так. Дешевше тільки куля звісно. Але це все одно обійшлось дешевше, ніж на кожного по одній 82-мм міні.
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26.12.2023 18:17 Ответить
Куля дороже.
Есть статистика потерь во 2-й мировой и статистика выпуска патронов. Отношение 1:1000
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26.12.2023 18:53 Ответить
ну так і дрони далеко не всі долітають до цілі, і ВОГи, і міни, і снаряди...
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26.12.2023 19:40 Ответить
По статистиці другої світової, лише одна з 10 000 куль вбивала. Десь вже бачив статистику цієї війни: приблизно одна з 5000 куль вбиває. Якщо взяти вартість набою 1 долар - дрон дешевше виходить, навіть з урахуванням, що далеко не кожен досягає цілі (десь бачив статистику, що долітає лише 40%)
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27.12.2023 11:12 Ответить
В США отпускная цена 8 тысяч.
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26.12.2023 18:51 Ответить
Мабуть дорожче,бо на цих дронах якісні камери.
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26.12.2023 19:11 Ответить
може просто радіосигнал там був гарний.
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26.12.2023 19:38 Ответить
Камери звичайні, а от якість сигнала хороша: мабуть, пілот доволі близько + доп.антена.
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27.12.2023 11:56 Ответить
Яволь.
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27.12.2023 12:49 Ответить
Яка підлюча і гівняна кацапська натура: навіть перед смертю висереться тобі на голову. Знає падло що гаплик, нє, треба на зло бігти і ховатися кудись...
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26.12.2023 18:11 Ответить
ну хоч допоміг на себе земельки накидать...шось знав напевно
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26.12.2023 18:45 Ответить
на 6 мільйярдів баксів можна уконтрапупіть десять мільйонів скрєпно-крєпостних воєнослужащіх

6 мільйярдів баксів - це вартість 100 міль хайвею, тобто не такі вже й великі гроші

виходить що дрони - найвигідніший тип озброєння
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26.12.2023 18:13 Ответить
Ні*** сєбє !https://duckduckgo.com/?t=palemoon&q="новочеркаськ"&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUmhdZWBKm9o
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26.12.2023 18:15 Ответить
geme over
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26.12.2023 18:20 Ответить
На одну падлюку по дрону, то нам треба десь 1,5-2 мільйона дронів на перший час, щоб був гарний результат.
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26.12.2023 18:26 Ответить
типу, арта буде дроноводам допомагати Усе перевернулося дригом.
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26.12.2023 20:09 Ответить
Страшна зброя ці дрони. Якщо зв'язок стабільний, не втічеш.
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26.12.2023 18:35 Ответить
Це найефективніша на цей час зброя і ті хто згори якшо цього не розуміють і не роблять все,щоб забезпечити нею наших воїнів - саботажники, якшо не гірше.
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26.12.2023 19:29 Ответить
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26.12.2023 18:37 Ответить
Хлопці, а чого цих відео нема в ютубі? Цукерберг не дозволяе?
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26.12.2023 19:07 Ответить
ку-ку *****
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26.12.2023 19:13 Ответить
У буханки дах зірвало від зустрічі з дронами, а 3 орк вирішив тихенько у ліс піти, но не врахував що в Україні їм не йух шастать.
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26.12.2023 19:16 Ответить
На попутних орки думали під'їхати, за ордерами до Києва, за три дні, а воно, он, як НЕЛОВКО вийшло… Смерть московітам *****
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26.12.2023 19:16 Ответить
Ні, ці хотіли в Одесу щоб біля моря.) а он як некарашо вийшло. Не всі мрії збуваються.
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26.12.2023 23:24 Ответить
спасайся неспасайся а ****** приходит неизбежно!
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26.12.2023 19:29 Ответить
Не выгодные орки попались,нет что бы самим геройски застрелиться.
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26.12.2023 19:40 Ответить
ДОРОГИЙ КАЦАП,НА ЙОГО НІКЧЕМНЕ ЖИТТЯ ЦІЛИХ ТРИ ДРОНИ ПЕРЕВЕЛИ 🤬
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26.12.2023 19:52 Ответить
Могли б підняти руки і бігти без зброї в напрямку до ЗСУ,ніхто б їх не чіпав.
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26.12.2023 20:11 Ответить
Бог любит троицу.
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26.12.2023 20:39 Ответить
Доля окупанта такою має бути! Точка!
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26.12.2023 20:50 Ответить
От дурний кацап! Бігав, бігав і помер стомленим!
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26.12.2023 21:06 Ответить
То він задоволення розтягував...
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27.12.2023 07:08 Ответить
Мммм кацап такі здох
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26.12.2023 21:27 Ответить
той останній, в кінці, щось зовсім обидився на всіх і пішов, собі, ліг в ямку.
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26.12.2023 21:49 Ответить
"Хорошіє руSSкіє ще поділяються на акуратних і неакуратних. Акуратні харошіє копають собі ямку метра півтора глибиною і там навічно захорошуються. А неакуратні валяються де попало..."
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27.12.2023 07:07 Ответить
У кацапів страйк - в нагороду на коцерт до Кобзона.
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27.12.2023 03:22 Ответить
"Пятачок! Знаешь: это "дж-ж-ж" - не просто так!"
Так і тут! "Тихе д-ж-ж-ж" пропелерів квадрокоптера - останнє що чують у своєму житті багато окупантів І те "дж-ж-ж" у них асоціюється зі словом "******"!!!
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27.12.2023 07:05 Ответить
 
 