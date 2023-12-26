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Воины волынской бригады обнаружили и уничтожили вражескую бронетехнику, которую оккупанты пытались спрятать. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого обнаружили вражескую бронетехнику, которую российские оккупанты пытались спрятать, и впоследствии обезвредили.

В Facebook подразделения опубликовали подробности, передает Цензор.НЕТ.

"Кутю съели, вражеские танки уничтожили!" – говорится в сообщении.

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26.12.2023 19:12 Ответить
Добре , Волинські бандерівці.
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26.12.2023 19:41 Ответить
Волинь моя, краса моя, земля моя - сонячна!
Молодці хлопці!
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26.12.2023 20:18 Ответить
 
 