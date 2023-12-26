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Воины волынской бригады обнаружили и уничтожили вражескую бронетехнику, которую оккупанты пытались спрятать. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого обнаружили вражескую бронетехнику, которую российские оккупанты пытались спрятать, и впоследствии обезвредили.
В Facebook подразделения опубликовали подробности, передает Цензор.НЕТ.
"Кутю съели, вражеские танки уничтожили!" – говорится в сообщении.
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