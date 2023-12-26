Воины 53-й ОМБр ликвидировали группу оккупантов из гранатомета под Авдеевкой. ВИДЕО

Под Авдеевкой группа оккупантов была ликвидирована с помощью 40-мм американского гранатомета Mk 19. Работают бойцы 3-й роты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также: После фейка о полной оккупации. РФ продолжает обстреливать Марьинку из артиллерии, - Штупун