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Воины 53-й ОМБр ликвидировали группу оккупантов из гранатомета под Авдеевкой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Авдеевкой группа оккупантов была ликвидирована с помощью 40-мм американского гранатомета Mk 19. Работают бойцы 3-й роты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

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коли зе-покидьки вдавляться шашликами ?
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26.12.2023 19:56 Ответить
Ти хворе? Навіщо ти приперлося сюди зі своїми фантомними болячками? Чи тебе бісить, як наші воїни знищують "рєбьят"?
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26.12.2023 20:07 Ответить
Здохніть тварі кацапсячі!
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26.12.2023 20:02 Ответить
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26.12.2023 20:06 Ответить
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26.12.2023 20:09 Ответить
Якщо відра і пакет залишили разом з морквою, то це дуже щедрий подарунок.
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26.12.2023 20:10 Ответить
Майже Жигулі.
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26.12.2023 20:13 Ответить
 
 