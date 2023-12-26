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Воины 53-й ОМБр ликвидировали группу оккупантов из гранатомета под Авдеевкой. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Авдеевкой группа оккупантов была ликвидирована с помощью 40-мм американского гранатомета Mk 19. Работают бойцы 3-й роты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.
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людмила шаталова
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