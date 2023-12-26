Ждем от военных и депутатов окончательный текст закона о новых правилах мобилизации, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 671-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации. Есть законодательное предложение – военное командование, Министерство обороны, другие привлеченные органы представили его в Верховную Раду Украины. Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, каковы мотивы тех или иных правил и условий, которые предлагают депутаты, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны.
Закон – это то, что касается всех. Каждого в государстве. Будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады Украины военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательного текста закона", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
не отцом, а *****!" (С)
Виходь!
Говори, Умєров!
@IgorZ_ua
Карл Волох: Що ж, маркіз *******, тобі це вдалося - ти-таки, здається, заштовхнув Генерала в політику. А прірва між виступом мудрого, професійного чоловіка - і недавньою пресухою недорікуватого закомплексованого інфанта не залишає тобі жодного шансу.
Навпаки, це схоже на оркестр однієї команди.
Пішов *****..
Погугліть проект закону № 4082а «Про застосування адміністративної амністії до осіб, які беруть участь у бойових діях на сході України» так що ідея про яку я пишу не нова.
Під адміністративною амністією я розумію звільнення від адміністративних стягнень, сплати боргів за комуналку мобілізованих, військовослужбовців за контрактом (які поповнюють лави війська за рекрутингом), які у минулому були визнанні винними у вчиненні адмінправопорушень, не пов'язаних з військовою службою або мають борги за комуналку.
Переконаний у тому, що можливість не платити борги по штрафах і за комуналку зробить рекрутингову кампанію значно успішнішою, а облави ТЦК відійдуть в минуле. За 2022 і 2023 рік кількість боржників за реєстром боржників зросла дуже суттєво так що така ініціатива була б більш ніж актуальна.
Заодно і для ТЦК буде шанс проявити себе не як каральний орган, який виловлює чоловіків на вулицях і пакує в буси, а як центр соціальної підтримки для військовослужбовців-боржників, направляючи в їхніх інтересах звернення до стягувача та до виконавчої служби про адміністративну амністію.
Нарешті пора на другий рік повномасштабної війни визнати юридично, що громадяни, які раніше вчиняли адміністративні правопорушення, але захищали та захищають Україну від російського окупанта зі зброєю в руках - спокутали свою провину у вчиненні адміністративних правопорушень, скоєних ними раніше. Відтак їх слід юридично визнати виправданими перед суспільством, державою та українським народом.
Тільки тепер він ухиляється від обов'язків та відповідальності президента та Верховного головкома.
Так, що і ти готуйся на всяк випадок.
Цим нацюцюрникам обох статей війна не загрожує.
ЗЄ був сцикливою самозакоханою нікчемою з дитинства і залишився нею навіть після 42 рочків. Тому і перекладає постійно свою відповідальність на когось іншого.
То й нема чого картати народ.
Зелене шобло сплюндрувало все що можна і в результаті тепер кожен розуміє,що ,якщо він стане інвалідом йому ця влада нічим не допоможе, а якщо він загине, то його рідні будуть злидарями
Чмоня цього не знає чи що
Чи вже від кокаїну геть очманів?
Збирай свою шайку крадіїв недороблених і працюй!
Вовік!
Законами України відповідальність за мобілізацію покладено саме на Президента України!
Тобто саме на ту посаду, яку ти, Вовік за непорозумінням обіймаєш!
Це по перше.
По друге, Вовік, тобі неказали, хто саме є суб'єктами законодавчої ініциативи в Україні?
Ніяких абстрактних "військових", серед них немає
Влада порушує основний закон країни КОНСТИТУЦІЮ.