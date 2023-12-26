РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16796 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
14 697 175
война (46904) Зеленский (16563) мобилизация (1624)

Ждем от военных и депутатов окончательный текст закона о новых правилах мобилизации, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 671-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации. Есть законодательное предложение – военное командование, Министерство обороны, другие привлеченные органы представили его в Верховную Раду Украины. Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, каковы мотивы тех или иных правил и условий, которые предлагают депутаты, и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны.

Закон – это то, что касается всех. Каждого в государстве. Будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады Украины военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательного текста закона", - сказал Зеленский.

Читайте также: Работой ТЦК я не удовлетворен, иначе не было бы необходимости в законопроекте о мобилизации, - Залужный
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+57
От мудак, він же знає що військові не пишуть закон
показать весь комментарий
26.12.2023 21:13
+43
А ти ж па.ло на шашликі запрошував ...а тепер стрілки переводиш !? Ждуна включаєш ?
показать весь комментарий
26.12.2023 21:12
+38
Стаття 157. Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
показать весь комментарий
26.12.2023 21:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ця тварюка , чотирижди ухилянт янелох боневтікович, повинен на майдані на палі сидіти,а не гнусавити щось про мобілізацію.
показать весь комментарий
26.12.2023 21:32 Ответить
"оказался сей отец
не отцом, а *****!" (С)
показать весь комментарий
26.12.2023 21:33 Ответить
Так же ни слова о тех кто выехал за бугор. Зато против оставшихся холопов применил такие репресивные законы которых даже не применяют против предателей, террористов и массовыхубийц. Еще никто не додумался что у гражданина можно отобрать паспорт, водительские права, недвижимость и даже средства на счетах. Вангую завтра все побегут закрывать свои счета и прятать деньги в чулки и искать выходы переходов границы если не удастся устроится в мусарню.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:06 Ответить

показать весь комментарий
26.12.2023 21:37 Ответить
Гарна спроба накидати лайна на військових, і заодно зменшити довіру до Залужного. Нічого дивного, це ж зелені слимаки!
показать весь комментарий
26.12.2023 21:38 Ответить
Чергове мяв мяв гав гав !!!
показать весь комментарий
26.12.2023 21:39 Ответить
Шмигаль, Залужний, депутати, а він просто найвеличніший лідер **********...
показать весь комментарий
26.12.2023 21:40 Ответить
Лідор
показать весь комментарий
26.12.2023 22:02 Ответить
народ скоро выйдет воевать с лопатами- против антинародной власти? мы что млять рабы?
показать весь комментарий
26.12.2023 21:42 Ответить
У тебе, бріт, лопата є?
Виходь!
показать весь комментарий
26.12.2023 21:46 Ответить
Чекаемо коли його стратять як чаушеску
показать весь комментарий
26.12.2023 21:43 Ответить
А до чого тут військові? Мобілізація то проблема президента та його адміністрацій та поліції....
показать весь комментарий
26.12.2023 21:44 Ответить
А Залужний вже так дипломатично натякнув, що ми можемо лише сказати скільки чого і кого нам треба.
показать весь комментарий
26.12.2023 21:46 Ответить
Я так розумію, військові сьогодні це татарин Умєров, міністр, мать його, оборони.
Говори, Умєров!
показать весь комментарий
26.12.2023 21:45 Ответить
Сімя якого в США.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:08 Ответить
Верховний головнокомандувач самоусунувся
показать весь комментарий
26.12.2023 21:47 Ответить
дед мороз белый нос занят, овца не тряпка
показать весь комментарий
26.12.2023 22:15 Ответить
Я щось не зрозумів, а де: "Вільний народе, вільної країни."?
показать весь комментарий
26.12.2023 21:47 Ответить
Такий народ вже на фронті - захищає свою і твою волю.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:29 Ответить
как всегда-в опе и окопе
показать весь комментарий
27.12.2023 06:54 Ответить
"Закон - це те, що стосується всіх. Кожного в державі." - цинізм і фарисейство 99 lvl.
показать весь комментарий
26.12.2023 21:53 Ответить
Igor Zubkov ✙

@IgorZ_ua

Карл Волох: Що ж, маркіз *******, тобі це вдалося - ти-таки, здається, заштовхнув Генерала в політику. А прірва між виступом мудрого, професійного чоловіка - і недавньою пресухою недорікуватого закомплексованого інфанта не залишає тобі жодного шансу.
показать весь комментарий
26.12.2023 21:54 Ответить
А що такого сказав Генерал, що б сильно протирічило Зе-наполеону чи Умерову? Я щось великої різниці не побачив.
Навпаки, це схоже на оркестр однієї команди.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:24 Ответить
Очереди будут в судах, чтобы условный срок получить годик полтора за какую то мелкую кражу Осужденные ведь не подлежат мобилизации.
показать весь комментарий
26.12.2023 21:54 Ответить
Дорогенькі, що б ви тут не писали, йти на службу доведеться всеодно. Інакше - реєстр боржників, обмеження прав, втрата будь-яких можливостей у країні. Тому, поки є час, готуйтесь до служби.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:01 Ответить
Ні, не пішла. І не піду. Але чоловіки від 18 до 60 мають йти. Якщо ви у цьому віці - доведеться.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:09 Ответить
А ти або кацап або сцикун,або продажна істота Коли ти думаєш ,що нехай воюють і гинуть інші..а я відкуплюсь,чи заховаюсь,та яка ж ти нікчема. Ну що хамло,то це зразу видно.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:05 Ответить
Я не живу в Україні з 2017 року.
Пішов *****..
показать весь комментарий
30.12.2023 00:27 Ответить
Такими темпами не факт что не придется. Я бы не зарекался
показать весь комментарий
26.12.2023 22:32 Ответить
Але вона права. Так і буде. Більше варіантів не має.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:10 Ответить
Дехто линяв. Потонули у Тисі.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:19 Ответить
А потім дехто почне підрозділами здаватись росіянам чи переходити на їх бік.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:25 Ответить
Треба нарешті на другий рік повномасштабної війни дозріти до "пробачення" боргів по штрафах, комуналці, інших стягненнях, тобто заходу заохочення, який назвивається адміністративна амністія тим хто йде до війська по рекрутингу або мобілізації, захищає Україну на передовій від початку повномасштабки. Навіть у 2014 році була така ініціатива яку висували депутати-свободівці, а зараз "слуги" як гівна в рот набрали і схожої ініціативи не пропонують. Зато закручувати гайки добре вміють.
Погугліть проект закону № 4082а «Про застосування адміністративної амністії до осіб, які беруть участь у бойових діях на сході України» так що ідея про яку я пишу не нова.
Під адміністративною амністією я розумію звільнення від адміністративних стягнень, сплати боргів за комуналку мобілізованих, військовослужбовців за контрактом (які поповнюють лави війська за рекрутингом), які у минулому були визнанні винними у вчиненні адмінправопорушень, не пов'язаних з військовою службою або мають борги за комуналку.
Переконаний у тому, що можливість не платити борги по штрафах і за комуналку зробить рекрутингову кампанію значно успішнішою, а облави ТЦК відійдуть в минуле. За 2022 і 2023 рік кількість боржників за реєстром боржників зросла дуже суттєво так що така ініціатива була б більш ніж актуальна.
Заодно і для ТЦК буде шанс проявити себе не як каральний орган, який виловлює чоловіків на вулицях і пакує в буси, а як центр соціальної підтримки для військовослужбовців-боржників, направляючи в їхніх інтересах звернення до стягувача та до виконавчої служби про адміністративну амністію.
Нарешті пора на другий рік повномасштабної війни визнати юридично, що громадяни, які раніше вчиняли адміністративні правопорушення, але захищали та захищають Україну від російського окупанта зі зброєю в руках - спокутали свою провину у вчиненні адміністративних правопорушень, скоєних ними раніше. Відтак їх слід юридично визнати виправданими перед суспільством, державою та українським народом.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:08 Ответить
кравкцчговорит проиреальность розвала страны
показать весь комментарий
26.12.2023 22:11 Ответить
ЗЄ, як був ухилянтом, так ним і залишився.
Тільки тепер він ухиляється від обов'язків та відповідальності президента та Верховного головкома.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:14 Ответить
Та годі лити лайно. Це нічого не змінить. Пенсіонер - сиди вдома, вважай, що пощастило. Молодше 60-ти - готуйся у ТЦК.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:17 Ответить
Після того, як в б'ють всіх чоловіків - візьмуться за жінок і підлітків. Таке вже було.
Так, що і ти готуйся на всяк випадок.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:42 Ответить
Вона на писі Подоляка міцно висить.
Цим нацюцюрникам обох статей війна не загрожує.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:25 Ответить
Це факти, а не бруд.

ЗЄ був сцикливою самозакоханою нікчемою з дитинства і залишився нею навіть після 42 рочків. Тому і перекладає постійно свою відповідальність на когось іншого.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:35 Ответить
Йти на службу доведеться всеодно. Хай так, але спочатку хай би зелені показали приклад. А цього не було і скоріш за все не буде!
То й нема чого картати народ.
Зелене шобло сплюндрувало все що можна і в результаті тепер кожен розуміє,що ,якщо він стане інвалідом йому ця влада нічим не допоможе, а якщо він загине, то його рідні будуть злидарями
показать весь комментарий
26.12.2023 22:14 Ответить
большинство прощётов - из-за желания сохранить рейтинги к следующим выборам! Единственное, чем нынешняя власть должна заниматься - это всеми способами склонять НАТО, или отдельных его членов, к непосредственному участию в войне! Сами себе они (страны НАТО) ограничивать поставки оружия не будут! НО на Западе З5еоенского сазу пошлют и рейтингов ему не видать. Вот и выбор - эффективная война или держать рейтинги до следующих выборов (когда бы они не состоялись)!
показать весь комментарий
26.12.2023 22:49 Ответить
Тупорилий ішак боїться взяти на себе відповідальність. Ганьба безтолковому мудаку!
показать весь комментарий
26.12.2023 22:18 Ответить
Відповідає за це особисто президент
Чмоня цього не знає чи що
показать весь комментарий
26.12.2023 22:19 Ответить
Почалася діарея за відповідальність, перед Українцями і Україною!
показать весь комментарий
26.12.2023 22:22 Ответить
кто еще хочет за него проголосовать ? Чтоб оно и дальше было президентом
показать весь комментарий
26.12.2023 22:35 Ответить
Типа мы не понимаем,что законы пишуться в офисе,а не в кабмине или в окопе,шоу продолжается.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:37 Ответить
На фронт, в окоп - добровольцем - і чекай. Гнида брехлива.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:42 Ответить
Зеленский придумал, как потопить рейтинг Валерия Залужного, и всех делов! Закон будет отклонён (скорее всего), но только после того, как им "испачкают" рейтинг Валерия Залужного!
показать весь комментарий
26.12.2023 22:45 Ответить
Скажіть цьому дебілу, що військові воюють, а не закони пишуть
показать весь комментарий
26.12.2023 22:53 Ответить
Щось я не зрозумів Хіба військові мають законодавчу ініциативу? А що робить президент і уряд,адже це їхній обовязок Влада хоче зовсім усунутись від боротьби з рашкою.Значить народ ,зСУ воюють, а вище керівнитво нічого не робить.правда робить.Разом з подельниками крадуть бюджетні гроші, брешуть.піаряться і ПОРУШУЮТЬ КОНСТИТУЦІЮ.
показать весь комментарий
26.12.2023 22:56 Ответить
А чи не ти хрипіло, що військові не повинні "йти в політику" ? А тепер вони вже виявляється "закони приймають"
показать весь комментарий
26.12.2023 23:01 Ответить
Кловани ЄрЗе та слуги цих уродів можуть не доганяти, що 25>% народу розбереться, що закон мають розробляти та ухвалювати саме вони...
показать весь комментарий
26.12.2023 23:05 Ответить
Військові тобі свої вимоги озвучили, вони не приймають законів!
Чи вже від кокаїну геть очманів?
Збирай свою шайку крадіїв недороблених і працюй!
показать весь комментарий
26.12.2023 23:07 Ответить
Включив єврея спихає відповідальність з наслідками на військових.Нагадаю. пане презтдент що військові не примають закони постанов іі акти.Атакож є законодавча влада і виконавча.Прикритися не вийде!
показать весь комментарий
26.12.2023 23:22 Ответить
Всі сили кидає на то що б невиконувати свої обов'язки.
Вовік!
Законами України відповідальність за мобілізацію покладено саме на Президента України!
Тобто саме на ту посаду, яку ти, Вовік за непорозумінням обіймаєш!
Це по перше.
По друге, Вовік, тобі неказали, хто саме є суб'єктами законодавчої ініциативи в Україні?
Ніяких абстрактних "військових", серед них немає
показать весь комментарий
26.12.2023 23:37 Ответить
да ну, неужели никто себе какое-то завалящее убд не сделал? и не комиссовался через полгода "работы"? и медали может тоже, для коллекции. прям все законодатели и исполнители у нас высокоморальнейшие люди, только чего ж такая ж...
показать весь комментарий
27.12.2023 02:44 Ответить
А де твоє подання в ВР про введення СТАНУ ВІЙНИ???
Влада порушує основний закон країни КОНСТИТУЦІЮ.
показать весь комментарий
26.12.2023 23:38 Ответить
гнида всеми силами пытается с себя ответственность спихнуть
показать весь комментарий
27.12.2023 00:27 Ответить
Та да, набрали туди інтелектуалів, вони порішають легко
показать весь комментарий
27.12.2023 01:29 Ответить
Послухайте що каже генерал Кривоніс про мобілізацію. https://www.youtube.com/watch?v=VsphkHsxKbk
показать весь комментарий
27.12.2023 03:04 Ответить
Тварь знову знімає з себе відповідальність за мобілізацію і перекладає це на військових.Су..к московский.
показать весь комментарий
27.12.2023 04:12 Ответить
вот до чего докатилась страна, где народ в. течении 30 лет допускал к власти все больше и больше иноверцев, теперь они законы пишут, а титульная нация уничтожается в мясоркубке
показать весь комментарий
27.12.2023 06:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 