FPV-дроны "Дикие Шершни" ночью обнаружили и поразили два российских грузовика. ВИДЕО

Дроны-камикадзе "Дикие Шершни" под пилотированием воинов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Элельвейс" ночью обнаружили и поразили два вражеских грузовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

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