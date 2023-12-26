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FPV-дроны "Дикие Шершни" ночью обнаружили и поразили два российских грузовика. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дроны-камикадзе "Дикие Шершни" под пилотированием воинов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Элельвейс" ночью обнаружили и поразили два вражеских грузовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

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26.12.2023 21:55 Ответить
 
 