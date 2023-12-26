Умеров об обеспечении мобилизованных в 2024 году: "Мы все спланировали". ВИДЕО

Министр обороны Рустем Умеров заявил о наличии планов по обеспечению мобилизованных в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Журналисты спросили у министра обороны Умерова о деньгах, а именно откуда их брать на экипировку новых мобилизованных, которых хотят привлечь.

"Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главнокомандующим, НГШ. Дальше в детали не хотим входить: что спланировали, как мы будем это делать", - ответил министр.

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