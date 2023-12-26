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Умеров об обеспечении мобилизованных в 2024 году: "Мы все спланировали". ВИДЕО

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Министр обороны Рустем Умеров заявил о наличии планов по обеспечению мобилизованных в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналисты спросили у министра обороны Умерова о деньгах, а именно откуда их брать на экипировку новых мобилизованных, которых хотят привлечь.

"Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главнокомандующим, НГШ. Дальше в детали не хотим входить: что спланировали, как мы будем это делать", - ответил министр.

Читайте также: Слово "демобилизация" сможем использовать только после окончания войны, - Умеров
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Топ комментарии
+24
План всі знають: заганяєш тіло у військо, видаєш непотріб, далі всі самі собі тихенько купують знаряддя
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26.12.2023 22:10
+16
На покупку одного дрона стоимостью $500 власть не нашла денег. Зато $10000 на обмундирование и вооружение одного мобика власть говорит что деньги найдет. При том что от одного дрона на современном поле боя пользы будет больше чем от мобика впервые увидевшего автомат. Ето какой целенаправленный антиукраинский беспредел.
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26.12.2023 22:23
+9
Слышь, Черт. Все он спланировал. Спланируй на мобилизацию тех кто миллиарды дербанил на перекладку плитки и стадионы вместо закупки дронов. Или будем мясом воевать как рашисты? Ну так начни с чиновников и мусоров которые давали присягу на защиту Родины. А так же тех кого вы выпустили за бугор.
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26.12.2023 22:19
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План всі знають: заганяєш тіло у військо, видаєш непотріб, далі всі самі собі тихенько купують знаряддя
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26.12.2023 22:10 Ответить
ІА потім дивуються - а чому немає більше добровольців...
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26.12.2023 22:48 Ответить
немає ніяких планів, то повітря. але таємне.
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27.12.2023 04:52 Ответить
Оксфорд! Робота длесятиряччя не останнім менеджером на Ахмєова- там дурних не тримають ! - аби тільки не Єрмаку служив та його мафії , а сім"ї в Америці не соромно було за тата .
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26.12.2023 22:11 Ответить
А насправді. Умєров самий приЗахідний й самий не забруднений ще мафію мародерів .
Й не думаю, що на нього такий компрмат може бути, як ,вірогідно, на звєзду крємльовскай сцєни .Може його в США таки піднімуть до рівня нового премʼєра, та створення уряду порятунку та єдності... Бо вово здувся , міністр оборони у війні ним затверджений це ж не хухри мухри... Не Порох же йому його призначав. А розум же є у людини , що не Єрмак- це майбутнє України
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26.12.2023 22:23 Ответить
... Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа по делу 991/7415/23 ...

Источник: https://society.comments.ua/news/crime/vysshiy-antikorrupcionnyy-sud-obyazal-nabu-vozbudit-ugolovnoe-delo-protiv-umerova-717788.html
© Comments.ua
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26.12.2023 22:29 Ответить
ну от і всі надії
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26.12.2023 23:23 Ответить
Хоча...гачком від Єрмака не тхне? Почитала я справи ВАКС, й критику про його роботу ...
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26.12.2023 23:33 Ответить
Там нормальных на такие должности сейчас не назначают. Априори. Только своих.
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26.12.2023 23:35 Ответить
Я саме думаю, що якщо й є шанс з цієї мародерні комусь стати на шлях істини, то Умєров не найгниліший з усіх навколо Єрмака . Адже їм після Льоші Яйценосоного треба було щось більш менш порядне запопронувати . Згадайте ,як за нього уся опозиція давала голоси. Думаю щось навколо нього станеться важливе. В той час, коли Марʼяна гнобила Залужного, Умеров пішов зробив з ним фотку , сьогодні сидів у Залужного на брифінгу, а той в його бік добрі слова сказав...
Балашов ляпнув витік якийсь , ніби-то Єрмак просився в прем"єри, коли була трійця у США...
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26.12.2023 23:47 Ответить
Й вові збережуть обличчя - один його команди в 5 штук 😉 , й не Слуга, а з Голосу...Вангую Умеров очолить обʼєднаний канім з МО
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26.12.2023 23:50 Ответить
Умєров заявив про наявність планів

Ще один містер Фікс, ЙТМ...
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26.12.2023 22:12 Ответить
Сейчас винтовка нах. не нужна. Большинство даже никогда не видит врага в зоне прямой видимости. Сейчас главное быстро бегать и маневрировать чтобы увернуться от FPV-дронов
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26.12.2023 22:27 Ответить
Гроші брати з тумбочки
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26.12.2023 22:14 Ответить
Так, це буде називатися умерізація.
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26.12.2023 22:15 Ответить
"Далі в деталі не хочемо входити: що спланували, як ми будемо це робити", - відповів міністр. Джерело: https://censor.net/ua/v3463951
В тому то і біда, що планували ви, а не спеціалісти. І маю підозру, що спланували все цього разу так, як і завжди. Тобто ніяк. Ви навіть шашликів не здатні спланувати.
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26.12.2023 22:17 Ответить
О! То най безмізка до Умєрова біжить за "планом на 2024-й"!

От тільки мене бентежить, що "вони все спланували", а на головне питання охорона не дала відповісти: спланували для себе чи ЗСУ (я ще пам'ятаю "плани" яйценосного) і звідки вони візьмуть ті гроші? 🤔
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26.12.2023 22:18 Ответить
Придурок якийсь
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26.12.2023 22:18 Ответить
Слышь, Черт. Все он спланировал. Спланируй на мобилизацию тех кто миллиарды дербанил на перекладку плитки и стадионы вместо закупки дронов. Или будем мясом воевать как рашисты? Ну так начни с чиновников и мусоров которые давали присягу на защиту Родины. А так же тех кого вы выпустили за бугор.
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26.12.2023 22:19 Ответить
Зрозуміло, що ніякого плану нема. Буде імпровізація на ходу.
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26.12.2023 22:19 Ответить
Судя по его ехидной улыбке, они действительно все спланировали уже... Сколько и на чем украсть получится.
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26.12.2023 22:20 Ответить
На покупку одного дрона стоимостью $500 власть не нашла денег. Зато $10000 на обмундирование и вооружение одного мобика власть говорит что деньги найдет. При том что от одного дрона на современном поле боя пользы будет больше чем от мобика впервые увидевшего автомат. Ето какой целенаправленный антиукраинский беспредел.
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26.12.2023 22:23 Ответить
Спланували, ще не знаючи, скільки США виділять і чи взагалі виділять....
"Шеф, у нас єсть план?
- у нас много планов - вот один докуриваю"
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26.12.2023 23:23 Ответить
В любом случае даже если посчитать чисто економически вместо одного мобика можно закупить минимум 10 дронов. Стоит упоминать что 10 дронов ето минимум в 10 раз ефективнее чем один мобик. Потому что ими можно уничтожить 10 рашистов. Но хоть убей я не понимаю ни наше высшее командование ни нашу власть почему они так хотят на фронт гнать именно мясо вместо техники. То ли думают что на мобиках можно больше накрутить и нажиться продавая сапоги, рюкзаки и яйца по 20-ти кратным ценам, а так же на компенсациях и зарплатах. На дронах же много не намутишь. У дрона цена фиксированная и сразу будут вопросы почему кто то закупил дороже рынка. Да и боевой дрон налево не продашь, как сапоги и консервы которыми торгуют жены прапорщиков в своих магазинчиках. То ли хотят просто уничтожить население Украины.
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26.12.2023 23:59 Ответить
А підмочити репутацію Залужного теж спланували підкинувши дурацький закон?
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26.12.2023 22:23 Ответить
Страшно... А будуть колись українці на таких важливих посадах?
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26.12.2023 22:25 Ответить
А Безугла знає про ті плани, погодили з нею?
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26.12.2023 22:26 Ответить
А я думаю все вони правильно роблять,якщо мудрий нарід обирає замість озброєння асфальт і шашлики,то й воювати буде асфальтом і шомпурами.
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26.12.2023 22:31 Ответить
Умеров, а хто будує укріплення на сході і закупає дрони?????
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26.12.2023 22:32 Ответить
Де гроші, ЗЕн???
Бюджетом на 2024 рік не передбачено.
ЗЕлені дятли пихають мессенджери для ЗЕленого стада. Воно, звісно з'їсть, але чавкає вже важче, чомусь з потугами. Більш кмітливі, які заробили під час війни, повпихували своїх чад-мажорчиків до нацполіції, зайнявши всі штатні місця, бо це спеціально залишена відкрита дірка в законі, звідки не призвуть. Там і відсидяться.
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26.12.2023 22:42 Ответить
Вони сплануаали продати 500 000 компдектів снаряги по 40 000 яку надали союзникі.
Я вас кбл бачу наскрізь
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26.12.2023 22:45 Ответить
Нашли 500 000 лопат?
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26.12.2023 22:47 Ответить
Гарна саперна лопата від 1200, багатофункціональна за 2000.
Це вже майже мільярд.
А це тільки лопата
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26.12.2023 23:24 Ответить
Лопати купуватимуть за свої
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27.12.2023 11:19 Ответить
Ну не міністр оборони,а пустозвон Маємо план,домовились,зустрілись,обговорили,думаємо,надіємось--це типовий набір керівників СРСР Це вже навіть і не смішно,бо появився ще один базіка і піарщик. Пане міністр--працюйте головою.а не язиком.
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26.12.2023 22:48 Ответить
Спланувати можна хоч політ на Альфу-Центавру, але можуть виникнути проблеми з реалізацією.
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26.12.2023 22:49 Ответить
Хочу нагадати усім що умєров,арахамія не українці і їм плювати на Україну.
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26.12.2023 23:03 Ответить
та i Тряпка теж))
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27.12.2023 00:30 Ответить


...Поэтому призыв в перуанскую армию имеет свои комические стороны. Когда у армии появляется необходимость в новых рекрутах, она рассылает «охотничьи» отряды моторизированной пехоты по провинциальным городкам. В вечерние часы солдаты окружают кинотеатры, увеселительные и общественные заведения и, когда оттуда начинают выходить посетители забирают всех мужчин, которым, по их предположению, от пятнадцати до сорока лет. Спасти этих людей может лишь документ, подтверждающий, что они отбыли военную службу. В противном случае солдаты набьют ими грузовики и отвезут в расположение части. Если добыча недостаточна, облава продолжается в другом месте. Если же вербовщики привезли больше, чем нужно, судьбу новобранцев решает жребий. Зачем принимать во внимание гражданские права?....

(Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд, "Через Кордильеры", 1960)
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26.12.2023 23:07 Ответить
Ми все спланували на 2024 рік, як уже було сказано головнокомандувачем, НГШ. Далі в деталі не хочемо входити: що спланували, як ми будемо це робити", - відповів міністр. Відповідь бариги .який збирається "рубати капусту" на спланованому,але не оголошеному для народу.
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26.12.2023 23:16 Ответить
всі плани вже винюхали...везіть нові
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26.12.2023 23:21 Ответить
у цих курв "план" простий та незмінний з 2019 - здати кацапам Україну будь-яким способом. Не вийшло в лютому 2022 за три дні? "Нє бєда", будуть здавати за декілька років... Якщо слуги кремля керують країною, яка воює з москалотой, то сподіватися в такому випадку на перемогу над москалотой це ідіотизм.
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26.12.2023 23:22 Ответить
REDакціЙ approved

@wiskas_pumius

Ви, українці, ідеальні військові, бо тягнете із хати в армію все, що у вас є… Тому УМЄРОВ і не переживає чим вас забезпечувати… ви все самі собі придбаєте за свої… І воювати будете на своєму пікапі… Тому їм треба більше вас на фронті… бо чим більше вас на фронті - тим менше треба думати чим вас забезпечувати…
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26.12.2023 23:38 Ответить
Усі хочуть жити так наче війни в країні немає і шукають винними то Умєрова, то Зеленського то ще когось замість того щоб збиратись і іти до воєнкомату
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26.12.2023 23:41 Ответить
Не має давно воєнкоматів, зараз ТОВ ТЦК. Любе ТОВ - комерційна структура. За рахунок чого вони гроші заробляють, може підкажете?
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26.12.2023 23:51 Ответить
"вашє дєло тєлячьє..."(с)
один йде в міністри, інший у військомат.
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27.12.2023 05:09 Ответить
Що ви собі напланували, це не секрет.
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26.12.2023 23:51 Ответить
А Вінтонів (Щур) вже біля корита? Повів себе як псевдонім...
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27.12.2023 00:05 Ответить
"Ми все спланували на 2024 рік, як уже було сказано головнокомандувачем, НГШ. Далі в деталі не хочемо входити: що спланували, як ми будемо це робити", - відповів міністр.

Зауважте, вони самi зiзналися, що спланували, як знищити Украiну в 2024, що в них не получилося в 2022.
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27.12.2023 00:28 Ответить
ДДе ви підари зелені спланували? В Турції,чи в Омані?
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27.12.2023 00:30 Ответить
Українська ГРОМАДА вже теж собі усе СПЛАНУВАЛА у разі чогось НЕГАТИВНОГО у відношені до НЕЇ, як утилізувати ФСБешних прихвостнів котрі лизали дупи януковича, сівковича, медведчука, табачника, лєбедева, захарченка з кагорти ригів котрі керували кровавим діями на МАЙДАНІ і котрі окопалися в опі прнпіздента та далі усе какають та какають і намагаються щось спланувати...!!!
СУКИ моліться МИ за вас НЕ ЗАБУЛИ...!!! Куля в лоб для вас усіх ЗЛОДІЙСЬКИХ ПАДЛЮК і ваших кураторів буде заготовлена від душі по ЛІНЧУ...!!!

ГЕТМАНЦЕВ:«криша» ФСБшного бізнесу в Україні https://www.youtube.com/watch?v=I3_PHto1wjA

«Кротоферма Сівковича» та Данило Гетманцев: як вербували зрадників України https://www.youtube.com/watch?v=JuGdj4jqMfs

Головний податківець країни: схеми в Автодорі, кримський https://www.youtube.com/watch?v=IpL0GIcQGUs

Кого захищає і в кого мешкає куратор правоохоронної системи Олег Татаров? | УП. Розслідування https://www.youtube.com/watch?v=fou9RrSU4vg

Товариш НІГОЯНА: ТАТАРОВ НАКАЗАВ знищити майданівців у лікарнях. Страшні деталі МАЙДАНУ /https://www.youtube.com/watch?v=***********

Зрада і зрадники в СБУ: куди і чому тікали підлеглі Баканова 24 лютого / hromadske https://www.youtube.com/watch?v=PUQTOLOfy58



Частину активів Медведчука попри арешт переписали на людину з оточення Татарова, - Bihus
https://24tv.ua/kompaniyi-medvedchuka-pereoformili-pislya-areshtu-povyazuyut_n2390057

Нардепи з колишньої "ОПЗЖ" та "Слуги народу" блокують закон про заборону Московського патріархату https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/27/7430602/

ТАТАРОВ продовжує працювати в ОП: То ХТО ж ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА КОРУПЦІЮ? / Олена Щербан https://www.youtube.com/watch?v=jXbfeW0GBj0

Бенефіціар «системи української справедливості»: хто такий і чим відомий Олег Татаров? https://www.youtube.com/watch?v=1OitZ9cbO8s

Від Татарова до бізнесу Азарових: ТОП розслідувань, які ви могли пропустити https://www.youtube.com/watch?v=i6_bEnAUh7Y

Фірми Медведчука вкрали з-під арешту: до чого тут Офіс Президента? https://www.youtube.com/watch?v=b66B1g1yEv8
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27.12.2023 01:26 Ответить
Шо вони спланували,ніфуя не поняв.
"Потужний" же казав на прєсухе:
- На мобілізацію 500К юнітів тре 500.000.000.000гривнів !
1шт. кошуватиме 1.000.000грн(25.000$)
І чувак бідкавсь,що таких грошей ніфіга нема.
Яж не ослухавсь,******* чув таке , ******* у мене галюцініціі ?
Знайшли значить...чи танк самому покупать на базарі,може є у когось,ну шоб нє дорого,з невеликим пробігом , с ГБО ?..нє,нема ?
.
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27.12.2023 01:45 Ответить
Ага,"запланували"...!)
Як і "мільйон" дронів...на папері..
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27.12.2023 02:40 Ответить
Коли ряжені скоморохи від зЕленого шапітолію починают щось "контролювати" - пиши пропало.
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27.12.2023 07:01 Ответить
Якщо в умєрова дітки і жінка живуть у США з 2016-го року, то не варто очікувати від цього міністра якоїсь потужної роботи, окрім набивання власних кишень. Бо в Україні він аби прібарахлітся і потім звалити у Америку.
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27.12.2023 07:01 Ответить
Як не арохамія-так умєров. Як не єрмак-так татаров.Як не богуцька-так безмозгла.. ***.. За що ж нам таке щастя? 75% вибрали по приколу, а тепер вся країна красною юшкою вмивається.
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27.12.2023 09:44 Ответить
Якраз можна 500 тисяч мобілізованих використати на розмінування мінних полів власним тілом, як це вже було під Роботиним або іншим чином відправити на інвалідність на фронт без жодної підготовки
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27.12.2023 10:45 Ответить
 
 