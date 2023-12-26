Умеров об обеспечении мобилизованных в 2024 году: "Мы все спланировали". ВИДЕО
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Министр обороны Рустем Умеров заявил о наличии планов по обеспечению мобилизованных в 2024 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Журналисты спросили у министра обороны Умерова о деньгах, а именно откуда их брать на экипировку новых мобилизованных, которых хотят привлечь.
"Мы все спланировали на 2024 год, как уже было сказано главнокомандующим, НГШ. Дальше в детали не хотим входить: что спланировали, как мы будем это делать", - ответил министр.
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Пожалуйста, подождите...
Й не думаю, що на нього такий компрмат може бути, як ,вірогідно, на звєзду крємльовскай сцєни .Може його в США таки піднімуть до рівня нового премʼєра, та створення уряду порятунку та єдності... Бо вово здувся , міністр оборони у війні ним затверджений це ж не хухри мухри... Не Порох же йому його призначав. А розум же є у людини , що не Єрмак- це майбутнє України
Источник: https://society.comments.ua/news/crime/vysshiy-antikorrupcionnyy-sud-obyazal-nabu-vozbudit-ugolovnoe-delo-protiv-umerova-717788.html
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Балашов ляпнув витік якийсь , ніби-то Єрмак просився в прем"єри, коли була трійця у США...
Ще один містер Фікс, ЙТМ...
В тому то і біда, що планували ви, а не спеціалісти. І маю підозру, що спланували все цього разу так, як і завжди. Тобто ніяк. Ви навіть шашликів не здатні спланувати.
От тільки мене бентежить, що "вони все спланували", а на головне питання охорона не дала відповісти: спланували для себе чи ЗСУ (я ще пам'ятаю "плани" яйценосного) і звідки вони візьмуть ті гроші? 🤔
"Шеф, у нас єсть план?
- у нас много планов - вот один докуриваю"
Бюджетом на 2024 рік не передбачено.
ЗЕлені дятли пихають мессенджери для ЗЕленого стада. Воно, звісно з'їсть, але чавкає вже важче, чомусь з потугами. Більш кмітливі, які заробили під час війни, повпихували своїх чад-мажорчиків до нацполіції, зайнявши всі штатні місця, бо це спеціально залишена відкрита дірка в законі, звідки не призвуть. Там і відсидяться.
Я вас кбл бачу наскрізь
Це вже майже мільярд.
А це тільки лопата
...Поэтому призыв в перуанскую армию имеет свои комические стороны. Когда у армии появляется необходимость в новых рекрутах, она рассылает «охотничьи» отряды моторизированной пехоты по провинциальным городкам. В вечерние часы солдаты окружают кинотеатры, увеселительные и общественные заведения и, когда оттуда начинают выходить посетители забирают всех мужчин, которым, по их предположению, от пятнадцати до сорока лет. Спасти этих людей может лишь документ, подтверждающий, что они отбыли военную службу. В противном случае солдаты набьют ими грузовики и отвезут в расположение части. Если добыча недостаточна, облава продолжается в другом месте. Если же вербовщики привезли больше, чем нужно, судьбу новобранцев решает жребий. Зачем принимать во внимание гражданские права?....
(Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд, "Через Кордильеры", 1960)
@wiskas_pumius
Ви, українці, ідеальні військові, бо тягнете із хати в армію все, що у вас є… Тому УМЄРОВ і не переживає чим вас забезпечувати… ви все самі собі придбаєте за свої… І воювати будете на своєму пікапі… Тому їм треба більше вас на фронті… бо чим більше вас на фронті - тим менше треба думати чим вас забезпечувати…
один йде в міністри, інший у військомат.
Зауважте, вони самi зiзналися, що спланували, як знищити Украiну в 2024, що в них не получилося в 2022.
СУКИ моліться МИ за вас НЕ ЗАБУЛИ...!!! Куля в лоб для вас усіх ЗЛОДІЙСЬКИХ ПАДЛЮК і ваших кураторів буде заготовлена від душі по ЛІНЧУ...!!!
ГЕТМАНЦЕВ:«криша» ФСБшного бізнесу в Україні https://www.youtube.com/watch?v=I3_PHto1wjA
«Кротоферма Сівковича» та Данило Гетманцев: як вербували зрадників України https://www.youtube.com/watch?v=JuGdj4jqMfs
Головний податківець країни: схеми в Автодорі, кримський https://www.youtube.com/watch?v=IpL0GIcQGUs
Кого захищає і в кого мешкає куратор правоохоронної системи Олег Татаров? | УП. Розслідування https://www.youtube.com/watch?v=fou9RrSU4vg
Товариш НІГОЯНА: ТАТАРОВ НАКАЗАВ знищити майданівців у лікарнях. Страшні деталі МАЙДАНУ /https://www.youtube.com/watch?v=***********
Зрада і зрадники в СБУ: куди і чому тікали підлеглі Баканова 24 лютого / hromadske https://www.youtube.com/watch?v=PUQTOLOfy58
Частину активів Медведчука попри арешт переписали на людину з оточення Татарова, - Bihus
https://24tv.ua/kompaniyi-medvedchuka-pereoformili-pislya-areshtu-povyazuyut_n2390057
Нардепи з колишньої "ОПЗЖ" та "Слуги народу" блокують закон про заборону Московського патріархату https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/27/7430602/
ТАТАРОВ продовжує працювати в ОП: То ХТО ж ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА КОРУПЦІЮ? / Олена Щербан https://www.youtube.com/watch?v=jXbfeW0GBj0
Бенефіціар «системи української справедливості»: хто такий і чим відомий Олег Татаров? https://www.youtube.com/watch?v=1OitZ9cbO8s
Від Татарова до бізнесу Азарових: ТОП розслідувань, які ви могли пропустити https://www.youtube.com/watch?v=i6_bEnAUh7Y
Фірми Медведчука вкрали з-під арешту: до чого тут Офіс Президента? https://www.youtube.com/watch?v=b66B1g1yEv8
"Потужний" же казав на прєсухе:
- На мобілізацію 500К юнітів тре 500.000.000.000гривнів !
1шт. кошуватиме 1.000.000грн(25.000$)
І чувак бідкавсь,що таких грошей ніфіга нема.
Яж не ослухавсь,******* чув таке , ******* у мене галюцініціі ?
Знайшли значить...чи танк самому покупать на базарі,може є у когось,ну шоб нє дорого,з невеликим пробігом , с ГБО ?..нє,нема ?
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Як і "мільйон" дронів...на папері..