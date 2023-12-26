Воины 241-й ОБР ТРО ликвидировали 9 оккупантов, готовящихся штурмовать украинские позиции. ВИДЕО

Штурмовая вражеская группа из 9 оккупантов готовилась атаковать позиции наших воинов, пока их не ликвидировали бойцы 204-го отдельного батальона 241-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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