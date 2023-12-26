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Воины 241-й ОБР ТРО ликвидировали 9 оккупантов, готовящихся штурмовать украинские позиции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Штурмовая вражеская группа из 9 оккупантов готовилась атаковать позиции наших воинов, пока их не ликвидировали бойцы 204-го отдельного батальона 241-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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26.12.2023 22:31 Ответить
Покажите ето видео Залужному, Умерову и Зеленскому, которые все надежды возложили на 500тыщ мобиков. Чего стоят на фронте мобики с ружжом и что такое дрон за $500 на который власть не может найти деньги.
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26.12.2023 22:51 Ответить
Сподіваюсь хоч дронома керувати ти підеш, чи хтось повинен?
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26.12.2023 23:15 Ответить
Balota , a tebe kakoie delo ? A tak , Zaluzhnii razberiotsa chio kak ....nu a stalnie dva zelika kavo interesuiet
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26.12.2023 23:16 Ответить
Sehr gut!
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26.12.2023 22:51 Ответить
Мені взагалі не зрозуміло, чому не можна в універах серед студентів під час війни зробити два дні на тиждень військову підготовку. Обовʼязкову! В радянські часи в мирний час один день на тиждень у нас була військова підготовка раз на тиждень. В літаку військові збори. Досить якісні. Наприклад ми не тільки кожен день робили мар-бросок на полігон з Поліною викладкою зі зброєю та боєкомплектом. Але і кожен з студентів стріляв з гранотомета два рази, кидав бойову гранату, навчався їздити на БМП ( ми навчались на мотострілків). Добре, це зараз можливо і важкувато зробити, але ж підготувати з студентів декілька десятків тисяч операторів дронів це ж можливо. Чому це не робиться? Потім будуть дрони, але не буде операторів.
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26.12.2023 23:08 Ответить
Зачем готовить молодежь с малых лет и постепенно? Власть просто в один прекрасный день очередным законом Залужного-Зеленского мобилизирует всю необученную молодежь и сразу на фронт. У нас же всю жизнь все по совковому через сраку делалось с чего ето вдруг мы будем менять свой менталитет
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26.12.2023 23:15 Ответить
rusish schvaine , go home !
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26.12.2023 23:17 Ответить
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26.12.2023 23:36 Ответить
 
 