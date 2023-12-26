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Бойцы 110-й ОМБр добили редкую вражескую боевую машину поддержки танков недалеко от Авдеевки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Операторы подразделения РУБпАК 110-й бригады Вооруженных сил Украины дронами выследили и добили боевую машину поддержки танков "Терминатор" недалеко от Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, машина оказалась достаточно устойчивой – украинским защитникам понадобилось 3 дрона. После двух выдержанных ударов российский экипаж пытался бежать, но бегство завершилось ликвидацией.

Смотрите также: Бойцы 110 ОМБр ликвидировали по меньшей мере 4 оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+10
Все, що я бачу, це "Батарея розряджена". Жодних ознак остаточного знищення. Хтось бачить щось інше?
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26.12.2023 23:56
+6
Відео не повне. Згорів Термінатор. Ukrainian FPV drones with RPG warheads targeted a rather rare Russian BMPT "Terminator" and terminated it. https://twitter.com/Tendar/status/1739717053739598002?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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27.12.2023 06:17
+5
Та добре що хоч відігнали та знерухомили, а як там далі було може ще покажуть.
Напевне на жирні цілі треба зразу зграю дронів відправляти.
Так що1 млн дронів на 24 рік виявляється не є дуже багато
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27.12.2023 00:28
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Все, що я бачу, це "Батарея розряджена". Жодних ознак остаточного знищення. Хтось бачить щось інше?
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26.12.2023 23:56 Ответить
одінь окуляри ,........
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27.12.2023 06:12 Ответить
STFU
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27.12.2023 16:49 Ответить
Відео не повне. Згорів Термінатор. Ukrainian FPV drones with RPG warheads targeted a rather rare Russian BMPT "Terminator" and terminated it. https://twitter.com/Tendar/status/1739717053739598002?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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27.12.2023 06:17 Ответить
Цензор почему то показал не полное видео.
На Тg "Украина 365"(помоему) есть полное- "терминатор "горит под мостом.
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27.12.2023 07:06 Ответить
Та добре що хоч відігнали та знерухомили, а як там далі було може ще покажуть.
Напевне на жирні цілі треба зразу зграю дронів відправляти.
Так що1 млн дронів на 24 рік виявляється не є дуже багато
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27.12.2023 00:28 Ответить
Ще повно довбойобів, які вважають, що не дрон, а "пєхота - царіца полєй"(((
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27.12.2023 04:39 Ответить
Піхота і є головна, а артилерія, дрони, авіація і "Зірка смерті" мають їй допомогати.
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27.12.2023 08:43 Ответить
Zgoriv. Video ne povne.
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27.12.2023 06:20 Ответить
Живучий курва.
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27.12.2023 00:31 Ответить
тому вона і рідкісна,бо тікали добряче..
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27.12.2023 00:42 Ответить
Это уже 5 евпатор-коловратор. Или даже 6. Их было всего 10
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27.12.2023 01:28 Ответить
Це лайно - Т 72 без башти, зрозуміло що там тре було три дрона мінімум.
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27.12.2023 03:19 Ответить
 
 