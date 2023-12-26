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Бойцы 110-й ОМБр добили редкую вражескую боевую машину поддержки танков недалеко от Авдеевки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Операторы подразделения РУБпАК 110-й бригады Вооруженных сил Украины дронами выследили и добили боевую машину поддержки танков "Терминатор" недалеко от Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, машина оказалась достаточно устойчивой – украинским защитникам понадобилось 3 дрона. После двух выдержанных ударов российский экипаж пытался бежать, но бегство завершилось ликвидацией.
Топ комментарии
+10 Alessandro Moretti
показать весь комментарий26.12.2023 23:56
+6 DidPetro
показать весь комментарий27.12.2023 06:17
+5 Advokat Savchuk
показать весь комментарий27.12.2023 00:28
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На Тg "Украина 365"(помоему) есть полное- "терминатор "горит под мостом.
Напевне на жирні цілі треба зразу зграю дронів відправляти.
Так що1 млн дронів на 24 рік виявляється не є дуже багато