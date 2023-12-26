Бойцы 110-й ОМБр добили редкую вражескую боевую машину поддержки танков недалеко от Авдеевки. ВИДЕО

Операторы подразделения РУБпАК 110-й бригады Вооруженных сил Украины дронами выследили и добили боевую машину поддержки танков "Терминатор" недалеко от Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, машина оказалась достаточно устойчивой – украинским защитникам понадобилось 3 дрона. После двух выдержанных ударов российский экипаж пытался бежать, но бегство завершилось ликвидацией.

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