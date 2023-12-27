23 904 26
Танк Т-64БВ врывается на северо-западные окраины Марьинки и в упор расстреливает позиции оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксировано, как экипаж украинского танка Т-64БВ в упор расстреливает вражеские позиции на северо-западной окраине Марьинки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины под постоянным вражеским артиллерийским огнем производят около десятка выстрелов и успешно выходят из зоны выполнения боевого задания. Когда именно произошло сражение, неизвестно.
Топ комментарии
+41 Ivan Ivan 9411ab2c
показать весь комментарий27.12.2023 09:56
+24 Desar
показать весь комментарий27.12.2023 09:56
+22 Alex O fd946f57
показать весь комментарий27.12.2023 09:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
круто! хлопці просто шумахери!
зашкалював, а губи шепотiли:"Тiльки виживiть!"🙏🙏🙏
Из за Кравчука, Кучмы и Юща мы потеряли возможность вступить в НАТО, теперь пришла расплата.
Раша никогда не смирилась бы с процветающей Украиной, и только запои алкаша Ельца эту войну отстрочили.
Вывод: Хочешь мира, готовься к войне..
А с юща и семейки кучма-пинчук таки спросить надо.
Пусть Бог бережет Вас, ребята!!!!
Асы и герои. Респект.
Отже, будинки зруйновані не повністю, в них ворог робить собі позиції... Мабуть тому, що це зручніше, ніж десь в інших місцях їх робити. На жаль, нам не вдалося цього не допустити.