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Танк Т-64БВ врывается на северо-западные окраины Марьинки и в упор расстреливает позиции оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В соцсетях распространяется видео, на котором зафиксировано, как экипаж украинского танка Т-64БВ в упор расстреливает вражеские позиции на северо-западной окраине Марьинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины под постоянным вражеским артиллерийским огнем производят около десятка выстрелов и успешно выходят из зоны выполнения боевого задания. Когда именно произошло сражение, неизвестно.

Читайте: Марьинки уже не существует, наши войска подготовили оборонительный рубеж вне этого населенного пункта, - Залужный
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Топ комментарии
+41
Супер! Слава ЗСУ! Героям слава! Слава Україні! Здохніть кацапсячі виродки!
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27.12.2023 09:56
+24
Класс. А ещё и быстренько ездит
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27.12.2023 09:56
+22
Оце хлопці відпрацювали-класс ! Адреналін, напевно, був ще той.
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27.12.2023 09:59
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Супер! Слава ЗСУ! Героям слава! Слава Україні! Здохніть кацапсячі виродки!
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27.12.2023 09:56 Ответить
Так, красень
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27.12.2023 10:58 Ответить
оце і є "Танчики катаються !"

круто! хлопці просто шумахери!
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28.12.2023 00:29 Ответить
Класс. А ещё и быстренько ездит
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27.12.2023 09:56 Ответить
Рiднесинькi нашi, благослави та захисти вас Господь!🙏🙏🙏
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27.12.2023 10:24 Ответить
Оце хлопці відпрацювали-класс ! Адреналін, напевно, був ще той.
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27.12.2023 09:59 Ответить
Менi 71 рiк, та коли я дивилась вiдео, адреналiн у мене теж
зашкалював, а губи шепотiли:"Тiльки виживiть!"🙏🙏🙏
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27.12.2023 10:28 Ответить
Це відео зробило мій ранок ...
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27.12.2023 10:03 Ответить
Та я тричi обiсрався, коли переглядав не раз. Аси!!!!
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27.12.2023 10:49 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям !!
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27.12.2023 10:11 Ответить
Дякуемо Господу! 🙏🙏🙏 Дякуємо Захисникам України та їх Сім'ям !! 😊🤗
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27.12.2023 10:31 Ответить
Відчайдухи !!!
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27.12.2023 10:11 Ответить
Не те слово...
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27.12.2023 10:46 Ответить
вул. І.Франка.
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27.12.2023 10:13 Ответить
Яйця із вольфраму.
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27.12.2023 10:18 Ответить
На этом месте я рыбачил, чуть ближе к дамбе...

Из за Кравчука, Кучмы и Юща мы потеряли возможность вступить в НАТО, теперь пришла расплата.
Раша никогда не смирилась бы с процветающей Украиной, и только запои алкаша Ельца эту войну отстрочили.
Вывод: Хочешь мира, готовься к войне..

А с юща и семейки кучма-пинчук таки спросить надо.
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27.12.2023 10:42 Ответить
З 95-го не забудьте, бо хіба вам не по приколу зараз?
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27.12.2023 14:56 Ответить
Та там ремби сидять. Оце дали... Хвала Героям!
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27.12.2023 10:45 Ответить
Хоч я і агностік, але в таких випадках говорю, бережи Вас Боже та любов рідних наші Герої.
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27.12.2023 11:20 Ответить
Красавы!!!!

Пусть Бог бережет Вас, ребята!!!!
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27.12.2023 11:26 Ответить
Уникальный по мастерству танковый биатлон, но только на поле реального боя.

Асы и герои. Респект.
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28.12.2023 05:42 Ответить
Дуже професійно.
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27.12.2023 11:49 Ответить
Гарно попрацювали папцани. Профі.
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27.12.2023 20:38 Ответить
так, нібито у грі
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27.12.2023 22:04 Ответить
Судячи з цього відео, заяви про те, що "Мар'їнки вже не існує" (внизу в цій статті), виглядають передчасними. Адже цей танк якраз і розстрілював не повністю зруйновані будинки, які, судячи з назви цієї статті, були позиціями окупантів.

Отже, будинки зруйновані не повністю, в них ворог робить собі позиції... Мабуть тому, що це зручніше, ніж десь в інших місцях їх робити. На жаль, нам не вдалося цього не допустити.
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28.12.2023 03:22 Ответить
Мехвод та екіпаж - Еріх Хартман на землі.
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28.12.2023 05:40 Ответить
 
 