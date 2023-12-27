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Охваченный огнем оккупант вылезает из блиндажа, в который залетел украинский дрон. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор украинского дрона с невероятным мастерством завел свой БПЛА во вражеский блиндаж и ликвидировал находившихся там оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как украинский воин заводит дрон в укрытие оккупантов, двери которого закрыты рядном. Через несколько секунд происходит взрыв и через другой выход из блиндажа вылезает охваченный огнем оккупант.
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+21 Вася Петров bb623dd3
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+17 Яр Холодний
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показать весь комментарий27.12.2023 11:02
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бо шось дуже багато вогню було...
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