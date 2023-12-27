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Охваченный огнем оккупант вылезает из блиндажа, в который залетел украинский дрон. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор украинского дрона с невероятным мастерством завел свой БПЛА во вражеский блиндаж и ликвидировал находившихся там оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, как украинский воин заводит дрон в укрытие оккупантов, двери которого закрыты рядном. Через несколько секунд происходит взрыв и через другой выход из блиндажа вылезает охваченный огнем оккупант.

Смотрите: Охваченный огнем танкист-оккупант бежит от своего горящего танка. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
30 секунд думали, какой провод перерезать - красный или синий.
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27.12.2023 11:02
+17
Дуже довго не було вибуху після зальоту дрона в бліндаж Мабуть, там проходив мовний диспут:
- Скажіть: "паляниця"!
- "ПаленІца"!....
- "ПолЕнніца"!....
- ПолунІца"!....
- Гм-м-м.... Неправильно.... Тому буде "Могильниця!"
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27.12.2023 11:39
+10
"ви бурят, як я рад" ,середньої прожарки з хрусткою скоринкою
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27.12.2023 11:02
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Він схожий на Одесько-майскій шашлІк😷
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27.12.2023 10:59 Ответить
Кацапотварюки вирили щось подібне на коптильню. Тільки з однієї сторони не поставили бочку. На те вони й кацапня:" што нє дєлаєт дурак- всьо он дєлаєтнє так."
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27.12.2023 11:47 Ответить
Згоріли кацапи живцем
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27.12.2023 11:00 Ответить
Перебило мне ноженьки,опалило лицо...
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27.12.2023 12:09 Ответить
Та я тільки зараз побачив - там ще й "ціленький" із входу вибрався! Мабуть - лише оглушило вибухом "Не повезло" - продовжить зі смертю "в хованки грать"!
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28.12.2023 03:41 Ответить
Слава ЗСУ!
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27.12.2023 11:01 Ответить
30 секунд думали, какой провод перерезать - красный или синий.
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27.12.2023 11:02 Ответить
ванька бігав навколо стола, а дрон його доганяв
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27.12.2023 11:13 Ответить
Це точно. Пауза була затяжна.
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27.12.2023 11:15 Ответить
де кацапи і де думати про такі складні речі. напевно шукали лопату щоб ******* по дрону
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27.12.2023 11:33 Ответить
Та стопроцентів. амість того, щоб просто виповзти з бліндажа й втікти, мабуть куячили по ньому прикладом, поки він не вибухнув.
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27.12.2023 12:16 Ответить
або ********* був термобаричний.
бо шось дуже багато вогню було...
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27.12.2023 13:37 Ответить
То горів бездимний порох Або мінометні додаткові порохові заряди, або вишибні заряди до РПГ-7... І там і там - бездимний "швидкогорючий порох типу мисливського Саме він дає такий відтінок полум"я Сам використовую на природі такий - вогнище розпалювать Може й кацапи для цього його у бліндажі тримали Тільки там не так, як у мене - три-п"ять "стовпчиків" у пляшечці від ліків - а не менше літрової банки От і "підсмажилися"! "Термобаричний заряд вибухає миттєво - "хлопком"
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28.12.2023 03:52 Ответить
Умом орки не блещут, подорвали дрон гранатой )))
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27.12.2023 18:25 Ответить
"ви бурят, як я рад" ,середньої прожарки з хрусткою скоринкою
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27.12.2023 11:02 Ответить
Сподіваюсь що воно подохло у муках ...
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27.12.2023 11:15 Ответить
А я надеюсь что он выжил , что-бы вернуться в Мухосранск и дальше ЖИТЬ В МУКАХ ! ( и что-бы все его родные и близкие были зае@аны своим "осводителем" до посинения ...)
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27.12.2023 15:34 Ответить
Улыбнитесь, кацапёры! Ведь опасность - это всё-таки пустяк
Улыбнитесь, кацапёры! Вы у дрончика прекрасного в гостях
Это ваша судьба....
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27.12.2023 11:25 Ответить
И она - неотвратима ...
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27.12.2023 11:34 Ответить
Призрачний гонщік...
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27.12.2023 11:37 Ответить
Дуже довго не було вибуху після зальоту дрона в бліндаж Мабуть, там проходив мовний диспут:
- Скажіть: "паляниця"!
- "ПаленІца"!....
- "ПолЕнніца"!....
- ПолунІца"!....
- Гм-м-м.... Неправильно.... Тому буде "Могильниця!"
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27.12.2023 11:39 Ответить
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27.12.2023 12:02 Ответить
Стрекозел
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27.12.2023 12:00 Ответить
Дрон домовлявся про здачу в полон рашистів...не витримав довгої паузи перемовин і вьєав.
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27.12.2023 12:02 Ответить
Горіть вогнем окупанти московороті.
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27.12.2023 12:32 Ответить
Как Данко. Сгарал ради всиво чилавечиства
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27.12.2023 12:40 Ответить
долго же он его разбирали...
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27.12.2023 15:04 Ответить
Дрон залетів в будинок до поросят, але поросята кричали ГОЙДА!ГОЙДА! дрон не витримав такого писку.
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27.12.2023 18:19 Ответить
 
 