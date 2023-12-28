Нормы закона о мобилизации будут казаться диктаторскими, если Зеленский, Шмыгаль или Умеров не объяснят их, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Ответственным за мобилизацию в Украине Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и Кабмин. Они должны объяснить нормы законопроекта о мобилизации.
Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Радио NV, передает Цензор.НЕТ.
Парламентарий отметил, что в законопроекте о мобилизации есть изменения во многие законы. Там много норм описано общих, поэтому сейчас нужно услышать, как эти нормы будут работать.
"Этот закон должен быть одним из основных законов 2024 года. Как будет проходить мобилизация в течение 2024 года. Общество должно понимать, как оно будет жить. Потому что мобилизация может многих затронуть. То, что у нас происходит, это что-то непонятное. Кабмин его подал, а те, кто отвечает за мобилизацию, это Верховный Главнокомандующий, Минобороны сейчас просто молчат, нет вообще никакой коммуникации", - подчеркнул Костенко.
Также он напомнил, что "Слуге народа" запретили коммуникировать и что-то в информационном пространстве говорить об этом законе. Это неправильно.
"Еще раз говорю, в нашей стране ответственен за мобилизацию Верховный Главнокомандующий, Кабинет Министров. Если будут предоставлены предложения ВР может принять этот закон. Выходит, что Кабмин подал и молчит. Офис Президента никак не коммуницирует", - добавил нардеп.
Костенко также отметил, что военные воюют и не пишут законы. Они не принимают политических решений, а сейчас их склоняют к тому, чтобы они отвечали за политические решения.
"Мы должны понять, для чего этот законопроект сделан и как будут работать его нормы. Возможно нормы, которые необъяснимо они нам кажутся диктаторскими. Но возможно, если выйдет Верховный Главнокомандующий и объяснит, премьер или министр обороны, как эти нормы будут использоваться на практике, то мы там что-то поймем. Пока понятности нет", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Сто років тому такі ж пацифісти також не хотіли йти вбивати, а через якийсь десяток років мільйонами дохли з голоду, жерли своїх дітей, а потім догнивали в таборах. Вони також не хотіли вбивати, але так сталось, що вбили їх їхніх дітей. Мільйонами... Мало того, тих, хто залишився потім зібрали в табун і погнали на бійню 2-ї світової.
В будь-якому іншому випадку, це - ПОГАНО прописаний Закон, який "як дишло можуть вертіти у будь-якій бік" як кому заманеться.
Старі норми дають нормальні можливості для комплектації армії.
Проблема в корупції при проведенні мобілізації, в бронях і можливостях порішать.
В цьому плані новий "закон" ніхєра не вирішує.
Там нема посилення відповідальності за корупцію ні ТЦК, ні, особливо, ВЛК. А корінь проблеми саме там.
В законі не повинно бути невизначенності, бо тоді він перетворюється на дишло, яке "куди повернув - туди і вийшло".
Але це я так собі думаю...
"Можливо норми, які непояснено вони нам здаються диктаторськими. Але можливо, якщо вийде Верховний Головнокомандувач і пояснить, чи прем'єр або міністр оборони, як ці норми використовуватимуться на практиці, то ми там щось зрозуміємо. Поки що зрозумілості немає" Джерело: https://censor.net/ua/v3464043
В своєму дописі я просто порівняв "диктаторські" норми з кайданками. Від пояснень (будь-чиїх) вони не перестануть бути диктаторськими. Їх просто треба змінювати. Можливо саме про це й казав пан Костенко, але читається це якось... Інакше...
Тим більш, що у пана Костенка великий досвід в законотворчості. І якщо йому якісь норми здаються диктаторськими, то що вже казати про просту людину!
Я теж зважаю на його думки, які він висловлює в інтерв'ю, але він, як і будь-яка людина, може помилятися. Можливо, тут просто невдало підібрані слова - не знаю. Але я зрозумів прочитане так, як зрозумів.
Де відповідальність военкомів та лікарів за хибні висновки ВЛК, де вілповідальність працівників ТЦК за непровамірні захоплення людей на вулиці?
Например, есть ФОП у которого 200 уликов пчёл и ему вручают повестку...
Что делать с пчёлками - умертвить, бросить на выживание, передать налоговой, сжечь, передать государству на хранение, ждать компенсацию ...???
Статті 366, 149 і т.д.
Не лінуйтесь звертатися до суду та відстоювати свої права.
Згадайте події річної давнини, коли блаЗЕнь про компенсацію загиблим солдатам сказав "єнта била шЮтка", але числені судові позови переконали дебіла у зворотньому. Теж стосується невиплат грошей та ненадання відпусток солдатам -за два роки склалась ціла галузь, де працюють сотні адвокатів. І посадовці МО цих судів бояться, бо це розголос та й їх правова обізнаність за межею кретинізма.
Не лінуйтесь, не нийте-відстояйте свої права, гарантовані Конституцією. Її відмінити кагал жидко срав.
Зеля продолжает развлекать народ сериалами и телемарафоном, Шмыгаль - строить кривую роста экономики, а Умеров - обещать разобраться с закупками....
Зеленський казав що не служив бо повістка не приходила, а коли публічно вручали то він відмовився від неї і втік.
Чому призов самого Зеленського це заборонена тема в Україні?
Прості питання, а прошу ботів ОППИ єрмака відповісти у коментарях.
Не знесуть, не буде ким, а от у влади буде купа шавок яка буде давити будь який вогонь.
(самі знаєте хто)
Ці ж пенсіонери-силовики, купили собі інвалідність 3ї групи, щоб пенсію збільшити.
І житло від держави отримали, і відповідну підготовку мають, і вік 40÷60 років, а 2/3 з них саме фейкові інваліди.
Уперед в окопи на данбас.
А тим часом у вас по сусідству "оселиться шахтьорка з шахтьором" які будуть відкрито радіти ..рібьята артьомавск взялі..
У нас таке вже проживало-прогнали геть непотріб - то воно поїхало до Польщі, там буде бикувати, позорити українців.
Тільки ще ДОДАЛИ блокування банківських карт і неможливість отримати паспорт за кордоном.
Немає довіри і до цього воїна з притуленої екс-фракції, якої вже нема.
Тю, та то був просто розквіт демократії у порівнянні з тим що зараз. І лицемірний Єврозоюз звісно цього не помітить.
Цікаво, що про цей закон думає ЄС (не партія, а сам ЄС з його правами людини).