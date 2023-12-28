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Новости Видео Война в Украине мобилизации
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мобилизация (1662) Костенко Роман (132)

Нормы закона о мобилизации будут казаться диктаторскими, если Зеленский, Шмыгаль или Умеров не объяснят их, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ответственным за мобилизацию в Украине Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и Кабмин. Они должны объяснить нормы законопроекта о мобилизации.

Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Радио NV, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметил, что в законопроекте о мобилизации есть изменения во многие законы. Там много норм описано общих, поэтому сейчас нужно услышать, как эти нормы будут работать.

"Этот закон должен быть одним из основных законов 2024 года. Как будет проходить мобилизация в течение 2024 года. Общество должно понимать, как оно будет жить. Потому что мобилизация может многих затронуть. То, что у нас происходит, это что-то непонятное. Кабмин его подал, а те, кто отвечает за мобилизацию, это Верховный Главнокомандующий, Минобороны сейчас просто молчат, нет вообще никакой коммуникации", - подчеркнул Костенко.

Также он напомнил, что "Слуге народа" запретили коммуникировать и что-то в информационном пространстве говорить об этом законе. Это неправильно.

Читайте: Работой ТЦК я не удовлетворен, иначе не было бы необходимости в законопроекте о мобилизации, - Залужный

"Еще раз говорю, в нашей стране ответственен за мобилизацию Верховный Главнокомандующий, Кабинет Министров. Если будут предоставлены предложения ВР может принять этот закон. Выходит, что Кабмин подал и молчит. Офис Президента никак не коммуницирует", - добавил нардеп.

Костенко также отметил, что военные воюют и не пишут законы. Они не принимают политических решений, а сейчас их склоняют к тому, чтобы они отвечали за политические решения.

"Мы должны понять, для чего этот законопроект сделан и как будут работать его нормы. Возможно нормы, которые необъяснимо они нам кажутся диктаторскими. Но возможно, если выйдет Верховный Главнокомандующий и объяснит, премьер или министр обороны, как эти нормы будут использоваться на практике, то мы там что-то поймем. Пока понятности нет", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафы до 204 тыс. грн и тюрьма: правительство предлагает усилить ответственность за уклонение от мобилизации
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Топ комментарии
+33
А хто там не ідіот? Хто серед тої зеленої біомаси реально адекватний, що здатен щось сам зрозуміти і комусь щось пояснити? Мова не про ляльководів, а про всіляких зеленських, шмигалів, безуглих, коль-котлет і тому побібний непотріб?
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27.12.2023 11:24
+31
Умєров нічого пояснити не зможе,бо він ідіот
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27.12.2023 11:21
+26
Взагалі не зрозуміла потреба цього закону.
Старі норми дають нормальні можливості для комплектації армії.
Проблема в корупції при проведенні мобілізації, в бронях і можливостях порішать.
В цьому плані новий "закон" ніхєра не вирішує.
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27.12.2023 11:28
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Умєров нічого пояснити не зможе,бо він ідіот
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27.12.2023 11:21 Ответить
А президент чи прем'єр міністр? Чи слуги не того народу?
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27.12.2023 11:23 Ответить
Такі ж самі , як і Умеров , якщо не тупіші .
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27.12.2023 11:30 Ответить
На сьогодні мораль це життя твоїх рідних, твоєї країни, просто бути як Україна. Не ви вбиваєте, а вас вбивають ,Україна має право захищатися. А чому це сталося, то стадіон 2019 року ярко презентував і мораль і цінності.
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27.12.2023 11:47 Ответить
Ти, типу, пацифіст?
Сто років тому такі ж пацифісти також не хотіли йти вбивати, а через якийсь десяток років мільйонами дохли з голоду, жерли своїх дітей, а потім догнивали в таборах. Вони також не хотіли вбивати, але так сталось, що вбили їх їхніх дітей. Мільйонами... Мало того, тих, хто залишився потім зібрали в табун і погнали на бійню 2-ї світової.
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27.12.2023 11:55 Ответить
А ті молодята, що сиділи в Маріуполі з кішкою у підвалі хотіли бути вбитими чи вбивати? Коли вони дивились на неї і думали, коли почнуть її їсти, вони хотіли вбивати? Немов дрібниця, та вони кажуть, що це був найстрашніший вибір у їхньому молодому житті. Слава Богу, що вибір не прийшлося робити, вони вибралися якимсь дивом. І пацифістами не стали. Ви щось плутаєте причини із наслідками.
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27.12.2023 14:05 Ответить
А хто там не ідіот? Хто серед тої зеленої біомаси реально адекватний, що здатен щось сам зрозуміти і комусь щось пояснити? Мова не про ляльководів, а про всіляких зеленських, шмигалів, безуглих, коль-котлет і тому побібний непотріб?
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27.12.2023 11:24 Ответить
Почитайте уважно його інтерв'ю, він не ідіот, він Остап Бендер
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27.12.2023 11:53 Ответить
та я вчора дивився відео, де він щось там бекав,а потім Щур вивів його від журналістів
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27.12.2023 11:56 Ответить
Ну значить ще і Вова №2, що не може без заздалегідь підготовленої промови на листочку. Я його інтерв'ю читав, зрозумів відразу, чому він сподобався ЗеЗеденту - багато, дуже багато складних і розумних слів, якими він обіцяє купу хорошого, але нічого конкретного. Остап Бендер.
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27.12.2023 12:09 Ответить
І яким чином ,чотижди ухилянт, має право щось рохкати?
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27.12.2023 11:25 Ответить
а шо ци п*дари можуть ухвалити, техніки нема а 500 тисяч камнями будуть бити
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28.12.2023 00:11 Ответить
Єдиний, хто може щось пояснювати в Законі, це Конституційний Суд України.
В будь-якому іншому випадку, це - ПОГАНО прописаний Закон, який "як дишло можуть вертіти у будь-якій бік" як кому заманеться.
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27.12.2023 11:26 Ответить
Зе пояснить..... тільки ви нічого не зрозумієте.... чи не бачили останню "прес-конференцію"?
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27.12.2023 11:27 Ответить
Війна, а оп грає в престол. Усі бачать про розбіжності в керуванні Армією,країною, про тупі потуги оп віддати в окупацію державу, оці усі публікації хтось десь щось сказав, втома, нехватка зброї, усе це кроки для дестабілізації і зради.
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27.12.2023 11:27 Ответить
воно хоче будувати в Україні маленьку копію паРаші )(уйло, бо навіть гірше - копію червоного комуно-нацистького кацапо-совка 9срср) періоду йоськи сталіна (джугашвілі), де воно один, єдиний непомильний сцарь, а усі решту його раби !!!

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27.12.2023 11:28 Ответить
Взагалі не зрозуміла потреба цього закону.
Старі норми дають нормальні можливості для комплектації армії.
Проблема в корупції при проведенні мобілізації, в бронях і можливостях порішать.
В цьому плані новий "закон" ніхєра не вирішує.
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27.12.2023 11:28 Ответить
Як не чого не вірішуе, а статя по який военком особисто може наложити арешт на ваше майно без рішення суду. Це офіційна стаття для отриманяя хаборів.
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27.12.2023 11:36 Ответить
Про що й кажу. Закон просто збільшує арсенал застосування корупційних дій.
Там нема посилення відповідальності за корупцію ні ТЦК, ні, особливо, ВЛК. А корінь проблеми саме там.
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27.12.2023 11:44 Ответить
Особливо враховуючи, що старий закон, з деякими новими термінами, це закон СРСР, написаний тоді на основі досвіду мобілізації в Другій Світовій. Але чомусь тоді все працювало, а тепер ні. Може, тому що, воєнкоми тоді не могли купувати вілли в Іспанії?
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27.12.2023 11:56 Ответить
ві працював тому що на фронті були і діти перших осіб держави
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27.12.2023 12:25 Ответить
І що саме незрозуміле? Те, що він закриває нам шлях до Євросоюзу навіки - це зрозуміло? Бо має цілий букет порушень Конституції та Конвенції про захист прав людини. Те що відкидає нашу країну в епоху феодалізму, думаю теж зрозуміло. Тепер не тільки наш царьок вирішуватиме вашу долю, а ще й царенята, яких стає, як гною. Один розчерк пера і ви бомж: або в землянку, або в окопи. ***** тепер і не знаєш з якого боку нападе.
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27.12.2023 13:01 Ответить
Правильно акцентує. Але від того що вийде таки відповідальна особа і буде щось пояснювати краще не стане. Бо треба постанову МО про ВЛК нову під Закон робити.
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27.12.2023 11:29 Ответить
Наче й розумна людина, цей Костенко, але несе якусь маячню. Хіба від того, що тобі пояснять, що кайдани з гирею на тобі - то аксесуари святкової вечірки, ті кайдани перестануть терти а гиря стане пушинкою?
В законі не повинно бути невизначенності, бо тоді він перетворюється на дишло, яке "куди повернув - туди і вийшло".
Але це я так собі думаю...
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27.12.2023 11:30 Ответить
Так Костенко саме про це й каже, а ти його чомусь принижуєш. То тоді й себе принижуй за вимогу того самого, чого вимагає він!
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27.12.2023 11:45 Ответить
Я ось про це:
"Можливо норми, які непояснено вони нам здаються диктаторськими. Але можливо, якщо вийде Верховний Головнокомандувач і пояснить, чи прем'єр або міністр оборони, як ці норми використовуватимуться на практиці, то ми там щось зрозуміємо. Поки що зрозумілості немає" Джерело: https://censor.net/ua/v3464043
В своєму дописі я просто порівняв "диктаторські" норми з кайданками. Від пояснень (будь-чиїх) вони не перестануть бути диктаторськими. Їх просто треба змінювати. Можливо саме про це й казав пан Костенко, але читається це якось... Інакше...
Тим більш, що у пана Костенка великий досвід в законотворчості. І якщо йому якісь норми здаються диктаторськими, то що вже казати про просту людину!
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27.12.2023 12:28 Ответить
Костенко розумний і патріот, на відмінність від зеленої шобли, він у війську з перших днів війни, так що його думка, особисто мені, маячньою не здаєтьця!
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27.12.2023 12:00 Ответить
Свою думку я пояснив вище, у відповіді Виталий Танчик 0fc3d8f4
Я теж зважаю на його думки, які він висловлює в інтерв'ю, але він, як і будь-яка людина, може помилятися. Можливо, тут просто невдало підібрані слова - не знаю. Але я зрозумів прочитане так, як зрозумів.
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27.12.2023 12:34 Ответить
так і уявляю як Зе пояснює закон. Єто же очень і очень. Да,, да, да, но... нєт
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27.12.2023 11:30 Ответить
Цей закон не прописуе відповідальності держави але лише обовяьзки людей по мобілізаціі.
Де відповідальність военкомів та лікарів за хибні висновки ВЛК, де вілповідальність працівників ТЦК за непровамірні захоплення людей на вулиці?
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27.12.2023 11:31 Ответить
У нас много чего не прописано!
Например, есть ФОП у которого 200 уликов пчёл и ему вручают повестку...
Что делать с пчёлками - умертвить, бросить на выживание, передать налоговой, сжечь, передать государству на хранение, ждать компенсацию ...???
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27.12.2023 11:37 Ответить
Ви маете рацію в цюму питані. Людей держава кидае, випливай як можешь. Механізми соціального захисту не прописані і не передбачені державою. Як що тебе не вбили, чи не отримав пораненя то держава тобі нечого не винна.
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27.12.2023 11:45 Ответить
Ну, якщо тебе не вбили та не поранили то не потрібні додаткові витрати на підтримку здоров'я, чи осиротілої родини але погоджусь що якісь пільги учасникам війни, забезпечення психологічної підтримки потрібні, із цим погодиться, думаю, будь хто.
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27.12.2023 11:57 Ответить
Пересипати в пакети і висипати в ТЦК на зберігання.
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27.12.2023 11:57 Ответить
Все воно є у КК.
Статті 366, 149 і т.д.
Не лінуйтесь звертатися до суду та відстоювати свої права.
Згадайте події річної давнини, коли блаЗЕнь про компенсацію загиблим солдатам сказав "єнта била шЮтка", але числені судові позови переконали дебіла у зворотньому. Теж стосується невиплат грошей та ненадання відпусток солдатам -за два роки склалась ціла галузь, де працюють сотні адвокатів. І посадовці МО цих судів бояться, бо це розголос та й їх правова обізнаність за межею кретинізма.
Не лінуйтесь, не нийте-відстояйте свої права, гарантовані Конституцією. Її відмінити кагал жидко срав.
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27.12.2023 12:23 Ответить
У этой троицы главная задача - весь негатив перекинуть на военных, а они, типа не при делах!
Зеля продолжает развлекать народ сериалами и телемарафоном, Шмыгаль - строить кривую роста экономики, а Умеров - обещать разобраться с закупками....
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27.12.2023 11:31 Ответить
А можна говорити про службу Зеленського в армії України чи це заборонено?

Зеленський казав що не служив бо повістка не приходила, а коли публічно вручали то він відмовився від неї і втік.

Чому призов самого Зеленського це заборонена тема в Україні?

Прості питання, а прошу ботів ОППИ єрмака відповісти у коментарях.
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27.12.2023 11:32 Ответить
Непомірна система штрафів, затримання без протоколу, прирівняння начальника ТЦК до такого собі місцевого Божка.. Якщо проголосують, то після війни цих всіх покидьків знесуть разом із Радою.
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27.12.2023 11:33 Ответить
це по суті рабство.
Не знесуть, не буде ким, а от у влади буде купа шавок яка буде давити будь який вогонь.
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27.12.2023 11:40 Ответить
Ми бачили цей вогонь при Яйнуковичу, коли ці захисники режиму в обісраних кальсонах чеплялися за поручні останіх автобусів, щоб здриснути. В 24 році все може помінятися миттєво.
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27.12.2023 12:56 Ответить
Пояснювати щось - це викликати негатив на себе. Бажаючих мало, окрім Безуглої.
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27.12.2023 11:36 Ответить
А може навпаки, чи Безугла колись щось пояснювала?! Ні, вона стверджувала нічим це не підтверджуючи, до речі як і більшість "Слуг народу" та особисто Зеленський котрий поспішав називати когось "злочинцем" чи "ворогом" без будь яких доказів, а лише на основі ВЛАСНИХ переконань і часто свідчень РЕАЛЬНИХ злочинців та ворогів!!!
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27.12.2023 11:40 Ответить
Пояснення - скопіювали в росії, "мижадіннарод "
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27.12.2023 11:37 Ответить
Із цим зауваженням важко не погодитись, як і з вимогою пояснювати не тільки норми цього закону, а й багатьох інших, бо занадто багато потім виникає тлумачень на свою користь. Більше того, треба пояснювати формування багатьох тарифів комунальних послуг, бо вони теж викликають питання по їх формуванню. І громадяни країни мають право чітко розуміти навіщо саме, з якою метою приймається безліч норм законодавства аби розуміють чи на користь це їх країні, чи на шкоду. І коли це розтлумачення не відбувається навіть за вимогою суспільства то є привід бачити у цьому таємні схеми для протизаконного збагачення посадовців та переслідування ними власних інтересів, їх бізнесу та бізнесу їх друзів, членів родин на шкоду Україні!!!
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27.12.2023 11:38 Ответить
"А як же мій рейтинг???!!!"
(самі знаєте хто)
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27.12.2023 11:38 Ответить
От нехай і заслуговує, а не звертається до різних агенцій аби вони йому НАМАЛЮВАЛИ!!!
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27.12.2023 11:47 Ответить
что-то будет.
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27.12.2023 11:45 Ответить
Не треба навішувати рашистські ярлики. Те що закон недолугий, незрозумілий та відверто сирий ще не робить його "фашистським". От саме для того щоб він відкрито обговорювався і треба ЗАКРИВАТИ телемарафон та повертатись до нормального телебачення з незалежними каналами завдяки котрому формується консенсус суспільства внаслідок обговорення положень права різними політичними силами і ЗРОЗУМІЛІ та ПРИЙНЯТНІ норми законів ДО їх прийняття!!!
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27.12.2023 11:51 Ответить
Ви самі собі протирічете.
Ці ж пенсіонери-силовики, купили собі інвалідність 3ї групи, щоб пенсію збільшити.
І житло від держави отримали, і відповідну підготовку мають, і вік 40÷60 років, а 2/3 з них саме фейкові інваліди.
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27.12.2023 12:33 Ответить
Таких якраз і не мобілізують. Вони ще якусь бронь собі куплять. А мобілізують справжніх інвалідів.
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27.12.2023 12:36 Ответить
ніхто не буде закривати телемарафон, пану кокаіну треба мясо! Про нерівномірні способи мобілізації оксанкам по тб ніхто не скаже.
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28.12.2023 00:17 Ответить
Треба,щоб депутати,чиновники,учасники кварталу і їхні нащадки особистим прикладом,як у тому ж Ізраїлі,показали.Тоді народ зрозуміє.
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27.12.2023 11:48 Ответить
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27.12.2023 11:48 Ответить
Наголосували?
Уперед в окопи на данбас.
А тим часом у вас по сусідству "оселиться шахтьорка з шахтьором" які будуть відкрито радіти ..рібьята артьомавск взялі..
У нас таке вже проживало-прогнали геть непотріб - то воно поїхало до Польщі, там буде бикувати, позорити українців.
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27.12.2023 11:49 Ответить
ну шо, країна тебе кине синок.... чи то не в нас?
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27.12.2023 11:50 Ответить
Українці розумні та кмітливі! Хто не захоче служити, то може вкрасти лісапед, або віджати телефон і прийти з повиною в поліцію, "гуманний та справедливий" суд, дасть кілька років умовно, а підсудні та засуджегі під мобілізацію не попадають. Я це про те, що цей закон тільки збільшить в рази кількість нетяжких злочинів!
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27.12.2023 11:56 Ответить
Не беруть лише засуджених за тяжкі злочини. На днях в ЗМІ писали, як засуджений умовно прийшов відмічатися, а на виході людолови з ТЦК його швиденько оформили.
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27.12.2023 12:50 Ответить
Вангую, зелені підараси приймуть закон і про ЧВК, скопіювавши кацапських музикантів, і усіх засуджених кинуть туди.
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27.12.2023 13:42 Ответить
А якщо пояснять - то інша справа, звичайно, відразу зміст закону стає іншим.
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27.12.2023 11:56 Ответить
Це спроба перекинути проблеми на військових. Створити їм негативний імідж, підірвати довіру. Накидати лайна на Залужного і під шумок змістити його з посади і знищити як конкурента для ''хрєнпіду'' на наступних виборах . А на місце Залужного поставлять ляльку керовану д'єрмаком(прізвище не називатиму-воно усім відоме), і буде продовження здачі України *уйлу! Все згідно ''оманських договорняків''.
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27.12.2023 11:59 Ответить
Єрмаки, Татароваи, Зеленські тупо зідрали свій закон із рашистського.
Тільки ще ДОДАЛИ блокування банківських карт і неможливість отримати паспорт за кордоном.

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27.12.2023 11:59 Ответить
А вони все лайно звідти тягнуть і перетворюють країну на другу паРашу.
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27.12.2023 12:53 Ответить
Виходить, що у нас люди *******, щоб їх забалакували. Політики завжди хочуть виглядати 'білими і пухнастими', тому й не хочуть себе пов'язувати з цим законом. На мій погляд, в законі не вистачає майнового цензу - чим більше ти маєш майна, тим вище ти у списку претендентів до мобілізації. Якщо ' иліти' не хочуть очолити бойові бригади, то їх треба заставити, бо це питання мотивації у народу, яка зникає. Біда в тому, що для 'иліт' питання майна для процесу мобілізації, очевидно, дуже 'диктаторське'. У нас звикли все робити по хитрожопому і продовжують це робити, на жаль.
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27.12.2023 12:10 Ответить
"Пояснювати" - це переливати з пустого в порожнє, поки не настане період прінятія... путін майстер в таких маніпулціях.
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27.12.2023 12:12 Ответить
Які ж сцикуни в Охвісі преЗедента та Кабміні! Встидно за них...
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27.12.2023 12:17 Ответить
Відсутні коментарі з боку президента, міністрів, слуг, оскільки це вдарить по їх рейтингу і так, який не дуже, а наш мудрий нарід не знає, що якщо мобілізація, то це не функція ЗСУ, хочуть, щоб люди асоціювали мобілізацію з ВСУ, а не з владою.
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27.12.2023 12:39 Ответить
час саджати тцк за грати по ст.111 за перевищення повноважень як шкодять державі!
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27.12.2023 12:40 Ответить
Основний закон 2024? У нас один Основний закон, тільки він на "паузі" і ніхто цього не бачить. Поки тільки баба Юля хоч якусь заяву зробила, інші щурі вирішили зробити колективне харакірі.
Немає довіри і до цього воїна з притуленої екс-фракції, якої вже нема.
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27.12.2023 12:43 Ответить
Пам'ятаю як під кінець правління Януковича список його законів об'явили диктаторськими і верещали всюди про це.
Тю, та то був просто розквіт демократії у порівнянні з тим що зараз. І лицемірний Єврозоюз звісно цього не помітить.
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27.12.2023 12:45 Ответить
и заглох что то ослоофис прэзидента......и шмыгалю даже не указывает?дописать в закон поправку-за коррупцию во время вп-только петля и никаких **** залогов *****.......................................................................................................................................................................
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27.12.2023 13:21 Ответить
Якесь недолуге розуміння мобілізації у нинішньої влади. А де хоч слово про мобілізацію ресурсів на трудовому фронті, де про нарощування власного виробництва зброї, де про заводи, що мають працювати в три зміни (схоже так працюють лише волонтери і ентузіасти)? Де про мобілізацію інженерних, науково-технічних кадрів, яких вже і так мало лишилося, адже ці 30 років здібних до науки і техніки дітей заганяли в "юристи", "економісти"? Адже ця війна показала, що однією чисельністю цього ворога не здолаєш, потрібні нові технічні ідеї і рішення. Радив би поцікавитися в англомовних джерелах як в роки Другої світової в США працював "Home front", на щорічні цифри збільшення випуску всіх видів озброєння. Де координація такої діяльності?
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27.12.2023 13:29 Ответить
Костенко, Роман, (тут на форумі логін Roman Kostenko), а чого ти досі підтримуєш того же міністра та Устінову, які підтримують ЄрЗе????
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27.12.2023 13:42 Ответить
Цей закон не виглядає "диктаторським", він і є диктаторський. Такий, як закони кліки Яника, які вже приймали, коли вирував Майдан. Але тоді народ міг сказати своє: "А ти не ухи не поїв, сволота?!" Зараз вже сказати нікому - патріоти на фронтах, і зелені узурпатори зрозуміли: Можна!
Цікаво, що про цей закон думає ЄС (не партія, а сам ЄС з його правами людини).
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27.12.2023 13:45 Ответить
ЄС може бути вкрай стурбований) і ми не в єс - до п**ди його
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28.12.2023 00:19 Ответить
Закон нормальний хоч і прописаний доволі жорстко, приблизно те саме працює зараз на росії, результат вочевидь там є. Переймаємо досвід "братів", вони у нас вчаться як використовувати fpv а ми у них як мобілізовувати тих невмотивованих громадян які ще залишилися.
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27.12.2023 20:29 Ответить
Мене цей закн бісить , я на початку побіг у ТРО ,отримав автомат у свої 55+ , але потім вийшов бо бігати по полях вже не дуже ! Після прийняття закону про посилення відповідальності ..... і так далі,я зарікся іти в ВСУ , бо я не РАБ!!!! Після цього закону я готовий стріляти усих мерзотників починаючи з Щеневтіка !Я ніколи не був рабом і не буду! Захищаючись від кацапів що нас хочуть зробити або рабами або знищити , ми перетворюємося на рабів Дерьмака ,Татарова і інших ! Ці особи у владі назавжди перекреслили для мене всяку легитимність влади !
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05.01.2024 01:10 Ответить
 
 