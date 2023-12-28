Нормы закона о мобилизации будут казаться диктаторскими, если Зеленский, Шмыгаль или Умеров не объяснят их, - нардеп "Голоса", воин Костенко. ВИДЕО

Ответственным за мобилизацию в Украине Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и Кабмин. Они должны объяснить нормы законопроекта о мобилизации.

Об этом заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Радио NV, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарий отметил, что в законопроекте о мобилизации есть изменения во многие законы. Там много норм описано общих, поэтому сейчас нужно услышать, как эти нормы будут работать.

"Этот закон должен быть одним из основных законов 2024 года. Как будет проходить мобилизация в течение 2024 года. Общество должно понимать, как оно будет жить. Потому что мобилизация может многих затронуть. То, что у нас происходит, это что-то непонятное. Кабмин его подал, а те, кто отвечает за мобилизацию, это Верховный Главнокомандующий, Минобороны сейчас просто молчат, нет вообще никакой коммуникации", - подчеркнул Костенко.

Также он напомнил, что "Слуге народа" запретили коммуникировать и что-то в информационном пространстве говорить об этом законе. Это неправильно.

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"Еще раз говорю, в нашей стране ответственен за мобилизацию Верховный Главнокомандующий, Кабинет Министров. Если будут предоставлены предложения ВР может принять этот закон. Выходит, что Кабмин подал и молчит. Офис Президента никак не коммуницирует", - добавил нардеп.

Костенко также отметил, что военные воюют и не пишут законы. Они не принимают политических решений, а сейчас их склоняют к тому, чтобы они отвечали за политические решения.

"Мы должны понять, для чего этот законопроект сделан и как будут работать его нормы. Возможно нормы, которые необъяснимо они нам кажутся диктаторскими. Но возможно, если выйдет Верховный Главнокомандующий и объяснит, премьер или министр обороны, как эти нормы будут использоваться на практике, то мы там что-то поймем. Пока понятности нет", - сказал он.

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