Оккупант потерял голову после сбрасывания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМбр имени генерал-хорунжего Марка Безручко с помощью дронов ликвидировали пятерых оккупантов на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прицельных сбросов украинских бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно, что одному оккупанту сброшенный боеприпас упал на спину, а другому при взрыве оторвало голову.

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