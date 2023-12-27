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Оккупант потерял голову после сбрасывания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМбр имени генерал-хорунжего Марка Безручко с помощью дронов ликвидировали пятерых оккупантов на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прицельных сбросов украинских бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно, что одному оккупанту сброшенный боеприпас упал на спину, а другому при взрыве оторвало голову.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+32 Остап Покотило
показать весь комментарий27.12.2023 13:13
+27 AbOriginal_UA
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показать весь комментарий27.12.2023 13:15
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Жартуєте? 1:01 голова у сраці!!!!!
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
вчись влучати в орка змалку !
Стефанчук з Корнієнком, їх оберігають, мо зобов'язані за щось перед ними!
прилаштують
тєлєвізор з пропагандою