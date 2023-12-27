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Оккупант потерял голову после сбрасывания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 110-й ОМбр имени генерал-хорунжего Марка Безручко с помощью дронов ликвидировали пятерых оккупантов на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прицельных сбросов украинских бойцов опубликована в соцсетях. На записи видно, что одному оккупанту сброшенный боеприпас упал на спину, а другому при взрыве оторвало голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Бойцы 110-й ОМБр добили редкую вражескую боевую машину поддержки танков недалеко от Авдеевки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
Він її втратив ще до того, коли пішов вбивати українців
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27.12.2023 13:13
+27
Купили хлопцям дрончик - кацап без голови.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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27.12.2023 13:16
+6
"Окупант втратив голову"

Жартуєте? 1:01 голова у сраці!!!!!
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27.12.2023 13:15
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Він її втратив ще до того, коли пішов вбивати українців
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27.12.2023 13:13 Ответить
то мабудь від щасття
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27.12.2023 19:05 Ответить
"Окупант втратив голову"

Жартуєте? 1:01 голова у сраці!!!!!
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27.12.2023 13:15 Ответить
Купили хлопцям дрончик - кацап без голови.

Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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27.12.2023 13:16 Ответить
Бги-ги-ги, бги-ги-ги - наш кацап без голови.
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27.12.2023 13:29 Ответить
Це приспiв.
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27.12.2023 13:31 Ответить
Слава ЗСУ !
вчись влучати в орка змалку !

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27.12.2023 13:46 Ответить
Пораскинул мозгами…
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27.12.2023 13:27 Ответить
Красівоє ,діє заспокійливо
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27.12.2023 13:27 Ответить
Какие-то умопомрачительные боеприпасы.
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27.12.2023 13:28 Ответить
У ВРУ сидять теж безголові, вони більше з прутіним(в миру-*****) бачилися у московії, ніж з Українцями, і нічого, до цих пір сидять і гроші ще ОТРИМУЮТЬ з Українців! Хоть деякі з них, і утікли з України..
Стефанчук з Корнієнком, їх оберігають, мо зобов'язані за щось перед ними!
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27.12.2023 13:36 Ответить
замість голови
прилаштують
тєлєвізор з пропагандою
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27.12.2023 13:39 Ответить
Живуча бл*дь, як тарган...
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27.12.2023 14:11 Ответить
Окупант втратив голову - закохався, мабуть, в Україну?
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27.12.2023 14:36 Ответить
Ці вже приїхали підзаробити.
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27.12.2023 16:21 Ответить
Гарна оптика на дроні.
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27.12.2023 15:33 Ответить
Он голову потерял еще когда собрался поехать на сафари хохлов пострелять. Но сверху видно все - ты так и знай.
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27.12.2023 16:53 Ответить
Треба нашім хакерам це відео демонструвати на моськовському телебаченні,вних там здорова псіхика,їм буде цікаво.
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27.12.2023 18:59 Ответить
 
 