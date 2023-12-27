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Детонация боекомплекта вражеского танка около Марьинки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент детонации боекомплекта вражеского танка около Марьинки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.

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Топ комментарии
+13

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27.12.2023 13:45
+8
Це підірвали МТЛБ начинений вибухівкою. Кацапи таке використовують, керують дистанційно. Вибух відбувається поряд з танком(швидше за все пошкодженим). Дивіться уважно
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27.12.2023 13:40
+4
У танкових підрозділах служити сьогодні ДУЖЕ небезпечно.
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27.12.2023 13:38
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У танкових підрозділах служити сьогодні ДУЖЕ небезпечно.
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27.12.2023 13:38 Ответить
особливо на рашиських
у них в боєкомплект ядерні снаряди включили, чи що - грибок гарненький вийшов
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27.12.2023 14:16 Ответить
Зато не долго! 👌
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27.12.2023 14:56 Ответить
І в морських
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27.12.2023 15:15 Ответить
Це підірвали МТЛБ начинений вибухівкою. Кацапи таке використовують, керують дистанційно. Вибух відбувається поряд з танком(швидше за все пошкодженим). Дивіться уважно
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27.12.2023 13:40 Ответить
Какова цель таких телодвижений?
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27.12.2023 14:08 Ответить
кацапи використовують МТЛБ-камікадзе - азіяти, сер
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27.12.2023 14:18 Ответить
тепер зрозуміло від чого грибок, ба рашиські танки зазвичай баштами плюються
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27.12.2023 14:19 Ответить
дивився уважно, на великому екрані і уповільнене відтворення - ніхріна не поряд
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27.12.2023 21:15 Ответить
Щось тут взагалі не так, як описано.
На 11год. (відносно осі спостереження) за 150-250м БМП(?) (для розуміння масштабу).
Спалах лівіше(?) невідомо чого з пласким верхом у якійсь ямі (хіба це МТЛБ/танк за розміром? де сліди?).
На 4(5)год. від ударної хвилі детонують 2 заряди(протипіхотні міни?).
Якось підозріло виглядають залишки цього невідомо чого поруч з епіцентром(сумнівно, щоб від МТЛБ після такого вибуху щось стирчало із землі).
Як оператор дрона знав яку точку спостерігати?
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30.12.2023 06:30 Ответить
Хороше кіно...Тіль г8вняний музон накладений...
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27.12.2023 13:41 Ответить

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27.12.2023 13:45 Ответить
тімуровці ?
в біді не залишать....

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27.12.2023 14:22 Ответить
От цікаво, а що так його підбадьорило?
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27.12.2023 18:50 Ответить
 
 