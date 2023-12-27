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Детонация боекомплекта вражеского танка около Марьинки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент детонации боекомплекта вражеского танка около Марьинки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.
Топ комментарии
+13 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий27.12.2023 13:45
+8 Ruslan Sender
показать весь комментарий27.12.2023 13:40
+4 Randall Flag da70119e
показать весь комментарий27.12.2023 13:38
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Пожалуйста, подождите...
у них в боєкомплект ядерні снаряди включили, чи що - грибок гарненький вийшов
На 11год. (відносно осі спостереження) за 150-250м БМП(?) (для розуміння масштабу).
Спалах лівіше(?) невідомо чого з пласким верхом у якійсь ямі (хіба це МТЛБ/танк за розміром? де сліди?).
На 4(5)год. від ударної хвилі детонують 2 заряди(протипіхотні міни?).
Якось підозріло виглядають залишки цього невідомо чого поруч з епіцентром(сумнівно, щоб від МТЛБ після такого вибуху щось стирчало із землі).
Як оператор дрона знав яку точку спостерігати?
в біді не залишать....