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Кремлевский пропагандист Сладков показал "русский мир" в Марьинке: "Вот знамя победы! Ни домов, ни машин, ни людей!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Кремлевский пропагандист Александр Сладков опубликовал видео, на котором он хвастается оккупацией Марьинки и показывает установленный красный флаг на остатках разрушенного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, установленный флаг пропагандист називает "знаменем победы" и говорит, что в захваченном городе нет ни домов, ни машин, ни людей.

Читайте: Российского певца-пропагандиста Дронова и российского актера Кравченко внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, - Минкульт

Марьинка в 2020 году:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилов о боях за Марьинку: Ситуация хуже, чем в Бахмуте
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Топ комментарии
+35
Русский мир приносит лишь смерть, разрушения и пустоту...
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27.12.2023 15:09
+30
Краще б було щоб він на руїнах маацкви таке казав ...
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27.12.2023 15:08
+24
У світі дуже багато під.арів, які хочуть і роблять усе можливе, щоб так виглядала уся Україна.
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27.12.2023 15:11
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Краще б було щоб він на руїнах маацкви таке казав ...
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27.12.2023 15:08 Ответить
Неа, от Москвы даже кирпичей не долно остаться, в труху!
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27.12.2023 15:20 Ответить
І на кой це нам?! Втрачати людей на те аби їм зробити так само як вони нам?! І що це дасть нам та нашим нащадкам?! Знаходячись у ізоляції їх міста і так стануть не у кращому стані, і це я про Москву та Пітер, бо навіть зараз половина їх міст розміром із Авдіївку, Бахмут, Лисичанськ і так нагадують міста де йшла війна і досі не скінчилась. Тож не варто марно втрачати після перемоги на це час, а краще прикладати зусилля на відбудову СВОЄЇ країни!!!
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27.12.2023 15:24 Ответить
чому це людей витрачати, тільки снаряди.
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27.12.2023 18:50 Ответить
це агітація та пропаганда для тих кідарів, які виють про нелюдську мобілізацію:
якщо не підете боронити Україну - то буде суцільна марьїнка !

подивіться на цього сладкова! нікого не нагадує ?

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27.12.2023 15:23 Ответить
Потім ці уроди будуть розповідати, що у всьому винен Путін. Але на москалів будуть дивитись не як на народ-переможець, а а як на народ-злодій, причому всі сусіди, як ближні, так і дальні. Така буде у москалів "перемога" під керівництвом їх фюрера.
Росія вже більше не є серйозним світовим гравецем.
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27.12.2023 16:16 Ответить
помолимся за это
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27.12.2023 17:00 Ответить
так!!! хотчеться.
але ж це живий доказ що саме не українці самі сєбя дамбілі як бамбас
а ********** орки
бо лиш тепер оголосили що взяли мар"їнку а до цього там були ЗСУ!!!
так що бімбілі чи дамбілі самі сєбя нє прокатіт...
і ще доказ цьому, відео в низу.
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27.12.2023 18:57 Ответить
Різниця вражаюча. Коли Мар'янка просто українське місто і коли ..марьянканаш,,
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27.12.2023 15:09 Ответить
ничего, потом кацапчики все это и восстановят из репараций.
За счет своих пенсионеров
Оккупант после закономерного поражения всегда все оплачивает
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27.12.2023 22:32 Ответить
Навіть якщо все буде гаразд то після нашої перемоги репарацій чекати років 50 потрібно.
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27.12.2023 22:37 Ответить
выплаты начнутся СРАЗУ, иначе пеня и штрафы
Бабло у кацапчиков есть
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27.12.2023 23:12 Ответить
..ваенкор.. с узкими мазгами паказывает всему цивилизованному миру как выглядит узкий мир ***** в.в. у катораго вместо мазгов буква..зю..
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28.12.2023 08:07 Ответить
Русский мир приносит лишь смерть, разрушения и пустоту...
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27.12.2023 15:09 Ответить
була українська Мар'їнка, а стала рузькая "завалінка" - тундра, тільки вітер свистить та лиси виють
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27.12.2023 15:09 Ответить
після монголо-татар Київ з 50-ти тисячного міста перетворився на село, але люди таки залишились .

після орків в марьїнках Донбасу не залишається навіть бродячих псів

.
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27.12.2023 15:19 Ответить
У світі дуже багато під.арів, які хочуть і роблять усе можливе, щоб так виглядала уся Україна.
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27.12.2023 15:11 Ответить
Але підорам кацапсячим цього ніколи не зрозуміти як пташки співають...
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27.12.2023 15:12 Ответить
воні своїх пташок поїли вже - нікому співати
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27.12.2023 15:21 Ответить
руцький мір во всій красі - безглуздий і нещадний до всьго людського
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27.12.2023 15:15 Ответить
про рашинские ублюдки...жаль нашего снайпера рядом нет
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27.12.2023 15:16 Ответить
міни чи снаряда фугасного поряд, снайпер це дорого.
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27.12.2023 18:52 Ответить
Кацапи-твари. Что для человечества хорошего они сделали? Разрушать, воровать, отбирать, пить, это у них на генном уровне. Вся их история такова.
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27.12.2023 15:18 Ответить
Те шо ви написали робили в тій чи іншій мірі всі європейські народи - але вони змінилися а кацапи застрягли в минулому.
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27.12.2023 15:22 Ответить
Орда монгольска таке ж саме робила.
Треба отаке показувати європейським толерастам, і прихильникам переговорів!
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27.12.2023 15:18 Ответить
Ага а європейці такі милі і пушисті - як би не так ( вікінги до прикладу цеж милі дядьки в рогатих шоломах - але вони не носили рогаті шоломи і не були милими ).
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27.12.2023 15:26 Ответить
ну не носили і що далі?
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27.12.2023 18:53 Ответить
І це вже не перший подібний "репордтж" рашистів зі зруйнованих вщент при захоплені рашистамі міст. Я б назвав їх більше АНТИпропагандою, бо ТАКИМ хизуватись можуть лише покидьки, а нормальні люди вважають подібне відвертим злочином. Але що ми можемо очікувати від тих хто пишався зруйнованим Грозним, чи Маріуполем, а у дуже нормальному стані Донецьк та Луганськ вважали "постійно перебуваючіми під бомбардуваннями":! До того ж московитів (т.з. "роССіян") майже 80 років безперервно, у т.ч. після 1991 року, виховували на прикладах 2-ї світової війни та "нормальності" повної руйнації міст під час бойових дій!!!
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27.12.2023 15:21 Ответить
вони схиблені - в них чорне то біле, зло є добром. Ці істоти існують в якомусь паралельному схибленому просторі
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27.12.2023 15:24 Ответить
Ну ви ж не думаєте шо оті всі тези ху..ла по де - виглядають якось по іншому - це і є головна пропаганда для рюських шоу - все зрівняти з землею, вбити всіх українців - саме від цього всі вони отримують задоволення. Такі тварини, особливі, не схожі на жодну тваринку у світі.
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27.12.2023 15:30 Ответить
Тому називайте їх нежиттю, і все буде гармонійно як за назвою, так і за суттю!
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27.12.2023 15:36 Ответить
Вы себе даже не представляете, с каким садистским удовольсвтием и причмокиванием 85% населения мордора будет любоваться этими кадрами. Их цель - стереть с лица земли всю Украину, потому что само наше существование как независимого государства для орков означает смерть их империи. Мордор - раковая опухоль на теле Земли.
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27.12.2023 18:28 Ответить
А мог бы закончить ролик и стихом:

…Мы строим храм как нужно - на костях,
обильно поливая потом с кровью....
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27.12.2023 15:24 Ответить
Якби вони БУДУВАЛИ щось як думала автор віршів, то це було б якось зрозуміло, але навіть храми в них вже будують ЧОРНІ, бо проповідують у них не світло, а ТЕМРЯВУ!!! А СПРАВЖНІ храми любові до ближнього, поваги до сусідів, розвитку та розквіту рашисти тільки руйнують. Це як руйнувати храми святі а на їх місці будувати святилища для сил Пекла!!!
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27.12.2023 15:34 Ответить
Шонада-узкім мир.
Маладєц-хоть признався.
А є тут хтось з дніпрапітроаска, запарожья чи адєси, вам нужІн мир?
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27.12.2023 15:41 Ответить
Найстрашніше що їм цей "результат" - подобається. Без вагань покласти тисячі росіян заради знищення одного українського прикордонного містечка - то чи є сумніви що вони не покладуть мільйони щоб знищити всю Україну?
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27.12.2023 15:53 Ответить
Така скрепа: разрушить до основания, а затем... В другій чеченскькій така тактика спрацювала. Хочуть повторити. Але, ж масштаби інші. Сподіваюсь, що час таки спрацює на нас. Достала б тільки витримки. Та, може і чорні лебеді на їхні голови.
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27.12.2023 16:02 Ответить
Це він погрожує, тобто якщо ви москалів називаєте кацапами то ми вам зробимо отаке.
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27.12.2023 16:03 Ответить
22 місяці штурмували руїни, а пишаються так, наче Київ взяли за 3 дні.
Божевілля!
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27.12.2023 16:25 Ответить
Сладков: "Вот, Марьинка! Дерзкую ВЫЛАЗКУ совершаем!"

Т.е., Марьинка кацапам не взята. Как не взяты кацапам Соледар и Бахмут.
В Бахмуте за кацапам охотятся наши дрони и артиллерия, как и в Соледаре.

Бахмут и Соледар под нашим огневим контролем, как, впрочем, и Мариьнка.

Взятие населенного пункта знаменует создание "военно-гражданской администрации", чего нет ни в Бахмуте, ни в Соледаре.

кацап только пи@деть умеет, но не воевать.
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27.12.2023 16:52 Ответить
Я бы воздержался давать какие то оценки по Марьинке. Есть угроза после нее потерять Авдеевку. А как пишут знающие люди, после этого возникнет угроза на флангах Угледара.
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27.12.2023 18:10 Ответить
Поверьте, враг тоже учится на своих ошибках. И если тактика принесла успех, то ее будут использовать многократно. Все усугубляется тем, что в тылу под предводительством шута, на первом месте сериалы и ток шоу а еще разворовывание средств на закупку для военных. один резников чего стоил....
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27.12.2023 18:13 Ответить
Ну, чтобы масштабировать такой способ захвата территорий как в Бахмуте и Авдеевке до уровня всей Украины, оркам придется помножить их потери вна количество сопоставимых по размеру населенных пунктов Украины, а если взять еще и бтльшие города, их самкам придется быстро нарожать еще миллионов 300.
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27.12.2023 18:31 Ответить
я еще раз призываю не недооценивать врага. именно благодаря недооценке, год получился провальным и с обороной на востоке и с наступлением на юге. причем ответственность за это, и на квартале ворья-95 и к сожалению на генштабе.
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27.12.2023 18:50 Ответить
и если вы думаете, что освобождать Бахмут и Авдеевку, будет проще и будет меньше потерь чем при обороне, то это ошибка.
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27.12.2023 18:52 Ответить
А никто не будет их освобождать теми же методами, что и орки, т.е. мясными штурмами. К тому же теперь, когда эти города стерты с лица Земли, у ВСУ не будет ограничений по работе непосредственно по точкам внутри городов, как это было в Херсоне. На подходе F16, новые дроны, мобилизация. Считаю контрнаступление по минным полям ошибкой, маневренная оборона, в которой основная цель - уничтожение максимального количества орков и их техники, а не удержание городов любой ценой - вот подход, который мне кажется правильным. Да, мы потеряем территории, но при коэффициенте потерь 1 к 10 орки сточатся быстрее, чем возьмут хотя бы один крупный город. А потом им придется оставить все.
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28.12.2023 05:31 Ответить
"сладков", а что это за фамилиё выдуманное?
А как настоящее фамилиё "сладкова"?
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27.12.2023 16:58 Ответить
І прапор перемоги - савєйська червона ганчірка з серпом і молотком, ну, бл@дь, 3,14здець. Прикро, як назва фільму "Однажди била страна". Ми або виженемо цю орду за порєбрік, або... колись була країна...
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27.12.2023 17:02 Ответить
'Наша Марьинка'… Что б ты сдох, 3.14*******.
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27.12.2023 17:36 Ответить
Ра@истська мр@зь, що б тобі пусто було, як в тій Марʼінкі зараз((((🤬🤬🤬
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27.12.2023 17:43 Ответить
Москолота створює в укр. містах абсолютно звичне для себе середовище проживання, приблизно так виглядає більшість кацапських провінційних міст, тепер залишилось завезти у ці розвалини яку-нибудь алкашню з депресивних рос. регіонів, поставити кіоск з водярою і наказати їм рити собі нори для проживання. І ця алкашня опиниться у звичному для себе середовищі.
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27.12.2023 18:02 Ответить
Ну, пипец, чем этот пид**р сладков хвалится. Это надо показывать всем любителям ,,руzzкого мира". Чем они гордятся, шо разрушили процветающий город и взяли пустош? Курвы кацапские
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27.12.2023 18:31 Ответить
ви нерозумієте, вони насправді цим пишаються, червона тряпка над руїнами ,віджали ще шматок землі у сусіда, там реально царьку путіну нічого і підтасовувати непотрібно його таку політику підтримують.
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27.12.2023 18:41 Ответить
Я думаю, руZZкие много отдали бы за то, чтобы путлер умел откладывать яйца по несколько тысяч в день, из которых уже через несколько дней вылуплялись бы новые орки, получая повестки в момент вылупления.
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27.12.2023 18:34 Ответить
Ось дивляться це млн. росіян і кайфуют бо це ж їх нац. ідея захопити приєднати чужі землі, і їм пох. що там руїни та трупи від міста залишилися.
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27.12.2023 18:37 Ответить
все логічно : знищити українців і зайняти їхнє місце

це і є ідеологія "русского міра", яку оспівували всі кацапи, від булгакова до висоцкого
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27.12.2023 18:49 Ответить
І що далі ??? Окрім "наша", буде пустий БЗДИК. Так там за поребриком ще більш руїн у кожному містечку. Значить їм теж буде БЗДИК ?
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27.12.2023 18:56 Ответить
Ненавиджу цю падаль!😡😡😡
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27.12.2023 19:03 Ответить
Від Рейстагу до Марїнки.Це називається доїпатись до мишей
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27.12.2023 20:35 Ответить
От це і є цілі путінської сво.Розгромити все що є в Україні і асвабадіть від людей будинків і машин.Але рано радієте кацапоїди.Все повернеться вам сторицею.Дасть Бог і ваші міста будуть у такому стані.
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27.12.2023 22:42 Ответить
Для кацапні кожне українське захоплене село це Взятіє Бєрліна. Сєрпасто-молоткастий прапор над руїнами сільської бані кидає їх в такий прямо сексуальний екстаз.
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27.12.2023 22:42 Ответить
Можна подумати, що рускій мір - це окуповані території. Насправді, творці цієї концепції (Щедровицкий) пояснили - що це внєшняя росия - найперше всі хто спілкується і думає російською. (можна додати культуру, московський патріархат). Тому рускій мір там був задовго до широкомасштабного вторгнення.
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27.12.2023 23:01 Ответить
Уроду навіть не втямки, що це відео для Гааги саме те, воно гардітся.
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27.12.2023 23:24 Ответить
сара скажите а какая главная идея ..руськага мира.. ну как же фима .---это собирание земель --а потом ???? а потом сара эти твари превращают эти ..новые земли.. в руины и в дерьмо
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28.12.2023 07:59 Ответить
 
 