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Кремлевский пропагандист Сладков показал "русский мир" в Марьинке: "Вот знамя победы! Ни домов, ни машин, ни людей!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Кремлевский пропагандист Александр Сладков опубликовал видео, на котором он хвастается оккупацией Марьинки и показывает установленный красный флаг на остатках разрушенного дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, установленный флаг пропагандист називает "знаменем победы" и говорит, что в захваченном городе нет ни домов, ни машин, ни людей.
Марьинка в 2020 году:
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+35 Mod Dom
показать весь комментарий27.12.2023 15:09
+30 Юрист Правильный
показать весь комментарий27.12.2023 15:08
+24 Николай 6be44be7
показать весь комментарий27.12.2023 15:11
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Пожалуйста, подождите...
якщо не підете боронити Україну - то буде суцільна марьїнка !
подивіться на цього сладкова! нікого не нагадує ?
Росія вже більше не є серйозним світовим гравецем.
але ж це живий доказ що саме не українці самі сєбя дамбілі як бамбас
а ********** орки
бо лиш тепер оголосили що взяли мар"їнку а до цього там були ЗСУ!!!
так що бімбілі чи дамбілі самі сєбя нє прокатіт...
і ще доказ цьому, відео в низу.
За счет своих пенсионеров
Оккупант после закономерного поражения всегда все оплачивает
Бабло у кацапчиков есть
після орків в марьїнках Донбасу не залишається навіть бродячих псів
.
Треба отаке показувати європейським толерастам, і прихильникам переговорів!
…Мы строим храм как нужно - на костях,
обильно поливая потом с кровью....
Маладєц-хоть признався.
А є тут хтось з дніпрапітроаска, запарожья чи адєси, вам нужІн мир?
Божевілля!
Т.е., Марьинка кацапам не взята. Как не взяты кацапам Соледар и Бахмут.
В Бахмуте за кацапам охотятся наши дрони и артиллерия, как и в Соледаре.
Бахмут и Соледар под нашим огневим контролем, как, впрочем, и Мариьнка.
Взятие населенного пункта знаменует создание "военно-гражданской администрации", чего нет ни в Бахмуте, ни в Соледаре.
кацап только пи@деть умеет, но не воевать.
А как настоящее фамилиё "сладкова"?
це і є ідеологія "русского міра", яку оспівували всі кацапи, від булгакова до висоцкого