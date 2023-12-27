Кремлевский пропагандист Сладков показал "русский мир" в Марьинке: "Вот знамя победы! Ни домов, ни машин, ни людей!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Александр Сладков опубликовал видео, на котором он хвастается оккупацией Марьинки и показывает установленный красный флаг на остатках разрушенного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, установленный флаг пропагандист називает "знаменем победы" и говорит, что в захваченном городе нет ни домов, ни машин, ни людей.

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Марьинка в 2020 году:

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