Дрон-камикадзе попадает во вражеский автомобиль, перевернувшийся на скользкой дороге. ВИДЕО

На Херсонщине украинский дрон-камикадзе попал в легковушку с оккупантами в тот момент, когда она начала переворачиваться на, вероятно, скользкой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались избежать атаки украинского дрона, водитель-оккупант не справился с управлением и автомобиль, за мгновение до удара беспилотника, перевернулся на крышу.

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