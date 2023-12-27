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Дрон-камикадзе попадает во вражеский автомобиль, перевернувшийся на скользкой дороге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Херсонщине украинский дрон-камикадзе попал в легковушку с оккупантами в тот момент, когда она начала переворачиваться на, вероятно, скользкой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались избежать атаки украинского дрона, водитель-оккупант не справился с управлением и автомобиль, за мгновение до удара беспилотника, перевернулся на крышу.

Смотрите также: Оккупант потерял голову после сбрасывания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+9
Порушення ПДР!
Штраф від ЗСУ...
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27.12.2023 16:50
+5
Агонізував газуючи…
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27.12.2023 15:58
+3
Щоб буханки закінчуються, вже пішли легкові авто
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27.12.2023 18:32
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Агонізував газуючи…
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27.12.2023 15:58 Ответить
живіт підставив...
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27.12.2023 17:32 Ответить
Слизька дорога, літня гума, поруч пролітав дрон - все зійшлось до купи !
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27.12.2023 16:35 Ответить
потанцював...
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27.12.2023 16:45 Ответить
Порушення ПДР!
Штраф від ЗСУ...
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27.12.2023 16:50 Ответить
Ага, он думал, что просто перевернулся, и на этом всё ...
Не так сталося.
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27.12.2023 18:07 Ответить
+++
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27.12.2023 18:51 Ответить
Щоб буханки закінчуються, вже пішли легкові авто
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27.12.2023 18:32 Ответить
Выдали штраф за перевышение скорости.
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27.12.2023 19:01 Ответить
Между Олешками и развилкой на Каланчак и Мелитополь.
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27.12.2023 20:45 Ответить
 
 