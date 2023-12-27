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Дрон-камикадзе попадает во вражеский автомобиль, перевернувшийся на скользкой дороге. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Херсонщине украинский дрон-камикадзе попал в легковушку с оккупантами в тот момент, когда она начала переворачиваться на, вероятно, скользкой дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались избежать атаки украинского дрона, водитель-оккупант не справился с управлением и автомобиль, за мгновение до удара беспилотника, перевернулся на крышу.
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показать весь комментарий27.12.2023 18:32
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