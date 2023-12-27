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За год наш ОПК выпустил втрое больше оружия и техники, есть весомый рост в производстве боеприпасов и качественные показатели по ракетам, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина продолжит договариваться с партнерами о совместном производстве оружия. Только за этот год нашему оборонному комплексу удалось выпустить втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Задача Украины максимально четкая: мы должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый ее удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу можно только на основе достаточного производства отечественного оружия", - отметил глава государства.

"Лишь за этот год нашему оборонному комплексу удалось выпустить втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году. Есть очень весомый рост по производству боеприпасов, в частности - для артиллерии. Украина на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для отечественных дронов, важные результаты есть и в производстве наших ракет. Количественные и качественные показатели по ракетам уже ощутимо больше и будут еще больше", - добавляет Зеленский.

Он также уточнил, что сейчас в нашем оборонном комплексе задействовано около 300 тысяч работников и работниц.

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"Я благодарен каждому и каждой – всем, кто создает соответствующие важные производства, кто восстанавливает предприятия, кто почти круглосуточно работает. Спасибо каждой семье наших работников отечественной "оборонки" – за то, что поддерживаете, за то, что вы все вместе помогаете нашему государству бороться за жизнь и за весь народ Украины!", - добавил он.
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Топ комментарии
+28
То про які ракети він каже? Storm Shadow, які надала Британія? Чи Грім-2, які цей поц закатав в асфальт, разом з усією ракетною програмою?
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27.12.2023 16:44
+26
вова, "якісні показники щодо ракет", це коли ракети літають, як Стугна, Вільха та Нептун за правління Гетьмана Пороха, з турботою Криваівого Пастора та завдяки українському ракетному генію пану Коростильову

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27.12.2023 16:48
+21
Та ти ж не заспокоїшся ніяк...
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27.12.2023 16:42
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Та ти ж не заспокоїшся ніяк...
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27.12.2023 16:42 Ответить
То про які ракети він каже? Storm Shadow, які надала Британія? Чи Грім-2, які цей поц закатав в асфальт, разом з усією ракетною програмою?
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27.12.2023 16:44 Ответить
Вони не запускають українське, бо на ньому не накладеш як на дронах наприклад з Литви - з подорожчанням утричі в Україні . Головне завдання и Камишіна,сьогоднішнього мінстра стратегічних галузей( а роками менеджера аграрного бізнесу Ахмєтова) - це вивезти зерно Ахзмєтова а не ставити на ноги військову промисловість . Вони тупо чекають на пермогу Трампа . Пінчук, Ахзмєтов завжди вкладали гроші в Трампістів .
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27.12.2023 17:33 Ответить
Віктора Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру в справі так званої чорної бухгалтерії Януковича - він має з'явитись там 27 серпня. 2019 р Він співпрацював із Полом Манафортом і оплачував послуги лобістів Януковича у США https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html

Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа

Український мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.

Моніка Кроулі,

в 2015 році року Фонд Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.
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27.12.2023 17:34 Ответить
Пінчук та Ахзмєтов оплачували Трампіста Манафорта , звязки з котрим їм надав Кремль. На каналах Ахметова , а ще донедавна на Єрмакотелемарафеті , де й передані Азхметовим Єрмаку канали у вигляді тепер Ми-Україна , не викисали закляті трампісти.
Тільки зараз щоб підлизатися до Білого Дому Єрмак допустив до республіканця трампіста ПІнкуса ще й демократа Рашкіна .
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27.12.2023 17:39 Ответить
Поважна пані.
Розкажіть, будь ласка, хто такі лобісти?
Бо на "политинфориации" казали що це продажні політики. А ми ж то розуміемо що в Америці корупції немае.
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27.12.2023 19:01 Ответить
Шо с асфальтом? Допоміг оборонкі збивати ворожі ракети ?
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27.12.2023 16:44 Ответить
Стали больше сеять овощей ещё.
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27.12.2023 16:44 Ответить
..никто тебе не верит.. краще б втік, у же б забули..
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27.12.2023 16:45 Ответить
Куди ж він втече? Де ще можна стільки красти, як в Україні?
Його навіть вже в Ізраїль не пускають.
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27.12.2023 18:47 Ответить
Втричі більше за 0 це всеодно 0)
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27.12.2023 16:45 Ответить
чотири роки не доходило...
на п"ятий дійшло чи боїться народу???
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27.12.2023 16:46 Ответить
Щось тебе забагато сьогодні...
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27.12.2023 16:47 Ответить
вова, "якісні показники щодо ракет", це коли ракети літають, як Стугна, Вільха та Нептун за правління Гетьмана Пороха, з турботою Криваівого Пастора та завдяки українському ракетному генію пану Коростильову

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27.12.2023 16:48 Ответить
коли твій секретар СНБО відклеїть сраку від білого шкірятого кресла і перестане крутити брудним пальцем та займеться справами?

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27.12.2023 16:51 Ответить
на фото - щира радість щиристь людей, які зробили гарну справу

ось так було, колись... за Гетьманату
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27.12.2023 16:53 Ответить
Навіщо тоди було на ліву ногу одягати правий чобот?
Не вірю що тіки для пріколу
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27.12.2023 19:05 Ответить
браво !
алєні в лаптях ходять, а лапті - однакові, ото Нікалай за звичкою і взув замість чобіт лапті

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27.12.2023 19:58 Ответить
руZZкіє анє такіє алєні, а ще корячаться українською, отже:

1. НикАлай та ще й русак (зайка чи що ?) - в Україні такі не водяться, ніка-лай !
2. муки борошна - "тошнити" вірно - "нудити" (допускається: рвати, блювати, ригати)
"Ці два кадра чоботи з однієї пари ніг" - пропущено тире (= є), хоча українці й ходять не в лаптях, а реально у чоботях, все одно кажуть "один одного варті"

тАвАрИшь майор, садитесь, двойка па украинскому
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27.12.2023 19:54 Ответить
на фото між панами Коростильовим та Турчиновим - пан Генерал Павловський:

У 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор «М». За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня
З 8 квітня 2015 року - заступник Міністра оборони України, куратор від МО по розробці нового озброєння
23 серпня 2015 року Ігорю Павловському було присвоєно військове звання «генерал-лейтенанта»
4 вересня 2019 року, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 712-р, був звільнений з посади заступника Міністра оборони України[4].
11 жовтня 2017 року, Павловський був затриманий детективами НАБУ і САП.
5 липня 2021 року, біля будівлі Печерського районного суду міста Києва була проведена акція на підтримку генерал-лейтенанта Ігоря Павловського у справі «катерів і санітарок».
12 липня 2021 року, Печерський районний суд міста Києва повністю задовольнив клопотання прокурорів у справі «катерів і санітарок», обравши запобіжний захід Ігорю Павловському ― арешт на два місяці або застава у розмірі 476 млн грн.

5 жовтня 2023 року Ігор Павловський виграв в ЄСПЛ справу проти України щодо необґрунтованого запобіжного заходу. Тепер за рішенням суду Україна має сплатити Павловському компенсацію у розмірі 2600 євро[1
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27.12.2023 21:22 Ответить
Солодкоголосий поц. Приміром, якщо минулого року зробили 10 БПЛА, а цього 30, то в якій ср..ці зростання в три рази, коли потрібно сотні тисяч. Забуло сказати де будуть виробляти, але це без нього розбовкають зелені жополизи, бо піар понад усе.
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27.12.2023 16:50 Ответить
Який солодкоголосий? Воно аж всираэться, щоб неприродньо хрипiти)) Тошнить вiд нього, коли iнодi на Прямому пускають фонограму i приходиться послухати. Тьфу, тварюка гнiйна...
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27.12.2023 17:03 Ответить
"солодкоголосий" буквально не той хто добре співає, а той, що гарно вміє пиз...ти і ніякого відношення до тембру голосу, і його забарвлення відношення не має.
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27.12.2023 17:53 Ответить
Дiйсно, i таке значення э))
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27.12.2023 18:08 Ответить
А що це в лісі здохло, що ми прапор України побачили у відосику ?....
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27.12.2023 16:51 Ответить
Передоз?
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27.12.2023 16:51 Ответить
Хто включив "вічЄрній квартал"?
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27.12.2023 16:52 Ответить
здається він і не виключався ... на марахвоні .
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27.12.2023 16:54 Ответить
Ви хотіли сказати "на марафеті" чи не так?
але природна цнотливість Вам зашкодила....

.
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27.12.2023 17:01 Ответить
Волохатий Дідько
Варить брудну каву
Плямка в жіжі, парить ноги
Спати не дає!

повний текст тут:

Висить місяць
Він киває рогми
Треба трохи поспати
Бай - бай

Ходить яром Ціпа
Сіпа та регоче
Голить, хто лягти не хоче
В нього бритва є

Засинайте, люди
Зараз, зараз вони прийдуть
Ціпа та Могила!
Оу, є

Пушкін та Державін
Досі не лягали
Зрозуміло, хто ж це на ніч
Чай п'є?

Волохатий Дідько
Варить брудну каву
Плямка в жіжі, парить ноги
Спати не дає!

Засинайте, люди
Зараз, вони зараз прийдуть
Ціпа та Могила, Глина!
Оу, є!

Пан! Могила! Тріщить - гілля ламає
У зачіску встромляє
Ходить, дурник навкруги гуркіт
Чи мозги має? Усіх примушує лягти воно
У простирадлі, робить плями, на веделці - хаванина
Та як гикне! Злякався, вагітної жінки злякався
Ну, хіба розум є? Є? Є!?
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27.12.2023 16:59 Ответить
А шо это було?
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27.12.2023 19:08 Ответить
"Колискова" Воплєй Водоплясова дідько волохатий-неголений

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27.12.2023 21:25 Ответить
Та, да.
Дякую
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27.12.2023 21:58 Ответить
Таке враження , що це якийсь брехливий доклад комуніста до з'їзду ком, партіїї
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27.12.2023 16:52 Ответить
шут:
А еще в этом году наш кинематограф выпустил в 3 раза больше сериалов чем в прошлом. Это моя заслуга. ведь я перечислил из госбюджета на сериальчики 250 млн грвн.
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27.12.2023 16:59 Ответить
Так хочется увидеть эти ЗАЛЕЖИ оружия
Эти президентские склады ,
Которые ломятся от украинского оружия
Оружия,которое президент никак не может довезти до фронта
По своим любимым дорогам
Шо опять пошло не так?
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27.12.2023 17:04 Ответить
Втриччі збільшилася кількість локшини на вуха.
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27.12.2023 17:06 Ответить
Бормєнталь,дайте йому сєльодкі!
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27.12.2023 17:08 Ответить
Так як все засекречено, можна малювати любі цифри. Тому віримо..
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27.12.2023 17:10 Ответить
престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. (с)
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27.12.2023 17:15 Ответить
довольні хами, ситі в них ї*ала
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27.12.2023 17:51 Ответить
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27.12.2023 17:59 Ответить
Улюблений прийом совкової пропаганди. "наростили в три (п'ять, десять) разів, не озвучуючи початкову кількісну одиницю. В совку ще любили, "увелічівать на столько-то процентов", також не вказуючи, яка кількість була початковою і прийнята за 100%
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27.12.2023 17:54 Ответить
Абсолютная правда. Если выпускать 2 пушки в год, то если ты начинаешь их выпускать 12, то рост аж в 6 раз. Что 12 пушек в год совершенно ничего не изменят, главный шут молчит.
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27.12.2023 18:06 Ответить
Это то секретом не было. Всё сравнивались с 13-м годом прошлого века.
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27.12.2023 19:11 Ответить
Було дві "Богдани", а тепер шість - в три рази збільшили виробництво САУ за два роки. Правда, снаряди для них не виготовляємо і іх катастрофічно бракує, але то "дрібниці", про які можна не згадувати...
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27.12.2023 18:21 Ответить
Спочатку закрили виробництво зброї,тепер радісно рапортують про якісь досягнення!
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27.12.2023 18:22 Ответить
Бреше 100% у них одне в голові як більше украсти
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27.12.2023 18:23 Ответить
Спочатку Янелох Боневтік Янетряпкович позакривав всі ракетні програми Пороха, не закупив жодного снаряда, не викопав жодного окопа, а тепер розповідає про свої успіхи.
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27.12.2023 18:41 Ответить
"Янелох Боневтік Янетряпкович *******.
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27.12.2023 21:45 Ответить
Це буде написано золотими буквами в сімейному альбомі членограя і пісюніста, який, будучи доларовим мультиміліонером, зненацька під час війни раптом став сином пожиттєвого стипендіата невідомого загалу криворогульного професора, який подарував своєму синові диплом юриста і який жодного дня юристом не працював.
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28.12.2023 12:50 Ответить
Коли цей буратіно коломойского вже випустить відосик де докладно розповість скільки він задонатив лічних коштів на ЗСУ хочаб з офшорів в яких він разом з беней ховають гроши вкрадені в приватбанку
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27.12.2023 18:51 Ответить
З привату вкрав 47 мільйонів це було ще до стадіону!
На кінець 2021 в зелі було майна більш,ніж на 600 мільйонів €,та в офшорах до 2 мільярдів $ ,по розрахункам європейських ЗМІ.
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27.12.2023 21:43 Ответить
Вдвічі більше це скільки? Має якийсь фізичний облік це "досягнення" крім пафосних заяв?
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27.12.2023 19:06 Ответить
Та тільки видосікі запускають
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27.12.2023 19:13 Ответить
Не вірю! Люди які збирають хворих інвалідів на війну брешуть бо в них не мае гідності. Кровавий хлопчик-вбивця інвалідів.
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27.12.2023 19:21 Ответить
Півшостого знов вихваляється досягненями п'ятого.
Мабуть вважає що ЛОХторат за 5 років все забув і історія України почалася с царюваня Вовочки зелі.
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27.12.2023 21:38 Ответить
Брехливий, тупорилий ублюдок
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27.12.2023 22:18 Ответить
Направление мыслей уже правильное, но реализация немного запаздывает. На пару лет это точно. Что это если не тормоз?
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27.12.2023 22:20 Ответить
******* і не червоніє...
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29.12.2023 10:41 Ответить
 
 