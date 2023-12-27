За год наш ОПК выпустил втрое больше оружия и техники, есть весомый рост в производстве боеприпасов и качественные показатели по ракетам, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина продолжит договариваться с партнерами о совместном производстве оружия. Только за этот год нашему оборонному комплексу удалось выпустить втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Задача Украины максимально четкая: мы должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый ее удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу можно только на основе достаточного производства отечественного оружия", - отметил глава государства.
"Лишь за этот год нашему оборонному комплексу удалось выпустить втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году. Есть очень весомый рост по производству боеприпасов, в частности - для артиллерии. Украина на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для отечественных дронов, важные результаты есть и в производстве наших ракет. Количественные и качественные показатели по ракетам уже ощутимо больше и будут еще больше", - добавляет Зеленский.
Он также уточнил, что сейчас в нашем оборонном комплексе задействовано около 300 тысяч работников и работниц.
"Я благодарен каждому и каждой – всем, кто создает соответствующие важные производства, кто восстанавливает предприятия, кто почти круглосуточно работает. Спасибо каждой семье наших работников отечественной "оборонки" – за то, что поддерживаете, за то, что вы все вместе помогаете нашему государству бороться за жизнь и за весь народ Украины!", - добавил он.
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Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа
Український мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.
Моніка Кроулі,
в 2015 році року Фонд Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.
Тільки зараз щоб підлизатися до Білого Дому Єрмак допустив до республіканця трампіста ПІнкуса ще й демократа Рашкіна .
Розкажіть, будь ласка, хто такі лобісти?
Бо на "политинфориации" казали що це продажні політики. А ми ж то розуміемо що в Америці корупції немае.
Його навіть вже в Ізраїль не пускають.
на п"ятий дійшло чи боїться народу???
ось так було, колись... за Гетьманату
Не вірю що тіки для пріколу
алєні в лаптях ходять, а лапті - однакові, ото Нікалай за звичкою і взув замість чобіт лапті
1. НикАлай та ще й русак (зайка чи що ?) - в Україні такі не водяться, ніка-лай !
2. муки борошна -
"тошнити"вірно - "нудити" (допускається: рвати, блювати, ригати)
"Ці два кадра чоботи з однієї пари ніг" - пропущено тире (= є), хоча українці й ходять не в лаптях, а реально у чоботях, все одно кажуть "один одного варті"
тАвАрИшь майор, садитесь, двойка па украинскому
У 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор «М». За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня
З 8 квітня 2015 року - заступник Міністра оборони України, куратор від МО по розробці нового озброєння
23 серпня 2015 року Ігорю Павловському було присвоєно військове звання «генерал-лейтенанта»
4 вересня 2019 року, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 712-р, був звільнений з посади заступника Міністра оборони України[4].
11 жовтня 2017 року, Павловський був затриманий детективами НАБУ і САП.
5 липня 2021 року, біля будівлі Печерського районного суду міста Києва була проведена акція на підтримку генерал-лейтенанта Ігоря Павловського у справі «катерів і санітарок».
12 липня 2021 року, Печерський районний суд міста Києва повністю задовольнив клопотання прокурорів у справі «катерів і санітарок», обравши запобіжний захід Ігорю Павловському ― арешт на два місяці або застава у розмірі 476 млн грн.
5 жовтня 2023 року Ігор Павловський виграв в ЄСПЛ справу проти України щодо необґрунтованого запобіжного заходу. Тепер за рішенням суду Україна має сплатити Павловському компенсацію у розмірі 2600 євро[1
але природна цнотливість Вам зашкодила....
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Варить брудну каву
Плямка в жіжі, парить ноги
Спати не дає!
повний текст тут:
Висить місяць
Він киває рогми
Треба трохи поспати
Бай - бай
Ходить яром Ціпа
Сіпа та регоче
Голить, хто лягти не хоче
В нього бритва є
Засинайте, люди
Зараз, зараз вони прийдуть
Ціпа та Могила!
Оу, є
Пушкін та Державін
Досі не лягали
Зрозуміло, хто ж це на ніч
Чай п'є?
Волохатий Дідько
Варить брудну каву
Плямка в жіжі, парить ноги
Спати не дає!
Засинайте, люди
Зараз, вони зараз прийдуть
Ціпа та Могила, Глина!
Оу, є!
Пан! Могила! Тріщить - гілля ламає
У зачіску встромляє
Ходить, дурник навкруги гуркіт
Чи мозги має? Усіх примушує лягти воно
У простирадлі, робить плями, на веделці - хаванина
Та як гикне! Злякався, вагітної жінки злякався
Ну, хіба розум є? Є? Є!?
Дякую
А еще в этом году наш кинематограф выпустил в 3 раза больше сериалов чем в прошлом. Это моя заслуга. ведь я перечислил из госбюджета на сериальчики 250 млн грвн.
Эти президентские склады ,
Которые ломятся от украинского оружия
Оружия,которое президент никак не может довезти до фронта
По своим любимым дорогам
Шо опять пошло не так?
На кінець 2021 в зелі було майна більш,ніж на 600 мільйонів €,та в офшорах до 2 мільярдів $ ,по розрахункам європейських ЗМІ.
Мабуть вважає що ЛОХторат за 5 років все забув і історія України почалася с царюваня Вовочки зелі.