За год наш ОПК выпустил втрое больше оружия и техники, есть весомый рост в производстве боеприпасов и качественные показатели по ракетам, - Зеленский. ВИДЕО

Украина продолжит договариваться с партнерами о совместном производстве оружия. Только за этот год нашему оборонному комплексу удалось выпустить втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Задача Украины максимально четкая: мы должны сделать наше государство настолько сильным и эффективным, чтобы Россия чувствовала, что на каждый ее удар будет наш ответ. Выполнить эту задачу можно только на основе достаточного производства отечественного оружия", - отметил глава государства.

"Лишь за этот год нашему оборонному комплексу удалось выпустить втрое больше оружия и техники, чем в прошлом году. Есть очень весомый рост по производству боеприпасов, в частности - для артиллерии. Украина на системном уровне разворачивает производство боеприпасов для отечественных дронов, важные результаты есть и в производстве наших ракет. Количественные и качественные показатели по ракетам уже ощутимо больше и будут еще больше", - добавляет Зеленский.

Он также уточнил, что сейчас в нашем оборонном комплексе задействовано около 300 тысяч работников и работниц.

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"Я благодарен каждому и каждой – всем, кто создает соответствующие важные производства, кто восстанавливает предприятия, кто почти круглосуточно работает. Спасибо каждой семье наших работников отечественной "оборонки" – за то, что поддерживаете, за то, что вы все вместе помогаете нашему государству бороться за жизнь и за весь народ Украины!", - добавил он.