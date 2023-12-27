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Оккупант наступил на мину и взлетел в воздух от взрыва. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский пехотинец взорвался на мине ПТМ-3, сброшенной нашими воинами с беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.

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Топ комментарии
+21
Прольот над гнєздом кукушкі
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27.12.2023 16:56
+16
А шо воно ото там знайшло? Вроді ні на унітаз ні на стіралку не схоже...
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27.12.2023 16:58
+11
Феєричний долбойоп. Я взагалі не розумію яким треба бути ідіотом, що ходити по передку й брати до рук незрозумілі предмети, якими там всіяна земля.
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27.12.2023 16:58
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Прольот над гнєздом кукушкі
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27.12.2023 16:56 Ответить
Пролітав, як фанера...., а на землю повернулись тільки труселя.
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27.12.2023 17:00 Ответить
Злктів вище власних лаптів.
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27.12.2023 17:21 Ответить
а ти що, не побачив???
там в далині, біла лада пролітала але не в сторону його рідних,
десь зовсім в інший напрямок....
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27.12.2023 19:01 Ответить
"Полёт над гнездом кукушки -2"

...Ваня, это ты зашёл?
-- Нет, я здесь.
-- Посмотри, что там зашло в блиндаж!
-- Сам посмотри!
-- ****ь! Сходи и посмотри, ****!
-- ****ь! Щас, докурю, посмотрю..... Что это за хрень?!

Бадабум!
Внимательно смотрим вылет из блиндажа остатков орка в замедленной съёмке.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18s37ve/slowmo_version_of_trench_volcano_clearly_shows/
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27.12.2023 22:01 Ответить
А шо воно ото там знайшло? Вроді ні на унітаз ні на стіралку не схоже...
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27.12.2023 16:58 Ответить
Міну знайшло)
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27.12.2023 18:21 Ответить
Билет на концерт кабыздоха в праздничной упаковке
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27.12.2023 22:19 Ответить
Феєричний долбойоп. Я взагалі не розумію яким треба бути ідіотом, що ходити по передку й брати до рук незрозумілі предмети, якими там всіяна земля.
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27.12.2023 16:58 Ответить
А як по вашому працюють сапери? Міни не вкриті снігом, лежать кучно, певно, доставлені туди нещодавно. Скоріше за все хотів встановити мінний шлакбаум, але щось пішло не так)
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27.12.2023 17:15 Ответить
Це сапер? Я вас умоляю...
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27.12.2023 17:59 Ответить
ні, це повар, кашу варить...
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28.12.2023 06:50 Ответить
Эхххх маааа! Лапти да лапти, да лапти мОи!
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27.12.2023 16:59 Ответить
"нє повезло, нє фартонуло...."...
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27.12.2023 17:02 Ответить
Чому "нє повезло"? Навпаки! Він зараз в перших рядах на концерті у Кобздоха! А так рив би десь окопи.
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27.12.2023 19:11 Ответить
Наступил на трамплин.
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27.12.2023 17:04 Ответить
гутапєрчівий який,а)
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27.12.2023 17:04 Ответить
Низковато пошел, видать к дождю
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27.12.2023 17:04 Ответить
Який допитливий хлопець!
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27.12.2023 17:06 Ответить
Міна-ловушка? А можна робити такі міни в вигляді АК-74, і аккуратно класти їх дронами на дороги? А в вигляді пачок доларових купюр?
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27.12.2023 17:06 Ответить
Примітивно. - Пляшка горілки - це саме те - ні один повз не пройде.
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27.12.2023 17:10 Ответить
В дитинстві батьки казали: "Не чіпай чужого - в добро не прийде!" У кацапів є інша звичка - "Хватай - чо плохо лежит!"
ПТМ-3 міна дистанційного мінування Може скидаться з неба При скиданні висмикується чека і працює пороховий сповільнювач Після приземлення та вигоряння сповільнювача міна стає на "бойовий взвод" Спроби зрушить міну з місця викликають вибух Там більше 4 кг вибухівки
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27.12.2023 17:16 Ответить
Вибачте, але ПТМ-3 приводиться в дію підривачем ВТ-6, який спрацьовує від максимального короткочасно-постійного магнітного поля, а не переміщення, бо не має інших датчиків. І ВР (вибухова речовина) там не 4 кг, а 1,8 кг ТГ-40.
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27.12.2023 18:39 Ответить
"При наїзді на міну бронемашини через коливання магнітного поля відбувається спрацьовування міни. Створені в результаті вибуху кумулятивні заряди проникають всередину танка, вбиваючи екіпаж всередині або пошкоджуючи системи танка.[5]

Якщо хтось намагається зрушити міну, коли вона у бойовому положенні, вона вибухає через вплив магнітного поля Землі. Якщо ціль не виявлена, міна самознищується після закінчення періоду самоліквідації".
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27.12.2023 18:57 Ответить
Х*юшка. Там підривач електромагнітний. Ближче 3 метрів підійшов - дивись куди яйця полетіли. Сапери, якщо ризикують лізти, то навіть годинник з руки знімають, а цей дебіл в броні поліз.
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27.12.2023 17:20 Ответить
Заміновані магазини до АК
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27.12.2023 18:25 Ответить
Коперфильд блдь.
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27.12.2023 17:06 Ответить
Это руzzкий сапёр!
Ошибся всего один раз...
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27.12.2023 17:10 Ответить
Як у тому анекдоті - "І тут виходжу я весь у білому!"
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27.12.2023 17:12 Ответить
чукча сапьор, аднако
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27.12.2023 17:17 Ответить
Хто в курсі, про "************" вже було, нє ???
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27.12.2023 17:18 Ответить
Міна протитанкова. Мабуть був додатковий "сюрприз"
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27.12.2023 17:21 Ответить
Навіть відро моркви не отримає
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27.12.2023 17:26 Ответить
Кадр з фільму "Польоти у ві сні і наяву"
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27.12.2023 17:27 Ответить
Рожденный ползать - летать не может? Алексей Максимович ошибался.
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27.12.2023 17:27 Ответить
Сапери до таких мін в не підходять! Стріляють здалеку.
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27.12.2023 17:38 Ответить
І що це, так голосно вибухнуло?

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27.12.2023 18:17 Ответить
Свинособака так нічого і не зрозуміла...
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27.12.2023 18:18 Ответить
Дивлюсь покадрово...насолоджуюсь
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27.12.2023 18:34 Ответить
космические войска рф, батут работает.
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27.12.2023 18:55 Ответить
Кацап знайов міну. "Вєсть об етом разнєслась по всєй округе!"
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27.12.2023 19:04 Ответить
Гагарін, *****.
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27.12.2023 19:25 Ответить
А де ванька подівся?
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27.12.2023 20:27 Ответить
*************** свинособака-полет нормальны!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.12.2023 20:51 Ответить
Від кацапа навіть шматочків не залишилось ,
одна труха 😂
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27.12.2023 22:32 Ответить
Каким был, таким и подох
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27.12.2023 23:38 Ответить
- Чего я не Беркут, чего не летаю?
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27.12.2023 23:37 Ответить
кошель знайшов дурень)
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28.12.2023 01:18 Ответить
Летить боєць - не впорався з атакой...
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28.12.2023 02:05 Ответить
це ватний пукан так розкурочило?))
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28.12.2023 03:57 Ответить
ТАК А ХЛИ ОРКИ ПЛЕННЫЕ СИДЯТ !!!??? НА РАЗМИНИРОВАНИЕ ИХ !!!
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28.12.2023 16:44 Ответить
 
 