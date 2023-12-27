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Оккупант наступил на мину и взлетел в воздух от взрыва. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский пехотинец взорвался на мине ПТМ-3, сброшенной нашими воинами с беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.
Топ комментарии
+21 sergej gorin
показать весь комментарий27.12.2023 16:56
+16 Ivan Ivan 9411ab2c
показать весь комментарий27.12.2023 16:58
+11 barrakud2 12499ce3
показать весь комментарий27.12.2023 16:58
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Пожалуйста, подождите...
там в далині, біла лада пролітала але не в сторону його рідних,
десь зовсім в інший напрямок....
...Ваня, это ты зашёл?
-- Нет, я здесь.
-- Посмотри, что там зашло в блиндаж!
-- Сам посмотри!
-- ****ь! Сходи и посмотри, ****!
-- ****ь! Щас, докурю, посмотрю..... Что это за хрень?!
Бадабум!
Внимательно смотрим вылет из блиндажа остатков орка в замедленной съёмке.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/18s37ve/slowmo_version_of_trench_volcano_clearly_shows/
ПТМ-3 міна дистанційного мінування Може скидаться з неба При скиданні висмикується чека і працює пороховий сповільнювач Після приземлення та вигоряння сповільнювача міна стає на "бойовий взвод" Спроби зрушить міну з місця викликають вибух Там більше 4 кг вибухівки
Якщо хтось намагається зрушити міну, коли вона у бойовому положенні, вона вибухає через вплив магнітного поля Землі. Якщо ціль не виявлена, міна самознищується після закінчення періоду самоліквідації".
Ошибся всего один раз...
одна труха 😂