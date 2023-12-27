РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16904 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
5 042 0
война (46904) Госпогранслужба (5409) уничтожение (3854)

На Купянском направлении пограничники поразили из беспилотника два вражеских блиндажа. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Купянском направлении Харьковской области украинские воины точно отработали по вражеским позициям. Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью сбросов с дрона поразили два вражеских блиндажа, радиотехническое имущество и личный состав противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственной пограничной службы Украины.

Смотрите также: Оккупант потерял голову после сбрасывания боеприпаса с украинского дрона. ВИДЕО 18+
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 