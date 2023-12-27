На Купянском направлении пограничники поразили из беспилотника два вражеских блиндажа. ВИДЕО

На Купянском направлении Харьковской области украинские воины точно отработали по вражеским позициям. Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью сбросов с дрона поразили два вражеских блиндажа, радиотехническое имущество и личный состав противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Государственной пограничной службы Украины.

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