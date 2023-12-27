Бойцы 36-й ОБрМП обнаружили и ликвидировали разведгруппу оккупантов. ВИДЕО

Группа российских военных попыталась скрыться в пристройке сельского дома, но бойцы отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обнаружили и атаковали дроном-камикадзе оккупантов.

На видео группа из двух российских военных пытается скрыться в пристройке полуразрушенного сельского дома. Дрон наблюдения обнаруживает их укрытие. После этого прямо через вход в пристройку залетел FPV-дрон и ликвидировал россиян, передает Цензор.НЕТ.

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