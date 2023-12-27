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Бойцы 36-й ОБрМП обнаружили и ликвидировали разведгруппу оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Группа российских военных попыталась скрыться в пристройке сельского дома, но бойцы отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обнаружили и атаковали дроном-камикадзе оккупантов.

На видео группа из двух российских военных пытается скрыться в пристройке полуразрушенного сельского дома. Дрон наблюдения обнаруживает их укрытие. После этого прямо через вход в пристройку залетел FPV-дрон и ликвидировал россиян, передает Цензор.НЕТ.

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Як пенальті - в "9-ку"! Бо вони ж воротаря забули поставити!
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27.12.2023 18:49 Ответить
браво!!!!
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27.12.2023 18:51 Ответить
Третім буду, не проти?
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27.12.2023 19:01 Ответить
Бійці 36 ОБрМП виявили та ліквідували розвідгрупу окупантів

Як сказали б на Закарпатті, "Йой! Були окупанти й не є!"
)))
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27.12.2023 19:08 Ответить
Хату жалко
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27.12.2023 19:10 Ответить
МАДЯР ....Кринки. Підчищати недопалки, бо відтягнуть. 27.12.23
https://www.youtube.com/watch?v=5KAmYaqUX9U
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27.12.2023 19:17 Ответить
Захисники яукраїни, ворогів знищують одразу, як тільки виявили, але цього ЧОМУСЬ, не роблять у ВРУ, оті стефанчук-корнієнко з моноШоблом, впродовж 2 РОКІВ КРИВАВОЇ повномасштабки з московії!!
Тому і гадять, московські агенти впливу в Україні, - БЕЗКАРНО!!
Ось така різниця, розміром у ЖИТТЯ, між ПЕРЕДОВОЮ та глибоким тилом на Грушевського - Банковій!!
Співпадіння…. Чи у ВРУ, моноШоблазаодно з московитами…
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27.12.2023 19:23 Ответить
Наші хлопці працюють щвидко і дуже гарно 👍🏼👍🏼👍🏼
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27.12.2023 22:49 Ответить
ВОТ ТАКАЯ У ОРКОВ У КАЖДОГО ДОЛЖНА БЫТЬ СМЕРТЬ !!!
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05.01.2024 05:17 Ответить
 
 