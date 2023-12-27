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Бойцы 36-й ОБрМП обнаружили и ликвидировали разведгруппу оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа российских военных попыталась скрыться в пристройке сельского дома, но бойцы отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обнаружили и атаковали дроном-камикадзе оккупантов.
На видео группа из двух российских военных пытается скрыться в пристройке полуразрушенного сельского дома. Дрон наблюдения обнаруживает их укрытие. После этого прямо через вход в пристройку залетел FPV-дрон и ликвидировал россиян, передает Цензор.НЕТ.
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Як сказали б на Закарпатті, "Йой! Були окупанти й не є!"
)))
https://www.youtube.com/watch?v=5KAmYaqUX9U
Тому і гадять, московські агенти впливу в Україні, - БЕЗКАРНО!!
Ось така різниця, розміром у ЖИТТЯ, між ПЕРЕДОВОЮ та глибоким тилом на Грушевського - Банковій!!
Співпадіння…. Чи у ВРУ, моноШоблазаодно з московитами…