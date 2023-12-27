В ОПК Украины работает 300 тыс. человек, четыре из пяти компаний – это частный бизнес, - Зеленский. ВИДЕО
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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 672-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня провел большую встречу с руководителями украинских оборонных компаний - более 100 предприятий отрасли были представлены. Понятно, что это далеко не все. Но те, кто делает очень сильные вещи, те, кто смог быть сегодня в Киеве. Отметил государственными наградами руководителей предприятий и – через них – коллективы, которые сделали больше всего.
Всего в нашем оборонном комплексе уже сейчас работают около 300 тысяч человек, и это одно из самых больших достижений нашего государства за несколько лет. Украинский оборонно-промышленный комплекс не просто восстанавливается – он становится таким продуктивным, как и нужен для современной, технологической войны. Многие частные инициативы уже в работе: четыре из пяти компаний в нашем ОПК – это частный бизнес. Многие государственные предприятия, десятилетиями не работавшие, теперь развернули свое производство, в том числе и новые виды вооружения.
На следующий год имеем абсолютно четкие цели по артиллерии и по дронам, и по ракетам, и по бронированной технике. Один из самых больших наших политических результатов в этом году – это договоренность с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, о нашем совместном производстве оружия. Создание новейших производств. Локализация в Украине. Расширение ремонтной базы. Все это придает Украине и силы в защите, и экономическую силу: этот рост ВВП – существенный – и хорошие рабочие места.
Я благодарен каждому и каждой, кто развивает эту нашу отрасль, всем, кто вкладывает собственный труд, свои идеи в развитие украинского ОПК. И я уверен, что наша "оборонка" – при условии столь постоянного развития – со временем точно может войти в топ-10 наиболее производительных и сильных оборонных комплексов мира. Это настоящий потенциал Украины, и наше государство может стать одним из глобальных доноров безопасности и одним из сильнейших участников НАТО. Работаем ради этого", – рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Це станеться до того, як ми полетимо до Альфи Центавра чи після?
Дальше, больше, выше ....
І все це під час війни!
Скупий платить двічі, а дурний - тричі. Біда в тому, що через цього дурня платить вся Україна і дуже дорого...
Одне питаннячко: що у переліку необхідного озброєння, наданому у Пентагон, роблять літаки С130 Геркулес?
500 компаній працюють! 300,000 фахівців працюють!
А ДП Антонов шо, поламався?
Як і малишевський танковий?
Тому і немає у нас свого шахеда...
Не віажливо це приватні підприємства чи державні , вони можуть бути приватними, але олігархічними, головне щоб була конкуренція, тому і відкати будкть меньшими а не все під одним і тим дахом, доречі щей податки з прибутків від тендерів потрібно платити навіть з краденого, а цього в нас немає. Тому все робиться під одним дахом. І хто за це відповідає?
В довоєнного УОПа який ніхрена невиробляв, штату було під 100 тис., ще й контора на Дегтярівській майже як контора Локхіда в Меріленді.
А без прибутку, не можуть існувати приватний бізнес.
Здається президент нічого тоді не казав по цьому питанню.
Чому?
"в том числе с Соединенными Штатами, о нашем совместном производстве оружия." - здається нічого вони особливого не передали з технологій...
Чи щось передали?
"Все это придает Украине и силы в защите, и экономическую силу: этот рост ВВП - существенный - и хорошие рабочие места"
Дивно на фоні інших заяв
- для ІТ не знайдеться місць у війську, тому будуть піхотою. Це ті хто приносить валюту в країну, та сплачує податки, як інший приватний бізнес
- для 500тис. мобілізованих - міністерство оборони стверджує, що не потребує бюджету, а міністерство фінансів каже, що не знає де брати гроші
- дл пенсіонерів, держслужбовців та вчителів - можуть бути затримки з виплатою грошей, якщо захід не дасть грошей
одні заяви протирічать іншим - кому вірити?
"и одним из сильнейших участников НАТО"
тиждень тому було сказано, що НАТО нам не світить
ніхто не запрошує, а по частинах, якщо запропонують - теж не підходить
вірити тому що зараз сказано, чи тому що тиждень тому?
рік тому - політичне керівництво, розказувало, що безкоштовний лендліз зброї, вцілілі залишки якого потрібно віддавати в 2072 році - не потрібен
вистачає "халяви"
тому просити лендліз не потрібно
що зараз змінилось, що потрібно починати виробництво власної зброі, під кінець 2го року?