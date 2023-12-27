РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16904 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныВойна в Украине Война
4 925 38
военно-промышленный комплекс (185) война (46904) Зеленский (16563)

В ОПК Украины работает 300 тыс. человек, четыре из пяти компаний – это частный бизнес, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 672-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел большую встречу с руководителями украинских оборонных компаний - более 100 предприятий отрасли были представлены. Понятно, что это далеко не все. Но те, кто делает очень сильные вещи, те, кто смог быть сегодня в Киеве. Отметил государственными наградами руководителей предприятий и – через них – коллективы, которые сделали больше всего.

Всего в нашем оборонном комплексе уже сейчас работают около 300 тысяч человек, и это одно из самых больших достижений нашего государства за несколько лет. Украинский оборонно-промышленный комплекс не просто восстанавливается – он становится таким продуктивным, как и нужен для современной, технологической войны. Многие частные инициативы уже в работе: четыре из пяти компаний в нашем ОПК – это частный бизнес. Многие государственные предприятия, десятилетиями не работавшие, теперь развернули свое производство, в том числе и новые виды вооружения.

На следующий год имеем абсолютно четкие цели по артиллерии и по дронам, и по ракетам, и по бронированной технике. Один из самых больших наших политических результатов в этом году – это договоренность с партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, о нашем совместном производстве оружия. Создание новейших производств. Локализация в Украине. Расширение ремонтной базы. Все это придает Украине и силы в защите, и экономическую силу: этот рост ВВП – существенный – и хорошие рабочие места.

Смотрите также: За год наш ОПК выпустил втрое больше оружия и техники, есть весомый рост в производстве боеприпасов и качественные показатели по ракетам, - Зеленский. ВИДЕО

Я благодарен каждому и каждой, кто развивает эту нашу отрасль, всем, кто вкладывает собственный труд, свои идеи в развитие украинского ОПК. И я уверен, что наша "оборонка" – при условии столь постоянного развития – со временем точно может войти в топ-10 наиболее производительных и сильных оборонных комплексов мира. Это настоящий потенциал Украины, и наше государство может стать одним из глобальных доноров безопасности и одним из сильнейших участников НАТО. Работаем ради этого", – рассказал Зеленский.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
наша держава точно може стати одним із глобальних донорів безпеки і одним із найсильніших учасників НАТО

Це станеться до того, як ми полетимо до Альфи Центавра чи після?
показать весь комментарий
27.12.2023 20:12
+17
смотрю на ЗЕ и такое ощущение что смотрю программу ВРЕМЯ в далеком ссср.

Дальше, больше, выше ....
показать весь комментарий
27.12.2023 20:16
+15
А скількі компаній прокладок які виводять в офшори?
показать весь комментарий
27.12.2023 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скількі компаній прокладок які виводять в офшори?
показать весь комментарий
27.12.2023 20:11 Ответить
наша держава точно може стати одним із глобальних донорів безпеки і одним із найсильніших учасників НАТО

Це станеться до того, як ми полетимо до Альфи Центавра чи після?
показать весь комментарий
27.12.2023 20:12 Ответить
Спочатку мільярд дерев, потім ракета з тих дерев, потім політ, а вже після повернення - в НАТО, бо зараз - "не на часі"
показать весь комментарий
27.12.2023 20:24 Ответить
Безугла вже менше фігні говорить чим ганчірка.
показать весь комментарий
27.12.2023 20:13 Ответить
Твоя двічі кума Кравець, мать вашу , це приватний бізнес ?!!!
показать весь комментарий
27.12.2023 20:14 Ответить
На жаль без трудової мобилизації в оборонку нічого не буде
показать весь комментарий
27.12.2023 20:14 Ответить
Без борьбы с коррупцией, "мародерством" ничего не будет...
показать весь комментарий
27.12.2023 20:16 Ответить
Це також, але якщо нічого не виробляти і при цьому не красти, теж не варіант
показать весь комментарий
27.12.2023 20:18 Ответить
нагороди роздає, а на передку дронів від держави нема,Орвелл відпочиває..
показать весь комментарий
27.12.2023 20:14 Ответить
серед них лідирують такі компанії бізнесменів як - абрахамія, кошовий, йузік, ленка кравчиха, і другіє особи прибліжонниє к ампіратору в разлічних відах музикального ісскуства.
показать весь комментарий
27.12.2023 20:14 Ответить
Прокладки - основа зеленой оборонки
показать весь комментарий
27.12.2023 20:23 Ответить
а прокладки з крильцями, окриляють бізнесвуменів-підкладочниць!! (гендерна нерівність якась виходить! ) )))
показать весь комментарий
27.12.2023 20:30 Ответить
смотрю на ЗЕ и такое ощущение что смотрю программу ВРЕМЯ в далеком ссср.

Дальше, больше, выше ....
показать весь комментарий
27.12.2023 20:16 Ответить
Про підприємства, які "не працювали десятиліттями" згадало. А чому не згадав, при якому Президенті підприємства ВПК перейшли на одноденний робочий тиждень? При якому Верховному Головнокомандувачі оборонне замовлення виконувалось менш, ніж на 40%? Який Голова РНБО погоджував скорочуення армії на близько 40тис посад?
І все це під час війни!

Скупий платить двічі, а дурний - тричі. Біда в тому, що через цього дурня платить вся Україна і дуже дорого...
показать весь комментарий
27.12.2023 20:22 Ответить
Хуже не будет, хоть папржем, мы все президенты. Барыга Парашенка
показать весь комментарий
27.12.2023 20:26 Ответить
Зато весело і по-приколу!
показать весь комментарий
27.12.2023 20:55 Ответить
Воно - зовсім не дурень(((
показать весь комментарий
27.12.2023 21:05 Ответить
Господи...клоун
показать весь комментарий
27.12.2023 20:29 Ответить
Ай маладец! Процитував Камишина! Сам! Майже без помарок!
Одне питаннячко: що у переліку необхідного озброєння, наданому у Пентагон, роблять літаки С130 Геркулес?
500 компаній працюють! 300,000 фахівців працюють!
А ДП Антонов шо, поламався?
Як і малишевський танковий?
показать весь комментарий
27.12.2023 20:31 Ответить
Як жеж ти заіп..., брихливе серло, крадій та зрадник.
показать весь комментарий
27.12.2023 20:32 Ответить
Як набридли усі ці "байки із склєпа".. Який там приватний бізнес.? Більше ще "законопроектів" приймайте ( слово закон там звісно зайве ))). Тепер чоловіки будуть масово переписувати своє майно на жінок. Та забирати депозити з банків)
показать весь комментарий
27.12.2023 20:36 Ответить
чотири з п'яти компаній - це приватний бізнес

Тому і немає у нас свого шахеда...
показать весь комментарий
27.12.2023 20:41 Ответить
В США жодного державного підриємства ВПК і є Ф22 та авіаносці. То що вам треба, кормушка для чиновників, чи результат для країни? Проблема в Україні вона в суспільних відносинах та легковажних виборцях, які бачуть проблеми лише на рівні форми власності
показать весь комментарий
28.12.2023 09:27 Ответить
це гнусаве відзеркалення з унітазу вже реально заїб@ло
показать весь комментарий
27.12.2023 20:44 Ответить
В ОПК України працює 300 тис. людей, чотири з п'яти компаній - це приватний бізнес, - Зеленський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3464211


Не віажливо це приватні підприємства чи державні , вони можуть бути приватними, але олігархічними, головне щоб була конкуренція, тому і відкати будкть меньшими а не все під одним і тим дахом, доречі щей податки з прибутків від тендерів потрібно платити навіть з краденого, а цього в нас немає. Тому все робиться під одним дахом. І хто за це відповідає?
показать весь комментарий
27.12.2023 20:44 Ответить
Саме головне, робити все під землею...
показать весь комментарий
27.12.2023 20:45 Ответить
Никогда украинцы не будут нацией пока качают рашисткую нефть.
показать весь комментарий
27.12.2023 20:52 Ответить
Перепрошую, а рахунки КБ Луч вже розблокували, а чи ще ні? А справи проти Пашинського вже закрили чи ще підвішені?
показать весь комментарий
27.12.2023 20:59 Ответить
Це не показник.
В довоєнного УОПа який ніхрена невиробляв, штату було під 100 тис., ще й контора на Дегтярівській майже як контора Локхіда в Меріленді.
показать весь комментарий
27.12.2023 21:03 Ответить
показать весь комментарий
27.12.2023 21:03 Ответить
ZAJYBAV...
показать весь комментарий
27.12.2023 21:05 Ответить
Ось цікаве інтерв'ю з Чалим.Про партнерів та стратегію.Реальні гарантії.Якщо немає НАТО то Нам потрібно 1000 ракет з дальністю понад 1тис.км https://youtu.be/***********?t=1485
показать весь комментарий
27.12.2023 21:57 Ответить
Что ты за ***** несёшь? Кращевтик, иди на помойку истории!
показать весь комментарий
27.12.2023 22:27 Ответить
"Многие частные инициативы уже в работе: четыре из пяти компаний в нашем ОПК - это частный бизнес" - дивно, як там можуть бути приватні фірмі, ще недавно аудит служба, весь бізнес блокувала, тому що вони не можуть мати прибутки виробляючи щось для ЗСУ.
А без прибутку, не можуть існувати приватний бізнес.
Здається президент нічого тоді не казав по цьому питанню.
Чому?

"в том числе с Соединенными Штатами, о нашем совместном производстве оружия." - здається нічого вони особливого не передали з технологій...
Чи щось передали?

"Все это придает Украине и силы в защите, и экономическую силу: этот рост ВВП - существенный - и хорошие рабочие места"
Дивно на фоні інших заяв
- для ІТ не знайдеться місць у війську, тому будуть піхотою. Це ті хто приносить валюту в країну, та сплачує податки, як інший приватний бізнес
- для 500тис. мобілізованих - міністерство оборони стверджує, що не потребує бюджету, а міністерство фінансів каже, що не знає де брати гроші
- дл пенсіонерів, держслужбовців та вчителів - можуть бути затримки з виплатою грошей, якщо захід не дасть грошей
одні заяви протирічать іншим - кому вірити?

"и одним из сильнейших участников НАТО"
тиждень тому було сказано, що НАТО нам не світить
ніхто не запрошує, а по частинах, якщо запропонують - теж не підходить
вірити тому що зараз сказано, чи тому що тиждень тому?

рік тому - політичне керівництво, розказувало, що безкоштовний лендліз зброї, вцілілі залишки якого потрібно віддавати в 2072 році - не потрібен
вистачає "халяви"
тому просити лендліз не потрібно
що зараз змінилось, що потрібно починати виробництво власної зброі, під кінець 2го року?
показать весь комментарий
27.12.2023 22:30 Ответить
"вєчєрній буратінка".
показать весь комментарий
28.12.2023 00:46 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2023 17:50 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2023 17:54 Ответить
 
 