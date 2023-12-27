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Украинские морпехи разбили группу оккупантов 810-й бригады во время очередной попытки штурма. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Аэроразведчики и операторы дронов-камикадзе РУБпАК 36-й бригады морской пехоты совместно с воинами 501-го отдельного батальона морской пехоты и боевыми побратимами смежных подразделений атаковали беспилотниками оккупантов и их технику из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ при очередной попытке штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Стратком ВСУ.

Смотрите также: Бойцы 36-й ОБрМП обнаружили и ликвидировали разведгруппу оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Їбаште кацапню братки!!
Гарно наші їх шинкують, підарів!
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27.12.2023 20:47
+14
Ну, по-перше, аеродром коло м.Саки - український. А те, що там базуються рашистські літаки - то тимчасово.
А по-друге: ви про сарказм чули?
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27.12.2023 20:59
+10
Звісно віримо! Московити вже 6шт на одеському аеродромі знищили!
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27.12.2023 20:32
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ЗСУ титани!!
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27.12.2023 20:13 Ответить
Іноземне видання Newsweek повідомляє про застосування Україною літаків F-16! Що скажете, брешуть чи ні?
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27.12.2023 20:19 Ответить
По українські це буде так:
"Щось, десь, колись, чогось, комусь, чимось."
Це зрозуміють виключно УкраЇнці, і ніхто інший. Ніхто.
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27.12.2023 20:30 Ответить
Звісно віримо! Московити вже 6шт на одеському аеродромі знищили!
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27.12.2023 20:32 Ответить
А ви фотку бачили? По-перше, по рядам плит можна на 100 % встановити, що то не Одеський аєродром. По-друге, то фотка після нашого удару по кацапському аєродрому коло м. Саки (в 2022-му році), коли ЗСУ знищило 6 шт. кацапських літаків
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27.12.2023 20:53 Ответить
Ну, по-перше, аеродром коло м.Саки - український. А те, що там базуються рашистські літаки - то тимчасово.
А по-друге: ви про сарказм чули?
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27.12.2023 20:59 Ответить
з молодих ))) хоча й старі в сарказмах грузнуть ))
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27.12.2023 21:23 Ответить
Але не таки зубри, які виховані ще совком, як я, наприклад. Нас вчили читати між рядків.... і думати між газет і програмами ТБ. Хоча... маразм і Альцгеймераа ніхто не відміняв. Але поки ще відрізняю Перший закон Менделя від Другого - ще можна жити. Не цькуйте за сарказм, людина могла поспішати, не вчиталася. Толерантність до СВОЇХ!
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27.12.2023 21:40 Ответить
Игнат сказав шо брешуть.
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28.12.2023 01:06 Ответить
Як у старому анекдоті: "Та брешуть люди"!
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29.12.2023 12:46 Ответить
Интересно сколько составов 810-ой поменялось за два года войны,их кажется еще азовцы громили..
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27.12.2023 20:33 Ответить
Ту 810-ю уже де только не *******. В Кумачево на концерт Полины прилет -"хаймарса"-28-"200". Полина тоже.
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28.12.2023 01:08 Ответить
Їбаште кацапню братки!!
Гарно наші їх шинкують, підарів!
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27.12.2023 20:47 Ответить
одного потягли в куширі шкуру знімать на прибліндажний коврик "ваньок медвєдь". поки теплий. ну і заодно магазіни, коли не побило, собі забрать )))
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27.12.2023 21:22 Ответить
потужно сказано, дякую....
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27.12.2023 21:41 Ответить
 
 