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Украинские морпехи разбили группу оккупантов 810-й бригады во время очередной попытки штурма. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Аэроразведчики и операторы дронов-камикадзе РУБпАК 36-й бригады морской пехоты совместно с воинами 501-го отдельного батальона морской пехоты и боевыми побратимами смежных подразделений атаковали беспилотниками оккупантов и их технику из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ при очередной попытке штурма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Стратком ВСУ.
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показать весь комментарий27.12.2023 20:47
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показать весь комментарий27.12.2023 20:32
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"Щось, десь, колись, чогось, комусь, чимось."
Це зрозуміють виключно УкраЇнці, і ніхто інший. Ніхто.
А по-друге: ви про сарказм чули?
Гарно наші їх шинкують, підарів!